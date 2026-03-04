Prețurile carburanţilor auto din Marea Britanie au crescut de la începutul conflictului din Orient

12:00

Nici n-am ieșit încă bine din iarna 2025, că iarna 2026 se anunță foarte grea din punct de vedere financiar. Pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, prețul gazelor a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. Și continuă să crească. Iar depozitele trebuie umplute.