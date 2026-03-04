Bolojan: Cu cât lucrurile se complică în zona Golfului, impactul poate fi mai mare asupra preţului combustibilului

Financial Intelligence, 4 martie 2026 20:20

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că războiul din zona Golfului a determinat o creştere a preţurilor la […] The post <b>Bolojan:</b> Cu cât lucrurile se complică în zona Golfului, impactul poate fi mai mare asupra preţului combustibilului appeared first on Financial Intelligence.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 30 minute
20:20
Nu s-au înregistrat emisii radioactive până în prezent după atacurile americano-israeliene asupra instalaţiilor nucleare iraniene (AIEA) Financial Intelligence
Instalaţiile iraniene care conţin materiale nucleare nu au suferit “nicio pagubă” până în prezent în urma atacurilor aeriene […] The post Nu s-au înregistrat emisii radioactive până în prezent după atacurile americano-israeliene asupra instalaţiilor nucleare iraniene (AIEA) appeared first on Financial Intelligence.
20:20
Bolojan: Cu cât lucrurile se complică în zona Golfului, impactul poate fi mai mare asupra preţului combustibilului Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că războiul din zona Golfului a determinat o creştere a preţurilor la […] The post Bolojan: Cu cât lucrurile se complică în zona Golfului, impactul poate fi mai mare asupra preţului combustibilului appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
19:50
Preşedintele Putin sugerează că Rusia ar putea întrerupe chiar acum livrările de gaz către Europa Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a sugerat miercuri că ţara sa ar putea sista chiar acum livrările de gaze […] The post Preşedintele Putin sugerează că Rusia ar putea întrerupe chiar acum livrările de gaz către Europa appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Curtea de Conturi Europeană: UE trebuie să ridice ştacheta în îmbunătăţirea siguranţei nucleare la nivel global Financial Intelligence
Comisia Europeană ar trebui să aibă o abordare strategică mai calculată atunci când ajută ţări din afara Uniunii […] The post Curtea de Conturi Europeană: UE trebuie să ridice ştacheta în îmbunătăţirea siguranţei nucleare la nivel global appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Şeful Pentagonului anunţă o anchetă în urma informaţiilor privind un atac asupra unei şcoli de fete în Iran Financial Intelligence
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat miercuri o anchetă în urma informaţiilor privind un atac asupra […] The post Şeful Pentagonului anunţă o anchetă în urma informaţiilor privind un atac asupra unei şcoli de fete în Iran appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
19:20
Iranul avertizează că ambasadele Israelului din întreaga lume ar deveni ţinte dacă ambasada din Beirut este atacată Financial Intelligence
Purtătorul de cuvânt al Forţelor Armate ale Republicii Islamice Iran, generalul de brigadă Abolfazl Shekarchi, a declarat miercuri […] The post Iranul avertizează că ambasadele Israelului din întreaga lume ar deveni ţinte dacă ambasada din Beirut este atacată appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Pană de curent generală pe întreg teritoriul Irakului Financial Intelligence
Ministerul energiei de la Bagdad a anunţat miercuri că pe întreg teritoriul Irakului s-a întrerupt distribuţia de energie […] The post Pană de curent generală pe întreg teritoriul Irakului appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Protest la Complexul Energetic Oltenia (CEO) – aproximativ 1.500 de mineri și energeticieni vor rămâne fără un loc de muncă; CEO anunţă o analiză de personal, în zonele în care activitatea se restrânge Financial Intelligence
Un protest a avut loc astăti în fața Complexului Energetic Oltenia, salariații companiei fiind revoltați că, de la […] The post Protest la Complexul Energetic Oltenia (CEO) – aproximativ 1.500 de mineri și energeticieni vor rămâne fără un loc de muncă; CEO anunţă o analiză de personal, în zonele în care activitatea se restrânge appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
18:40
PSD: Ilie Bolojan a provocat un nou blocaj în coaliţia de guvernare, în cadrul negocierilor pentru elaborarea bugetului Financial Intelligence
Partidul Social Democrat îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a provocat, miercuri, un nou blocaj în coaliţia […] The post PSD: Ilie Bolojan a provocat un nou blocaj în coaliţia de guvernare, în cadrul negocierilor pentru elaborarea bugetului appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Nichişoiu (Coface România): Conflictul din Iran ne loveşte într-un moment în care deja suntem vulnerabili Financial Intelligence
reşterea economică a României în 2026 va depinde de durata conflictului din Orientul Mijlociu, însă probabil că va […] The post Nichişoiu (Coface România): Conflictul din Iran ne loveşte într-un moment în care deja suntem vulnerabili appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Nichişoiu (Coface România): Riscul frustrant este ca în următorii 5 ani să ajungem un hub energetic pentru Europa, dar un exportator Financial Intelligence
România riscă să ajungă în următorii cinci ani un hub energetic pentru Europa, dar un exportator, pentru că […] The post Nichişoiu (Coface România): Riscul frustrant este ca în următorii 5 ani să ajungem un hub energetic pentru Europa, dar un exportator appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Chesoi (Coface România): Avem o creştere notabilă de peste 36% a numărului de insolvenţe în ianuarie 2026 Financial Intelligence
Numărul insolvenţelor a urcat cu peste 36% în prima lună a anului în curs, raportat la ianuarie 2025, […] The post Chesoi (Coface România): Avem o creştere notabilă de peste 36% a numărului de insolvenţe în ianuarie 2026 appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Pentagonul a decapitat un complot pentru asasinarea lui Trump şi minimalizează importanţa Rusiei şi Chinei în Iran Financial Intelligence
Ministrul american al apărării, Pete Hegseth, a afirmat miercuri că forţele Statelor Unite l-au ucis pe un oficial […] The post Pentagonul a decapitat un complot pentru asasinarea lui Trump şi minimalizează importanţa Rusiei şi Chinei în Iran appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Nicoleta Radu (PAID): Trei din patru locuinţe din România nu au protecţie financiară împotriva dezastrelor naturale Financial Intelligence
Trei din patru locuinţe din România nu au protecţie financiară împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile în care doar […] The post Nicoleta Radu (PAID): Trei din patru locuinţe din România nu au protecţie financiară împotriva dezastrelor naturale appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
16:40
România are șansa de a deveni hubul energetic al Europei de Sud‑Est, însă are nevoie urgentă de investiții în rețele, stabilitate legislativă și accelerarea autorizărilor (AHK România) Financial Intelligence
Predictibilitate fiscală și simplificarea birocrației rămân principalele nevoi ale mediului de afaceri România are șansa de a deveni […] The post România are șansa de a deveni hubul energetic al Europei de Sud‑Est, însă are nevoie urgentă de investiții în rețele, stabilitate legislativă și accelerarea autorizărilor (AHK România) appeared first on Financial Intelligence.
16:30
CEC app Junior: Noua soluție CEC Bank pentru educația financiară a minorilor Financial Intelligence
CEC Bank lansează CEC app Junior, aplicația de Mobile Banking creată special pentru copiii și adolescenții între 10 […] The post CEC app Junior: Noua soluție CEC Bank pentru educația financiară a minorilor appeared first on Financial Intelligence.
16:10
De la șah la ayatollah: transformarea Iranului ( Financial Intelligence
Autor: Nicolae IORDAN Iran. De la Reformă la Revoluție Probabil cel mai cunoscut moment care ne vine în […] The post De la șah la ayatollah: transformarea Iranului ( appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Riscul de terorism în creştere pe fondul escaladării din Iran (serviciile de informaţii italiene) Financial Intelligence
Riscul de terorism în Italia şi în străinătate este în creştere în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului şi […] The post Riscul de terorism în creştere pe fondul escaladării din Iran (serviciile de informaţii italiene) appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Navă container lovită de un proiectil în Strâmtoarea Hormuz Financial Intelligence
⁠O ⁠navă container ar fi fost lovită ⁠de un proiectil ⁠în Strâmtoarea Hormuz, la nord de ‌Oman, provocând […] The post Navă container lovită de un proiectil în Strâmtoarea Hormuz appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Turcia afirmă că nu există victime și că „are dreptul să răspundă” după interceptarea rachetei Financial Intelligence
Ministerul Apărării din Turcia a afirmat că racheta doborâtă a căzut peste districtul Dortyol din Turcia, în apropierea […] The post Turcia afirmă că nu există victime și că „are dreptul să răspundă” după interceptarea rachetei appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Ioana Necula, fondator și CEO Genesis College: „Ne bucurăm că avem un Ministru al Educației, în sfârșit” Financial Intelligence
Ioana Necula, fondator și CEO al Genesis College, una dintre cele mai mari instituții private de învățământ din […] The post Ioana Necula, fondator și CEO Genesis College: „Ne bucurăm că avem un Ministru al Educației, în sfârșit” appeared first on Financial Intelligence.
15:00
QatarEnergy declară „forță majoră pentru cumpărătorii afectați”, după oprirea producției de GNL Financial Intelligence
QatarEnergy afirmă că „a declarat forță majoră pentru cumpărătorii afectați” după ce a anunțat anterior că oprește producția […] The post QatarEnergy declară „forță majoră pentru cumpărătorii afectați”, după oprirea producției de GNL appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Robert Anghel preia rolul de CEO al Salt Bank Financial Intelligence
Robert Anghel preia conducerea Salt Bank, după ce a primit aprobarea Băncii Naţionale a României în data de […] The post Robert Anghel preia rolul de CEO al Salt Bank appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
14:40
Turcia declară că NATO a distrus o rachetă iraniană îndreptată spre spațiul său aerian Financial Intelligence
Sistemele de apărare aeriană ale NATO au doborât o rachetă iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian al […] The post Turcia declară că NATO a distrus o rachetă iraniană îndreptată spre spațiul său aerian appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Adolfo Laurenti, Visa: România traversează o recesiune determinată de consum, pe fondul inflației ridicate, al scăderii veniturilor reale și al unui nivel foarte redus al încrederii consumatorilor; 2027 ar putea marca reluarea unei creșteri structurale mai vizibile Financial Intelligence
2026 va fi un an de ajustări dificile, nu de creștere accelerată, iar România intră în acest context […] The post Adolfo Laurenti, Visa: România traversează o recesiune determinată de consum, pe fondul inflației ridicate, al scăderii veniturilor reale și al unui nivel foarte redus al încrederii consumatorilor; 2027 ar putea marca reluarea unei creșteri structurale mai vizibile appeared first on Financial Intelligence.
14:20
ASF anunță măsuri de simplificare și debirocratizare a procedurilor de autorizare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare  Financial Intelligence
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în ședința de luni, 2 martie 2026, forma finală a […] The post ASF anunță măsuri de simplificare și debirocratizare a procedurilor de autorizare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare  appeared first on Financial Intelligence.
14:10
O bază militară americană de lângă Bagdad ar fi fost lovită de o dronă (presa irakiană) Financial Intelligence
O dronă, despre a cărei origine nu sunt făcute publice precizări, a lovit miercuri o bază militară americană […] The post O bază militară americană de lângă Bagdad ar fi fost lovită de o dronă (presa irakiană) appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Criză în Orientul Mijlociu/ MAE: Două zboruri operate de FlyDubai, programate din Dubai spre Bucureşti Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe informează că două zboruri operate de compania FlyDubai sunt programate pentru miercuri seară şi, respectiv, […] The post Criză în Orientul Mijlociu/ MAE: Două zboruri operate de FlyDubai, programate din Dubai spre Bucureşti appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Codirlaşu (CFA România): Conflictul din Orientul Mijlociu afectează bursele şi dobânzile;impact mai sever dacă situaţia se prelungeşte Financial Intelligence
Conflictul din Orientul Mijlociu afectează deja bursele şi dobânzile, iar impactul ar putea deveni mai sever dacă situaţia […] The post Codirlaşu (CFA România): Conflictul din Orientul Mijlociu afectează bursele şi dobânzile;impact mai sever dacă situaţia se prelungeşte appeared first on Financial Intelligence.
13:30
SRI va organiza în luna mai, la Palatul Parlamentului, Campionatul naţional de securitate cibernetică Financial Intelligence
Serviciul Român de Informaţii va organiza la începutul lunii mai, la Palatul Parlamentului, Campionatul naţional de securitate cibernetică, […] The post SRI va organiza în luna mai, la Palatul Parlamentului, Campionatul naţional de securitate cibernetică appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Italia ar putea reporni termocentralele pe cărbune dacă criza din Orientul Mijlociu se agravează Financial Intelligence
Ministrul italian al Energiei, Gilberto Pichetto Fratin, a declarat miercuri că ţara sa ar putea reporni unele termocentrale […] The post Italia ar putea reporni termocentralele pe cărbune dacă criza din Orientul Mijlociu se agravează appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Regimul iranian afirmă că nu va negocia cu SUA, declarându-se pregătit “să continue războiul” Financial Intelligence
Iranul nu are intenţia de a negocia cu SUA şi este pregătit pentru un război îndelungat, a declarat […] The post Regimul iranian afirmă că nu va negocia cu SUA, declarându-se pregătit “să continue războiul” appeared first on Financial Intelligence.
13:10
UE se declară pregătită să-şi apere interesele, după ameninţările lui Trump la adresa Spaniei Financial Intelligence
Uniunea Europeană a declarat miercuri că este “pregătită să reacţioneze” pentru a-şi apăra interesele şi pe cele ale […] The post UE se declară pregătită să-şi apere interesele, după ameninţările lui Trump la adresa Spaniei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
12:00
Zelenski propune aliaţilor SUA din Orientul Mijlociu să dea Ucrainei rachete de tip PAC-3 pentru sistemele PATRIOT în schimbul interceptorilor ucraineni de drone iraniene. El a discutat cu liderii EAU Mohamed bin Zayed şi Qatarului Tamim bin Hamad Al Thani Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a propus aliaţilor Statelor Unite în Orientul Mijlociu să dea Ucrainei rachetele sistemelor lor […] The post Zelenski propune aliaţilor SUA din Orientul Mijlociu să dea Ucrainei rachete de tip PAC-3 pentru sistemele PATRIOT în schimbul interceptorilor ucraineni de drone iraniene. El a discutat cu liderii EAU Mohamed bin Zayed şi Qatarului Tamim bin Hamad Al Thani appeared first on Financial Intelligence.
11:10
5 lucruri despre profit și investiții pe care trebuie să le știi dacă conduci o afacere în 2026 (Daniela Maior) Financial Intelligence
Autor: Daniela Maior, Partener VERTIK   Raportul de Investiții 2025/26 al Băncii Europene de Investiții, prezentat ieri la EIB Forum […] The post 5 lucruri despre profit și investiții pe care trebuie să le știi dacă conduci o afacere în 2026 (Daniela Maior) appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Premierul Pedro Sanchez afirmă că guvernul spaniol se opune războiului şi nu va fi complice de teama represaliilor Financial Intelligence
Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat miercuri că poziţia executivului său faţă de conflictul armat din Orientul Mijlociu […] The post Premierul Pedro Sanchez afirmă că guvernul spaniol se opune războiului şi nu va fi complice de teama represaliilor appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Damen Shipyards Mangalia intră în cursa pentru un investitor strategic: CITR depune oficial planul de reorganizare Financial Intelligence
CITR, administratorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia, si liderul pietei de restructurare si insolvență din România, a depus […] The post Damen Shipyards Mangalia intră în cursa pentru un investitor strategic: CITR depune oficial planul de reorganizare appeared first on Financial Intelligence.
10:00
SUA şi kurzii discută despre o posibilă operaţiune militară în Iran (surse Reuters) Financial Intelligence
Miliţiile kurde din Iran s-au consultat în ultimele zile cu SUA despre dacă şi cum să atace forţele […] The post SUA şi kurzii discută despre o posibilă operaţiune militară în Iran (surse Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Israelul avertizează că va asasina orice succesor al lui Ali Khamenei Financial Intelligence
Ministrul israelian al apărării Israel Katz a declarat miercuri că orice succesor al liderului suprem al Iranului, Ali […] The post Israelul avertizează că va asasina orice succesor al lui Ali Khamenei appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Răzvan Nicolescu, despre piața energiei: „La gaze nu sunt motive de îngrijorare, însă carburanții sunt expuși pieței externe” Financial Intelligence
Fostul ministru al Energiei, Răzvan-Eugen Nicolescu, a declarat, într-o intervenție la Digi24, că România nu are motive de […] The post Răzvan Nicolescu, despre piața energiei: „La gaze nu sunt motive de îngrijorare, însă carburanții sunt expuși pieței externe” appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Rata şomajului a scăzut la 6% în ianuarie; şomajul în rândul tinerilor rămâne la un nivel ridicat, de peste 28% Financial Intelligence
Rata şomajului în formă ajustată sezonier a fost de 6% în ianuarie, în scădere cu 0,1 puncte procentuale […] The post Rata şomajului a scăzut la 6% în ianuarie; şomajul în rândul tinerilor rămâne la un nivel ridicat, de peste 28% appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Nvidia și Amazon își închid temporar birourile din Dubai; angajații Google, blocați în mijlocul războiului dintre SUA și Iran Financial Intelligence
Nvidia , Amazon și Alphabet se numără printre marile firme de tehnologie care se luptă să asigure siguranța […] The post Nvidia și Amazon își închid temporar birourile din Dubai; angajații Google, blocați în mijlocul războiului dintre SUA și Iran appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu perturbă aprovizionarea globală cu gaze naturale – însă nu suntem în 2022 (Rystad Energy) Financial Intelligence
Prețurile gazelor naturale au reacționat puternic la decizia QatarEnergy de a înceta producția de GNL și la închiderea […] The post Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu perturbă aprovizionarea globală cu gaze naturale – însă nu suntem în 2022 (Rystad Energy) appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Libra Internet Bank va acorda finanțări verzi de 50 de milioane de euro, cu susținerea BERD, prin programul InvestEU Financial Intelligence
Libra Internet Bank a semnat un acord de risk sharing de până la 40 de milioane de euro […] The post Libra Internet Bank va acorda finanțări verzi de 50 de milioane de euro, cu susținerea BERD, prin programul InvestEU appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Comerțul internațional cu bunuri, în accelerare în 2025 (Andrei Rădulescu) Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Intensificarea tensiunilor comerciale în urma deciziilor de majorare a taxelor vamale la importurile de bunuri […] The post Comerțul internațional cu bunuri, în accelerare în 2025 (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
09:00
O rachetă balistică iraniană a lovit baza americană Al-Udeid, potrivit Ministerului Apărării din Qatar Financial Intelligence
O rachetă balistică trasă din Iran a lovit baza Al-Udeid din Qatar, cea mai mare bază americană din […] The post O rachetă balistică iraniană a lovit baza americană Al-Udeid, potrivit Ministerului Apărării din Qatar appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Un nou război. Ce se întâmplă cu prețul gazului și al energiei electrice? (Adrian Vintilă) Financial Intelligence
Autor Adrian Vintilă Prețul gazului a luat-o „la deal” și a depășit pe bursele europene valoarea de 60 […] The post Un nou război. Ce se întâmplă cu prețul gazului și al energiei electrice? (Adrian Vintilă) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
07:30
Merz îi cere lui Trump să includă Europa în negocierile privind Ucraina Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat marţi pe preşedintele american Donald Trump să exercite mai multă presiune asupra […] The post Merz îi cere lui Trump să includă Europa în negocierile privind Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Cuba: Fără kerosen pe aeroporturi până în aprilie Financial Intelligence
Penuria de kerosen pe aeroporturile din Cuba va continua cel puţin până în aprilie, potrivit unei notificări a […] The post Cuba: Fără kerosen pe aeroporturi până în aprilie appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Jeffrey Sachs: „Trump este o rușine pentru națiunea noastră – ne-a mințit” Financial Intelligence
Profesorul de economie al Universității Columbia, Jeffrey D. Sachs, a apărut luni în podcastul „Judging Freedom” al judecătorului […] The post Jeffrey Sachs: „Trump este o rușine pentru națiunea noastră – ne-a mințit” appeared first on Financial Intelligence.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.