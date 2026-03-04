Eveniment politic major în China: Xi Jinping anunță bugetul armatei și planul cincinal pentru economie
Aktual24, 4 martie 2026 18:50
China deschide miercuri forumul politic ”Două sesiuni”, unde vor fi anunţate ţintele de creştere pentru a doua cea mai mare economie mondială şi liniile bugetului militar. Evenimentul se desfăşoară sub coordonarea liderului Xi Jinping, potrivit The Guardian. Mii de parlamentari şi delegaţi participă, pe parcursul unei săptămâni, la reuniunile desfăşurate în cadrul sistemului politic dominat […]
• • •
Acum 5 minute
19:10
Conflictul cu Iran complică perspectivele de pace în Ucraina. Ce anume îi îngrijorează cel mai mult pe europeni în legătură cu Donald Trump # Aktual24
Europa privește cu neliniște spre Washington, temându-se că o Americă absorbită de un nou conflict în Orientul Mijlociu își va pierde determinarea de a-l împinge pe Vladimir Putin către pace. În timp ce administrația Trump își concentrează energia și resursele asupra confruntării cu Iranul, la Kiev crește îngrijorarea că sprijinul militar vital s-ar putea subția […]
19:10
Presshub: CSM apără reputația a opt magistrați din Craiova, în plin scandal privind un concurs de promovare # Aktual24
Judecătorii din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) au decis să apere reputația profesională a cinci judecători de la Curtea de Apel Craiova și trei de la Judecătoria Craiova după ce, un alt magistrat, Sorina Marinaș, a criticat pe un grup de discuții privat că se știu deja câștigătorii unui concurs de promovare, deși competiția nu […]
Acum 30 minute
18:50
Eveniment politic major în China: Xi Jinping anunță bugetul armatei și planul cincinal pentru economie # Aktual24
China deschide miercuri forumul politic ”Două sesiuni”, unde vor fi anunţate ţintele de creştere pentru a doua cea mai mare economie mondială şi liniile bugetului militar. Evenimentul se desfăşoară sub coordonarea liderului Xi Jinping, potrivit The Guardian. Mii de parlamentari şi delegaţi participă, pe parcursul unei săptămâni, la reuniunile desfăşurate în cadrul sistemului politic dominat […]
Acum o oră
18:40
CNN: Cu războiul său din Iran, Trump tocmai a îngreunat și mai mult sarcina următorului președinte al Fed # Aktual24
Donald Trump pare pregătit să instaleze un președinte al Rezervei Federale aliniat cu dorința sa de a reduce ratele dobânzii, dar războiul împotriva Iranului face mai dificilă implementarea acestor reduceri de rate. Se aștepta deja ca Rezerva Federală să mențină rata dobânzii de referință neschimbată cel puțin până în vară, dar acum economiștii spun că […]
18:20
Război fără mănuși între PNL și PSD: ”Propunerile PSD riscă să arunce în aer stabilitatea țării/ PSD a blocat reformele esențiale pentru funcționarea statului” # Aktual24
Partidul Național Liberal afirmă că propunerile formulate de PSD în discuțiile privind bugetul de stat pe anul 2026 riscă să afecteze stabilitatea economică și să genereze o criză bugetară, potrivit unor declarații ale deputatului PNL Gabriela Horga și unui comunicat transmis de formațiunea liberală. Gabriela Horga susține că propunerile social-democraților nu ar ține cont de […]
Acum 2 ore
18:10
Japonia a desființat numeroasa „sectă Moon” (Biserica Unificării). Aceasta este acuzată că i-a ruinat financiar pe adepții săi # Aktual24
Curtea Supremă a confirmat miercuri ordinul de dizolvare a Bisericii Unificării, o organizaţie controversată acuzată că a produs prejudicii financiare şi psihologice adepţilor prin donaţii exercitate sub presiune şi alte practici considerate abuzive. Decizia este una dintre cele mai severe măsuri adoptate vreodată împotriva unei entităţi religioase din Japonia. Decizia istorică a Japoniei împotriva organizaţiilor […]
18:10
Fost ministru PSD, condamnat la 4 ani cu executare. El este acum șeful Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) # Aktual24
Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu a fost condamnat miercuri de Înalta Curte de Casație și Justiție la 4 ani de închisoare cu executare, într-un dosar legat de fraudarea unor concursuri de angajare organizate în cadrul Ministerului Agriculturii. Fost deputat PSD de Olt și ministru al Agriculturii în Guvernul Nicolae Ciucă, Chesnoiu a fost trimis […]
18:00
Ucrainenii au lovit trei nave rusești în Marea Neagră: ”Rusia nu va avea pace nicăieri, nici pe mare, nici pe uscat, nici în spatele frontului” # Aktual24
Forțele ucrainene au lovit portul rus Novorossiysk, vizând mai multe nave militare și infrastructură militară, a declarat o sursă din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru publicația Kyiv Independent. Potrivit sursei citate, atacul a avut loc la 2 martie și a vizat draga de mine rusă „Valentin Pikul”, precum și două nave antisubmarin, „Yeysk” […]
17:50
Israelul anunță că orice viitor lider suprem al Iranului va fi vizat pentru eliminare: „Nu contează cum se numește sau unde se ascunde” # Aktual24
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că armata israeliană va considera ca țintă orice persoană aleasă ca viitor lider suprem al Iranului, care să îi urmeze lui Ali Khamenei, relatează Al Jazeera. Katz a mai declarat: „Nu contează cum se numește sau unde se ascunde” orice lider iranian considerat ostil. El a adăugat: […]
17:40
TikTok începe o bătălie în justiție după ce a fost acuzată că a transferat ilegal date ale clienților din UE în China # Aktual24
Contestația TikTok la constatarea Comisiei pentru Protecția Datelor (DPC) conform căreia gigantul rețelelor de socializare a încălcat legile privind confidențialitatea prin transferul datelor cu caracter personal ale utilizatorilor europeni către China a fost deschisă la Înalta Curte din Irlanda. În aprilie 2025, în urma unei anchete îndelungate, DPC a concluzionat că TikTok a încălcat regulile […]
Acum 4 ore
17:00
Ofensiva de iarnă a Rusiei s-a oprit, Ucraina recucerind în februarie mai mult teritoriu decât a pierdut – Sîrskii # Aktual24
Comandantul suprem al Ucrainei, Oleksandr Sîrskii, a declarat că forțele ucrainene au trecut peste „bătălia pentru iarnă”, precizând că Ucraina a eliminat mai mulți soldați ruși în decurs de trei luni decât a recrutat Rusia și că Ucraina a recucerit în februarie mai mult teritoriu decât a cucerit Rusia. Această inversare marchează primul câștig teritorial […]
16:50
Piața muncii din Uniunea Europeană dă semne clare de stabilizare în acest început de an, deoarece șomajul a început să scadă treptat în majoritatea statelor membre ale Uniunii. Eurostat a publicat miercuri, 4 martie, noile cifre oficiale pentru luna ianuarie. Deși trendul general este optimist, România se confruntă cu o problemă socială extrem de gravă, […]
16:40
Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante rute pentru comerțul maritim internațional. Iranul amenință că va da foc navelor care încearcă să traverseze strâmtoarea. Președintele SUA vrea să evite o criză energetică și promite protecție. Președintele american Donald Trump dorește să asigure transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, care este amenințată de Iran – inclusiv […]
16:30
Mandat de arestare pentru Kader Keita: Procurorii cer 30 de zile în spatele gratiilor pentru rapidist # Aktual24
Mijlocașul ivorian a fost reținut marți seară pentru părăsirea locului accidentului. Procurorii de la Parchetul Sectorului 2 au decis astăzi să ceară arestarea sa preventivă, astfel, inculpatul va fi dus în fața instanței cu propunerea de reținere pentru 30 de zile. Accidentul s-a produs pe data de 3 martie 2026, în jurul orei 05:46. Viața […]
16:00
Reacții surprinzătoare la evenimentele din Iran, comentatorii ruși se revoltă: ”Rusia nu și-a ajutat suficient aliații” # Aktual24
Pentru rușii pro-război, bombardarea Iranului a venit ca o surpriză, provocând furie și teamă. Reacțiile propagandiștilor de la Moscova la atac au fost colectate de Kyiv Post și arată o combinație de panică și acuzații. Atacurile lansate de Statele Unite ale Americii și Israel asupra unui aliat al Rusiei au expus fragilitatea alianțelor regionale și […]
15:50
Reprezentanții industriei hoteliere cer statului bugete adecvate pentru promovarea turismului românesc chiar astăzi, 4 martie. Creșterea fiscalității și scăderea valorii voucherelor de vacanță au redus drastic numărul turiștilor români, iar FIHR avertizează că sectorul are nevoie urgentă de turiști străini pentru a umple golul lăsat de localnici. Bugetul României este de 20 de ori mai […]
15:40
Conflict violent în Coaliție, PSD își convoacă liderii în ședință: ”Bolojan are o atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor” # Aktual24
Prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat, susține PSD într-un comunicat transmis miercuri. Social-democrații afirmă că premierul ar fi inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care asigură sprijinul parlamentar al […]
15:30
Inspectorii sociali au ieșit în forță pe teren în prima lună a anului 2026. ANPIS a publicat miercuri, 4 martie, rezultatele unor controale riguroase desfășurate la nivel național, unde peste 450 de misiuni de inspecție au vizat respectarea legii în instituțiile publice. Nereguli grave. Persoanele cu dizabilități rămân blocate la intrarea în instituții Inspectorii au […]
15:30
Un avion de vânătoare israelian F-35 a doborât pentru prima dată, într-o luptă aeriană reală, un avion inamic # Aktual24
Un avion de vânătoare stealth israelian F-35I a doborât un avion iranian, marcând ceea ce observatorii din domeniul apărării consideră a fi prima doborâre aer-aer confirmată realizată de un avion de vânătoare de a cincea generație din istorie. Forțele de Apărare ale Israelului au declarat că angajamentul a avut loc în timpul operațiunilor de luptă […]
Acum 6 ore
14:50
Sute de mineri s-au adunat astăzi, 4 martie, în fața sediului Complexului Energetic Oltenia, pentru a protesta împotriva deciziei de a concedia 1.500 de colegi. Atmosfera este extrem de tensionată chiar în centrul orașului Târgu Jiu, deoarece protestatarii cer anularea planului de restructurare anunțat de conducerea companiei. Acțiunea a fost pregătită pe rețelele de socializare […]
14:50
Surse: S-au înțeles, Coaliția a decis transmiterea proiectului de buget în Parlament săptămâna viitoare # Aktual24
Coaliția de guvernare a decis ca proiectul de buget pentru anul următor să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare, după finalizarea discuțiilor tehnice, au declarat pentru aktual24.ro surse din PNL. Potrivit acestora, documentul urmează să fie aprobat în ședința de Guvern și să primească avizul Consiliului Economic și Social înainte de a fi înaintat Legislativului. „Coaliția […]
14:40
Cel puțin 101 persoane au fost date dispărute după ce un submarin a atacat o fregată iraniană, lângă Sri Lanka # Aktual24
Cel puțin 101 persoane sunt date dispărute, iar alte 78 au fost rănite în urma unui atac cu submarin asupra unei nave iraniene în largul coastelor Sri Lanka, au declarat surse din Marina și Ministerul Apărării din Sri Lanka. Potrivit Reuters, cel puțin 101 persoane sunt dispărute, iar alte 78 au fost rănite în incidentul […]
14:40
Avertisment din partea serviciilor secrete. Kremlinul dă semne că se va amesteca în alegerile locale din Germania pentru susținerea AfD # Aktual24
Rusia acționează în prezent „agresiv, ofensiv și într-o manieră tot mai accentuată”, a avertizat șeful Oficiului Federal pentru Apărarea Constituției din Berlin, Sinan Selen. Germania trebuie să se pregătească pentru sabotaj, dezinformare, atacuri cibernetice și „operațiuni de influențare”, a mai spus el. „Având în vedere creșterea numărului de atacuri hibride ale Rusiei împotriva democrațiilor europene, […]
14:30
Lecție de omenie la mii de kilometri. Cosmin Olăroiu salvează elevii suceveni blocați în Dubai # Aktual24
Tensiunile din Orientul Mijlociu au blocat zeci de români departe de casă astăzi, 4 martie 2026, iar printre aceștia se află un grup de elevi și profesori de la Colegiul „Petru Rareș” din Suceava. Antrenorul român Cosmin Olăroiu a ales să rămână în Dubai alături de familia sa în acest context, fiind orașul care i-a […]
14:10
O rachetă balistică lansată din Iran și îndreptată spre spațiul aerian al Turcia, după ce a traversat Siria și Irak, a fost distrusă de sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO în estul Mării Mediterane, a anunțat miercuri Ministerul Apărării din Turcia. Ministerul turc al Apărării a precizat, într-un comunicat, că incidentul nu s-a […]
13:50
Timișoara: Fabrica de „fum” ilegal. Captură record de țigări și tutun la marginea orașului # Aktual24
Procurorii DIICOT și polițiștii au descins miercuri, 4 martie, la o fabrică ilegală de țigări, care funcționa chiar la periferia municipiului Timișoara, în plină activitate. Sute de baxuri și tone de tutun au fost găsite în timpul perchezițiilor la fabrica grupului specializat în contrabandă și contrafacere. Descinderi în forță. Trei mandate de percheziție puse în […]
13:30
Simulări sub semnul întrebării. Sindicatele cer profesorilor să boicoteze examenele naționale # Aktual24
Federațiile sindicale din Educație fac un apel disperat către toate cadrele didactice din țară, profesorii fiind îndemnați să nu semneze pentru participarea la simularea examenelor naționale din acest an. Totul vine pe fondul unui referendum început încă din luna februarie în școli, deoarece liderii FSLI și „Spiru Haret” acuză Ministerul că forțează organizarea acestor teste […]
Acum 8 ore
13:00
Studenția la limita supraviețuirii. Tinerii cer socoteală pentru tăierile masive de burse # Aktual24
Studenții români solicită o întâlnire urgentă cu Mihai Dimian, noul ministru al Educației. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești a transmis astăzi, 4 martie, o adresă oficială către minister. Tinerii sunt profund nemulțumiți de măsurile de austeritate luate în ultima perioadă, și vor să discute despre fondurile de burse și protecția socială a studenților. Transportul feroviar, […]
13:00
Tot mai mulți români părăsesc Germania. Alarmă la Berlin: ”Nu ne putem permite să pierdem forța de muncă” # Aktual24
Un nou studiu al Ministerului Muncii din Germania arată că un număr tot mai mare de lucrători din UE care s-au mutat în țară pentru locuri de muncă și salarii mai bune nu mai doresc să rămână pe termen lung, ceea ce ridică noi semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca Germania să își […]
12:40
Țările care au condamnat cel mai dur războiul lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Temeri că SUA vor extinde operațiunile și în alte state # Aktual24
Războiul lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului a fost condamnat de numeroase state din sudul global, care au calificat operațiunile drept ilegale și au criticat atacurile asupra liderilor iranieni, potrivit unor declarații oficiale și analize internaționale. China a afirmat că este inacceptabil „să fie ucis în mod flagrant liderul unui stat suveran”, în […]
12:40
Victorie a lui Voiculescu în justiție. Instanța a decis admiterea în principiu a cererii de revizuire a dosarului ICA # Aktual24
Tribunalul București a decis miercuri admiterea în principiu a cererii de revizuire a dosarului privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), cauză în care Dan Voiculescu a fost condamnat în trecut la 10 ani de închisoare. Hotărârea instanței deschide calea pentru rejudecarea întregului dosar, fără a stabili însă vinovății sau nevinovății în această etapă. Dan […]
12:30
Imagini șocante cu un fotbalist de la Rapid. Kader Keita a produs un accident, apoi a fugit. Poliția l-a arestat preventiv pentru 24 de ore # Aktual24
Starul giuleștenilor a fost implicat marți, 3 martie, într-un eveniment rutier cumplit, deoarece a lovit în plin o femeie pe trecerea de pietoni din București. Accidentul lui Kader Keita a avut loc în jurul orei 05:50, pe strada Gherghiței din sectorul 2. Rapidistul a părăsit locul faptei fără să declare incidentul la poliție. Femeia a […]
12:20
12:10
Premierul spaniol Pedro Sánchez îl critică dur pe Donald Trump: „Nu puteți juca ruleta rusească cu soarta a milioane de oameni” # Aktual24
Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a lansat miercuri un mesaj ferm către președintele american Donald Trump, subliniind că atacul asupra Iranului de către SUA și Israel pune în pericol viețile a milioane de oameni și că Spania nu va fi complice la astfel de acțiuni. Spania a interzis americanilor folosirea bazelor sale militare „Așa încep marile […]
11:50
11:40
Măsură fără precedent: Armata libaneză a arestat 12 membri înarmați ai Hezbollah, pe fondul amenințării unei intervenții terestre israeliene # Aktual24
Armata libaneză a arestat 12 membri înarmați ai grupării Hezbollah la un punct de control, marcând un moment rar și potențial decisiv în dinamica puterii din Liban. Premierul libanez a interzis total activitatea Hezbollah Potrivit The Times of Israel, arestările au loc pe fondul unei decizii guvernamentale ferme împotriva activităților militare ale Hezbollah și în […]
Acum 12 ore
11:10
Președintele Donald Trump a descris campania militară lansată împotriva Iranului ca „operațiuni majore de luptă”, evitând în mod deliberat să folosească cuvântul „război”. Afirmațiia sa vine la câteva ziled după ce Statele Unite au declanșat lovituri aeriene și operațiuni militare masive împotriva unor ținte iraniene, ca răspuns la tensiunile din regiune. Formularea oficială subliniază amploarea […]
10:40
Efectele războiului din Iran încep să se simtă: Prețul benzinei și motorinei la pompă a crescut cu 15 bani. Va ajunge litrul de benzină 10 lei? # Aktual24
Primele efecte economice ale conflictului dintre Iran și alianța SUA-Israel au început să se facă simțite, de miercuri, și pe piața din România. OMV Petrom și Lukoil au majorat prețurile la pompă În a cincea zi de război, companiile mari din domeniul carburanților au început să modifice prețurile, transmite Observator News. OMV Petrom, liderul pieței, […]
10:40
Emiratele Arabe iau în considerare o acțiune militară împotriva Iranului pentru a opri atacurile cu rachete și drone # Aktual24
„EAU ia în considerare luarea unor măsuri defensive active împotriva Iranului. Deși nu a fost implicată în niciun fel în război, a îndurat totuși atacul a sute de proiectile”, a declarat pentru agenția de presă o sursă familiarizată cu discuțiile autorităților din Emirate. Potrivit sursei, oficialii din Emiratele Arabe Unite consideră că nicio țară din […]
10:30
Președintele francez Emmanuel Macron a vorbit marți națiunii despre situația din Orientul Mijlociu, după patru zile de război despre care președintele american Donald Trump a sugerat că va dura câteva săptămâni. Macron a ordonat portavionului Charles de Gaulle, resurselor sale aeriene și escortei sale de fregate să pornească spre Mediterana, relatează France24. Forțe armate franceze […]
10:10
Află care sunt cei mai ieftini furnizori de gaze după 1 aprilie. Vestea bună: consumatorii casnici și non-casnici pot plăti sub plafonul maxim # Aktual24
După 1 aprilie 2026, consumatorii casnici și non-casnici vor avea la dispoziție mai multe oferte de gaze naturale cu prețuri sub plafonul maxim stabilit de stat. Oferte avantajoase chiar și fără plafoanele statului Conform site-ului Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), anumite oferte de pe comparatorul de prețuri sunt mai avantajoase decât limitele actuale: […]
09:40
Zeci de mii de fișiere din dosarele Epstein au fost scoase discret de pe site-ul Departamentului de Justiție al SUA, pe fondul războiului tot mai intens cu Iranul # Aktual24
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a retras recent zeci de mii de fișiere legate de Jeffrey Epstein de pe site-ul său oficial, stârnind critici și întrebări privind transparența instituției. Fișierele, eliminate pentru „revizuiri interne” Conform informațiilor transmise de CBS News, retragerile au avut loc după publicarea inițială a documentelor și după atacurile recente asupra […]
09:40
Președintele Nicușor Dan va efectua joi o vizită oficială în Polonia, la invitația omologului său, Karol Nawrocki # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, va efectua pe 5 martie o vizită oficială în Polonia, anunță administrația prezidențială poloneză. Anul trecut, Nawrocki l-a susținut pe George Simion Programul detaliat al vizitei nu a fost comunicat public, dar cel mai probabil Nicușor Dan va avea o întrevedere cu președintele polonez Karol […]
09:20
„El Mencho”, fostul liderul al cartelului din Jalisco, a fost înmormântat într-un sicriu din aur și cu fanfare de mariachi – VIDEO # Aktual24
Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub pseudonimul „El Mencho”, liderul temutului Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) – una dintre cele mai violente și influente organizații de narcotraficanți din Mexic – a fost îngropat într-un sicriu de aur. Un spectacol ostentativ sub pază armată masivă Potrivit CNN, funeraliile au avut loc în suburbia Zapopan din Guadalajara, statul […]
09:20
SUA au lansat o operațiune militară și în Ecuador: ”Face parte din campania extinsă a administrației președintelui Donald Trump” # Aktual24
Forțele americane au lansat operațiuni militare împreună cu Ecuadorul împotriva unor organizații desemnate drept teroriste pe teritoriul statului sud-american, a anunțat marți United States Southern Command. Comandamentul nu a oferit detalii despre operațiuni, însă a indicat că acestea fac parte din campania extinsă a administrației președintelui Donald Trump împotriva rețelelor de trafic de droguri din […]
09:00
Noul lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei, a fost tratat luni întregi pentru impotență în spitale private din Marea Britanie, susțin serviciile secrete americane # Aktual24
Mojtaba Khamenei, cel care a devenit, potrivit surselor de la Teheran, lider suprem al Iranului, a fost tratat pentru probleme de impotență în mai multe spitale private din Marea Britanie, conform unui document secret al serviciilor de informații americane. Tratamente medicale și presiuni familiale Documentul, clasificat în 2008 și ulterior publicat de WikiLeaks, arată că […]
08:50
Ultimul Don: Faimosul boss al mafiei siciliene Cosa Nostra, Benedetto Santapaola, a murit în închisoare, după 30 de ani de detenție # Aktual24
Șeful mafiei siciliene Cosa Nostra, Benedetto „Nitto” Santapaola, încarcerat de peste 30 de ani, a murit la vârsta de 87 de ani, în secția de medicină a spitalului San Paolo din Milano, unde fusese transferat din cauza stării de sănătate. Potrivit BBC, Santapaola ispășea mai multe pedepse pe viață pentru crime grave și atentate comise […]
08:40
Donald Trump convoacă liderii marilor companii de apărare, cerându-le să-și accelereze producția de armament, fiindcă stocurile de rachete se epuizează rapid # Aktual24
Președintele Donald Trump a anunțat că va organiza vineri la Casa Albă o întâlnire cu directorii marilor companii de apărare americane pentru a discuta accelerarea producției de armament, pe fondul diminuării stocurilor militare după recentele lovituri împotriva Iranului și alte operațiuni militare. Contextul strategic: reechilibrarea stocurilor Printre companiile invitate se numără Lockheed Martin, grupul mamă […]
08:20
Viktor Orban, tot mai aproape de pierderea puterii: Partidul Tisza își mărește avantajul față de Fidesz, având 50% din intențiile de vot # Aktual24
Partidul de opoziție Tisza și-a consolidat poziția în preferințele electoratului din Ungaria, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Závecz Research. Formațiunea conduce detașat în rândul alegătorilor care declară că vor merge sigur la vot și că au deja o opțiune politică, obținând 50% din intențiile de vot, față de 38% pentru Fidesz, scrie publicația […]
08:10
O femeie și un copil de 6 ani din Neamț, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Șoferul nu era băut, dar femeie avea 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat # Aktual24
Un grav accident rutier s-a produs miercuri dimineață, 3 martie, în jurul orei 07:50, pe DJ 155I, în localitatea Păstrăveni, județul Neamț. Două persoane – o femeie de 41 de ani și o fetiță de 6 ani – au fost rănite după ce au fost acroșate de un autoturism în timp ce traversau regulamentar strada […]
