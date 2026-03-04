Protest la Complexul Energetic Oltenia (CEO) – aproximativ 1.500 de mineri și energeticieni vor rămâne fără un loc de muncă; CEO anunţă o analiză de personal, în zonele în care activitatea se restrânge
Un protest a avut loc astăti în fața Complexului Energetic Oltenia, salariații companiei fiind revoltați că, de la […]
Ministerul energiei de la Bagdad a anunţat miercuri că pe întreg teritoriul Irakului s-a întrerupt distribuţia de energie […]
PSD: Ilie Bolojan a provocat un nou blocaj în coaliţia de guvernare, în cadrul negocierilor pentru elaborarea bugetului
Partidul Social Democrat îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a provocat, miercuri, un nou blocaj în coaliţia […]
Nichişoiu (Coface România): Conflictul din Iran ne loveşte într-un moment în care deja suntem vulnerabili
reşterea economică a României în 2026 va depinde de durata conflictului din Orientul Mijlociu, însă probabil că va […]
Nichişoiu (Coface România): Riscul frustrant este ca în următorii 5 ani să ajungem un hub energetic pentru Europa, dar un exportator
România riscă să ajungă în următorii cinci ani un hub energetic pentru Europa, dar un exportator, pentru că […]
Chesoi (Coface România): Avem o creştere notabilă de peste 36% a numărului de insolvenţe în ianuarie 2026
Numărul insolvenţelor a urcat cu peste 36% în prima lună a anului în curs, raportat la ianuarie 2025, […]
Pentagonul a decapitat un complot pentru asasinarea lui Trump şi minimalizează importanţa Rusiei şi Chinei în Iran
Ministrul american al apărării, Pete Hegseth, a afirmat miercuri că forţele Statelor Unite l-au ucis pe un oficial […]
Nicoleta Radu (PAID): Trei din patru locuinţe din România nu au protecţie financiară împotriva dezastrelor naturale
Trei din patru locuinţe din România nu au protecţie financiară împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile în care doar […]
România are șansa de a deveni hubul energetic al Europei de Sud‑Est, însă are nevoie urgentă de investiții în rețele, stabilitate legislativă și accelerarea autorizărilor (AHK România)
Predictibilitate fiscală și simplificarea birocrației rămân principalele nevoi ale mediului de afaceri România are șansa de a deveni […]
CEC app Junior: Noua soluție CEC Bank pentru educația financiară a minorilor
CEC Bank lansează CEC app Junior, aplicația de Mobile Banking creată special pentru copiii și adolescenții între 10 […]
Autor: Nicolae IORDAN Iran. De la Reformă la Revoluție Probabil cel mai cunoscut moment care ne vine în […]
Riscul de terorism în creştere pe fondul escaladării din Iran (serviciile de informaţii italiene)
Riscul de terorism în Italia şi în străinătate este în creştere în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului şi […]
O navă container ar fi fost lovită de un proiectil în Strâmtoarea Hormuz, la nord de Oman, provocând […]
Turcia afirmă că nu există victime și că „are dreptul să răspundă" după interceptarea rachetei
Ministerul Apărării din Turcia a afirmat că racheta doborâtă a căzut peste districtul Dortyol din Turcia, în apropierea […]
Ioana Necula, fondator și CEO Genesis College: „Ne bucurăm că avem un Ministru al Educației, în sfârșit"
Ioana Necula, fondator și CEO al Genesis College, una dintre cele mai mari instituții private de învățământ din […]
QatarEnergy declară „forță majoră pentru cumpărătorii afectați", după oprirea producției de GNL
QatarEnergy afirmă că „a declarat forță majoră pentru cumpărătorii afectați" după ce a anunțat anterior că oprește producția […]
Robert Anghel preia conducerea Salt Bank, după ce a primit aprobarea Băncii Naţionale a României în data de […]
Turcia declară că NATO a distrus o rachetă iraniană îndreptată spre spațiul său aerian
Sistemele de apărare aeriană ale NATO au doborât o rachetă iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian al […]
Adolfo Laurenti, Visa: România traversează o recesiune determinată de consum, pe fondul inflației ridicate, al scăderii veniturilor reale și al unui nivel foarte redus al încrederii consumatorilor; 2027 ar putea marca reluarea unei creșteri structurale mai vizibile
2026 va fi un an de ajustări dificile, nu de creștere accelerată, iar România intră în acest context […]
ASF anunță măsuri de simplificare și debirocratizare a procedurilor de autorizare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în ședința de luni, 2 martie 2026, forma finală a […]
O bază militară americană de lângă Bagdad ar fi fost lovită de o dronă (presa irakiană)
O dronă, despre a cărei origine nu sunt făcute publice precizări, a lovit miercuri o bază militară americană […]
Criză în Orientul Mijlociu/ MAE: Două zboruri operate de FlyDubai, programate din Dubai spre Bucureşti
Ministerul Afacerilor Externe informează că două zboruri operate de compania FlyDubai sunt programate pentru miercuri seară şi, respectiv, […]
Codirlaşu (CFA România): Conflictul din Orientul Mijlociu afectează bursele şi dobânzile;impact mai sever dacă situaţia se prelungeşte
Conflictul din Orientul Mijlociu afectează deja bursele şi dobânzile, iar impactul ar putea deveni mai sever dacă situaţia […]
SRI va organiza în luna mai, la Palatul Parlamentului, Campionatul naţional de securitate cibernetică
Serviciul Român de Informaţii va organiza la începutul lunii mai, la Palatul Parlamentului, Campionatul naţional de securitate cibernetică, […]
Italia ar putea reporni termocentralele pe cărbune dacă criza din Orientul Mijlociu se agravează
Ministrul italian al Energiei, Gilberto Pichetto Fratin, a declarat miercuri că ţara sa ar putea reporni unele termocentrale […]
Regimul iranian afirmă că nu va negocia cu SUA, declarându-se pregătit "să continue războiul"
Iranul nu are intenţia de a negocia cu SUA şi este pregătit pentru un război îndelungat, a declarat […]
UE se declară pregătită să-şi apere interesele, după ameninţările lui Trump la adresa Spaniei
Uniunea Europeană a declarat miercuri că este "pregătită să reacţioneze" pentru a-şi apăra interesele şi pe cele ale […]
Zelenski propune aliaţilor SUA din Orientul Mijlociu să dea Ucrainei rachete de tip PAC-3 pentru sistemele PATRIOT în schimbul interceptorilor ucraineni de drone iraniene. El a discutat cu liderii EAU Mohamed bin Zayed şi Qatarului Tamim bin Hamad Al Thani
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a propus aliaţilor Statelor Unite în Orientul Mijlociu să dea Ucrainei rachetele sistemelor lor […]
5 lucruri despre profit și investiții pe care trebuie să le știi dacă conduci o afacere în 2026 (Daniela Maior)
Autor: Daniela Maior, Partener VERTIK Raportul de Investiții 2025/26 al Băncii Europene de Investiții, prezentat ieri la EIB Forum […]
Premierul Pedro Sanchez afirmă că guvernul spaniol se opune războiului şi nu va fi complice de teama represaliilor
Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat miercuri că poziţia executivului său faţă de conflictul armat din Orientul Mijlociu […]
Damen Shipyards Mangalia intră în cursa pentru un investitor strategic: CITR depune oficial planul de reorganizare
CITR, administratorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia, si liderul pietei de restructurare si insolvență din România, a depus […]
SUA şi kurzii discută despre o posibilă operaţiune militară în Iran (surse Reuters)
Miliţiile kurde din Iran s-au consultat în ultimele zile cu SUA despre dacă şi cum să atace forţele […]
Ministrul israelian al apărării Israel Katz a declarat miercuri că orice succesor al liderului suprem al Iranului, Ali […]
Răzvan Nicolescu, despre piața energiei: „La gaze nu sunt motive de îngrijorare, însă carburanții sunt expuși pieței externe"
Fostul ministru al Energiei, Răzvan-Eugen Nicolescu, a declarat, într-o intervenție la Digi24, că România nu are motive de […]
Rata şomajului a scăzut la 6% în ianuarie; şomajul în rândul tinerilor rămâne la un nivel ridicat, de peste 28%
Rata şomajului în formă ajustată sezonier a fost de 6% în ianuarie, în scădere cu 0,1 puncte procentuale […]
Nvidia și Amazon își închid temporar birourile din Dubai; angajații Google, blocați în mijlocul războiului dintre SUA și Iran
Nvidia , Amazon și Alphabet se numără printre marile firme de tehnologie care se luptă să asigure siguranța […]
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu perturbă aprovizionarea globală cu gaze naturale – însă nu suntem în 2022 (Rystad Energy)
Prețurile gazelor naturale au re
Libra Internet Bank va acorda finanțări verzi de 50 de milioane de euro, cu susținerea BERD, prin programul InvestEU # Financial Intelligence
Libra Internet Bank a semnat un acord de risk sharing de până la 40 de milioane de euro […] The post Libra Internet Bank va acorda finanțări verzi de 50 de milioane de euro, cu susținerea BERD, prin programul InvestEU appeared first on Financial Intelligence.
Autor: Andrei Rădulescu Intensificarea tensiunilor comerciale în urma deciziilor de majorare a taxelor vamale la importurile de bunuri […] The post Comerțul internațional cu bunuri, în accelerare în 2025 (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
O rachetă balistică iraniană a lovit baza americană Al-Udeid, potrivit Ministerului Apărării din Qatar # Financial Intelligence
O rachetă balistică trasă din Iran a lovit baza Al-Udeid din Qatar, cea mai mare bază americană din […] The post O rachetă balistică iraniană a lovit baza americană Al-Udeid, potrivit Ministerului Apărării din Qatar appeared first on Financial Intelligence.
Un nou război. Ce se întâmplă cu prețul gazului și al energiei electrice? (Adrian Vintilă) # Financial Intelligence
Autor Adrian Vintilă Prețul gazului a luat-o „la deal” și a depășit pe bursele europene valoarea de 60 […] The post Un nou război. Ce se întâmplă cu prețul gazului și al energiei electrice? (Adrian Vintilă) appeared first on Financial Intelligence.
Cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat marţi pe preşedintele american Donald Trump să exercite mai multă presiune asupra […] The post Merz îi cere lui Trump să includă Europa în negocierile privind Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
Penuria de kerosen pe aeroporturile din Cuba va continua cel puţin până în aprilie, potrivit unei notificări a […] The post Cuba: Fără kerosen pe aeroporturi până în aprilie appeared first on Financial Intelligence.
Profesorul de economie al Universității Columbia, Jeffrey D. Sachs, a apărut luni în podcastul „Judging Freedom” al judecătorului […] The post Jeffrey Sachs: „Trump este o rușine pentru națiunea noastră – ne-a mințit” appeared first on Financial Intelligence.
Prețurile petrolului cresc cu 1% pe fondul crizei din Iran care perturbă aprovizionarea din Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Prețurile petrolului au crescut cu 1% miercuri, pe fondul întreruperii aprovizionării din Orientul Mijlociu ca urmare a războiului […] The post Prețurile petrolului cresc cu 1% pe fondul crizei din Iran care perturbă aprovizionarea din Orientul Mijlociu appeared first on Financial Intelligence.
Armata chineză afirmă că există „cinci lecții” de învățat din atacurile SUA-Israel asupra Iranului # Financial Intelligence
Atacurile SUA-Israel asupra Iranului oferă „cinci lecții”, a afirmat armata chineză într-o postare pe X marți. Într-un grafic […] The post Armata chineză afirmă că există „cinci lecții” de învățat din atacurile SUA-Israel asupra Iranului appeared first on Financial Intelligence.
CIA lucrează pentru a furniza arme forțelor kurde pentru a declanșa o revoltă în Iran – CNN # Financial Intelligence
CIA lucrează pentru a înarma forțele kurde cu scopul de a incita o revoltă populară în Iran, au […] The post CIA lucrează pentru a furniza arme forțelor kurde pentru a declanșa o revoltă în Iran – CNN appeared first on Financial Intelligence.
Indicele Kospi din Coreea de Sud scade cu 12%, înregistrând cea mai proastă zi din ultimele decenii, pe fondul conflictului din Iran # Financial Intelligence
Indicele Kospi din Coreea de Sud a scăzut cu peste 12% miercuri, înregistrând cea mai proastă zi din […] The post Indicele Kospi din Coreea de Sud scade cu 12%, înregistrând cea mai proastă zi din ultimele decenii, pe fondul conflictului din Iran appeared first on Financial Intelligence.
Stația CIA din Riyadh, Arabia Saudită, a fost și ea lovită în urma atacului cu drone suspectat că […] The post Stația CIA din Arabia Saudită a fost avariată, în urma unui atac drone appeared first on Financial Intelligence.
Qatarul afirmă că a descoperit două celule de spionaj legate de IRGC din Iran, 10 suspecți arestați # Financial Intelligence
Qatar a anunțat marți că a destructurat două celule de spionaj legate de Garda Revoluționară Islamică din Iran […] The post Qatarul afirmă că a descoperit două celule de spionaj legate de IRGC din Iran, 10 suspecți arestați appeared first on Financial Intelligence.
