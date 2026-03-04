Casa Albă susţine că Spania a acceptat să coopereze cu armata SUA
News.ro, 4 martie 2026 21:20
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri că Spania a acceptat să coopereze cu armata SUA la o zi după ce Trump a sugerat impunerea unui embargo comercial asupra Madridului din cauza poziţiei sale împotriva atacurilor SUA-Israel împotriva Iranului, relatează Reuters.
UPDATE - Casa Albă susţine că Spania a acceptat să coopereze cu armata SUA. Madridul dezminte # News.ro
Prezenţa trupelor americane terestre în Iran nu face parte din plan „în acest moment”, susţine Casa Albă prezentând cele patru obiective urmărite. Eliminarea liderilor iranieni nu se numără printre ele # News.ro
Prezenţa trupelor americane în Iran „nu face parte din planul acestei operaţiuni în acest moment”, a afirmat miercuri Casa Albă.
Bogdan Ivan: Doar din stocurile comerciale şi de urgenţă, dacă noi nu am mai produce un litru de motorină sau nu am mai aduce un litru de motorină şi benzină în România, ne-ar ajunge aproape cinci luni # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că, dacă România nu ar mai importa şi nu ar mai produce niciun litru de carburant în următoarea perioadă, există stocuri de carburant care ar ajunge pentru următoarele cinci luni. Acestea provin din stocuri comerciale şi de urgenţă.
Conflictul Iranului cu SUA şi Israelul a dus la amânarea evenimentelor sportive în mai multe ţări, iar competiţiile din alte zone au fost afectate de perturbări ale traficului aerian, mii de zboruri fiind anulate în unele dintre cele mai aglomerate hub-uri de tranzit din lume, relatează Reuters.
Hegseth prezintă planurile de accelerare a operaţiunii din Iran. SUA afirmă că Teheranul lansează mai puţine rachete, iar atacurile americane se vor extinde în interiorul ţării: „Aceasta nu a fost niciodată menită să fie o luptă corectă” # News.ro
Secretarul american al apărării Pete Hegseth a subliniat miercuri în cadrul unei conferinţe de presă că, după patru zile, operaţiunea SUA împotriva Iranului se află încă în „faza incipientă” şi a prezentat planurile de accelerare a eforturilor militare, relatează CNN.
Mijlocaşul de la Rapid Bucureşti Abdul Kader Keita, care fusese reţinut după ce a lovit cu maşina o femeie şi a plecat de la locul accidentului, plasat sub control judiciar # News.ro
Mijlocaşul ivorian Abdul Kader Keita de la Rapid Bucureşti, care fusese reţinut după ce a lovit cu maşina o femeie, într-o intersecţie din Capitală, iar apoi a plecat de la locul accidentului, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Victima este internată, în stare gravă.
Bolojan: Reducerea numărului de comune se poate face fără mari probleme / Ce am mai putea să facem este ca primăriile care au o graniţă administrativă cu o reşedinţă de judeţ să devină primării de sector # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că reducerea numărului de comune se poate face fără mari probleme şi, din punctul lui de vedere, dacă se va crea o masă critică pe tema asta, cel puţin el personal este de acord. El a mai afirmat că ceea ce am mai putea să facem este ca primăriile care au o graniţă administrativă cu o reşedinţă de judeţ să devină primării de sector.
Sorin Grindeanu: Domnul Bolojan a luat miliarde de lei din buget şi i-a lăsat la bogaţi. Iar acum ne cere să fim ”responsabili” când discutăm dacă un copil cu dizabilităţi trebuie să primească de la 80 de lei la 199 de lei din partea statului # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că premierul Ilie Bolojan a redus impozitul pentru companiile multinaţionale şi a ”luat miliarde de lei din buget şi i-a lăsat la bogaţi”. ”Iar acum ne cere să fim «responsabili» când discutăm dacă un copil cu dizabilităţi trebuie să primească de la 80 de lei la 199 de lei din partea statului
Premierul Bolojan: Acest buget va avea o prevedere prin care începând de anul viitor veniturile către primării vor fi împărţite de către Consiliul General a Capitalei. Anul acesta, o astfel de prevedere, este greu de pus în practică # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că bugetul pe 2026 va avea o prevedere prin care începând de anul viitor veniturile către primării vor fi împărţite de către Consiliul General a Capitalei, el menţionând că anul acesta, o astfel de prevedere este greu de pus în practică.
Ilie Bolojan: Nu mai puteam să lăsăm ca toate impozitele pe proprietate, creşterea de impozit pe venit, TVA-ul, reducerea de cheltuieli să meargă către autorităţile locale, dar noi, în continuare, să dăm banii care nu îi avem pentru investiţii # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că nu mai puteau să lase ca toate impozitele pe proprietate să meargă către autorităţile locale, creşterea de impozit pe venit, datorită creşterii veniturilor, să meargă toate către autorităţile locale, TVA-ul să meargă tot către autorităţile locale, reducerea de cheltuieli să meargă tot către autorităţile locale, dar Guvernul în continuare, să dea banii care nu îi are pentru investiţii.
Preţurile petrolului s-au stabilizat miercuri, în timp ce atacurile SUA şi Israel asupra Iranului perturbă transporturile prin Strâmtoarea Ormuz # News.ro
Preţurile petrolului au rămas relativ stabile miercuri, în ciuda tranzacţiilor volatile, pe fondul extinderii atacurilor americane şi israeliene asupra Iranului, conflict care a blocat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz pentru a cincea zi consecutiv şi afectează producţia vitală de petrol şi gaze din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.
Irakul este afectat de o pană de curent la nivel naţional. Ambasada SUA la Bagdad le cere cetăţenilor americani să părăsească teritoriul irakian # News.ro
Ministerul Energiei Electrice din Irak a anunţat miercuri că întreaga ţară este afectată de o pană de curent generalizată, relatează BBC.
Alegeri la FRF: Răzvan Burleanu va candida pentru un nou mandat. Va avea un contracandidat. Un dosar de candidatură pentru postul de preşedinte a fost respins # News.ro
Comisia de verificare a dosarelor de candidatură pentru funcţiile de conducere ale Federaţiei Române de Fotbal a anunţat, miercuri seară, deciziile luate în urma analizării dosarelor depuse. În ceea ce priveşte postul de preşedinte al FRF, au aprobate dosarele de candidatură actualul şef al federaţiei, Răzvan Burleanu, şi Ilie Ştefan Drăgan. A fost respins dosarul lu Sorin-Victor Răducanu.
Formaţia FC Argeş s-a calificat, miercuri seară, în semifinalele Cupei României Betano, trecând în sferturi de Gloria Bistriţa, scor 3-2 după prelungiri.
Ministrul de externe al Ungariei s-a întâlnit cu Putin la Kremlin şi s-a plâns de Ucraina. Rusia eliberează doi etnici maghiari prizonieri de război # News.ro
Liderul rus Vladimir Putin a purtat discuţii, miercuri, la Kremlin, cu ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, care a venit să discute despre „şantajul” Ucrainei asupra Slovaciei şi Ungariei în ceea ce priveşte aprovizionarea cu petrol, dar şi despre eliberarea - obţinută în cele din urmă - a doi etnici maghiari care au luptat pentru Ucraina şi au fost luaţi prizonieri de război de ruşi.
Bursele europene au închis miercuri în creştere, în timp ce pieţele urmăresc conflictul din Orientul Mijlociu # News.ro
Bursele europene au închis pe creştere miercuri, investitorii continuând să urmărească evoluţiile războiului din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.
Bolojan: Cum putem noi să recâştigăm încrederea românilor dacă cei care avem răspunderi mari nu lucrăm în aşa fel încât să avem încredere unii în alţii, să recâştigăm încrederea în partide / Voi susţine lucruri care ştiu că sunt raţionale # News.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întrebat, miercuri, cum pot să recâştige încrederea românilor dacă cei care au răspunderi mari nu lucrează în aşa fel încât să aibă încredere unii în alţii, să recâştige încrederea în partide, el menţionând că va susţine lucruri care ştie că sunt raţionale.
Harry Maguire, condamnat la închisoare cu suspendare pentru încăierarea din 2020 din Mykonos # News.ro
Internaţionalul englez al echipei Manchester United, Harry Maguire, a fost condamnat la 15 luni de închisoare cu suspendare de către un tribunal din Grecia pentru un incident din 2020, din Mykonos, anunţă Sky Sports.
Bolojan, despre majorarea preţurilor la combustibil: Sper să nu se întâmple asta, va depinde de durata acestui blocaj, până se găseşte o soluţie de încetare a focului / Ne putem aştepta la creşterea preţului pe piaţa globală # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre majorarea preţurilor la combustibil, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, că speră să nu se întâmple asta, dar va depinde de durata acestui blocaj, până se găseşte o soluţie de încetare a focului. El a precizat că ne putem aştepta la creşterea preţului pe piaţa globală, şi toţi cei care importă şi în România se vor aproviziona, începând de acum înainte, chiar dacă noi avem stocuri pentru câteva luni de zile, la preţuri ceva mai mari.
Unul dintre condamnaţii în primă instanţă pentru uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner susţine că a primit un „pont”, de la un bărbat din Ploieşti, care locuieşte în Sibiu # News.ro
Cosmin Zuleam, bărbatul condamnat la 30 de ani închisoare în dosarul privind uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, susţine că a primit un „pont”, de la un bărbat din Ploieşti, care locuieşte în Sibiu, cu privire la faptul că omul de afaceri ar fi avut în casă o sumă mare, de aproximativ două-trei milioane de euro. Zuleam a spus în faţa judecătorilor numele bărbatului, fiind pentru prima dată când acest nume este invocat în dosarul care s-a judecat pe fond.
Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu, condamnat de instanţa supremă la patru ani de închisoare pentru fraudarea unor concursuri privind ocuparea unor posturi în direcţii judeţene/ Decizia poate fi atacată cu apel # News.ro
Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu, în prezent director general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, a fost condamnat, miercuri, de instanţa supremă la patru ani de închisoare pentru fraudarea unor concursuri privind ocuparea unor posturi în direcţii judeţene din cadrul ministerului. Chesnoiu a fost trimis în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie în decembrie 2022, fiind acuzat de abuz în serviciu şi de faptul că a permis unor persoane neautorizate accesul la informaţii nedestinate publicităţii, în scopul obţinerii unor foloase necuvenite. Decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.
Bolojan: În şedinţa de coaliţie ne-am închis în bună regulă, a rămas că se vor face ultimele corecturi şi se va trimite bugetul către toate partidele / Comunicatul PSD, în contradicţie cu ceea ce s-a întâmplat astăzi şi cu realitatea # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că în şedinţa de coaliţie de dimineaţă s-au închis în bună regulă şi a rămas că se vor face ultimele corecturi şi se va trimite bugetul către toate partidele, până la sfârşitul săptămânii, el arătând că a văcut comunicatul PSD şi este ”în contradicţie cu ceea ce s-a întâmplat astăzi şi cu realitatea”. ”Asta nu cred că ajută nici Partidul Social-Democrat şi nici coaliţia în general, pentru că oamenii aşteaptă de la noi să facem lucruri normale pentru ţara asta”, a mai spus premierul.
Volei feminin: Campioana Volei Alba Blaj, calificată în finala Cupei României, în care se va duela cu Dinamo Bucureşti # News.ro
Campioana Volei Alba Blaj s-a calificat miercuri, pe teren propriu, în finala Cupei României, după ce a învins vicecampioana CSO Voluntari, scor 3-1, şi în manşa retur din semifinale. În finală, Volei Alba Blaj se va duela cu Dinamo Bucureşti, care a eliminat pe CSM Bucureşti.
Spectacolul "Notte Morricone", care îmbină coregrafia, muzica şi cinematografia într-un omagiu adus legendarului compozitor italian Ennio Morricone, va putea fi văzut anul acesta la Festivalul Internaţional de Film Transilvania, ediţia 25, (12-21 iunie).
Radu Miruţă: Am vorbit astăzi cu Roberta Metsola, preşedinta Parlamentului European, despre nevoia unui SAFE 2, despre cum să includem direct în regulamentul unui potenţial nou program SAFE contribuţia industriilor naţionale de apărare # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Mirţă, afirmă că a discutat cu preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, despre nevoia unui SAFE 2, despre includerea direct în regulamentul unui potenţial nou program SAFE a contribuţiei industriilor naţionale de apărare. ”Statul român are multe fabrici cu tehnologie de ultimă generaţie, are platforme ale vechilor fabrici, deja certificate, poziţionate strategic, cu depozite, buncăre, poligoane care pot fi o parte componentă a unei noi strategii europene de extindere a capacităţilor de producţie a armamentului”, susţine el.
Marius Budăi, despre o ieşire de la guvernare a PSD: Diminuarea pachetului social este inacceptabilă pentru noi. Nu trebuie să fie plasată responsabilitatea stabilităţii coaliţiei doar pe PSD # News.ro
Fostul ministru al Muncii Marius Budăi a declarat, miercuri, despre o ieşire de la guvernare a PSD, în urma scandalului legat de bugetul pe 2026, că diminuarea pachetului social este inacceptabilă pentru ei şi nu trebuie să fie plasată responsabilitatea stabilităţii coaliţiei doar pe PSD. ”Nu putem să facem orice şi PSD să fie de acord. Nu se mai poate”, a arătat el.
Sportivii germani nu vor participa la parada delegaţiilor la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de la Milano Cortina, vineri, pentru a-şi exprima solidaritatea cu Ucraina, a anunţat miercuri Comitetul Paralimpic German.
Consultant economic: Cheia ieşirii din criza economică spre care ne îndreptăm este cum va reuşi armata americană să deblocheze strâmtoarea Ormuz/ Ce spune despre situaţia din România şi ce soluţii ar fi # News.ro
Consultantul economic Adrian Negrescu consideră că este decisiv pentru ieşirea din criza economică spre care se îndreaptă lumea modul în care armata americană va reuşi să deblocheze strâmtoarea Ormuz. „Dacă traficul de petrol şi gaze din Golful Persic va fi reluat, toate aceste creşteri speculative de preţuri s-ar putea să se stingă destul de repede”, afirmă Negrescu. În privinţa României, Negrescu spune că, pe termen, scurt, autorităţile nu pot decât să se asigure că ţara are stocurile necesare de carburanţi, mai ales de motorină, „pentru a face faţă provocărilor”. În privinţa gazelor naturale, economistul precizează că guvernanţii ar trebui să ia în calcul amânarea, măcar cu o lună, a liberalizării pieţei pentru agenţii economici, în actualul context economic.
Comisia Europeană îşi prezintă propunerile în favoarea industriei ”Made in Europe”. ”Obiectivul nostru este clar: aducerea industriei la 20% din PIB-ul european până în 2035, de la 14% în prezent”, anunţă vicepreşedintele Comisiei Europene Stéphane Séjour # News.ro
Comisia Europeană a prezentat miercuri propuneri în favoarea ”Made in Europe”, în vederea unei reindustrializări a continentului şi în vederea unei rezistenţe mai bune concurenţei Chinei, după ani de negocieri între Cei 27, relatează AFP.
Consultant economic: Cheia ieşirii din criza economică spre care ne îndreptăm este modul în care armata americană va reuşi să deblocheze stâmtoarea Ormuz/ Ce spune despre situaţia din România şi ce soluţii ar fi # News.ro
Europenii trebuie să cumpere produse franceze dacă vor protecţie nucleară, spune Le Pen: „Să mergem şi să punem armele noastre nucleare în ţări care cumpără avioane americane F-35... există o contradicţie majoră aici” # News.ro
Şefa extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a declarat că aliaţii europeni ai Franţei trebuie să cumpere echipamente franceze dacă vor să beneficieze de protecţia descurajării nucleare a Parisului, relatează POLITICO,
PNL: Bugetul României nu trebuie să fie victima colaterală a jocurilor politicianiste care irosesc progresul obţinut cu greu şi împing ţara înapoi / Dacă PSD doreşte într-adevăr stabilitate şi reforme, să vină cu soluţii # News.ro
PNL transmite, miercuri, că bugetul României nu trebuie să fie victima colaterală a jocurilor politicianiste care irosesc progresul obţinut cu greu şi împing ţara înapoi iar dacă PSD doreşte într-adevăr stabilitate şi reforme, trebuie să vină cu soluţii, pentru că a respinge orice propunere nu ţine loc de viziune.
Luciana Antoci: Avem consiliere în şcoli, dar elevii nu au încredere să o folosească – doar 19% cer ajutor # News.ro
Consilierul de stat Luciana Antoci a subliniat, în cadrul emisiunii Viitor pentru România de la Prima News, importanţa crucială a ascultării reale a copiilor şi adolescenţilor în procesul de decizie publică. Potrivit acesteia, educaţia nu mai poate fi construită exclusiv pe baza percepţiilor adulţilor – profesori, părinţi sau decidenţi – fără a integra direct experienţele şi nevoile elevilor.
Echipa Dinamo Bucureşti este prima finalistă a Cupei României, după ce a învins miercuri, în deplasare, formaţia CSM Bucureşti, scor 3-1, şi în manşa retur din semifinalele competiţiei.
Barierele de care se lovesc copiii cu autism în şcolile din România. De la elevul tolerat la cel cu adevărat integrat # News.ro
Integrarea copiilor cu tulburare de spectru autist (TSA) în învăţământul de masă rămâne, în România, un obiectiv mai degrabă declarat decât atins în mod real. Deşi cadrul legislativ permite incluziunea, realitatea din multe şcoli arată că aceşti copii se confruntă încă cu bariere legate de lipsa resurselor, a formării cadrelor didactice şi, nu în ultimul rând, de preconcepţiile societăţii.
SUA au scufundat o navă iraniană în Oceanul Indian, anunţă Hegseth, după ce Marina din Sri Lanka anunţă naufragiul fregatei iraniene Dena în largul insulei. El recunoaşte că SUA nu pot contracara toate atacurle iraniene cu dronă # News.ro
Un submarin american a scufundat marţi o navă de război iraniană la Oceanul Indian, anunţă miercuri într-o conferinţă de presă, la Pentagon, secretarul american al Apărării Pete Hegseth, în primul atac american de acest fel de după al Doilea Război Mondial, relatează AFP şi The Associated Press.
China şi Rusia nu sunt „factori relevanţi” în războiul din Iran, spune Hegseth. Beijingul trimite un mediator în regiune # News.ro
Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat miercuri că SUA se concentrează pe a pune capăt „ambiţiilor nucleare ale Iranului”, iar China şi Rusia nu sunt factori relevanţi în această problemă, relatează The Guardian.
Ciclism: Un rutier profesionist belgian a fost găsit într-un şanţ de un pădurar, după o căzătură gravă în timpul antrenamentului # News.ro
Ciclist profesionist la Flanders-Baloise, Leander Van Hautegem a fost găsit într-un şanţ de un pădurar, după o căzătură gravă în timpul antrenamentului, relatează RMC Sport.
Clubul Metaloglobus a anunţat, miercuri, numirea lui Florin Bratu la conducerea tehnică a echipei.
Guvernul SUA va scuti unitatea germană a companiei ruse Rosneft de sancţiunile împotriva marelui producător de petrol pe termen nelimitat, a relatat miercuri Bloomberg News, citând o persoană familiarizată cu acest subiect.
SUA au scufundat o navă iraniană în Oceanul Indian, anunţă Hegseth, după ce Marina din Sri Lanka anunţă naufragiul fregatei iraniene Dena în largul insulei. El recunoaşte că SUA nu pot nu pot contracara toate atacurle iraniene cu dronă # News.ro
Iranul avertizează că ambasadele Israelului din întreaga lume ar deveni ţinte dacă ambasada din Beirut este atacată # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Forţelor Armate ale Republicii Islamice Iran, generalul de brigadă Abolfazl Shekarchi, a declarat miercuri că, dacă Israelul va decide să atace ambasada Iranului din Beirut, toate ambasadele Israelului din întreaga lume vor deveni ţinte, potrivit agenţiei semi-oficiale Tasnim News, citate de Jerusalem Post.
Ciucu: Pregătim din timp proiectele de regenerare urbană. Mă interesează cu precădere Bulevardul Magheru, Calea Victoriei în zona extinsă a Palatului, Piaţa Amzei, Piaţa Lahovari, zona Brezoianu, culoarul Dâmboviţei / Bugetul este foarte important # News.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că pregăteşte din timp proiectele de regenerare urbană a Centrului Bucureştiului, el afirmând că a discutat cu un grup de arhitecţi şi urbanişti din PMB, dar şi profesionişti independenţi, despre aproximativ 40 de zone, din care să prioritizeze 10 pentru proiecte de regenerare urbană în centrul oraşului. Ciucu a menţionat că îl interesează cu precădere Bulevardul Magheru, Calea Victoriei în zona extinsă a Palatului, Piaţa Amzei, Piaţa Lahovari, zona Brezoianu, culoarul Dâmboviţei. Primarul mai afirmă că bugetul este foarte important pentru ca aceste lucruri să se întâmple.
Consiliul Concurenţei monitorizează „atent” situaţia preţurilor şi modul în care se comportă comercianţii de carburanţi, în contextul situaţiei din Orientul Mijlociu: „E cea mai supravegheată piaţă din România. Suntem cu ochii pe ei şi ei ştiu asta” # News.ro
Consiliul Concurenţei monitorizează constant şi „atent” situaţia preţurilor şi modul în care se comportă comercianţii de carburanţi, în contextul conflictului militar din Orientul Mijlociu şi al blocadei din Strâmtoarea Ormuz. „Această piaţă a carburanţilor este cea mai supravegheată din România. Noi suntem oricum cu ochii pe ei şi ei ştiu asta, pentru că au mai primit amenzi”, au declarat pentru News.ro reprezentanţi ai instituţiei.
De pe terenurile de fotbal din Argentina la agricultură: reconversia lui Gabriel Batistuta # News.ro
Al doilea în topul celor mai buni marcatori din istoria naţionalei Argentinei, Gabriel Batistuta s-a orientat către o carieră departe de terenurile de fotbal şi de lumina reflectoarelor. Cu succes: fostul atacant este acum o figură proeminentă în sectorul agricol din oraşul său natal, Reconquista, din provincia Santa Fe.
Secţia pentru procurori a CSM a stabilit calendarul audierii magistraţilor nominalizaţi pentru conducerile Parchetului General, DNA şi DIICOT. Interviurile se desfăşoară în perioada 10 - 17 martie # News.ro
Interviurile cu magistraţii nominalizaţi de ministrul Justiţiei pentru conducerile Parchetului General, DNA şi DIICOT se desfăşoară în perioada 10 - 17 martie, anunţă miercuri Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
Apple a anunţat MacBook Neo, care, la 600 de dolari, va deveni cel mai ieftin laptop din portofoliul companiei şi o alternativă redutabilă la laptopurile cu Windows din acest segment de preţ.
Iranul este ”aproape” de alegerea unui nou lider suprem, anunţă un membru al Adunării Experţilor, ayatollahul Ahmad Khatami. Funeraliile lui Khamenei, amânate. Gardienii Revoluţiei ameninţă că sunt pregătiţi să ”distrugă complet infrastructura militară şi # News.ro
Un membru al Adunării Experţilor, însărcinată cu numirea liderului suprem iranian, ayatollahul Ahmad Khatami, anunţă miercuri că acest organism este ”pe cale” să desemneze un succesor al ayatollahului Ali Khamenei, asasinat sâmbătă, la începutul campaniei aeriene americano-israeliene în Iran, relatează The Associated Press.
Şah: Bogdan Deac, şahistul român cu cel mai mare ELO, invitat să joace în două din cele cinci etape ale Grand Chess Tour / Fond total de premiere de două milioane de dolari # News.ro
Grand Chess Tour (GCT), unul dintre cele mai importante circuite internaţionale de şah, care reuneşte cei mai buni jucători ai lumii, a anunţat jucătorii selectaţi care vor beneficia de wild card şi vor juca în primele trei etape ale ediţiei 2026. Marele maestru Bogdan Deac va juca la Bucureşti şi la Zagreb. Şahiştii vor concura pentru un fond total de premiere de 2 milioane de dolari.
