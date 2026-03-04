Spania cedează în fața amenințărilor lui Donald Trump și acceptă cooperarea militară cu SUA în conflictul cu Iran
Gândul, 4 martie 2026 21:50
Casa Albă a anunțat miercuri că Spania a acceptat să coopereze cu armata Statelor Unite. Decizia Madridului vine la doar o zi după ce președintele Donald Trump a amenințat cu oprirea relațiilor comerciale, potrivit Reuters. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că oficialii spanioli au înțeles mesajul președintelui și au confirmat […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
22:10
Grindeanu, în cazul blocajului pe buget: „I-am spus de patru ori astăzi la Coaliție lui Bolojan că nu suntem de acord cu această abordare. O spun încă o dată, ca să fie clar! # Gândul
Miercuri, după mai bine de 3 ore de discuții, bugetul de stat a rămas tot la nivel de schiță. Social-democrații spun că premierul Bolojan ar fi inclus în mod deliberat în proiectul de buget prevederi care contrazic pozițiile exprimate de partenerii din coaliție. Imediat după ce a fost declarat blocajul liderul PSD, Sorin Grindeanu a […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 5 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Marius Tucă Show începe joi, 5 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Anul 2026, în centrul previziunilor sumbre. Cine este „Noul Nostradamus” care a prezis atacurile asupra Iranului # Gândul
„Noul Nostradamus” poartă numele de Craig Hamilton-Parker și este cel care a susținut că s-au adeverit previziunile legate de Iran. Anul 2026 se află în centrul previziunilor sumbre, iar bărbatul avertizează că urmează și alte atacuri. Mediumul britanic a prezis anterior și alte momente care vor rămâne în istorie. Craig Hamilton-Parker este un medium britanic […]
Acum 30 minute
22:00
ATITUDINI, noua emisiune Gândul, începe vineri, ora 16:00. Invitat: Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății # Gândul
ATITUDINI – Noua emisiune marca Gândul va fi un spațiu deschis tuturor provocărilor pe subiecte de mare impact în care moderatorul Adina Anghelescu și invitații săi vor diseca problemele majore cu care se confruntă societatea și în care ATITUDINEA va conta. O emisiune provocatoare în care vor fi analizate, cu argumente și fapte, temele actuale […]
21:50
Aveți 25 de secunde să vă salvați. Ce infrastructuri poate bloca sistemul de alertare seismică # Gândul
Sistemul de alertare seismică dezvoltat de INFP poate transmite avertizări cu aproximativ 25 de secunde înainte ca undele unui cutremur să lovească Bucureștiul. Sistemul oferă un timp pentru oprirea gazelor și a proceselor industriale. Directorul INFP, Constantin Ionescu, a explicat că acest interval permite securizarea rețelelor care pot pune în pericol populația și permite coordonarea eficientă a […]
21:50
Spania cedează în fața amenințărilor lui Donald Trump și acceptă cooperarea militară cu SUA în conflictul cu Iran # Gândul
Casa Albă a anunțat miercuri că Spania a acceptat să coopereze cu armata Statelor Unite. Decizia Madridului vine la doar o zi după ce președintele Donald Trump a amenințat cu oprirea relațiilor comerciale, potrivit Reuters. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că oficialii spanioli au înțeles mesajul președintelui și au confirmat […]
Acum o oră
21:40
Liderul opoziției din România se află în aceste zile în capitala Statelor Unite, unde a fost invitat să ia cuvântul în cadrul conferinței Alliance of Sovereign Nations. Conform unor surse din interiorul organizatorilor, discursul său va fi imediat după cel susținut de Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților, în cadrul unui panel despre cenzură și libertatea […]
21:30
Radu Miruță s-a întâlnit la Bruxelles cu președinta Grupului Renew, Valérie Hayer. Discuțiile au vizat securitatea Mării Negre și lansarea SAFE 2 # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, s-a întâlnit miercuri, 4 martie, la Bruxelles, cu Valérie Hayer, președinta Grupului Renew Europe din Parlamentul European. La această discuție a participat și europarlamentarul Dan Barna, care ocupă funcția de vicepreședinte al aceluiași grup politic, potrivit unui comunicat oficial. Dialogul s-a concentrat pe consolidarea cooperării la nivelul UE în domeniul securității […]
21:20
USR a republicat postarea ștearsă în care îi ia apărarea ministrului Miruță în scandalul înscrierii în PSD. Gândul a semnalat ștergerea postării # Gândul
USR a decis să republice mesajul de susținere pentru ministrul Apărării, Radu Miruță, la scurt timp după ce dispariția acestuia de pe rețelele sociale a fost semnalată de Gândul. Formațiunea politică își menține astfel strategia de a ironiza dezvăluirile despre trecutul pesedist al ministrului și să-l apere pe Miruță de atacuri. „Din când în când […]
Acum 2 ore
21:10
Un oraș românesc a ajuns într-un top internațional al celor mai accesibile „comori ascunse” din Europa. Britanicii s-au îndrăgostit de acest loc # Gândul
Un oraș din România a ajuns într-un top internațional al celor mai accesibile „comori ascunse” din Europa. Mulți turiști britanici s-au îndrăgostit de acest loc în care istoria se îmbină armonios cu arhitectura și senzația pe care ți-o oferă atunci când sosești aici. De altfel, este o destinație îndrăgită și de cetățenii români, mulți alegând […]
20:40
Moștenitorul șahului a picat în plasa celebrilor farsori ruși Vovan și Lexus. A apucat să promită resursele Iranului tuturor, numai să ajungă la putere # Gândul
Cunoscuții farsori ruși Vovan (Vladimir Kuznețov) și Lexus (Alexei Stoliarov) au publicat o înregistrare a unei conversații cu fiul ultimului șah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi. Farsorii au vorbit cu el în numele președintelui celui mai mare partid din Parlamentul European, Manfred Weber. La întrebarea cum ar putea Europa să-l ajute pe moștenitorul tronului, Pahlavi […]
20:20
Procesul de deschidere a unui dosar de daună devine esențial, fiind punctul de plecare în relația cu societatea de asigurări. De modul în care este gestionată această etapă depinde rapiditatea cu care vom primi despăgubirea și, implicit, revenirea la normalitate. Lucrurile sunt simple atunci când știi exact ce ai de făcut și ce documente trebuie […]
20:20
George Simion se află în SUA, acolo unde figurează printre invitații conferinței internaționale „Alianța Națiunilor Suverane” („Alliance of Sovereign Nations”). Liderul AUR este prezent la conferința extremiștilor, care are loc în perioada 4 – 6 martie 2026. „Bună seara, dragi prieteni. În următoarele zile vom fi iarăși cu o delegație la Washington DC. Sunt multe […]
Acum 4 ore
20:10
Revoluție urbană în centrul Capitalei. Primarul Ciprian Ciucu anunță transformarea a 40 de zone în spații pietonale „ca-n marile orașe europene” # Gândul
Primarul Ciprian Ciucu anunță un plan ambițios de regenerare urbană a Bucureștiului pentru anul 2026. Edilul promite că primele șantiere se deschid chiar în acest an, cu scopul de a transforma străzile centrale în zone verzi, pietonale, pentru a reduce poluarea și a oferi bucureștenilor spații de calitate. „Avem 40 de zone, iată primele dintre […]
19:50
Cadourile de 1 și 8 Martie oferite profesorilor au ajuns motive de revoltă în școlile din România. „Discuțiile sunt pur și simplu umilitoare” # Gândul
Cadourile de 1 și 8 Martie oferite profesorilor au ajuns motive de discuții și revoltă în unele școli românești. O profesoară susține că discuțiile legate de darurile care sunt oferite cadrelor didactice „sunt pur și simplu umilitoare”, iar perioada aceasta este „copleșitoare”. Vezi mai jos. Mulți elevi și părinți pregătesc daruri pentru profesori, cu ocazia […]
19:50
Ianis Zicu poate fi demis de la Farul dacă nu obține rezultate pozitive în meciurile rămase până la pauza competițională datorată acțiunilor echipelor naționale. Farul joacă partida cu Csikszereda în etapa 30, ultima a sezonului regulat, apoi joacă prima rundă din play-out la jumătatea lunii. Echipa națională evolueză în barajul pentru CM cu Turcia la […]
19:40
Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026. Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026 Două zodii se lovesc de probleme grave la început de martie, scrie newsweek.ro. Finalul acestei săptămâni va aduce tensiuni neașteptate pentru două zodii din Horoscop. „Cutremur” pe plan profesional sau personal, pentru acești […]
19:30
Crime în serie în ambulanță. Un șofer de salvare din Italia este acuzat că și-a asasinat pacienții în drum spre spital # Gândul
Procuratura din Forlì, în regiunea Emilia-Romagna, anchetează un șofer de ambulanță suspectat că ar fi comis crime în serie asupra pacienților pe care îi transporta la spital, relatează Corriere della Sera. Cel puțin cinci pacienți în vârstă au murit între februarie 2025 și prezent, în timpul sau imediat după transportul de la Forlì la Santa […]
19:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
19:30
Scandal în Parlament. POT acuză că membrii pe care i-a exclus pun bețe în roate partidului. Ce acuzații aduce Ana Maria Gavrilă # Gândul
Anamaria Gavrilă, şefa POT, spune că membrii pe care i-a exclus din partid îi pun bețe în roate, pentru că încă fac parte din grupul parlamentar. Într-un comunicat, lidera POT spune că a transmis conducerii Camerei Deputaţior mai multe solicitări prin care cere ca membrii excluşi din partid să-şi piardă atribuţiile „în cadrul grupului parlamentar […]
19:30
„Nu ne dorim sub nicio formă ca prețul la combustibil să ajungă la 10 lei”. Ce spune Ilie Bolojan despre creșterea prețului „la pompă” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a transmis, în cadrul unei intervenți live pentru B1 TV, că nu își dorește sub nicio formă ca prețul combustibilului să atingă pragul psihologic de 10 lei. Oficialul a subliniat că prețurile mari de la pompă sunt un efect al creșterii tensiunilor internaționale. Ilie Bolojan a spus că prețurile au crescut din […]
19:20
Bolojan promite vremuri bune, dar de la jumătatea lui 2026: inflația scade, veniturile cresc # Gândul
Invitat la B1 TV, premierul Ilie Bolojan a anunțat că situația economică a țării se va stabiliza abia în a doua jumătate a anului 2026. Ilie Bolojan a transmis că inflația își va reveni din a doua jumătate a anului, iar veniturile românilor vor crește. „Dacă 2025 am avut bugete de sprijin pentru pensionarii cu […]
19:20
„Comunicatul PSD e în contradicție cu realitatea și cu ce s-a întâmplat azi la ședința coaliției”, a declarat Ilie Bolojan la B1 TV. Premierul a avertizat că acest comunicat ar putea genera blocaje în coaliția de guvernare. „Comunicatul PSD e în contradicție cu realitatea și cu ce s-a întâmplat azi la ședința coaliției. E de […]
19:10
Vedeta din „The Young Pope” salută Gândul, de la Piteşti. Miercuri seară este avanpremiera noului film în care apare # Gândul
Avanpremiera noii producţii cinematografice în care apare vedeta hollywoodiană, argeşeancă de origine, Mădălina Bellariu Ion, are loc miercuri seara, la Piteşti. Aceasta a dorit ca publicul din oraşul natal să fie primul din Roânia care să vizioneze pelicula a cărei regie este semnată de Iura Luncaşu, iar scenariul este inspirat din cartea altei argeşence, Olivia […]
19:10
România a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. „UE poate să deconteze maxim 75% din costuri pentru repatriere” # Gândul
Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunțat la DIGI 24 că România, alături de alte cinci state europene, a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Acest gest e menit să vină în sprijinul cetățenilor care așteaptă să fie repatriați din țările afectate de război. Vicepreşedinta Comisiei […]
19:10
USR a încercat să-l apere pe Miruță după dezvăluirea Gândul privind trecutul PSD-ist, dar a sfârșit prin a șterge postarea. Cum îl glorificau USR-iștii pe Miruță în postarea ștearsă # Gândul
USR a sărit în apărarea ministrului Radu Miruță, după ce a ieșit la iveală faptul că acesta a fost membru PSD. Formațiunea a transmis, printr-o postare pe Facebook, că atacurile la adresa ministrului nu sunt fondate, însă la scurt timp, au decis să șteargă postarea. Motivul din spatele acestei decizii nu se cunoaște, dar Gândul […]
19:00
Ce disciplină nouă ar putea fi integrată în manualele elevilor. Programa a fost pusă în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării # Gândul
O nouă disciplină ar putea fi integrată în manualele elevilor. Disciplina poartă denumirea de „Economie circulară şi consum responsabil” și are un scop precis. Și anume, să contribuie la dezvoltarea unei gândiri critice şi responsabile în rândul elevilor privind utilizarea resurselor. Programa a fost pusă în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării. În cursul […]
19:00
Liberalii acuză PSD de încercări de destabilizare: „Bugetul nu trebuie să fie victima jocurilor politicianiste” # Gândul
Partidul Naţional Liberal a reacționat în urma atacului social-democraților la adresa premierului Ilie Bolojan. Bugetul nu trebuie să fie victima jocurilor politicianiste, au transmis liberalii. Anterior, PSD l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează adoptarea bugetului de stat. Răspunsul PNL a apărut în urma acuzațiilor lansate de social-democrați. „Bugetul României nu trebuie să fie victima […]
18:50
Vicele Camerei Deputaţilor se întoarce în această noapte în ţară. Adrian Cozma va veni cu un avion FlyDubai, alături de familie şi alţi români # Gândul
Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma, împreună cu soţia şi cei doi copii se vor întoarce în noaptea aceasta din Dubai. Aceştia au reuşit să-şi cumpere bilet şi vor zburaspre casă cu o aeronavă FlyFubai, care va ateriza la Bucureşti în această noapte. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, în acest moment, sunt programate zboruri de „repatriere asistată […]
18:50
Un fost patron din fotbalul românesc, mesaj după ce echipa lui Iftime a ratat play-off-ul. „Când trage linie o să spună: Am fost un prost” # Gândul
FC Botoșani a ratat play-off-ul și s-a despărțit de antrenorul Leo Grozavu, iar fostul patron al FC Vaslui, Adrian Porumboiu, a vorbit despre situația echipei moldave. Formația lui Valeriu Iftime a fost mult timp în primele șase în campionat, dar o serie de înfrângeri au făcut să ajungă în play-out și Leo Grozavu să fie […]
18:30
Sfârșitul iernii. Vortexul polar se divide. Cum va influența vremea în luna martie în România # Gândul
O inversare majoră a direcției vântului stratosferic apare în ultimele prognoze, semnalând o prăbușire finală a Vortexului Polar pe măsură ce ne apropiem de martie. Modelele reflectă acest lucru și printr-o defalcare atmosferică, creând un model meteorologic interpolar special care va afecta Statele Unite, Canada și Europa, implicit și România. Această perturbare prognozată este setată […]
18:20
Comisia Europeană vrea o industrie „Fabricată în UE”. Propunere legislativă pentru creșterea producției și a locurilor de muncă # Gândul
Comisia Europeană a adoptat o propunere ambițioasă de act legislativ prin care urmărește să revitalizeze baza industrială a continentului și să accelereze tranziția către o „economie curată”. Potrivit Comisiei Europene, noul proiect, numit Actul legislativ privind accelerarea activității industriale (AAAI), introduce reguli stricte pentru achizițiile publice și oferă facilități pentru proiectele de producție de pe […]
18:20
Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit programul audierilor magistraților nominalizați la șefia Parchetului General, DIICOT și DNA # Gândul
Interviurile cu magistraţii nominalizaţi de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, pentru conducerile Parchetului General, DNA şi DIICOT se desfăşoară în perioada 10 – 17 martie, a anunțat miercuri Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit calendarul pentru examinarea propunerilor transmise luni de ministrul Justiţiei. La […]
18:20
Coșmarul Marelui Cutremur. Au trecut 49 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977, care a avut o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter. Românii nu uită nici acum clipele terifiante prin care au trecut atunci, în lupta pentru supraviețuire. 1.600 de oameni au murit sub dărâmături. Coșmarul Marelui Cutremur Artista Natalia […]
18:20
Miruță s-a întâlnit cu președinta Parlamentului European. Ce i-a spus despre un eventual program SAFE 2 # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, s-a întâlnit astăzi cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Oficialul român a transmis, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, că discuțiile au vizat promovarea intereselor României în viitoarele programe europene din domeniul apărării și necesitatea unei reacții cordonate la nivelul UE în fața dezinformării. Radu Miruță a explicat că […]
18:20
Politica economică a Guvernului, un eșec anticipat. Teodorovici: ”Este dincolo de prostie/Se duc în mod voit, nu ascultă” # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat!, Politica economică a Guvernului, un eșec anticipat a comentat, alături de jurnalistul Ionuț Cristache, cauzele ce au ca efect criza economică cu care se confruntă în prezent România. În opinia fostului ministru social-democrat, decidenții dau dovadă de mult amatorism și improvizație în materie de politici economice. Eugen Teodorovici, ministru de […]
Acum 6 ore
18:10
Tragedie în Iași. O tânără de 26 de ani a fost găsită moartă în casă. În locuință se afla și fiica sa de 7 ani # Gândul
Tragedie în Iași. O tânără în vârstă de 26 de ani a fost găsită fără suflare în casă, după ce soțul ei, aflat la muncă în Germania, nu a mai putut să o contacteze. A apelat după ajutor, iar la domiciliu s-a deplasat un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă. În locuință se afla și fiica […]
18:10
Noaptea muncă, ziua școală. Mirela, de la menajeră în Spania, la doctor „magna cum laude” al Universității Almeira # Gândul
Mirela a plecat din România fără să știe boabă de spaniolă și a început să lucreze ca menajeră. Ziua muncă, noaptea școală. După ani de trudă și studiu a ajuns doctor „cum laude” în Educație la Universitatea din Almeira, Spania.. În urmă cu câteva zile, Aula Magna a Universității din Almería a găzduit unul dintre […]
18:00
Corneliu Bențe, Președinte Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, la Gândul „HR Power Players”: Avem deficit de competență # Gândul
Corneliu Bențe, președintele Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, susține că în România există deficit de competență, de forță de muncă calificată. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”. Bența a mai spus că aceste probleme ar trebui să fie puse mai des […]
18:00
Două grupuri de români din Dubai sunt repatriați în această seară. Mesajul MAE pentru cetățenii din Orient: „Să rămână unde sunt în siguranță” # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri, 4 martie, că două zboruri sunt programate în această seară și în timpul nopții, din Dubai la București, operate de compania aeriană Fly Dubai, trasnmite Mediafax. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că cele două zboruri cu mai mulți români, care vin din zone de conflict, vor ajunge miercuri, 4 […]
18:00
Lupte în Orient, ziua 5. Peste 1.000 de civili uciși. NATO, prima intervenție. America trimite mai multe forțe # Gândul
Israelul a lansat un „val larg de atacuri” împotriva unor ținte guvernamentale din Teheran, inclusiv aspura sediului prezidențial. O explozie puternică a fost raportată în nord-estul Teheranului în această dimineață. Bombardamentrle Israelului asupra Libanului continuă și ele, fiind raportate atacuri în suburbia Dahiyeh din sudul Beirutului, considerată o bază de sprijin pentru gruparea militantă Hezbollah. Iranul continuă să lanseze atacuri de represalii, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran declarând că a lansat aproximativ 40 de rachete asupra unor ținte americane și israeliene. O ceremonie funerară pentru liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, va avea loc la Teheran, potrivit presei de stat. Susținătorii regretatului Khamenei, care a fost ucis în atacurile americano-israeliene de sâmbătă, se vor aduna în sala de rugăciune a Marelui Mosalla din Teheran în această seară, pentru a începe o ceremonie de comemorare de trei zile.
17:50
Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru fraudarea concursurilor de angajare # Gândul
ÎCCJ a pronunțat miercuri, 4 martie 2026, o primă decizie în dosarul fostului ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Acesta a primit o pedeapsă de 4 ani de închisoare pentru fapte de corupție legate de intervenții ilegale în sistemul public de angajări. Decizia nu e definitivă și poate fi atacată cu apel. Instanța a menționat că, […]
17:40
Cum să nu te îngrași în timpul postului. În ce „capcană” alimentară să nu pici, potrivit lui Carmen Brumă # Gândul
Carmen Brumă, tehnician nutriționist, a adus în atenție aspectele la care să fii atent, în timpul postului, pentru a nu lua kilograme în plus. Iată în ce „capcană” alimentară să nu pici, în perioada în care nu consumi produse de origine animale sau derivate. Carmen Brumă susține că trebuie să se combine sursele de proteine […]
17:40
Slovacia oprește livrările de electricitate de urgență către Ucraina. Decizia, pe fondul disputei privind petrolul rusesc # Gândul
Guvernul Slovaciei a aprobat miercuri rezilierea contractului privind livrările de electricitate de urgență către Ucraina, relatează publicația Denník N, citată de Ukrainska Pravda. Solicitarea de reziliere unilaterală a contractului dintre operatorul slovac al rețelei de transport al energiei electrice, SEPS, și Ukrenergo, operatorul sistemului energetic al Ucrainei, a fost înaintată de premierul slovac Robert Fico. […]
17:40
Comisia Europeană a lansat strategiile industriale maritime și portuare ale UE. Care sunt cele mai importante puncte ale noilor propuneri # Gândul
Comisia Europeană a adoptat, miercuri, strategia industrială maritimă a Uniunii Europene și strategia pentru porturi, pentru a impulsiona competitivitatea, sustenabilitatea, decarbonizarea, securitatea și reziliența în sectorul european al transportului pe apă. Strategiile se concentrează pe porturi, transport maritim și construcția de nave, conform comunicatului transmis de Executivul comunitar. Strategia industrială maritimă a UE consolidează industria […]
17:30
Iranul a încercat să-l omoare pe Trump, susține secretarul de război al SUA. Forțele americane l-au „vânat și ucis” pe cel care a dat ordinul # Gândul
Secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a declarat, miercuri, că un lider iranian care se afla în spatele unei unități care a încercat să-l asasineze pe președintele Trump a fost ucis în Iran în cadrul operațiunii Epic Fury. „Liderul unității care a încercat să-l asasineze pe Trump a fost vânat și ucis”, a declarat […]
17:30
Declarația 101. Declarația 101 este formularul anual prin care contribuabilii plătitori de impozit pe profit își definitivează situația fiscală și stabilesc impozitul final datorat statului român. Declarația 101 Formularul centralizează veniturile, cheltuielile, pierderile fiscale, sponsorizările și reducerile de impozit, pentru a calcula corespunzător obligația finală de plată, scrie bzi.ro. Formularul 101 reprezintă documentul fiscal anual […]
17:10
Dragoș Pîslaru, vizat de o moțiune simplă: „Chiar mă întrebam câte combinații mai e nevoie să stric până să mă ia și pe mine cineva în vizor” # Gândul
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat cu ironie după depunerea unei moțiuni simple împotriva sa în Parlament, de către grupul PACE. Acesta se alătură astfel listei din care au făcut parte și Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu, Daniel David și chiar Ilie Bolojan. Pîslaru susține că demersul parlamentar, intitulat „Dragoș Pîslaru, tehnocratul lui […]
17:00
Un fost ministru de Finanțe dă alarma. Când dobânzile scad, guvernul se laudă. Acum cresc, dar e tăcere # Gândul
Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a criticat dur Executivul într-o postare pe rețelele de socializare. Acesta acuză Guvernul pentru lipsa de transparență cu privire la evoluția costurilor de împrumut ale statului, dar și pentru faptul că se laudă doar atunci când dobânzile scad. Potrivit lui Câciu, dobânzile la titlurile de stat pe 10 […]
17:00
Pasarelă pietonală peste calea ferată la Constanța. Când va fi finalizat proiectul așteptat de ani de zile de comunitate # Gândul
Primăria Constanţa a anunţat semnarea contractului pentru realizarea unei pasarele pietonale peste liniile de cale ferată, între cartierele Faleză Sud – Poarta 6 şi Km 4 – 5, proiect în valoare de peste 10,4 milioane de lei fără TVA. Municipalitatea a informat, miercuri, că investiţia răspunde unei nevoi reale a comunităţii, în condiţiile în care […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.