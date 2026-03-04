Cadourile de 1 și 8 Martie oferite profesorilor au ajuns motive de revoltă în școlile din România. „Discuțiile sunt pur și simplu umilitoare”
Gândul, 4 martie 2026 19:50
Cadourile de 1 și 8 Martie oferite profesorilor au ajuns motive de discuții și revoltă în unele școli românești. O profesoară susține că discuțiile legate de darurile care sunt oferite cadrelor didactice „sunt pur și simplu umilitoare”, iar perioada aceasta este „copleșitoare”. Vezi mai jos. Mulți elevi și părinți pregătesc daruri pentru profesori, cu ocazia […]
• • •
Acum 10 minute
20:10
Revoluție urbană în centrul Capitalei. Primarul Ciprian Ciucu anunță transformarea a 40 de zone în spații pietonale „ca-n marile orașe europene” # Gândul
Primarul Ciprian Ciucu anunță un plan ambițios de regenerare urbană a Bucureștiului pentru anul 2026. Edilul promite că primele șantiere se deschid chiar în acest an, cu scopul de a transforma străzile centrale în zone verzi, pietonale, pentru a reduce poluarea și a oferi bucureștenilor spații de calitate. „Avem 40 de zone, iată primele dintre […]
Acum 30 minute
19:50
19:50
Ianis Zicu poate fi demis de la Farul dacă nu obține rezultate pozitive în meciurile rămase până la pauza competițională datorată acțiunilor echipelor naționale. Farul joacă partida cu Csikszereda în etapa 30, ultima a sezonului regulat, apoi joacă prima rundă din play-out la jumătatea lunii. Echipa națională evolueză în barajul pentru CM cu Turcia la […]
Acum o oră
19:40
Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026. Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026 Două zodii se lovesc de probleme grave la început de martie, scrie newsweek.ro. Finalul acestei săptămâni va aduce tensiuni neașteptate pentru două zodii din Horoscop. „Cutremur” pe plan profesional sau personal, pentru acești […]
19:30
Crime în serie în ambulanță. Un șofer de salvare din Italia este acuzat că și-a asasinat pacienții în drum spre spital # Gândul
Procuratura din Forlì, în regiunea Emilia-Romagna, anchetează un șofer de ambulanță suspectat că ar fi comis crime în serie asupra pacienților pe care îi transporta la spital, relatează Corriere della Sera. Cel puțin cinci pacienți în vârstă au murit între februarie 2025 și prezent, în timpul sau imediat după transportul de la Forlì la Santa […]
19:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
19:30
Scandal în Parlament. POT acuză că membrii pe care i-a exclus pun bețe în roate partidului. Ce acuzații aduce Ana Maria Gavrilă # Gândul
Anamaria Gavrilă, şefa POT, spune că membrii pe care i-a exclus din partid îi pun bețe în roate, pentru că încă fac parte din grupul parlamentar. Într-un comunicat, lidera POT spune că a transmis conducerii Camerei Deputaţior mai multe solicitări prin care cere ca membrii excluşi din partid să-şi piardă atribuţiile „în cadrul grupului parlamentar […]
19:30
„Nu ne dorim sub nicio formă ca prețul la combustibil să ajungă la 10 lei”. Ce spune Ilie Bolojan despre creșterea prețului „la pompă” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a transmis, în cadrul unei intervenți live pentru B1 TV, că nu își dorește sub nicio formă ca prețul combustibilului să atingă pragul psihologic de 10 lei. Oficialul a subliniat că prețurile mari de la pompă sunt un efect al creșterii tensiunilor internaționale. Ilie Bolojan a spus că prețurile au crescut din […]
19:20
Bolojan promite vremuri bune, dar de la jumătatea lui 2026: inflația scade, veniturile cresc # Gândul
Invitat la B1 TV, premierul Ilie Bolojan a anunțat că situația economică a țării se va stabiliza abia în a doua jumătate a anului 2026. Ilie Bolojan a transmis că inflația își va reveni din a doua jumătate a anului, iar veniturile românilor vor crește. „Dacă 2025 am avut bugete de sprijin pentru pensionarii cu […]
19:20
„Comunicatul PSD e în contradicție cu realitatea și cu ce s-a întâmplat azi la ședința coaliției”, a declarat Ilie Bolojan la B1 TV. Premierul a avertizat că acest comunicat ar putea genera blocaje în coaliția de guvernare. „Comunicatul PSD e în contradicție cu realitatea și cu ce s-a întâmplat azi la ședința coaliției. E de […]
Acum 2 ore
19:10
Vedeta din „The Young Pope” salută Gândul, de la Piteşti. Miercuri seară este avanpremiera noului film în care apare # Gândul
Avanpremiera noii producţii cinematografice în care apare vedeta hollywoodiană, argeşeancă de origine, Mădălina Bellariu Ion, are loc miercuri seara, la Piteşti. Aceasta a dorit ca publicul din oraşul natal să fie primul din Roânia care să vizioneze pelicula a cărei regie este semnată de Iura Luncaşu, iar scenariul este inspirat din cartea altei argeşence, Olivia […]
19:10
România a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. „UE poate să deconteze maxim 75% din costuri pentru repatriere” # Gândul
Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunțat la DIGI 24 că România, alături de alte cinci state europene, a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Acest gest e menit să vină în sprijinul cetățenilor care așteaptă să fie repatriați din țările afectate de război. Vicepreşedinta Comisiei […]
19:10
USR a încercat să-l apere pe Miruță după dezvăluirea Gândul privind trecutul PSD-ist, dar a sfârșit prin a șterge postarea. Cum îl glorificau USR-iștii pe Miruță în postarea ștearsă # Gândul
USR a sărit în apărarea ministrului Radu Miruță, după ce a ieșit la iveală faptul că acesta a fost membru PSD. Formațiunea a transmis, printr-o postare pe Facebook, că atacurile la adresa ministrului nu sunt fondate, însă la scurt timp, au decis să șteargă postarea. Motivul din spatele acestei decizii nu se cunoaște, dar Gândul […]
19:00
Ce disciplină nouă ar putea fi integrată în manualele elevilor. Programa a fost pusă în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării # Gândul
O nouă disciplină ar putea fi integrată în manualele elevilor. Disciplina poartă denumirea de „Economie circulară şi consum responsabil” și are un scop precis. Și anume, să contribuie la dezvoltarea unei gândiri critice şi responsabile în rândul elevilor privind utilizarea resurselor. Programa a fost pusă în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării. În cursul […]
19:00
Liberalii acuză PSD de încercări de destabilizare: „Bugetul nu trebuie să fie victima jocurilor politicianiste” # Gândul
Partidul Naţional Liberal a reacționat în urma atacului social-democraților la adresa premierului Ilie Bolojan. Bugetul nu trebuie să fie victima jocurilor politicianiste, au transmis liberalii. Anterior, PSD l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează adoptarea bugetului de stat. Răspunsul PNL a apărut în urma acuzațiilor lansate de social-democrați. „Bugetul României nu trebuie să fie victima […]
18:50
Vicele Camerei Deputaţilor se întoarce în această noapte în ţară. Adrian Cozma va veni cu un avion FlyDubai, alături de familie şi alţi români # Gândul
Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma, împreună cu soţia şi cei doi copii se vor întoarce în noaptea aceasta din Dubai. Aceştia au reuşit să-şi cumpere bilet şi vor zburaspre casă cu o aeronavă FlyFubai, care va ateriza la Bucureşti în această noapte. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, în acest moment, sunt programate zboruri de „repatriere asistată […]
18:50
Un fost patron din fotbalul românesc, mesaj după ce echipa lui Iftime a ratat play-off-ul. „Când trage linie o să spună: Am fost un prost” # Gândul
FC Botoșani a ratat play-off-ul și s-a despărțit de antrenorul Leo Grozavu, iar fostul patron al FC Vaslui, Adrian Porumboiu, a vorbit despre situația echipei moldave. Formația lui Valeriu Iftime a fost mult timp în primele șase în campionat, dar o serie de înfrângeri au făcut să ajungă în play-out și Leo Grozavu să fie […]
18:30
Sfârșitul iernii. Vortexul polar se divide. Cum va influența vremea în luna martie în România # Gândul
O inversare majoră a direcției vântului stratosferic apare în ultimele prognoze, semnalând o prăbușire finală a Vortexului Polar pe măsură ce ne apropiem de martie. Modelele reflectă acest lucru și printr-o defalcare atmosferică, creând un model meteorologic interpolar special care va afecta Statele Unite, Canada și Europa, implicit și România. Această perturbare prognozată este setată […]
18:20
Comisia Europeană vrea o industrie „Fabricată în UE”. Propunere legislativă pentru creșterea producției și a locurilor de muncă # Gândul
Comisia Europeană a adoptat o propunere ambițioasă de act legislativ prin care urmărește să revitalizeze baza industrială a continentului și să accelereze tranziția către o „economie curată”. Potrivit Comisiei Europene, noul proiect, numit Actul legislativ privind accelerarea activității industriale (AAAI), introduce reguli stricte pentru achizițiile publice și oferă facilități pentru proiectele de producție de pe […]
18:20
Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit programul audierilor magistraților nominalizați la șefia Parchetului General, DIICOT și DNA # Gândul
Interviurile cu magistraţii nominalizaţi de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, pentru conducerile Parchetului General, DNA şi DIICOT se desfăşoară în perioada 10 – 17 martie, a anunțat miercuri Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit calendarul pentru examinarea propunerilor transmise luni de ministrul Justiţiei. La […]
18:20
Coșmarul Marelui Cutremur. Au trecut 49 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977, care a avut o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter. Românii nu uită nici acum clipele terifiante prin care au trecut atunci, în lupta pentru supraviețuire. 1.600 de oameni au murit sub dărâmături. Coșmarul Marelui Cutremur Artista Natalia […]
18:20
Miruță s-a întâlnit cu președinta Parlamentului European. Ce i-a spus despre un eventual program SAFE 2 # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, s-a întâlnit astăzi cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Oficialul român a transmis, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, că discuțiile au vizat promovarea intereselor României în viitoarele programe europene din domeniul apărării și necesitatea unei reacții cordonate la nivelul UE în fața dezinformării. Radu Miruță a explicat că […]
18:20
Politica economică a Guvernului, un eșec anticipat. Teodorovici: ”Este dincolo de prostie/Se duc în mod voit, nu ascultă” # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat!, Politica economică a Guvernului, un eșec anticipat a comentat, alături de jurnalistul Ionuț Cristache, cauzele ce au ca efect criza economică cu care se confruntă în prezent România. În opinia fostului ministru social-democrat, decidenții dau dovadă de mult amatorism și improvizație în materie de politici economice. Eugen Teodorovici, ministru de […]
Acum 4 ore
18:10
Tragedie în Iași. O tânără de 26 de ani a fost găsită moartă în casă. În locuință se afla și fiica sa de 7 ani # Gândul
Tragedie în Iași. O tânără în vârstă de 26 de ani a fost găsită fără suflare în casă, după ce soțul ei, aflat la muncă în Germania, nu a mai putut să o contacteze. A apelat după ajutor, iar la domiciliu s-a deplasat un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă. În locuință se afla și fiica […]
18:10
Noaptea muncă, ziua școală. Mirela, de la menajeră în Spania, la doctor „magna cum laude” al Universității Almeira # Gândul
Mirela a plecat din România fără să știe boabă de spaniolă și a început să lucreze ca menajeră. Ziua muncă, noaptea școală. După ani de trudă și studiu a ajuns doctor „cum laude” în Educație la Universitatea din Almeira, Spania.. În urmă cu câteva zile, Aula Magna a Universității din Almería a găzduit unul dintre […]
18:00
Corneliu Bențe, Președinte Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, la Gândul „HR Power Players”: Avem deficit de competență # Gândul
Corneliu Bențe, președintele Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, susține că în România există deficit de competență, de forță de muncă calificată. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”. Bența a mai spus că aceste probleme ar trebui să fie puse mai des […]
18:00
Două grupuri de români din Dubai sunt repatriați în această seară. Mesajul MAE pentru cetățenii din Orient: „Să rămână unde sunt în siguranță” # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri, 4 martie, că două zboruri sunt programate în această seară și în timpul nopții, din Dubai la București, operate de compania aeriană Fly Dubai, trasnmite Mediafax. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că cele două zboruri cu mai mulți români, care vin din zone de conflict, vor ajunge miercuri, 4 […]
18:00
Lupte în Orient, ziua 5. Peste 1.000 de civili uciși. NATO, prima intervenție. America trimite mai multe forțe # Gândul
Israelul a lansat un „val larg de atacuri” împotriva unor ținte guvernamentale din Teheran, inclusiv aspura sediului prezidențial. O explozie puternică a fost raportată în nord-estul Teheranului în această dimineață. Bombardamentrle Israelului asupra Libanului continuă și ele, fiind raportate atacuri în suburbia Dahiyeh din sudul Beirutului, considerată o bază de sprijin pentru gruparea militantă Hezbollah. Iranul continuă să lanseze atacuri de represalii, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran declarând că a lansat aproximativ 40 de rachete asupra unor ținte americane și israeliene. O ceremonie funerară pentru liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, va avea loc la Teheran, potrivit presei de stat. Susținătorii regretatului Khamenei, care a fost ucis în atacurile americano-israeliene de sâmbătă, se vor aduna în sala de rugăciune a Marelui Mosalla din Teheran în această seară, pentru a începe o ceremonie de comemorare de trei zile.
17:50
Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru fraudarea concursurilor de angajare # Gândul
ÎCCJ a pronunțat miercuri, 4 martie 2026, o primă decizie în dosarul fostului ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Acesta a primit o pedeapsă de 4 ani de închisoare pentru fapte de corupție legate de intervenții ilegale în sistemul public de angajări. Decizia nu e definitivă și poate fi atacată cu apel. Instanța a menționat că, […]
17:40
Cum să nu te îngrași în timpul postului. În ce „capcană” alimentară să nu pici, potrivit lui Carmen Brumă # Gândul
Carmen Brumă, tehnician nutriționist, a adus în atenție aspectele la care să fii atent, în timpul postului, pentru a nu lua kilograme în plus. Iată în ce „capcană” alimentară să nu pici, în perioada în care nu consumi produse de origine animale sau derivate. Carmen Brumă susține că trebuie să se combine sursele de proteine […]
17:40
Slovacia oprește livrările de electricitate de urgență către Ucraina. Decizia, pe fondul disputei privind petrolul rusesc # Gândul
Guvernul Slovaciei a aprobat miercuri rezilierea contractului privind livrările de electricitate de urgență către Ucraina, relatează publicația Denník N, citată de Ukrainska Pravda. Solicitarea de reziliere unilaterală a contractului dintre operatorul slovac al rețelei de transport al energiei electrice, SEPS, și Ukrenergo, operatorul sistemului energetic al Ucrainei, a fost înaintată de premierul slovac Robert Fico. […]
17:40
Comisia Europeană a lansat strategiile industriale maritime și portuare ale UE. Care sunt cele mai importante puncte ale noilor propuneri # Gândul
Comisia Europeană a adoptat, miercuri, strategia industrială maritimă a Uniunii Europene și strategia pentru porturi, pentru a impulsiona competitivitatea, sustenabilitatea, decarbonizarea, securitatea și reziliența în sectorul european al transportului pe apă. Strategiile se concentrează pe porturi, transport maritim și construcția de nave, conform comunicatului transmis de Executivul comunitar. Strategia industrială maritimă a UE consolidează industria […]
17:30
Iranul a încercat să-l omoare pe Trump, susține secretarul de război al SUA. Forțele americane l-au „vânat și ucis” pe cel care a dat ordinul # Gândul
Secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a declarat, miercuri, că un lider iranian care se afla în spatele unei unități care a încercat să-l asasineze pe președintele Trump a fost ucis în Iran în cadrul operațiunii Epic Fury. „Liderul unității care a încercat să-l asasineze pe Trump a fost vânat și ucis”, a declarat […]
17:30
Declarația 101. Declarația 101 este formularul anual prin care contribuabilii plătitori de impozit pe profit își definitivează situația fiscală și stabilesc impozitul final datorat statului român. Declarația 101 Formularul centralizează veniturile, cheltuielile, pierderile fiscale, sponsorizările și reducerile de impozit, pentru a calcula corespunzător obligația finală de plată, scrie bzi.ro. Formularul 101 reprezintă documentul fiscal anual […]
17:10
Dragoș Pîslaru, vizat de o moțiune simplă: „Chiar mă întrebam câte combinații mai e nevoie să stric până să mă ia și pe mine cineva în vizor” # Gândul
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat cu ironie după depunerea unei moțiuni simple împotriva sa în Parlament, de către grupul PACE. Acesta se alătură astfel listei din care au făcut parte și Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu, Daniel David și chiar Ilie Bolojan. Pîslaru susține că demersul parlamentar, intitulat „Dragoș Pîslaru, tehnocratul lui […]
17:00
Un fost ministru de Finanțe dă alarma. Când dobânzile scad, guvernul se laudă. Acum cresc, dar e tăcere # Gândul
Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a criticat dur Executivul într-o postare pe rețelele de socializare. Acesta acuză Guvernul pentru lipsa de transparență cu privire la evoluția costurilor de împrumut ale statului, dar și pentru faptul că se laudă doar atunci când dobânzile scad. Potrivit lui Câciu, dobânzile la titlurile de stat pe 10 […]
17:00
Pasarelă pietonală peste calea ferată la Constanța. Când va fi finalizat proiectul așteptat de ani de zile de comunitate # Gândul
Primăria Constanţa a anunţat semnarea contractului pentru realizarea unei pasarele pietonale peste liniile de cale ferată, între cartierele Faleză Sud – Poarta 6 şi Km 4 – 5, proiect în valoare de peste 10,4 milioane de lei fără TVA. Municipalitatea a informat, miercuri, că investiţia răspunde unei nevoi reale a comunităţii, în condiţiile în care […]
16:50
Vivien Untaru, CEO VON Consulting, la Gândul HR Power Players: IMM-urile au nevoie de susținere pentru implementarea de soluții AI dezvoltate intern # Gândul
Inteligența artificială nu mai este o opțiune, ci o realitate care va remodela piața muncii în următorii ani, a declarat Vivien Untaru, fondator și CEO al VON Consulting, în cadrul Conferinței Gândul “HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”. În cadrul acestei dezbateri la care au participat și reprezentanți ai autorităților, antreprenoarea […]
16:50
Un titular al Rapidului și-a PRELUNGIT contractul. „Clubul și unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei au ajuns la un acord” # Gândul
Fundașul Andrei Borza, 20 de ani, și-a prelungit contractul cu Rapid până în 2028. Borza a venit la formația giuleșteană de la Farul Constanța în vara din 2023, când avea doar 17 ani, iar înțelegerea sa expira în 2027. Apărătorul echipei „vișinii” are 88 de meciuri în toate competițiile pentru Rapid, a înscris de trei […]
16:50
V-ați gândit vreodată ce conțin covrigii și merdenelele, de fapt? Sunt două produse des achiziționate de consumatorii români, iar unii dintre nutriționiști nu ar recomanda consumul des al acestora, fiind bogate în grăsimi și sare. Covrigii și merdenelele achiziționate de la patru producători au trecut, de data aceasta, sub „lupă”, în laborator. Iată ce au […]
16:40
Teodorovici demolează minciuna lui Bolojan cu excedentul bugetar. ”Să ne zică Nazare dacă are obligații de plată. Deficitul nu se va încheia la 6.2, ci la 7” # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici a desființat anunțul premierului că a reușit primul excedent bugetar din ultimii 7 ani. În viziunea acestuia, este falsă aserțiunea actualului ministru de Finanțe, Alexandru Nazare că măsurile fiscale ale guvernului Bolojan funcționează, deci s-ar fi cheltuit mai puțin pentru prima […]
16:40
Ce recomandă speciliștii în situații de urgență. Ghid și kit de supraviețuire în cazul unui cutremur # Gândul
Specialiștii în situații de urgență recomandă ca fiecare familie să aibă pregătit un rucsac de urgență care să poată fi luat rapid în cazul unei evacuări. În 2026, recomandările sunt mai clare ca niciodată: primele 72 de ore după un cutremur major sunt esențiale pentru supraviețuire. Iată ce trebuie să conțină rucsacul de urgență, potrivit […]
16:40
Autorizația pentru consolidarea blocului distrus de explozie a fost eliberată de Primăria Sectorului 5. Ce etape urmează pentru imobilul avariat # Gândul
Primăria Sectorului 5 anunță că miercuri a fost eliberată Autorizația de Construire necesară pentru începerea lucrărilor de punere în siguranță și consolidare a imobilului situat pe strada Vicina, din Cartierul Rahova, acolo unde în octombrie 2025 a avut loc o explozie devastatoare. Primăria Sectorului 5 anunță că „a prioritizat avizarea tehnică astfel încât să se […]
16:30
Universitatea Craiova joacă miercuri, de la ora 20:30, cu CFR Cluj în sferturile Cupei României, echipă cu zece victorii consecutive în Superliga și calificată în play-off. U Cluj este prima care s-a calificat în semifinalele Cupei României după ce a învins Hermannstadt, 2-1, iar în sferturi, pe lângă meciul din Bănie, se mai joacă FC […]
16:30
Sistemul de învățământ preuniversitar se confruntă cu un val de plecări după implementarea măsurilor din Legea 141/2005, cunoscută sub numele de „Legea Bolojan”. Potrivit unui răspuns oficial al Ministerului Educației și Cercetării, aproape 370 de cadre didactice au părăsit sistemul în primele module ale anului școlar 2025-2026. Această reacție vine în contextul în care noua […]
16:30
Hegseth, de la Pentagon: „Nu credem că racheta iraniană îndreptată spre Turcia va declanșa articolul 5 din Tratatul NATO“ # Gândul
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat, miercuri, că este puțin probabil ca racheta balistică iraniană, interceptată în timp ce se îndrepta spre spațiul aerian turc, să declanșeze clauza de apărare colectivă a NATO. Întrebat despre incident în cadrul unei conferințe de presă la Pentagon, Hegseth a declarat că SUA este la curent cu […]
16:20
Accident teribil în Capitală. O femeie care se deplasa cu trotineta a fost lovită în plin de o mașină # Gândul
Un incident teribil a avut loc miercuri după-amiază în Capitală! O femeie care se deplasa cu trotineta a fost lovită în plin de o mașină. UPDATE: Accident miercuri după-amiază pe Bulevardul Gheorghe Magheru din București, în zona Piața Romană. O femeie a fost lovită de un autoturism și necesită manevre de resuscitare. Pe 4 martie 2026, […]
16:20
O rețea de infractori a utilizat „schema Nordis” pentru a escroca victimele cu sute de mii de euro. Polițiștii au reținut mai mulți inculpați # Gândul
Polițiștii au efectuat miercuri, 4 martie, o percheziție în județul Giurgiu, într-un dosar penal ce vizează o rețea de infractori care a înșelat mai multe persoane, prin achiziționarea de locuințe la cheie. Victimele au achitat avansul pentru imobile, însă clădirile nu au fost finalizate niciodată, iar inculpații nu mai putea fi contactați. Polițiști din cadrul […]
16:20
Numărul insolvențelor din 2025 a crescut cu 15% față de 2019. Specialiștii avertizează că trendul va continua și în 2026 # Gândul
Companiile românești au avut de suferit anul trecut pe fondul măsurilor de reducere a deficitului bugetar și a contextului geopolitic incert. O analiză realizată de Coface România arată că în 2025 s-au deschis 7.553 de proceduri noi de insolvență față de 7.274 în anul precedent, o creștere de 3,8%. De asemenea, numărul insolvențelor din 2025 […]
16:20
Actriţa Annabel Schofield, cunoscută pentru rolul Laurei Ellis din celebrul serial de televiziune „Dallas”, a murit la vârsta de 62 de ani în Los Angeles, a relatat The Hollywood Reporter. Decesul a survenit la Los Angeles din cauza complicațiilor cancerului la creier. Regretata vedetă a fost o legendă a modei anilor ’80 şi a trecut […]
