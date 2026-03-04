Casa Albă: Spania a acceptat să coopereze cu operaţiunile militare ale SUA împotriva Iranului
Bursa, 4 martie 2026 21:50
Spania a acceptat să coopereze cu operaţiunile militare ale Statelor Unite în Orientul Mijlociu, după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va întrerupe relaţiile comerciale cu Madridul, a anunţat Casa Albă.
Acum 30 minute
21:50
Acum o oră
21:20
Loviturile aeriene israeliene asupra Libanului au ucis 72 de persoane de luni, anunţă Ministerul Sănătăţii # Bursa
Atacurile aeriene lansate de Israel asupra Libanului au provocat moartea a 72 de persoane şi au determinat strămutarea a peste 83.000 de oameni de la începutul noii runde de confruntări dintre Israel şi gruparea libaneză Hezbollah, potrivit Ministerului Sănătăţii de la Beirut.
Acum 2 ore
21:00
Şeful Pentagonului anunţă o anchetă după informaţiile despre un atac asupra unei şcoli de fete din Iran # Bursa
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunţat miercuri deschiderea unei anchete în urma informaţiilor potrivit cărora o şcoală de fete din sudul Iranului ar fi fost lovită într-un atac soldat cu peste 160 de morţi.
20:50
Două drone au fost doborâte în apropierea aeroportului internaţional din Bagdad, la câteva ore după un alt incident similar care a vizat aceeaşi zonă, au anunţat surse din domeniul securităţii.
20:30
Ministerul britanic al Apărării a anunţat că drona care a vizat luni baza aeriană britanică RAF Akrotiri din Cipru nu a fost lansată din Iran.
20:20
Afganistanul şi Pakistanul continuă confruntările armate la frontieră, în a zecea zi de conflict # Bursa
Luptele dintre forţele talibane afgane şi armata pakistaneză au continuat miercuri de-a lungul frontierei comune, fiind raportate dueluri de artilerie şi confruntări directe în mai multe zone, în cea de-a zecea zi de ostilităţi.
Acum 4 ore
19:50
India respinge afirmaţiile potrivit cărora marina americană ar folosi porturi indiene în războiul cu Iranul # Bursa
Ministerul de Externe al Indiei a respins informaţiile potrivit cărora marina militară a Statelor Unite ar utiliza porturi indiene în contextul conflictului cu Iranul.
19:30
SUA: Iranul lansează tot mai puţine rachete, în timp ce loviturile americane se extind în interiorul ţării # Bursa
Iranul a redus semnificativ numărul rachetelor lansate faţă de primele zile ale conflictului declanşat sâmbătă de atacurile americano-israeliene, a declarat miercuri generalul Dan Caine, şeful Statului Major Interarme al Statelor Unite.
19:20
Ministrul de externe al Qatarului, Şeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, i-a transmis omologului său iranian, Abbas Araghchi, că atacurile lansate de Iran indică o escaladare a conflictului şi nu arată nicio intenţie reală de reducere a tensiunilor sau de găsire a unei soluţii diplomatice.
19:10
Slovacia abrogă legea privind desfiinţarea biroului avertizorilor de integritate, criticată de Bruxelles # Bursa
Premierul slovac Robert Fico a anunţat miercuri că guvernul său va abroga legea adoptată în decembrie care prevedea desfiinţarea biroului destinat protecţiei avertizorilor de integritate, o măsură criticată atât de Comisia Europeană, cât şi de organizaţiile neguvernamentale.
19:00
EY: Anul 2026 aduce o creştere semnificativă - de la 10% la 16% - a impozitelor pe veniturile din dividende # Bursa
Anul 2026 aduce o creştere semnificativă - de la 10% la 16% - a impozitelor pe veniturile din dividende şi câştiguri de capital, cu impact major pentru antreprenorii români
19:00
Flăcările înfruntărilor militare au cuprins Orientul Mijlociu. Variabile esenţiale sunt timpul şi impactul asupra infrastructurii. Încetarea conflictului cu efecte minore asupra facilităţilor de producţie, conductelor de transport, porturilor şi navelor ar însemna o şansă de revenire foarte rapidă la normal
19:00
Leroy Merlin anunţă retur extins pe 1 an, permanent pentru persoanele care deţin card de client # Bursa
Leroy Merlin, retailer specializat în construcţii, decoraţiuni şi grădinărit, comunică serviciul de retur extins de 365 de zile ca beneficiu permanent pentru clienţii care deţin cardul de client Leroy Merlin România
19:00
Bahrein: Persoane arestate pentru and #8222;trădare and #8221; după mesaje de susţinere a Iranului în mediul online # Bursa
Autorităţile din Bahrein au anunţat miercuri că toţi rezidenţii ţării se pot înscrie într-un registru naţional de voluntariat pentru a sprijini efortul de război, la o zi după ce guvernul a confirmat arestarea mai multor persoane acuzate de and #8222;infracţiuni grave and #8221; care ar ameninţa securitatea statului.
19:00
ASF a aprobat forma finală a regulamentului privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor # Bursa
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în şedinţa de luni, 2 martie 2026, forma finală a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare
18:50
Vertiv a anunţat astăzi extinderea gamei Vertiv PowerBar Track prin introducerea unui design compact, de mare capacitate, cu arhitectură double stack, care permite creşterea densităţii de putere, optimizând în acelaşi timp valorosul spaţiu IT (white space)
18:50
India, una dintre cele mai mari pieţe de aur din lume, a adoptat o nouă reglementare care modifică modul în care fondurile de investiţii din această ţară pot calcula valoarea aurului şi a argintului
18:50
Patria Credit IFN lansează înscrieriloe în cadrul iniţiativei Afaceri cu Rădăcini - Seeds of Change # Bursa
Patria Credit IFN anunţă lansarea oficială a înscrierilor în primele trei programe din cadrul iniţiativei Afaceri cu Rădăcini - Seeds of Change, dedicate micilor fermieri şi antreprenorilor din comunităţile rurale şi rome
18:50
CEC Bank lansează CEC app Junior, aplicaţia de Mobile Banking creată special pentru copiii şi adolescenţii între 10 şi 18 ani (neîmpliniţi)
18:40
TechAngels: România, în nucleul de guvernanţă al primei reţele europene de Business Angels pentru tehnologii de apărare # Bursa
Defence Angels European Network (DAEN), prima reţea pan-europeană de Business Angels dedicată investiţiilor în tehnologii de apărare şi securitate, şi-a lansat oficial operaţiunile la Bruxelles, reunind investitori din 16 ţări. România face parte din structura de conducere a iniţiativei, fiind reprezentată în Board prin TechAngels
18:40
Qognifly, companie românească de deep-tech specializată în sisteme autonome de contracarare a dronelor (C-UAS), îşi anunţă lansarea publică şi intrarea într-o nouă etapă de consolidare pentru Drone Wall, o arhitectură integrată de detecţie, urmărire şi interceptare, dezvoltată de ingineri români şi validată în condiţii operaţionale
18:40
Pe măsură ce tehnologia, reglementarea şi condiţiile macroeconomice evoluează, investitorii îşi adaptează strategiile pentru a naviga un sistem financiar tot mai complex. Deciziile bazate exclusiv pe convingeri personale sau pe date istorice lasă loc unei abordări mai structurate, orientate către construirea unor portofolii reziliente pentru era digitală, arată Ignacio Aguirre Franco, directorul de marketing al Bitget
18:40
Accor, grup hotelier lider la nivel mondial, anunţă astăzi semnarea unui contract de franciză cu investitorul român MKS PROD pentru deschiderea unui nou hotel Mercure în Craiova, al doilea cel mai mare oraş din sudul României
18:40
Compania românească de dezvoltare software We As Web, cu una dintre cele mai rapide creşteri din România în zona de software enterprise şi transformare digitală, a încheiat anul 2025 cu venituri consolidate de peste 66 de milioane de euro, marcând o creştere accelerată de peste 6 ori faţă de 2022 şi EBITDA estimată la aproximativ 10 milioane de euro
18:40
Iran: Dacă misiunea diplomatică din Beirut este atacată, ambasadele Israelului ar putea deveni ţinte # Bursa
Iranul a avertizat că toate ambasadele Israelului din lume ar putea deveni ţinte în cazul în care Israelul ar decide să atace ambasada iraniană din Beirut, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Forţelor Armate iraniene, generalul de brigadă Abolfazl Shekarchi.
18:40
Nhood, companie de servicii integrate de real estate, prezentă în Europa şi Africa, anunţă lansarea comercializării clădirii U1, cea mai nouă etapă de dezvoltare din cadrul Coresi Business Campus, polul de business al Cartierului Coresi din Braşov
18:30
Mineritul de Bitcoin a fost mult timp asociat cu investiţii mari în hardware performant, plăci grafice dedicate şi costuri ridicate la energie electrică. Pentru majoritatea utilizatorilor, acest proces a fost complicat şi greu accesibil
18:30
Israel: Aviaţia a lansat peste 5.000 de muniţii asupra Iranului de la începutul operaţiunilor militare # Bursa
Armata israeliană a anunţat că forţele sale aeriene au lansat peste 5.000 de muniţii asupra unor ţinte din Iran de la începutul operaţiunii militare declanşate sâmbătă.
18:20
Nawaf Salameh Family Office îşi continuă dezvoltarea solidă sub leadershipul familiei Salameh, confirmând rezilienţa modelului de business şi planurile de extindere internaţională stabilite de fondatorul său, regretatul Dr. Nawaf Salameh
18:20
Premierul britanic Keir Starmer a declarat miercuri că Regatul Unit nu va participa oficial la războiul lansat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului în absenţa unei baze legale solide şi a unui plan militar clar, poziţie exprimată după criticile venite din partea preşedintelui american Donald Trump.
Acum 6 ore
17:10
O misiune independentă de anchetă a Organizaţiei Naţiunilor Unite care investighează situaţia drepturilor omului în Iran a condamnat miercuri atacurile lansate de Israel şi SUA asupra Iranului, precum şi represaliile Teheranului în regiune, apreciind că aceste acţiuni contravin prevederilor Cartei ONU.
17:00
Războiul cu Iranul ar putea costa economia Israelului aproape 3 miliarde de dolari pe săptămână # Bursa
Economia Israelului riscă să înregistreze pierderi de aproape trei miliarde de dolari pe săptămână din cauza conflictului aerian cu Iranul, potrivit unei estimări prezentate miercuri de Ministerul israelian al Finanţelor.
16:50
Fregata iraniană care s-a scufundat miercuri în Oceanul Indian, în apropiere de Sri Lanka, a fost lovită de o torpilă lansată de un submarin american, a declarat secretarul american al apărării, Pete Hegseth.
16:20
Al Jazeera: Cine sunt oficialii iranieni de rang înalt ucişi în atacurile americano-israeliene # Bursa
Mai multe figuri importante din conducerea regimului de la Teheran au fost ucise în urma atacurilor lansate de Statele Unite şi Israel, printre acestea numărându-se ministrul apărării şi comandantul-şef al Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC).
Acum 8 ore
16:00
O navă port-container care naviga sub pavilion maltez a fost lovită miercuri de un proiectil de origine necunoscută în Strâmtoarea Ormuz, incidentul având loc în contextul tensiunilor din regiune, pe fondul represaliilor iraniene după atacurile aeriene americano-israeliene.
15:50
NYT: Agenţi ai serviciilor de informaţii iraniene ar fi transmis semnale CIA-ului pentru discuţii în vederea opririi războiului # Bursa
Un grup de agenţi ai Ministerului iranian al Informaţiilor ar fi transmis semnale privind disponibilitatea de a începe discuţii cu Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA) pentru a pune capăt conflictului.
15:40
Bahrain lansează un registru naţional pentru voluntari în contextul escaladării conflictului din Golf # Bursa
Autorităţile din Bahrain au anunţat miercuri deschiderea unui registru naţional de voluntari, prin care rezidenţii ţării se pot înscrie pentru a sprijini efortul de război, pe fondul continuării represaliilor iraniene în regiunea Golfului Persic, în a cincea zi a conflictului.
15:20
Gruparea Hezbollah a anunţat că a atacat un tanc israelian în localitatea Houla din sudul Libanului, situată în apropierea frontierei cu Israelul.
15:10
O dronă, a cărei origine nu a fost precizată, ar fi lovit miercuri o bază militară americană situată în apropierea capitalei irakiene Bagdad.
15:00
Adunarea Experţilor din Iran l-a ales pe fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba, drept următorul Lider Suprem al ţării, au declarat marţi surse familiarizate cu discuţiile pentru Iran International, un canal de televiziune prin satelit în limba persană şi agenţie online de ştiri cu sediul în Londra.
15:00
Autorităţile iraniene au decis miercuri să amâne funeraliile naţionale ale liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, care erau programate iniţial pentru aceeaşi seară la Teheran, în contextul atacurilor masive israeliano-americane asupra ţării.
14:50
AFP: Israelul doreşte continuarea operaţiunilor militare în Iran timp de and #8222;cel puţin and #8221; încă una sau două săptămâni # Bursa
Armata israeliană intenţionează să îşi continue atacurile împotriva Iranului pentru încă cel puţin una sau două săptămâni, potrivit informaţiilor apărute miercuri în presa israeliană, care citează corespondenţi specializaţi în domeniul apărării, în a cincea zi a conflictului din Orientul Mijlociu.
14:40
Eurodeputaţii se reunesc începând de luni în sesiunea plenară din martie a Parlamentului European, pe o agendă care include mai multe teme majore pentru UE, precum criza locuinţelor, pregătirea reuniunii Consiliului European din 19-20 martie şi voturi privind numiri importante în instituţiile europene.
14:30
O rachetă balistică iraniană a fost distrusă în estul Mării Mediterane de apărarea aeriană a NATO, după ce a traversat Siria şi Irakul şi se îndrepta spre spaţiul aerian al Turciei, anunţă miercuri Ministerul turc al Apărării.
14:20
Salt Bank: Robert Anghel este noul CEO, iar Gabriela Nistor rămâne membru al Consiliului de Administraţie # Bursa
Salt Bank transmite că Robert Anghel a fost numit în funcţia de CEO, într-un proces pregătit din timp, iar Gabriela Nistor rămâne aproape de Salt, din poziţia de membru al Consiliului de Administraţie.
Acum 12 ore
14:00
AIEA: Nu există scurgeri radioactive la instalaţiile nucleare iraniene, potrivit ultimelor imagini din satelit # Bursa
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a transmis o nouă evaluare privind situaţia instalaţiilor nucleare din Iran, în urma analizării celor mai recente imagini disponibile din satelit.
13:50
UE se declară pregătită să-şi apere interesele după ce Trump ameninţă Spania cu consecinţe comerciale # Bursa
Uniunea Europeană se declară miercuri and #8221;pregătită să reacţioneze and #8221; pentru a-şi apăra interesele şi pe cele ale statelor membre, după unor ameninţări în domeniul comerţului ale lui Trump vizând Spania
13:50
SD Worx: Venituri de 1,3 miliarde euro, profit net de peste 100 milioane euro şi investiţii accelerate în AI # Bursa
SD Worx a încheiat anul 2025 cu rezultate financiare în creştere, veniturile consolidate ajungând la 1,307 miliarde de euro, în urcare cu 10,7% faţă de anul anterior.
13:30
Patria Credit lansează programul and #8222;Afaceri cu Rădăcini and #8221;, oferind cursuri de formare şi finanţare UE pentru fermierii şi antreprenorii din mediul rural # Bursa
Patria Credit IFN a anunţat deschiderea înscrierilor pentru primele trei programe din cadrul iniţiativei and #8222;Afaceri cu Rădăcini - Seeds of Change and #8221;, oferind cursuri gratuite, sesiuni de coaching şi sprijin pentru accesarea unor finanţări cu dobândă parţial subvenţionată.
13:30
O dronă a lovit un depozit de arme aflat la sediul unui grup de kurd care se opune Iranului, în localitatea Dekala, situată în regiunea autonomă Kurdistan din nordul Irakului, potrivit unor surse din domeniul securităţii. În urma atacului, doi combatanţi au fost răniţi.
