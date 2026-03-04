Horoscop joi, 5 martie. Probleme mari pentru un nativ: Reapar persoane cărora le datorează bani

21:30

Oficial, primăvara a început, iar mulți grădinari sunt nerăbdători să își pună grădina la punct. Cu toate acestea, experții avertizează să nu te lași păcălit de vremea de afară și să aștepți ca primăvara să se instaleze cu adevărat înainte de a face modificări majore în curtea ta. Iată cinci lucruri