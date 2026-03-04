Alexandra Căpitănescu, cu piesa rock „Choke Me", va reprezenta România la Eurovision 2026
StirileProtv.ro, 4 martie 2026 23:20
Artista Alexandra Căpitănescu a câștigat selecția națională și va reprezenta România la Eurovision 2026 cu piesa „Choke Me". „Vreau ca muzica mea să ajungă la oameni", a declarat, emoționată, după victorie.
Acum 30 minute
23:20
Acum o oră
22:50
Răzvan Burleanu candidează pentru un nou mandat la șefia FRF. Are un singur contracandidat # StirileProtv.ro
La alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal candidează actualul preşedinte Răzvan Burleanu şi a lui Ilie Ştefan Drăgan. A treia candidatură, a lui Sorin Răducanu, a fost respinsă de membrii comisiei.
22:50
172 de români, evacuați din Israel prin Egipt cu o cursă privată. Câți au revenit până acum, din datele MAE # StirileProtv.ro
Un grup de 172 de cetățeni români a revenit miercuri în țară din Israel, printr-o cursă aeriană privată operată la solicitarea MAE pe ruta Taba (Egipt) – București, anunță ministerul.
22:50
Avertimentul președintelui Franței pentru Trump privind operaţiunile militare americane în Iran. „O greşeală majoră” # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a contactat miercuri seara pe omologul său francez Emmanuel Macron pentru a-l „informa cu privire la stadiul operaţiunilor militare desfăşurate de Statele Unite în Iran”, a anunţat anturajul preşedintelui francez.
Acum 2 ore
22:20
CIA ar fi primit mesaje indirecte din Iran privind posibile discuții de pace. Washingtonul neagă existenţa negocierilor # StirileProtv.ro
Serviciile secrete iraniene au transmis Statelor Unite că ar putea fi pregătite să iniţieze discuţii pentru încheierea războiului, potrivit unor persoane familiarizate indirect cu mesajele, dar oficialii americani susţin că nu există negocieri în curs.
22:10
Pentagonul anunță faza doi a războiului. Pete Hegseth: „Îi lovim în timp ce sunt la pământ, exact așa cum ar trebui să fie” # StirileProtv.ro
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat miercuri că operațiunea împotriva Iranului se află „abia în faza incipientă", deși au trecut patru zile de la declanșare.
Acum 4 ore
21:40
Cele opt războaie pe care Donald Trump susține că le-a încheiat. Lista prezentată de Casa Albă # StirileProtv.ro
Administrația de la Casa Albă a reluat una dintre afirmațiile frecvente ale președintelui american Donald Trump: aceea că ar fi contribuit la încheierea a opt conflicte internaționale în primul an de la revenirea sa la putere.
21:30
Bolojan, despre comportamentul bizar al PSD: În şedinţe lucrurile merg normal, după care mesajele diferă de realitate # StirileProtv.ro
Comunicatul de presă al PSD referitor la proiectul de buget este în contradicţie cu ce s-a întâmplat la şedinţa coaliţiei de guvernare, a declarat miercuri seara premierul Ilie Bolojan.
21:20
Horoscop 5 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. O să cântărim bine de tot situația înainte de a spune și de a face ceva, de a lua o decizie și o să fim stăpâni pe situație.
20:50
Senatul SUA urmează să voteze o rezoluție privind puterile de război, menită să limiteze capacitatea președintelui Donald Trump de a ordona acțiuni militare suplimentare în Iran.
20:30
Gigantul german Rheinmetall, interesat de șantierul Mangalia. Ar putea construi patru nave pentru România # StirileProtv.ro
O delegație a companiei germane Rheinmetall a vizitat miercuri șantierul naval din Șantierul Naval Mangalia, potrivit surselor Știrilor ProTV. Este a doua deplasare a grupului german la Mangalia, după o vizită similară realizată anul trecut.
20:30
De ce tot mai mulți români aleg telefoane second-hand în locul celor noi. „Sunt foarte bune” # StirileProtv.ro
Dacă în anii trecuți știam că românii își cumpără telefoane pentru a etala un anume statut, un studiu recent ne arată că mai nou unul din trei și-a luat mobil la mâna a doua.
20:30
Luna ideală pentru a face aerosoli naturali la malul mării. „Sunt săruri utile pentru aparatul respirator” # StirileProtv.ro
Martie este cea mai bună lună pentru aerosoli la malul mării. Furtunile de primăvara sparg valurile și încarcă aerul cu particule saline, iod, și magneziu, excelente pentru recuperarea după infecții respiratorii din anotimpul rece.
20:30
Sezonul mucenicilor a început. Prețurile ajung și la 50 de lei pe aplicațiile de livrare # StirileProtv.ro
Cu nucă multă și scorțișoară, presărate într-o oală cu supă dulceagă, și cozonăcei însiropați în forma infinitului am intrat hotărât în sezonul mucenicilor.
20:20
Garanția de 50 de bani va fi extinsă și la alte ambalaje, la fel ca la PET-uri. De când vor putea fi returnate # StirileProtv.ro
Ambalajele pentru oțet, borș și apă distilată ar putea fi returnate prin Sistemul de Garanție-Returnare. Proiectul a trecut de Senat.
20:20
Bolojan: Prețul carburanților ar putea crește, „depinde de durata blocajului” din Golf. Urmează plafonarea prețului gazelor # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a avertizat miercuri că prețul combustibililor în România ar putea crește pe fondul blocării strâmtorii Ormuz, dar speră ca impactul să fie limitat.
20:20
Sardinele au ajuns vedete pe social media. Beneficiile pentru care tinerii le consumă tot mai des # StirileProtv.ro
O nouă modă culinară este în plină expansiune. Tinerii din generația Z au descoperit sardinele bogate în Omega 3, calciu și vitamina D.
20:20
Bugetul rămâne în aer după negocieri de trei ore la Guvern. Coaliția, divizată de pachetul de solidaritate # StirileProtv.ro
Partidele de la putere nu au reușit nici miercuri să se pună de acord, pentru forma finală a bugetului, așa că liderii au luat schița primită de la Finanțe și o vor analiza.
20:20
Copiii supraponderali și obezi devin o problemă în România. Medicii constată cum complicațiile adulților apar la cei mici # StirileProtv.ro
Potrivit Atlasului Mondial al Obezității, pentru prima dată în istorie, numărul copiilor supraponderali şi obezi este mai mare decât cel al subnutriţilor.
20:10
Fost ministru PSD al Agriculturii, condamnat la 4 ani de închisoare pentru fraudarea concursurilor din cadrul ministerului # StirileProtv.ro
Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu, în prezent director general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, a fost condamnat, miercuri, de instanţa supremă la patru ani de închisoare.
20:10
Le Pen cere ca țările europene să cumpere produse franceze entru a primi protecție nucleară. „O contradicţie majoră aici” # StirileProtv.ro
Şefa extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a declarat că aliaţii europeni ai Franţei trebuie să cumpere echipamente franceze dacă vor să beneficieze de protecţia descurajării nucleare a Parisului, relatează POLITICO.
20:10
Un nou caz de cruzime asupra animalelor. Zeci de bivoli și cai, lăsați să moară de foame în Prahova # StirileProtv.ro
După bizonii lăsați să moară la o fermă din Cluj și câinii schingiuți în Vrancea, un alt caz de cruzime asupra animalelor revoltă opinia publică. Zeci de bivoli și cai înfometați riscă să piară în Prahova.
20:10
Care ar fi fost cauza alunecării de teren din județul Olt, în urma căreia două case au fost distruse # StirileProtv.ro
Situație dramatică în județul Olt, după ce un deal din Slatina a luat-o la vale. Pământul a distrus deja două case și a fisurat altele. Zeci de oameni au fost evacuați în grabă marți noaptea, iar printre cei strămutați sunt și copii.
20:00
Ce le-a spus polițiștilor fotbalistul de la Rapid care a accidentat grav o femeie cu mașina și apoi a fugit # StirileProtv.ro
Fotbalistul ivorian Kader Keita, de la Rapid București, a scăpat de arestul preventiv, după ce a accidentat grav o femeie care traversa regulamentar. Judecătorul a decis ca fotbalistul să fie plasat sub control judiciar.
20:00
Cine le-ar fi dat pontul tâlharilor judecați pentru uciderea lui Adrian Kreiner. Inculpații susțin că l-au lăsat în viață # StirileProtv.ro
Noi audieri în cazul milionarului din Sibiu, tâlhărit și ucis. În fața instanței a apărut miercuri Cosmin Zuleam, condamnat în lipsă pentru uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner.
19:50
Sistemul de alertare seismică din România: 25 de secunde preaviz înainte ca undele să ajungă în București # StirileProtv.ro
Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP) poate transmite avertizări cu aproximativ 25 de secunde înainte ca undele unui cutremur să ajungă în Capitală.
19:50
Metodele la care au recurs unii români pentru a pleca din Emiratele Arabe Unite. Mii de cetățeni încă așteaptă vești # StirileProtv.ro
Cu fiecare zi care trece, neliniștea românilor blocați în zona de conflict crește. 174 de cetățeni români care au cerut ajutorul autorităților să plece din Israel au pornit spre România, după ce a fost organizat un zbor de repatriere asistată din Egipt.
19:50
Propunerea „umbrelei nucleare” a lui Macron pentru România va fi analizată în CSAT. „O cooperare fără precedent” # StirileProtv.ro
Surse din CSAT au declarat pentru Ştirile ProTV că o eventuală decizie de implicare într-un parteneriat nuclear, propus de Franţa, va fi analizată în cadrul Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care ar putea fi convocat luna aceasta.
Acum 6 ore
19:40
Războiul din Iran, la un pas să devină mai mare. Americanii vor să atragă în luptă încă un inamic al Teheranului # StirileProtv.ro
În paralel cu războiul evident, în Orientul Mijlociu se dau lupte, și pe frontul din umbră. Americanii încearcă să mobilizeze milițiile kurde, împotriva regimului iranian.
19:30
Cu cât au crescut prețurile benzinei și motorinei în România, după declanşarea războiului din Iran # StirileProtv.ro
Efectele războiului din Iran încep să se vadă, ușor-ușor, și la noi. Prețurile carburanților au urcat cu până la 15 bani pe litru, după ce țițeiul și produsele petroliere s-au scumpit pe piețele internaționale.
19:20
Analist: „Iranul și-a scos mănușile” în războiul cu SUA și Israel. Teheranul lovește ținte din întreaga regiune # StirileProtv.ro
În a cincea zi de război, un submarin american a scufundat cu torpile o navă de luptă iraniană, în apele internaționale, lângă coastele Sri Lanka. La bord erau probabil 180 de oameni și 140 erau dați dispăruți.
19:00
Război în Iran. Marea Britanie trimite un distrugător și elicoptere cu capabilități anti dronă, pentru a proteja Ciprul # StirileProtv.ro
NATO a doborât, miercuri, o rachetă balistică iraniană, lansată spre Turcia. În paralel, aliații europeni trimit vase de luptă și sisteme antidronă în Cipru, după ce baza britanică de acolo a fost amenințată de drone.
18:20
Răsturnare de situație. Mario Iorgulescu va fi rejudecat pentru consum de droguri şi alcool la volan # StirileProtv.ro
Instanţa supremă a admis, miercuri, o cale extraordinară de atac introdusă de procurori şi a decis ca Mario Iorgulescu să fie rejudecat pentru consum de droguri şi alcool la volan, după ce Curtea de Apel Bucureşti stabilise iniţial că fapta s-a prescris.
18:10
Momentul în care americanii distrug nava amiral a flotei iraniene. Pentagonul: Marina lor se află acum pe fundul mării # StirileProtv.ro
Departamentul de Război al SUA a prezentat momentul în care un submarin a scufundat, cu o torpilă, o navă de război iraniană considerată una dintre cele mai importante din flota Teheranului.
17:50
Atac la rivalul Windows. Apple a lansat MacBook Neo, cel mai ieftin laptop din portofoliul companiei. Cât costă # StirileProtv.ro
Apple a anunţat MacBook Neo, care va deveni cel mai ieftin laptop din portofoliul companiei şi o alternativă redutabilă la laptopurile cu Windows din acest segment de preţ.
17:50
Legume de primăvară. Ce să consumi pentru o alimentație echilibrată și un stil de viață sănătos # StirileProtv.ro
Primăvara este sezonul ideal pentru a introduce mai multe legume proaspete în alimentație. După lunile reci de iarnă, organismul are nevoie de vitamine și minerale pentru a se revigora. Legumele de primăvară sunt exact ceea ce trebuie pentru dietă.
Acum 8 ore
17:40
Mai mulți studenți pakistanezi au povestit pentru Al Jazeera cum au scăpat din iadul care s-a dezlănțuit în Iran, traversând 1.500 km pentru a ajunge în siguranță în Pakistan. Ei au relatat despre momentele pline de panică prin care au trecut.
17:40
Simpatizanții online ai Iranului, arestați pentru „trădare” în Bahrein. Se mobilizează voluntari pentru „efortul de război” # StirileProtv.ro
Guvernul din Bahrein a anunțat miercuri că toți rezidenții se pot înscrie într-un registru național de voluntariat pentru „efortul de război”, în domeniile sănătății, ingineriei, logisticii și administrației.
17:40
Teheranul ameninţă că ambasadele Israelului din întreaga lume ar deveni ţinte dacă ambasada din Beirut este atacată # StirileProtv.ro
Teheranul a avertizat miercuri că, dacă Israelul va decide să atace ambasada Iranului din Beirut, toate ambasadele Israelului din întreaga lume vor deveni ținte.
17:30
Cum a căzut o femeie de 60 de ani din Neamț într-o „capcană telefonică”. A pierdut 48.000 de lei # StirileProtv.ro
O femeie în vârstă de 60 de ani din Neamț a fost convinsă prin telefon de un necunoscut să vireze într-un cont aproape 50.000 de lei. Biata de ea, când și-a dat seama că a fost vorba despre o escrocherie, a cerut ajutor.
17:30
SUA au anunțat bilanțul primelor cinci zile de război împotriva Iranului. Ce forțe au mobilizat împotriva Teheranului # StirileProtv.ro
Statele Unite anunță că au lovit aproape 2.000 de ţinte în Iran şi au distrus 17 nave. De partea cealaltă, Gardienii Revoluţiei susțin că au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz, un punct de trecere important, pentru comerţul mondial cu petrol.
17:30
„Luna Sângerie” a fost vizibilă în România, după apus. Eclipsa totală s-a produs sub orizont # StirileProtv.ro
Luna a oferit un adevărat spectacol, marți noapte, pe cer. A fost eclipsă totală, dar sub linia orizontului, când în România era încă lumină. Observatorii atenți au surprins totuși și la noi așa-numita Lună Sângerie, la scurt timp după apusul soarelui.
17:20
Polițiști atacați când încercau să încătușeze un tânăr, în județul Vaslui. Au tras un foc de avertisment ca să scape # StirileProtv.ro
Este anchetă la Vaslui, după ce polițiștii au fost chemați să oprească un scandal pe o stradă din orașul Negrești.
17:20
Patru români, autorii unui jaf spectaculos în Italia. Detaliul care i-a dus direct în mâinile polițiștilor # StirileProtv.ro
Patru români au fost arestați în nordul Italiei, după un jaf-fulger în centrul istoric al orașului Padova.
17:10
Inginer arestat după ce a descărcat patru ani filmări explicite cu copii. Acuzațiile formulate de procurorii DIICOT # StirileProtv.ro
Un inginer din Timișoara a fost arestat după ce a descărcat de pe internet filmări pornografice, în care copii de nici 10 ani erau victime.
16:50
Susținătorii MAGA, supărați pe Trump, din cauza războiului cu Iranul: ”Trebuia să fie America pe primul loc, nu Israelul” # StirileProtv.ro
Pentru președintele Donald Trump, unele dintre cele mai dure critici de care a avut parte în primele zile ale războiului cu Iranul au venit din partea unor personalități media care altădată îi erau loiale și obișnuiau să îl laude.
16:30
Cum a încercat Friedrich Merz să-l convingă pe Donald Trump că Ucraina nu trebuie să-și cedeze teritoriile Rusiei # StirileProtv.ro
Friedrich Merz a încercat să-l convingă în timpul vizitei sale la Casa Albă pe Donald Trump că Ucraina nu trebuie să facă concesii teritoriale Rusiei. Cancelarul i-ar fi prezentat riscurile de securitate cauzate de o astfel de decizie.
16:20
Misiunea ONU condamnă atacurile SUA-Israel asupra Iranului: „Contravin Cartei ONU”, „încalcă dreptul internațional” # StirileProtv.ro
O misiune internațională independentă a Organizației Națiunilor Unite care investighează încălcările drepturilor omului în Iran a condamnat miercuri atacurile lansate de Israel și Statele Unite.
16:20
Două zboruri speciale din Dubai spre București sunt programate miercuri seară. Anunțul MAE # StirileProtv.ro
Două zboruri din Dubai spre București sunt programate pentru miercuri seară, de către compania FlyDubai.
16:10
Anunțul făcut de secretarul american al Apărării: SUA, pe cale să „câştige decisiv şi devastator” în Orientul Mijlociu # StirileProtv.ro
Statele Unite sunt pe cale să ”câştige în mod decisiv, devastator şi fără cea mai mică milă”, anunţă într-o conferinţă de presă miercuri, în a cincea zi de război în Orientul Mijlociu, secretarul american al Apărării Pete Hegseth, relatează AFP.
