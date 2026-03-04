Mama a 2 copii, vedetă pe TikTok cu metode neconvenționale de parenting. Cum îi ține în frâu pe cei mici
Click.ro, 4 martie 2026 23:20
O mamă din Alabama a devenit virală după ce a împărtășit pe TikTok câteva trucuri creative prin care și-a determinat copiii să o asculte în anii lor de mici rebeli – și nu, nu a fost nici țipete, nici pedepse. Strategiile sale originale au devenit un fenomen online – video-ul strângând peste 7 milio
• • •
Acum 30 minute
23:30
Sistemul de Garanție-Returnare ar putea include, în viitor, și alte tipuri de ambalaje, nu doar cele pentru băuturi. Un proiect de lege care prevede extinderea sistemului a trecut deja de Senat și urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților.
23:20
Horoscop joi, 5 martie. Probleme mari pentru un nativ: Reapar persoane cărora le datorează bani # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de joi, 5 martie.
23:20
Acum o oră
23:00
Despăgubiri uriașe după 12 ani! Rudele unei copile moarte în spitalul din Huși primesc 400.000 de euro # Click.ro
După mai bine de un deceniu de procese și demersuri în instanță, familia unei fetițe care a murit la doar 4 ani a obținut o decizie importantă în instanță. Magistrații de la Tribunalul Vaslui au hotărât miercuri ca părinții și alte patru rude ale copilei să primească daune morale.
23:00
Motivul real pentru care Cristina Cioran nu îl vizitează pe Alex Dobrescu în închisoare: „El și-ar dori să vadă fetița, copiii, dar...” # Click.ro
Cristina Cioran a decis să spună lucrurilor pe nume și a dezvăluit motivul pentru care nu l-a vizitat până acum pe Alex Dobrescu în închisoare. Vedeta, cunoscută pentru cariera sa îndelungată în televiziune, trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere personal.
23:00
Angela Similea, lecție de decență și eleganță la 79 de ani. Artista a avut o apariție ireproșabilă. Foto # Click.ro
Rafinament, discreție și o clasă care nu ține cont de trecerea timpului. Așa a apărut Angela Similea la un eveniment monden recent, demonstrând încă o dată că stilul adevărat nu se demodează niciodată.
22:50
Adriana Bahmhuțeanu vorbește despre moartea celui de-al treilea copil. Jurnalista acuză medicii: „Păi de ce ai născut aici?” # Click.ro
Adriana Bahmuțeanu face declarații dureroase despre copilul pe care l-a pierdut acum ani de zile, când forma un cuplu cu Silviu Prigoană, afaceristul care s-a stins din viață în anul 2024. Cei doi sunt părinții a doi băieți, Maximus și Eduard, însă între cele două sarcini, Adriana a pierdut un copil
Acum 2 ore
22:10
Control judiciar pentru fotbalistul Rapidului, Kader Keita, după accidentul petrecut marți dimineață, pe o stradă din Sectorul 2. După ce a fost reținut o zi, instanța a respins arestarea preventivă.
22:00
Cum să faci chipsuri din cottage cheese cu doar două ingrediente. Gustarea sănătoasă și ușor de pregătit # Click.ro
Chipsurile din cottage cheese reprezintă o gustare rapidă, crocantă și sănătoasă, pentru o seară liniștită acasă, petrecută în fața televizorului, urmărind un episod din serialul tău preferat. Partea și mai plăcută este că chipsurile din cottage cheese se pregătesc simplu și rapid și nu afectează di
Acum 4 ore
21:40
Instanţa supremă a decis rejudecarea lui Mario Iorgulescu pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, după ce a admis recursul în casaţie formulat de procurori împotriva unei hotărâri a Curţii de Apel Bucureşti care stabilise că fapta s-a prescris.
21:30
Bolojan avertizează! Presiunile internaționale ar putea duce la scumpiri ale combustibililor în România # Click.ro
Oficial, primăvara a început, iar mulți grădinari sunt nerăbdători să își pună grădina la punct. Cu toate acestea, experții avertizează să nu te lași păcălit de vremea de afară și să aștepți ca primăvara să se instaleze cu adevărat înainte de a face modificări majore în curtea ta. Iată cinci lucruri
21:30
Mama Andreei Anița, în lacrimi după pierderea fiicei sale. Mesajul emoționant publicat după tragedie: „Vom merge mâna în mâna mereu” # Click.ro
Durere fără margini în familia Andreei Anița. Mama tinerei a transmis un mesaj copleșitor pe rețelele de socializare, la scurt timp după ce fiica sa a încetat din viață, după o luptă lungă și grea cu cancerul.
21:00
De la menajeră la doctor „cum laude”: povestea româncei care și-a schimbat destinul în Spania # Click.ro
Povestea Mirelei Ileana Buzica este una despre ambiție, curaj și reconstrucție personală. Plecată din România în 2004, la doar 23 de ani, cu speranța unui trai mai bun în Spania, tânăra a fost nevoită să o ia de la zero într-o țară a cărei limbă nu o vorbea și unde singurele oportunități imediate au
20:30
Eurovision 2026. Câteva ore ne despart de marele câștigător: cine va reprezenta țara noastră la Viena # Click.ro
Show-ul a început în studioul 3 al TVR. Invitații speciali și concurenții urmăresc show-ul de pe ecranele din camera verde. Competiția din această seară este prezentată de Giulia Nahmany și actorul Daniel Nuță, iar Andreea Bălan, membră a juriului, este invitată specială pe scena finalei.
20:30
În prag de sărăcie, românii iau cu asalt magazinele second-hand. Și Monica Tatoiu, cu pensie de peste 20.000 de lei, cumpără haine purtate. Trucurile ei, cum le dezinfectează # Click.ro
20:20
Bebe Cotimanis (71 de ani), actor și om de televiziune, implicat de-a lungul timpului în diverse proiecte TV, a vorbit despre plecarea sa de la PRO TV, explicând contextul în care s-a produs ruptura și motivul pentru care a ales să își continue activitatea la Prima TV.
20:20
Pâinea pustnicească este una dintre cele mai simple și vechi forme de pâine cunoscute.
Acum 6 ore
19:40
Ruxandra Luca rupe tăcerea: „Am ales să tac o perioadă. Nu pentru că nu aș fi avut ce spune” # Click.ro
După o perioadă de absență din mediul online, Ruxandra Luca revine cu un mesaj pentru urmăritorii săi. Vedeta explică faptul că a ales să păstreze liniștea și să-și găsească echilibrul. Postarea sa face referire la o perioadă recentă a vieții sale.
19:40
Părăsiţi de primărie, ajutaţi de Episcopie! Arhiepiscopia Bucureştilor a oferit frigidere şi televizoare familiilor din blocul din Rahova distrus de explozie # Click.ro
„Primăria Capitalei nu s-a apucat să repare blocul, banii de chirie întârzie, Ciucu nu vrea să ne primească”. Proprietarii apartamentelor distruse de explozia din cartierul bucureştean Rahova acuză Municipalitatea că a uitat de ei. Singura rază de speranţă a venit de la Arhiepiscopia Bucureştilor, c
19:40
Greșelile care îți pot distruge grădina. 5 lucruri pe care nu trebuie să le faci până nu vine primăvara cu adevărat # Click.ro
Primele zile mai calde îi fac pe mulți să creadă că primăvara a sosit și că este momentul perfect pentru grădinărit.
18:40
Mănâncă sănătos, trăiește mai mult: un studiu leagă 5 planuri alimentare sănătoase de longevitate # Click.ro
Vești surprinzătoare pentru cei care vor să trăiască mai mult: o cercetare recentă arată că felul în care mâncăm ne poate adăuga între 1,5 și 3 ani de viață.
18:20
Cum a început povestea de dragoste dintre Laura Cosoi și soțul ei. De ce se deghiza în curier: „Își punea șapcă și punea buchete de flori în cutiile de pizza” # Click.ro
Laura Cosoi, îndrăgita actriță care se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară, vorbește cu drag despre începutul relației cu soțul ei, Cosmin Curticăpean. Bărbatul a știut cum să o cucerească cu răbdare și cu multă ingeniozitate. În prezent, cei doi au o căsnicie echilibrată și frumoasă.
18:20
Dacă plănuiești o escapadă de Paște în 2026 și vrei să călătorești fără să cheltuiești o avere, merită să te uiți dincolo de marile capitale europene.
17:50
Revolta unei profesoare legată de 1 și 8 Martie în școlile românești: „Cadourile au ajuns o umilință” # Click.ro
Cadourile pentru profesori de 1 și 8 Martie au ajuns să stârnească adevărate războaie pe grupurile de WhatsApp ale părinților.
Acum 8 ore
17:40
Imagini șocante cu Selena Gomez. Îi sărută piciorul murdar soțului, de față cu moderatorii unui podcast. VIDEO # Click.ro
Selena Gomez și-a oripilat fanii în ultimul episod din Friends Keep Secrets, podcastul lui Blanco cu Lil Dicky și Kristin Batalucco, în care cântăreața de 33 de ani îi sărută piciorul soțului ei. Gestul vine la o săptămână după ce bărbatul în vârstă de 37 de ani apare în podcast cu picioarele murdar
17:00
Alexandra Stan, una dintre cele mai de succes cântărețe, este însărcinată pentru prima dată. Fanii vedetei sunt în culmea fericirii, după ce Alexandra a publicat un filmuleț cu burtica de gravidă, în dreptul căruia a scris: „Mom” (n.r. mamă).
16:50
Probleme la pasajul peste Autostrada A0, lângă Berceni, la doi ani de la inaugurare. Explicațiile CNAIR # Click.ro
Pasajul de pe DJ401, care traversează Autostrada Bucureștiului A0 în zona comunei Berceni și reprezintă singura legătură rutieră a localității cu Capitala, prezintă semne îngrijorătoare de degradare la doar doi ani de la inaugurare.
16:50
Au apărut imaginile accidentului provocat de rapidistul Keita! A lovit femeia pe trecerea de pietoni # Click.ro
Au apărut imaginile momentului accidentului provocat de fotbalistul Rapidului, Kader Keita! Acesta a lovit-o pe femeia în vârstă de 68 de ani chiar pe trecerea de pietoni!
16:50
Motivul pentru care Claudia Pavel aka Cream a venit de urgență în România. Poze de colecție cu artista, fiul ei și tatăl lui Noah Pavel Lewis # Click.ro
Claudia Pavel aka Cream a fost nevoită să vină de urgență în România.
16:50
„Frumoasa asasină” din Coreea de Sud îi ademenea pe bărbați la hotel pentru a-i ucide! Detalii șocante # Click.ro
O tânără sud-coreeană de 21 de ani este acuzată că a ucis cel puțin doi bărbați, folosind doze letale de medicamente.
16:10
Astă-seară aflăm reprezentantul României la Eurovision! Andreea Bălan, invitat special pe scena finalei! Care este ordinea de intrare în concurs a finaliștilor? # Click.ro
În jurul orei 22.45 vom afla reprezentantul României la Eurovision 2026.
15:50
Compozitorul Jolt Kerestely a fost un exemplu de ambiție. Octavian Ursulescu: „După ce medicii i-au amputat piciorul stâng, mergea la piață cu ATV-ul!” # Click.ro
Jolt Kerestely a fost un exemplu de ambiție. Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu: „După ce medicii i-au amputat piciorul stâng, mergea la piață cu ATV-ul!”
15:50
De la datorii la profit. Cum a schimbat o casă de 1 euro din Sicilia viața unui bărbat: „Voi transforma acest lucru într-o afacere” # Click.ro
Un britanic de 33 de ani a reușit să iasă dintr-o datorie de peste 10.000 de lire sterline după ce a părăsit Londra și s-a mutat în Italia, unde a cumpărat una dintre celebrele case de un euro. Decizia i-a schimbat complet viața: și-a achitat datoriile, și-a dublat veniturile și a început să economi
Acum 12 ore
15:40
Locul ideal pentru pensionare în 2026: „Este cel mai ieftin loc și, totodată, unul dintre cele mai frumoase” # Click.ro
International Living a desemnat Sri Lanka cea mai ieftină țară din întreaga lume pentru pensionare, în 2026. Iar cu un buget de numai 2.050 de euro pe lună, un cuplu de pensionari reușește să trăiască în condiții de lux în această țară, într-o vilă aflată chiar la malul mării.
15:30
Cine este Mihai Dimian, noul ministru al Educației? De la cercetător în SUA la conducerea Ministerului Educației # Click.ro
Mihai Dimian, rector al Universității "Ștefan cel Mare” din Suceava, este oficial noul ministru al Educației. În vârstă de 51 de ani, acesta a fost singura propunere înaintată de Ilie Bolojan pentru portofoliul care revine Partidului Național Liberal.
15:10
Tudor Ionescu de la Fly Project (46 de ani) are o viață frumoasă de care se bucură din plin.
15:10
20 de cămile au fost descalificate dintr-un concurs de frumusețe organizat în Oman. Animalele aveau botox și silicon # Click.ro
Concursurile tradiționale de frumusețe pentru cămile au devenit tot mai controversate în ultimii ani. Procedurile cosmetice devin tot mai des întâlnite în astfel de competiții, iar participanții speră că astfel își vor crește șansele de câștig.
15:10
Datoria totală a țărilor lumii a crescut puternic în ultimii ani, pe fondul crizelor succesive și al cheltuielilor publice tot mai mari. Guvernele, companiile și populația s-au împrumutat masiv, iar în unele state suma datoriilor depășește de trei ori valoarea economiei anuale.
14:40
Când și unde va avea loc înmormântarea Andreei Aniță, tânăra care a pierdut lupta cu cancerul. Unde vor ajunge cele 2,3 milioane de dolari donate # Click.ro
Cei care au susținut-o, au donat și au sperat într-un miracol, însă acum se pregătesc acum să îi aducă un ultim omagiu.
14:30
„Suntem vai de capul nostru” Zeci de persoane evacuate în Slatina, după alunecarea de teren # Click.ro
Clipe dramatice pentru mai multe familii din municipiul Slatina, după ce o alunecare de teren produsă pe strada Grădiște a afectat două locuințe și amenință alte case construite la baza dealului. Zeci de persoane au fost evacuate, iar autoritățile încearcă să le ofere soluții temporare de cazare, în
14:30
14:20
Liderul nord-coreean, declarație șocantă: „Dacă Iranul cere rachete, le vom trimite. Una este suficientă pentru a șterge Israelul” # Click.ro
Atacul lansat de SUA și Israel asupra Iranului a provocat o reacție dură din partea Coreei de Nord. Regimul de la Phenian, aliat tradițional al Teheranului, a transmis că este pregătit să ofere sprijin militar direct.
14:20
Annabel Schofield, actrița cunoscută din serialul „Dallas” și simbol al modei anilor ’80, a murit la 62 de ani # Click.ro
Lumea filmului și a modei internaționale este în doliu după moartea lui Annabel Schofield, actriță cunoscută pentru apariția sa în celebrul serial american Dallas și una dintre figurile emblematice ale modei londoneze din anii ’80.
14:20
Călin Donca, prins în tensiunile din Dubai cu copiii: „Se mai aud zgomote îndepărtate” Cum l-a schimbat participarea de la „Survivor” # Click.ro
Călin Donca (41 de ani) a fost în tranzit prin Dubai spre vacanța exotică în Zanzibar.
14:00
Amenzi usturătoare pentru cei care aruncă crengile copacilor la gunoi. Ce spune legea că poți face cu deșeurile vegetale # Click.ro
Odată cu venirea primăverii sau în plin sezon de toamnă, tăierea pomilor fructiferi și curățenia din grădină devin activități obișnuite pentru mii de gospodării din România.
13:30
Vechime la pensie pentru românii care îngrijesc bătrâni fără să fie rude. Condiții și reguli # Click.ro
Grija față de o persoană vârstnică poate aduce nu doar satisfacție morală, ci și beneficii concrete la pensie. În Germania, țară în care trăiesc aproximativ 600.000 de români, statul recunoaște munca îngrijitorilor privați și, în anumite condiții, le plătește contribuțiile la sistemul public de pens
13:30
13:20
Vrei un desert rapid, delicios și care să arate ca făcut de un profesionist? Această „prăjitură cu brânză” cu iaurt grecesc se prepară în doar cinci minute și păcălește pe toată lumea că este un cheesecake adevărat.
13:20
În perioadele de post sau atunci când îți dorești o alternativă vegetală la clasicele chiftele, ghebele pot deveni ingredientul-surpriză care aduce savoare și consistență în farfurie.
13:20
Amintiri de coșmar de la cutremurul din 4 martie 1977. Natalia Guberna: „Mama țipa: „Murim, murim!” # Click.ro
