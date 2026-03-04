„Întrebați-l pe Cristi Chivu!” Cesc Fabregas a dat vina pe antrenorul român după Como – Inter 0-0
Fanatik, 4 martie 2026 18:50
Cesc Fabregas a dat vina pe Cristi Chivu după Como - Inter 0-0. Ce i s-a reproșat antrenorului român după remiza din semifinalele Cupei Italiei. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Acum 5 minute
19:10
„Unul este ȘumiGol!” Sorinel Puștiu, dedicație fabuloasă de ziua lui Marius Șumudică! „Îl cunoaște un popor!”. Video # Fanatik
Sorinel Puștiu i-a făcut o dedicație specială lui Marius Șumudică de ziua lui. Antrenorul român a împlinit 55 de ani și a primit un mesaj surpriză. „La mulți ani, te iubesc din sufletul meu”
Acum 30 minute
18:50
18:50
Acestea sunt cele mai periculoase arme ale Iranului! Racheta care poate ajunge în Europa de Est, de care se teme și Israelul # Fanatik
Cele mai periculoase arme ale Iranului: rachetele care pot bubui în Europa de Est și tehnologia dezvoltată de regimul de la Teheran în ultimii ani. Arsenalul real
Acum 2 ore
18:10
Sursele FRF au dezvăluit ce se va întâmpla cu meciul Turcia – România după atacul cu rachetă al Iranului. Exclusiv # Fanatik
Războiul declanșat de americani și israelieni asupra Iranului pune în pericol întâlnirea Turcia - România. Cum a reacționat FRF după ce turcii au fost vizați de un atac cu rachetă.
17:50
Dinamo București – Kolstad, live video în etapa a 13-a din Liga Campionilor la handbal masculin. „Dulăii”, la penultimul meci din competiție în acest sezon # Fanatik
Dinamo primește vizita lui Kolstad în etapa a 13-a din Liga Campionilor la handbal masculin. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciul bucureștenilor.
17:30
Ce se întâmplă cu NATO după incidentul cu racheta iraniană care se îndrepta spre Turcia. General român: „Se schimbă datele problemei” # Fanatik
Intră NATO în război cu Iranul? Îngrijorările cresc după ce o rachetă balistică a fost interceptată în drum spre Turcia. Un reputat general explică totul pentru FANATIK
17:20
Cine e milionarul care a cerut-o de soție pe Aryna Sabalenka. Tenismena este în culmea fericirii # Fanatik
Aryna Sabalenka s-a logodit cu omul de afaceri de origine greacă cu care are o relație de aproape 2 ani. Georgios Frangoulis i-a adus zâmbetul pe buze.
Acum 4 ore
17:10
„Trei titluri sunt prea puține pentru un club ca Rapid”. Mircea Geoană pune presiune înainte de play-off. Exclusiv # Fanatik
Fostul premier al României, Mircea Geoană, a vorbit despre lupta pentru titlu din SuperLiga și a dat un verdict clar cu privire la formația sa favorită, Rapid.
16:50
Scenariul în care partida dintre Turcia și România, semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială, să se mute la București ar putea să prindă contur, conform regulamentului UEFA.
16:40
Gică Mihali, verdict tranșant despre situația lui Boateng la Dinamo: „Îl ajuta și pe Stoinov”. Ce spune despre Pușcaș # Fanatik
Gică Mihali a comentat cele mai noi mișcări din echipa lui Dinamo. Ce a spus despre situația lui Kennedy Boateng, dar și despre venirea lui George Pușcaș.
16:40
Inteligența artificială, în prima linie a războiului. Ce rol ar fi avut AI-ul în uciderea a peste 150 de fete la Mindab. ONU analizează interzicerea armelor autonome # Fanatik
”Ei sunt cei care vor deține puterea!” AI devine un actor major pe câmpul de luptă. Ce roluri au sistemele de inteligenţă Lavender, Gospel sau Where's Daddy, folosite de Israel în război
16:10
Cât de departe este, de fapt, arena Beșiktaș, unde se joacă Turcia – România, de locul în care a fost interceptată o rachetă balistică a Iranului # Fanatik
Turcia, țară unde România trebuie să joace semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială, tocmai a fost nevoită să se apere după ce Iran a lansat o rachetă balistică asupra sa.
15:50
Românul cu 14 proprietăți în Dubai, probleme în instanță cu Robert Negoiță. Motivul pentru care primarul i-a amendat firma # Fanatik
Afaceristul Denisse Ariciu, care deține 14 proprietăți imobiliare în Dubai, controlează o firmă ce a fost dată în judecată de Robert Negoiță, primarul Sectorului 3. Care a fost motivul
15:40
Bucureștiul devine capitala europeană a Go-ului. Totul despre cele două evenimente internaționale de referință organizate în România # Fanatik
Bucureștiul va fi gazdă pentru două competiții extrem de importante de Go. În capitala României vor fi prezenți cei mai importanți jucători ai acestui sport de strategie.
15:30
Interes din Germania pentru jucătorul pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB din vară: ”Suntem în discuții” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat că a pus ochii pe doi jucători din SuperLiga pe care vrea să-i aducă în vară la FCSB. Însă, unul dintre aceștia este în discuții pentru un transfer în Germania.
15:20
Barajul Turcia – România în pericol să nu se dispute?! NATO a doborât o rachetă iraniană la graniță # Fanatik
NATO a doborât o rachetă iraniană ce se îndrepta spre Turcia! Este barajul României pentru CM 2026 în pericol? Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre acest incident.
Acum 6 ore
15:10
Adrian Porumboiu îl compătimește după ratarea play-off-ului: „Investește din banii personali. Când tragi linie, spui doar ‘am fost un prost’” # Fanatik
Adrian Porumboiu, dezamăgit de ce s-a întâmplat la echipa din SuperLiga pe finalul sezonului regulat! Mesaj ferm pentru patron
14:50
Lovitură în instanță! Horațiu Potra, scos din regimul de maximă siguranță al Penitenciarului Rahova. Ce schimbă decizia judecătorilor # Fanatik
Horațiu Potra a obținut o mică victorie în instanță, legată de condițiile sale din arest! Ce a hotărât Judecătoria Sectorului 5 în ședința din 4 martie 2026
14:40
Supercomputerul a decis după stabilirea play-off-ului! Cine este favorita la titlu în SuperLiga # Fanatik
Supercomputerul a făcut toate calculele pentru echipele calificate în play-off. Cine este favorita la titlu în SuperLiga. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
14:20
Zeljko Kopic anunță schimbări la Dinamo, după înfrângerea cu FC Argeș! Ultimele detalii despre Karamoko # Fanatik
Pentru Dinamo urmează partida cu Metalul Buzău din Cupa României Betano, iar Zeljko Kopic a vorbit despre importanța acestui duel. Ce le-a cerut jucătorilor săi.
14:00
Surpriză! Cei doi jucători din SuperLiga remarcați de Marius Șumudică: „Un matador! Cel mai mare câștig” # Fanatik
Marius Șumudică, încântat de doi jucători ai marii surprize din acest sezon de SuperLiga: „Cel mai mare câștig!”. Despre cine este vorba
14:00
Ei sunt șeicii din Golf! Secretele, banii și controversele din spatele numelor liderilor țărilor arabe. De ce nu se suportă cu Iranul # Fanatik
Cine sunt șeicii din Golf și care sunt țările arabe care nu se suportă cu Iranul? Cele mai puternice state din Orient, banii și controversele din spatele liderilor.
13:40
Cristi Chivu, făcut praf în Italia pentru o declarație neinspirată: ”Repetă mereu același refren. Mentalitate voalată de victimă” # Fanatik
Declarația lui Cristi Chivu a făcut valuri în Italia. Un jurnalist a răbufnit și l-a atacat în termeni duri pe antrenorul român.
13:20
Cosmin Olăroiu, gest superb pentru elevii și profesorii români blocați în Dubai din cauza războiului: „Un om cu un suflet mare” # Fanatik
Cosmin Olăroiu a făcut un gest superb pentru elevii blocați în Dubai în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Fostul antrenor de la Steaua a sărit în ajutorul tinerilor.
Acum 8 ore
13:10
Fostul star de la Barcelona, atac fără precedent la adresa lui Real Madrid: „VAR s-a inventat ca ei să nu mai fure” # Fanatik
Fostul star de la Barcelona a lansat un atac fără precedent la adresa Real Madrid. Jucătorul consideră că sistemul VAR s-a inventat pentru ca formația din capitala Spaniei să nu mai fure.
13:00
Piedone rămâne cu despăgubiri diminuate pentru condamnarea din dosarul Colectiv. Judecătorii au considerat „exagerate” sumele cerute # Fanatik
Curtea de Apel București a admis apelul DNA și a redus cuantumul despăgubirilor pe care Cristian Popescu Piedone urmează să le primească de la statul român în dosarul Colectiv
12:50
Ngezana și Dawa, detalii de ultimă oră. Ce se întâmplă cu ambii fundași ai FCSB la vară. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a dat ultimele detalii despre situațiile lui Siyabonga Ngezana și Joyskim Dawa, fundașii centrali de bază de la FCSB în trecutul apropiat
12:20
Veste teribilă pentru Radu Drăgușin! Ce se întâmplă în cazul în care Tottenham retrogradează din Premier League # Fanatik
Tottenham are un nou sezon dezastruos și se află în lupta pentru evitarea retrogradării în Premier League. Ce îl așteaptă pe Radu Drăgușin dacă Spurs nu reușește salvarea.
12:00
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între vacanță fără griji și probleme neașteptate. Avertismentele specialiștilor # Fanatik
Ce trebuie să știi dacă pleci cu mașina în Grecia: restricții dure pentru mașinile electrice sau pe GPL. Specialiștii trag un semnal de alarmă
11:50
„Câștigă titlul detașat, la 10 puncte!”. Dragomir știe podiumul și cu cine va juca FCSB barajul de Europa. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir, fostul președinte de la LPF, a dezvăluit pe cine vede campioană la finalul actualului sezon din SuperLiga și are o predicție sumbră pentru cei de la Dinamo
11:40
Cine arbitrează Universitatea Craiova – CFR Cluj, din sferturile Cupei României Betano. A fost delegat „centralul” criticat de Sorin Cârțu # Fanatik
CCA a decis cine va arbitra meciul Universitatea Craiova - CFR Cluj, din sferturile Cupei României Betano. „Centralul” a fost criticat dur de Sorin Cârțu în trecut.
11:20
Cutremurător! Au apărut imaginile cu accidentul provocat de Kader Keita în București. Femeia a fost lovită în plin pe trecerea de pietoni. Video # Fanatik
Au apărut primele imagini de la accidentul pe care l-a produs Kader Keita. În ce context a dat fotbalistul de la Rapid cu mașina peste o femeie în vârstă de 68 de ani.
Acum 12 ore
11:10
Universitatea Craiova – CFR Cluj, live video în sferturile Cupei României Betano. Cu cine va juca în semifinale echipa învingătoare # Fanatik
Universitatea Craiova – CFR Cluj este capul de afiș al sferturilor din Cupa României Betano. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meci, de la scor, la marcatori, la declarații înainte și după fluierul final.
11:00
Mesajul lui Marius Șumudică în ziua în care a împlinit 55 de ani: ”E locul unde m-am simțit cel mai bine”. Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică a împlinit vârsta de 55 de ani și a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK. Ce mesaj a avut tehnicianul și ce își dorește la ceas aniversar.
11:00
Franța a anunțat că își mărește arsenalul nuclear: cum este văzut discursul lui Emmanuel Macron. De ce România nu este „în prima linie” de discuții # Fanatik
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că Franța își va mări arsenalul nuclear. Cum este interpretat acest discurs și de ce România nu a fost printre țările pomenite de liderul francez
10:50
Donald Trump a vorbit despre participarea Iranului de la Cupa Mondială din 2026. Care a fost reacția FIFA după conflictul din Orientul Mijlociu. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
10:40
Patronul din SuperLiga, apropiat al lui Ilie Bolojan, are salarii de 11.000 de euro la echipa din play-out: „Nu există așa ceva” / „Sunteți erou!” # Fanatik
Un patron din SuperLiga, aflat în anturajul lui Ilie Bolojan, plătește salarii de 11.000 de euro, deși echipa se află în play-out. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
10:20
Sorin Cârțu a găsit noua adversară la titlu a Universității Craiova: „Noi i-am băgat în joc”. Ce spune de sfertul cu CFR Cluj # Fanatik
Universitatea Craiova are încă o rivală la titlu, pe lângă Rapid și Dinamo! Analiza făcută de Sorin Cârțu în direct
09:50
După scandalul Lidl, Armata lovește și pe litoral: proiecte turistice de zeci de milioane de euro blocate de radarele NATO # Fanatik
Războiul din Ucraina a dat peste cap planurile dezvoltatorilor imobiliari de la malul mării. Mai multe proiecte au avut de suferit din cauza radarelor militare amplasate pe litoral
09:40
„M-a costat 400.000 de euro și n-a jucat nimic”. Patronul FCSB a anunțat cine pleacă, dar și cine este jucătorul căruia-i prelungește contractul. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit jucătorul care l-a dezamăgit în acest sezon, asta după ce a insistat pentru aducerea sa și a costat aproximativ jumătate de milion de euro pe FCSB.
09:20
Un nou cuplu fericit în handbalul românesc! Cele două sportive nu își mai ascund relația: „Te iubesc foarte mult, viața mea!” # Fanatik
Poveste de dragoste în handbalul românesc: două jucătoare din Liga Florilor și-au făcut publică relația. „Nu aș putea să-mi doresc nimic mai bun decât pe tine”.
09:20
Inter Milano a făcut doar 0-0 în deplasarea de la Como, din semifinalele Cupei Italiei. Echipa românului a înregistrat o contraperformanță unică în acest sezon
09:10
Adrian Porumboiu, ironii maxime pentru Becali după ratarea play-off-ului: „Știți cum e vorba aia. Fără să se supere Gigi” # Fanatik
Adrian Porumboiu, fără milă pentru Gigi Becali după ce FCSB a ratat play-off-ul din SuperLiga: „Fără să se supere, își merită soarta”
08:50
Bogdan Andone, antrenorul etapei a 29-a din SuperLiga după ce a dus-o pe FC Argeș în play-off. Cum arată echipa ideală # Fanatik
Bogdan Andone a realizat o performanță extraordinară reușind să o ducă pe FC Argeș în play-off. El a fost ales antrenorul etapei a 29-a din SuperLiga după victoria cu Dinamo.
08:30
David Popovici promovează o campanie de importanță maximă. România e pe ultimul loc la acest capitol # Fanatik
David Popovici a luat inițiativa când a auzit că țara noastră este pe ultima poziție la un aspect major. Ce a dezvăluit sportivul în discursul său emoționant.
08:30
Simona Halep, declarație neașteptată după ce a renunțat la tenis. Ce se întâmplă în viața fostei tenismene # Fanatik
Simona Halep, mesaj ieșit din comun, la un an de când a decis să iasă din circuitul competițional. Celebra sportivă a oferit un amănunt important despre sine.
08:10
Scenariul de groază pe care Erdogan încearcă să-l evite de ani de zile. Cele patru provocări care ameninţă Turcia, dacă Iranul se prăbuşeşte # Fanatik
Escaladarea conflictului dintre Washington, Tel Aviv și Teheran pune Ankara în fața a patru riscuri majore, de la un nou val de refugiați și insecuritate la granițe, până la șocuri energetice.
07:40
Modificare de ultimă oră în SuperLiga. Ce se întâmplă pe toate stadioanele începând cu primele jocuri din play-off și play-out # Fanatik
O nouă regulă se implementează în Superliga României! Schimbare importantă înainte de meciurile din play-off și play-out. Toate detaliile despre sistemul pregătit de Ligă
07:20
SUA – Iran, meciul mileniului! Cum poate arbitra România cea mai încinsă partidă din fotbalul mondial # Fanatik
Deși participarea Iranului la CM de la vară nu mai este garantată 100%, există o probabilitate mare care perșii să se confrunte chiar cu SUA la turneul din iunie-iulie
