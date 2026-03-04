4 titulari, OUT! Gigi Becali a anunțat cum va arăta FCSB din vară

Sport.ro, 4 martie 2026 23:20

FCSB se pregătește de mai multe schimbări în vară, după un sezon sub așteptări.

Acum 30 minute
23:20
23:20
Nota primită de Andrei Rațiu după ce Rayo Vallecano a făcut spectacol în etapa din Spania. 3-0 și trei puncte uriașe Sport.ro
Andrei Rațiu (27 de ani) este legitimat la Rayo Vallecano din august 2023.
Acum o oră
22:50
Răzvan Lucescu e lider în Grecia! PAOK și-a spulberat adversara Sport.ro
PAOK Salonic, echipa pregătită de Răzvan Lucescu, s-a impus categoric pe terenul celor de la Kifisia, scor 4-1, și a urcat pe primul loc în campionatul Greciei.
Acum 2 ore
22:40
Rapid și Dinamo, sancționate drastic după derby-ul din etapa 28! Cât au de plătit echipele Sport.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a hotărât sancţiuni de peste 80.000 de lei ca urmare a incidentelor de la derbiul Rapid – Dinamo.
22:20
Ce nebunie în Grecia! PAOK-ul lui Răzvan Lucescu a urcat pe primul loc și se anunță o luptă incendiară la titlu Sport.ro
PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu, a urcat pe primul loc în campionatul Greciei, însă lupta la titlu se anunță extrem de dificilă.
21:50
Gigi Becali a cerut jucători la FCSB și a primit propunerea: "Ia-l, e cel mai bun din țară!" Sport.ro
Gigi Becali a anunțat că vrea să întărească FCSB în vară pentru a evita un nou sezon rușinos precum cel actual, cu o prezență istorică în play-out.
Acum 4 ore
21:30
S-a făcut oferta momentului în fotbal: 350.000.000€! Sport.ro
Clubul la care activează Neymar, Santos, a primit oferta momentului în fotbalul mondial.
21:30
Bogdan Andone jubilează: ”În patru zile am îndeplinit două obiective incredibile” Sport.ro
FC Argeș a bătut-o în prelungiri pe Gloria Bistrița și s-a calificat în semifinalele Cupei României.
21:10
A prins doar 6 meciuri la Inter și i-a trimis un mesaj lui Cristi Chivu chiar înaintea derby-ului cu Milan Sport.ro
Inter Milano se pregătește de marele derby cu AC Milan, care poate aduce un avans și mai mare pentru echipa lui Cristi Chivu în fruntea clasamentului.
21:00
Gică Popescu: ”Asta îi lipsește lui Mircea Lucescu” Sport.ro
Turcia - România este la finalul lui martie.
21:00
De la FCSB, direct în Premier League: ”Am semnat un pre-contract” Sport.ro
Giedrius Arlauskis (38 de ani) este de șapte ori campion al României.
20:50
Basarab Panduru îl vede titular în Turcia - România: ”Nu are cum să lipsească” Sport.ro
Turcia și România se vor înfrunta în semifinalele play-off-ului pentru CM 2026, joi, 26 martie, de la ora 19:00, pe Beșiktaș Park din Istanbul.
20:10
Mircea Lucescu, acuzat de o "țeapă" de milioane Sport.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, este acuzat în Ucraina după ce ar fi recomandat transferul lui Vladislav Blănuță (24) la Dinamo Kiev.
20:10
Șocul zilei în Premier League! Harry Maguire, condamnat la un an și trei luni de închisoare Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
20:10
Germania va boicota ceremonia de deschidere de la Jocurile Paralimpice. Motivul Sport.ro
Sportivii germani nu vor participa la parada delegaţiilor la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de la Milano Cortina, vineri, pentru a-şi exprima solidaritatea cu Ucraina, a anunţat miercuri Comitetul Paralimpic German, scrie news.ro.
20:00
Surpriză! Cu ce echipă se antrenează Dele Alli Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
Acum 6 ore
19:40
Bogdan Stelea s-a convins de o echipă din play-off: „Au demonstrat că pot bate pe oricine” Sport.ro
Play-off-ul din Superligă este stabilit după etapa a 29-a, iar lupta pentru titlu se anunță echilibrată. 
19:20
Van Dijk a dezvăluit ce se va întâmpla la Liverpool dacă ratează calificarea în UCL: ”Miza e uriașă” Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO.
19:10
Andrei Nicolescu, moment de sinceritate: ”M-a încercat un sentiment de amărăciune” Sport.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a avut o intervenție înainte de meciurile cu Metalul Buzău și CFR Cluj din această săptămână.
18:50
Gică Hagi a spus totul înainte de Turcia - România: ”Eu asta cred” Sport.ro
Gică Hagi (61 de ani) ”salută” decizia lui Mircea Lucescu de a rămâne la echipa națională și pentru meciul de baraj cu Turcia.
18:50
Întrebarea pe care și-o pun americanii în cazul lui Louis Munteanu, chiar înaintea duelului cu Leo Messi Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani), golgheterul Superligii din sezonul trecut, s-a transferat în această iarnă la D.C. United, formație din MLS.
18:50
Zeljko Kopic laudă o echipă din Liga a 2-a: ”E bună, a ajuns aici pe merit” Sport.ro
Dinamo are meci în cupă joi.
18:30
”Cum se mai simte Mircea Lucescu?” Un apropiat al selecționerului dezvăluie: ”Face asta în fiecare zi” Sport.ro
Turcia - România este joi seară, 26 martie, de la ora 19:00.
18:20
Cum l-au numit italienii pe Andrei Coubiș, după ce au aflat că e pe cale să joace din nou pentru România Sport.ro
Andrei Coubiș (22 de ani) pare aproape de prima convocare la naționala de seniori a României, după evoluțiile bune din tricoul Universității Cluj.
18:20
Liverpool l-a pus în capul listei de transferuri: 80.000.000€ Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
18:10
Ce face acum Batistuta, fostul mare internațional argentinian cu două Copa America și un titlu în Serie Sport.ro
Al doilea în topul celor mai buni marcatori din istoria naţionalei Argentinei, Gabriel Batistuta s-a orientat către o carieră departe de terenurile de fotbal şi de lumina reflectoarelor. Cu succes: fostul atacant este acum o figură proeminentă în sectorul agricol din oraşul său natal, Reconquista, din provincia Santa Fe.
18:00
Ce s-a întâmplat la Dinamo, după două înfrângeri consecutive: ”Am avut o ședință” Sport.ro
Văzută drept una dintre favoritele pentru câștigarea campionatului, Dinamo a pierdut ultimele două meciuri și riscă să încheie sezonul regulat pe locul șase.
17:50
UEFA a făcut anunțul: prima delegare la Turcia - România, în play-off-ul pentru CM 2026 Sport.ro
Turcia și România se vor înfrunta în semifinalele play-off-ului pentru CM 2026, joi, 26 martie, de la ora 19:00, pe Beșiktaș Park din Istanbul.
Acum 8 ore
17:30
Diego Simeone a dezvăluit ce i-a spus lui Hansi Flick după ce l-a eliminat din Copa del Rey Sport.ro
Barcelona - Atletico Madrid s-a încheiat 3-4 la general.
17:20
Franța, lovită din plin: Kylian Mbappe poate rata Cupa Mondială! Sport.ro
Kylian Mbappe (27 de ani) a efectuat o serie de investigații la Paris după accidentarea suferită recent, iar Real Madrid a publicat concluzia medicilor.
17:20
Încă o lovitură pentru FCSB! Planul abia anunțat de Gigi Becali, pe cale să eșueze Sport.ro
FCSB se pregătește de ultimul meci din sezonul regulat, iar ulterior de prima prezență din istorie în play-out-ul Superligii.
17:10
Neymar, reacție covârșitoare după ce a aflat ce s-a întâmplat cu Rodrygo: ”Putere, frățioare! Nu meritai să treci prin asta” Sport.ro
Rodrygo s-a accidentat și va rata Campionatul Mondial din vară.
17:00
Chivu cere, Inter execută: al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului Sport.ro
Cristi Chivu (45 de ani) se focusează acum pe cele două trofee de pe plan intern: Scudetto și Coppa Italia.
16:50
Răzvan Burleanu, întrebat frontal: ”Poate Hagi să preia naționala după barajul cu Turcia?” Sport.ro
Selecționerul Mircea Lucescu va sta pe banca naționalei României în barajul cu Turcia.
16:40
Florin Bratu a revenit în Superliga și are o misiune infernală Sport.ro
Florin Bratu (46 de ani) a părăsit eșalonul secund și a acceptat o provocare foarte dificilă în Superliga.
16:20
Gigi Becali îi prelungește contractul jucătorului de la FCSB: ”Își dă viața” Sport.ro
Ajuns în play-out cu FCSB, Gigi Becali anunță măsuri radicale la echipă.
16:20
Kader Keita, scos în cătușe de la audieri. Propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile Sport.ro
Kader Keita, mijlocașul ivorian de la Rapid, a fost audiat după accidentul pe care l-a provocat marți dimineață în București.
16:10
Reușește FCSB „imposibilul”? Echipa lui Becali, la un pas de ceva nemaivăzut în Superliga Sport.ro
Ratarea play-off-ului nu o scoate automat pe FCSB din lupta pentru cupele europene. 
16:10
După rateul de la Botafogo, fiul lui Carlo Ancelotti revine în staff-ul Braziliei Sport.ro
Naționala Braziliei face parte din Grupa C la CM 2026, alături de Maroc, Scoția și Haiti. 
Acum 12 ore
15:40
Încă o campioană ratează play-off-ul pentru titlu! Sport.ro
Situație neașteptată în America de Nord.
15:40
Clasamentul în care Mitriță apare după Messi: „L’Equipe“ a publicat cifrele Sport.ro
Avem un fotbalist român care, deși a renunțat la echipa națională, continuă să se bucure de expunere la nivel internațional.
15:30
Veste uriașă pentru Drăgușin: mutarea care l-ar face indispensabil, la Tottenham, prinde contur Sport.ro
Internaționalul român, în vârsta de 24 de ani, a avut mult de tras până să-și câștige locul de titular la formația londoneză.
15:10
Începe play-off-ul din Liga Elitelor! FCSB, depășită de marea surpriză a sezonului Sport.ro
Se reiau competițiile de juniori.
15:10
Arturo Vidal, declarație controversată: „VAR-ul a fost inventat ca Real Madrid să nu mai fure” Sport.ro
Arturo Vidal a atacat-o frontal pe Real Madrid.
14:40
Gigi Becali îl contrazice pe MM Stoica: „Cum să te desparți de el?” Sport.ro
Gigi Becali a clarificat situația unui jucător important de la FCSB..
14:30
CS Dinamo a anunțat antrenorii după plecarea lui Florin Bratu: principal trecut pe la FCSB, secund de legendă în Ștefan cel Mare! Sport.ro
Echipa are drept obiectiv menținerea în Liga 2.
14:10
Zeljko Kopic, discurs fără menajamente înainte de Dinamo - Metalul Buzău! Când revine Mamadou Karamoko Sport.ro
Cele două echipe se întâlnesc joi în sferturile de finală ale Cupei României.
14:10
Vești proaste pentru Barcelona! Doi fotbaliști, OUT Sport.ro
Barcelona are probleme după calificare ratată în finala Copa del Rey.
14:10
Olăroiu, gest superb pentru un grup de români blocați în Emirate: „Un om cu un suflet mare!“ Sport.ro
Tehnicianul de 56 de ani, selecționerul Emiratelor Arabe Unite, n-a rămas indiferent după ultimele evenimente din regiune, care au dat transportul aerian peste cap.
13:40
Rapidistul Kader Keita, în cătușe: ce riscă după ce a fugit de la locul accidentului Sport.ro
Ivorianul de 25 de ani își poate lua gândul de la fotbal pentru următoarea perioadă.
Mai multe ştiri
