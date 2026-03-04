Bolojan, șocat de comportamentul PSD: ”În ședinta de coaliție lucrurile au fost în bună regulă, apoi am văzut comunicatul PSD. Este în contradicție cu realitatea”

20:10

Virusul Epstein-Barr este unul dintre cei mai răspândiți agenți infecțioși de pe planetă, iar faptul că majoritatea oamenilor îl poartă fără să știe nu îl face mai puțin important. Din contră, cercetările recente arată că acest virus poate avea implicații mult mai profunde decât se credea, legături cu boli grave, inclusiv anumite forme de cancer […]