Bogdan Ivan: Consiliul Concurenţei lucrează fix la acest aspect, să vadă dacă este speculă/ Am blocat orice posibilitate ca orice agent economic să profite de un conflict armat în Orientul Mijlociu, să crească artificial preţurile

Consultantul economic Adrian Negrescu consideră că este decisiv pentru ieşirea din criza economică spre care se îndreaptă lumea modul în care armata americană va reuşi să deblocheze strâmtoarea Ormuz. „Dacă traficul de petrol şi gaze din Golful Persic va fi reluat, toate aceste creşteri speculative de preţuri s-ar putea să se stingă destul de repede”, afirmă Negrescu. În privinţa României, Negrescu spune că, pe termen, scurt, autorităţile nu pot decât să se asigure că ţara are stocurile necesare de carburanţi, mai ales de motorină, „pentru a face faţă provocărilor”. În privinţa gazelor naturale, economistul precizează că guvernanţii ar trebui să ia în calcul amânarea, măcar cu o lună, a liberalizării pieţei pentru agenţii economici, în actualul context economic.