„Dumnezeu are mai puțină treabă cu fotbalul decât crede Becali!” » Bebe Cotimanis: „Vrei să spun un fotbalist care mă enervează la culme?”

Astăzi a avut loc ședința de validare a candidaturilor pentru funcția de președinte al FRF. Ilie Drăgan și Sorin Răducanu, cei doi oponenți ai lui Răzvan Burleanu, au acuzat lucruri diferite la capătul întâlnirii. Candidatura lui Drăgan Ilie ar urma să fie acceptată, ea respectând criteriile din statut. Acesta are altă nemulțumire. L-a contestat pe Burleanu, pe motiv că ar fi la al patrulea mandat și precizează că regulamentul de funcționare interzice acest lucru. ...