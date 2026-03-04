Hezbollah afirmă că a lovit un tanc israelian în apropierea frontierei cu Libanul

00:00

* Acţiunile companiei au încheiat sesiunea bursieră la preţul de 10,5 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 44 milioane lei, cele mai mari de ieri de la bursa noastră * George Ciubotaru, vicepreşedintele companiei: and #8222;Listarea la bursă ne aduce mai multă vizibilitate şi mai multă responsabilitate, dar şi oportunitatea să accelerăm proiectele pe care ni le-am propus and #8221;* Societatea intenţionează să distribuie dividende de cel puţin 30% din profitul net anual consolidat