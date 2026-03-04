Hezbollah afirmă că a lovit un tanc israelian în apropierea frontierei cu Libanul
Bursa, 4 martie 2026 15:20
Gruparea Hezbollah a anunţat că a atacat un tanc israelian în localitatea Houla din sudul Libanului, situată în apropierea frontierei cu Israelul.
Acum 5 minute
15:40
Bahrain lansează un registru naţional pentru voluntari în contextul escaladării conflictului din Golf # Bursa
Autorităţile din Bahrain au anunţat miercuri deschiderea unui registru naţional de voluntari, prin care rezidenţii ţării se pot înscrie pentru a sprijini efortul de război, pe fondul continuării represaliilor iraniene în regiunea Golfului Persic, în a cincea zi a conflictului.
Acum 30 minute
15:20
15:10
O dronă, a cărei origine nu a fost precizată, ar fi lovit miercuri o bază militară americană situată în apropierea capitalei irakiene Bagdad.
Acum o oră
15:00
Adunarea Experţilor din Iran l-a ales pe fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba, drept următorul Lider Suprem al ţării, au declarat marţi surse familiarizate cu discuţiile pentru Iran International, un canal de televiziune prin satelit în limba persană şi agenţie online de ştiri cu sediul în Londra.
15:00
Autorităţile iraniene au decis miercuri să amâne funeraliile naţionale ale liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, care erau programate iniţial pentru aceeaşi seară la Teheran, în contextul atacurilor masive israeliano-americane asupra ţării.
14:50
AFP: Israelul doreşte continuarea operaţiunilor militare în Iran timp de and #8222;cel puţin and #8221; încă una sau două săptămâni # Bursa
Armata israeliană intenţionează să îşi continue atacurile împotriva Iranului pentru încă cel puţin una sau două săptămâni, potrivit informaţiilor apărute miercuri în presa israeliană, care citează corespondenţi specializaţi în domeniul apărării, în a cincea zi a conflictului din Orientul Mijlociu.
Acum 2 ore
14:40
Eurodeputaţii se reunesc începând de luni în sesiunea plenară din martie a Parlamentului European, pe o agendă care include mai multe teme majore pentru UE, precum criza locuinţelor, pregătirea reuniunii Consiliului European din 19-20 martie şi voturi privind numiri importante în instituţiile europene.
14:30
O rachetă balistică iraniană a fost distrusă în estul Mării Mediterane de apărarea aeriană a NATO, după ce a traversat Siria şi Irakul şi se îndrepta spre spaţiul aerian al Turciei, anunţă miercuri Ministerul turc al Apărării.
14:20
Salt Bank: Robert Anghel este noul CEO, iar Gabriela Nistor rămâne membru al Consiliului de Administraţie # Bursa
Salt Bank transmite că Robert Anghel a fost numit în funcţia de CEO, într-un proces pregătit din timp, iar Gabriela Nistor rămâne aproape de Salt, din poziţia de membru al Consiliului de Administraţie.
14:00
AIEA: Nu există scurgeri radioactive la instalaţiile nucleare iraniene, potrivit ultimelor imagini din satelit # Bursa
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a transmis o nouă evaluare privind situaţia instalaţiilor nucleare din Iran, în urma analizării celor mai recente imagini disponibile din satelit.
13:50
UE se declară pregătită să-şi apere interesele după ce Trump ameninţă Spania cu consecinţe comerciale # Bursa
Uniunea Europeană se declară miercuri and #8221;pregătită să reacţioneze and #8221; pentru a-şi apăra interesele şi pe cele ale statelor membre, după unor ameninţări în domeniul comerţului ale lui Trump vizând Spania
13:50
SD Worx: Venituri de 1,3 miliarde euro, profit net de peste 100 milioane euro şi investiţii accelerate în AI # Bursa
SD Worx a încheiat anul 2025 cu rezultate financiare în creştere, veniturile consolidate ajungând la 1,307 miliarde de euro, în urcare cu 10,7% faţă de anul anterior.
Acum 4 ore
13:30
Patria Credit lansează programul and #8222;Afaceri cu Rădăcini and #8221;, oferind cursuri de formare şi finanţare UE pentru fermierii şi antreprenorii din mediul rural # Bursa
Patria Credit IFN a anunţat deschiderea înscrierilor pentru primele trei programe din cadrul iniţiativei and #8222;Afaceri cu Rădăcini - Seeds of Change and #8221;, oferind cursuri gratuite, sesiuni de coaching şi sprijin pentru accesarea unor finanţări cu dobândă parţial subvenţionată.
13:30
O dronă a lovit un depozit de arme aflat la sediul unui grup de kurd care se opune Iranului, în localitatea Dekala, situată în regiunea autonomă Kurdistan din nordul Irakului, potrivit unor surse din domeniul securităţii. În urma atacului, doi combatanţi au fost răniţi.
12:50
Mişcarea şiită libaneză Hezbollah a afirmat miercuri că a lansat drone de atac asupra sediului Industriilor aerospaţiale israeliene, din centrul Israelului, şi a vizat cu o and #39;rachetă de precizie and #39;o bază militară din nordul ţării, transmite AFP.
12:30
Sri Lanka a salvat miercuri 32 de marinari and #39;grav răniţi and #39; de la bordul unei fregate iraniene care s-a scufundat miercuri la mică distanţă de apele teritoriale ale insulei, a declarat ministrul de externe, Vijitha Herath
12:30
Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat miercuri că poziţia guvernului său faţă de conflictul din Orientul Mijlociu, izbucnit după atacurile lansate de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului, poate fi rezumată and #8222;în două cuvinte and #8221;: and #8222;Nu războiului and #8221; - slogan devenit cunoscut în timpul invaziei din Irak din 2003
12:20
Armata israeliană a anunţat miercuri într-un comunicat doborârea unui avion de vânătoare iranian YAK-130 (de concepţie rusească) deasupra Teheranului, fără a oferi însă vreo dovadă vizuală, conform agenţiei de presă EFE.
12:00
Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunţat că două rachete de croazieră au fost interceptate miercuri într-o zonă din sudul capitalei Riad, în timp ce presa de stat a relatat că un alt atac cu drone a fost dejucat
12:00
Pieţele bursiere din Asia au consemnat scăderi puternice miercuri dimineaţă, pe fondul prelungirii conflictului din Orientul Mijlociu, care a amplificat temerile investitorilor privind posibile perturbări ale aprovizionării cu energie, cu impact major asupra economiilor asiatice dependente de importuri
12:00
Gardienii Revoluţiei au anunţat că deţin and #8222;controlul total and #8221; asupra Strâmtorii Ormuz, un punct strategic pentru comerţul global cu petrol, situat la intrarea în Golful Persic
12:00
Miliţiile kurde iraniene ar fi purtat discuţii cu Statele Unite în ultimele zile pentru a stabili dacă şi în ce mod ar putea lansa atacuri împotriva forţelor de securitate iraniene din vestul ţării
12:00
Cushman and Wakefield Echinox a evaluat în 2025 proprietăţi imobiliare de peste 7,7 miliarde de euro, într-o piaţă marcată de o polarizare a valorilor proprietăţilor # Bursa
Departamentul de evaluări al companiei de consultanţă imobiliară Cushman and Wakefield Echinox a înregistrat în 2025 o activitate susţinută, evaluând proprietăţi cu o suprafaţă totală de aproximativ 7,8 milioane de metri pătraţi şi o valoare cumulată de peste 7,7 miliarde de euro, în contextul unui an marcat de reaşezări structurale şi de o polarizare accentuată a pieţei imobiliare.
Acum 6 ore
11:40
Rata şomajului în luna ianuarie 2026 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6,0%, în scădere cu 0,1 faţă de decembrie 2025, anunţă miercuri Institutul Naţional de Statistică (INS)Institutul Naţional de Statistică.
10:30
Israelul a extins miercuri aria loviturilor sale asupra Libanului, vizând sectorul palatului prezidenţial din Beirut şi alte zone din sudul capitalei, precum şi bastioane ale mişcării şiite Hezbollah, atacuri soldate cu cel puţin 11 morţi, transmite AFP.
10:30
Compania de inteligenţă artificială Anthropic and #8221;a făcut o greşeală and #8221; în relaţia sa cu Departamentul Apărării, a declarat marţi pentru CNBC preşedintele Comisiei Federale pentru Comunicaţii, Brendan Carr, după ce guvernul american a trecut compania pe lista neagră
10:00
Ministrul israelian al apărării Israel Katz a declarat miercuri că orice succesor al liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, va fi 'o ţintă' destinată asasinării, potrivit unui comunicat al biroului său, informează AFP.
Acum 8 ore
09:40
BIBI Touroperator: '30 milioane de euro sunt necesari României pentru promovare internaţională! Acum, cu nici 2 milioane, suntem ...pe niciunde' # Bursa
BIBI Touroperator, agenţie specializată în servicii turistice pentru destinaţia România, se alătură reprezentanţilor federaţiilor şi patronatelor din turism solicitând ferm guvernului un buget de promovare care să conteze.
09:30
Spaţiul aerian israelian se va redeschide and #8222;treptat and #8221; începând din noaptea de miercuri spre joi, după ce a fost închis sâmbătă, în prima zi a războiului din Orientul Mijlociu, a anunţat ministrul israelian al Transporturilor, Miri Regev, potrivit AFP.
08:10
CCR dezbate sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în cazul legii privind utilizarea plajei Mării Negre # Bursa
Curtea Constituţională a României (CCR) ia în discuţie, miercuri, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan asupra legii privind utilizarea plajei Mării Negre, potrivit Agerpres.
08:00
COTAR: Cerem Guvernului soluţii de urgenţă, pentru atenuarea creşterii preţului carburanţilor # Bursa
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) Solicită măsuri de urgenţă din partea Guvernului, pentru evitarea unei crize economice fără precedent, în contextul ameninţării de pe piaţa internaţională a carburanţilor care ar putea avea un impact devastator asupra României.
Acum 12 ore
07:40
Cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat marţi pe preşedintele american Donald Trump să exercite mai multă presiune asupra Moscovei şi a cerut ca Europa să fie inclusă în negocierile pentru o soluţie de pace în Ucraina, scrie dpa.
07:20
Armata SUA anunţă că a and #8222;degradat grav and #8221; apărarea Iranului şi a lovit circa 2.000 de ţinte # Bursa
Comandantul United States Central Command (CENTCOM), amiralul Brad Cooper, a declarat marţi, în a patra zi a războiului, că Iranul a lansat până acum peste 500 de rachete balistice şi peste 2.000 de drone în atacuri de represalii, potrivit Reuters.
07:20
Poligonul de garnizoană Cataloi din apropierea municipiului Tulcea găzduieşte, miercuri şi joi, noi exerciţii militare cu muniţie de război, acestea urmând să se încheie la sfârşitul lunii, potrivit unei informări publicate de autoritatea locală pe site-ul propriu.
07:10
Belgia impune o cauţiune de 10 milioane de euro petrolierului rusesc and #8221;Ethera and #8221; # Bursa
Belgia a stabilit o cauţiune de 10 milioane de euro pentru petrolierul rusesc Ethera, reţinut duminică, a anunţat marţi guvernul federal, potrivit Reuters.
Acum 24 ore
00:00
* Tranzacţii de 226 milioane lei, peste cele din sesiunea anterioară* Indicele BET a marcat a şasea zi de scădere consecutivă, înregistrând un recul de 9,3% faţă de ultimul record istoric
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a stagnat la 5,62%.
00:00
Euro a crescut, ieri, cu 0,0009 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0981 lei/euro.
00:00
2Performant încheie un an de ajustare operaţională, marcat de stabilizare a activităţii şi accent pe disciplină financiară. Într-un context de consum mai slab şi presiune pe segmente cheie, compania a pus prioritate pe eficientizare şi optimizarea ecosistemului, pregătind terenul pentru etapa următoare de dezvoltare, potrivit Departamentului de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
00:00
*(Interviu cu Nicoleta Scarlat, director de marketing şi vânzări la Eisberg)Reporter: Cu ce rezultate a încheiat Eisberg anul 2025?Nicoleta Scarlat: Nu chiar cum ne aşteptam, dar măsurile fiscale nu pot fi contracarate la fel de rapid, pe cât are statul obiceiul de a le schimba. Instabilitatea economică este unul dintre factorii care ne afectează direct, prin relaţia cu partenerii noştri B2B.
00:00
Pe fondul războaielor, crizelor de mediu şi tensiunilor geopolitice care zguduie aprovizionarea globală cu alimente, comercianţii de mărfuri agricole se îndreaptă tot mai mult către pieţele financiare, ceea ce măreşte riscul ca sistemul alimentar global să devină nesustenabil, a avertizat un expert de top al ONU în domeniul comerţului, care susţine că o nouă criză alimentară ar putea izbucni curând, potrivit unei investigaţii publicate ieri de site-ul european Follow the Money.
00:00
Bursele europene au scăzut ieri, atenţia investitorilor fiind îndreptată spre conflictul din Orientul Mijlociu, respectiv consecinţele economice ale acestuia.
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea va fi în general frumoasă şi caldă pentru această perioadă. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu înnorări seara şi noaptea în vestul şi nord-vestul ţării, unde izolat vor posibile ploi slabe.
00:00
Tonul l-a dat, nici nu se putea altfel, propaganda regimului de la Kremlin. În faţa camerelor de luat vederi, să-l vadă o lume întreagă, Putin a început să îşi smulgă părul din cap, compleşit de furie şi de supărare că prietenul lui, Trump, şi-a pierdut minţile şi a trecut la necugetate acţiuni militare de amploare împotriva Iranului.
00:00
Închiderea Strâmtorii Hormuz de către forţele iraniene reprezintă un eveniment cu efect sistemic asupra economiei globale, în special asupra Asiei. Potrivit datelor ce se află pe site-ul Agenţiei Internaţionale pentru Energie, blocada elimină din circuitul internaţional aproximativ 20 de milioane de barili de petrol pe zi, plasând sub presiune directă securitatea energetică a marilor economii asiatice şi europene.
00:00
* Acţiunile companiei au încheiat sesiunea bursieră la preţul de 10,5 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 44 milioane lei, cele mai mari de ieri de la bursa noastră * George Ciubotaru, vicepreşedintele companiei: and #8222;Listarea la bursă ne aduce mai multă vizibilitate şi mai multă responsabilitate, dar şi oportunitatea să accelerăm proiectele pe care ni le-am propus and #8221;* Societatea intenţionează să distribuie dividende de cel puţin 30% din profitul net anual consolidat
00:00
Preţurile petrolului şi gazelor cresc puternic, acţiunile scad, randamentele obligaţiunilor urcă # Bursa
* Cotaţiile europene ale gazelor naturale au crescut cu aproximativ 90% de vineri până în prezent * Temeri că vom avea creşteri de preţuri similare cu cele generate de invazia Ucrainei de către Rusia * Rohan Khanna, Barclays: and #8221;Investitorii se întorc, practic, la modelul şocului energetic din 2022 and #8221;
00:00
Record negativ pentru libertatea presei: 29% mai multe ameninţări la adresa jurnaliştilor, anul trecut # Bursa
Mass-media din Europa se află într-o zonă de risc major privind libertatea de exprimare, iar datele oficiale arată că nu mai vorbim despre incidente izolate, ci despre o degradare sistemică a climatului jurnalistic, potrivit raportului european privind libertatea presei, publicat ieri şi întocmit de organizaţiile partenere ale Platformei Consiliului Europei pentru protecţia jurnalismului şi siguranţa jurnaliştilor.
3 martie 2026
22:00
Trump: Atacul asupra Iranului a fost preventiv, and #8222;altminteri ar fi lovit ei primii and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că operaţiunea militară lansată împreună cu Israelul împotriva Iranului a avut un caracter and #8222;preventiv and #8221;, susţinând că, în absenţa acestei intervenţii, Teheranul ar fi atacat primul.
21:30
Israelul va redeschide parţial spaţiul aerian joi, urmând să fie efectuate zboruri limitate pentru repatrierea cetăţenilor # Bursa
Ministrul israelian al Transporturilor, Miri Regev, a anunţat că aeroportul Ben-Gurion va fi redeschis parţial începând de joi, pentru un număr limitat de zboruri de intrare destinate aducerii în ţară a cetăţenilor israelieni blocaţi în străinătate.
