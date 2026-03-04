Cadourile de 1 și 8 Martie oferite profesorilor au ajuns motive de revoltă în școlile din România. „Discuțiile sunt pur și simplu umilitoare”

18:00

Israelul a lansat un „val larg de atacuri” împotriva unor ținte guvernamentale din Teheran, inclusiv aspura sediului prezidențial. O explozie puternică a fost raportată în nord-estul Teheranului în această dimineață. Bombardamentrle Israelului asupra Libanului continuă și ele, fiind raportate atacuri în suburbia Dahiyeh din sudul Beirutului, considerată o bază de sprijin pentru gruparea militantă Hezbollah. Iranul continuă să lanseze atacuri de represalii, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran declarând că a lansat aproximativ 40 de rachete asupra unor ținte americane și israeliene. O ceremonie funerară pentru liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, va avea loc la Teheran, potrivit presei de stat. Susținătorii regretatului Khamenei, care a fost ucis în atacurile americano-israeliene de sâmbătă, se vor aduna în sala de rugăciune a Marelui Mosalla din Teheran în această seară, pentru a începe o ceremonie de comemorare de trei zile.