Gigi Becali a cerut jucători la FCSB și a primit propunerea: "Ia-l, e cel mai bun din țară!"

Al doilea în topul celor mai buni marcatori din istoria naţionalei Argentinei, Gabriel Batistuta s-a orientat către o carieră departe de terenurile de fotbal şi de lumina reflectoarelor. Cu succes: fostul atacant este acum o figură proeminentă în sectorul agricol din oraşul său natal, Reconquista, din provincia Santa Fe.