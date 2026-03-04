Etapă spectaculoasă în Premier League » Manchester City se încurcă din nou, Arsenal se desprinde la +7 în clasament
Gazeta Sporturilor, 5 martie 2026 00:20
Runda cu numărul 29 din Premier League a debutat marți, 3 martie, și a continuat miercuri seară, după cinci meciuri cu implicații directe atât în lupta pentru titlu, cât și în zona retrogradării. Marea câștigătoare a etapei este Arsenal, care a profitat de pasul greșit făcut de Manchester City și s-a distanțat la șapte puncte în fruntea clasamentului. ...
• • •
„Dumnezeu are mai puțină treabă cu fotbalul decât crede Becali!” » Bebe Cotimanis: „Vrei să spun un fotbalist care mă enervează la culme?” # Gazeta Sporturilor
Pe granița dintre Ferentari și restul orașului, acolo unde copilăria mirosea a zgură udă și a ghete de fotbal cu crampoane bătute în cuie, actorul Constantin „Bebe” Cotimanis a învățat primele lecții despre disciplină, entuziasm și competiție.Înainte de a urca pe scenă și a ajunge sub luminile platourilor de filmare, a fost stadionul Veseliei, cu „nebunul” care alerga pe pistă strigând „Pasă! Pasă!”. ...
00:00
Singurul nemulțumit de la Craiova, după victorie: „Uitați-vă la mine. Nici fericit nu sunt” # Gazeta Sporturilor
După Universitatea Craiova - CFR Cluj 3-1, în sferturile Cupei României Betano, Alexandru Crețu, mijlocașul oltenilor, s-a arătat nemulțumit de faptul că primește puține minute la formația din Bănie.Crețu a intrat în minutul 86 al partidei din Bănie. Mijlocașul a marcat golul de 2-1, în prelungiri ('105+1), iar la finalul partidei a transmis că încearcă să contribuie la reușitele echipei, în ciuda minutelor limitate pe care le prinde. ...
00:00
Universitatea Craiova, liderul Superligii, confirmă forma excelentă și în Cupa României, după ce a eliminat-o pe CFR Cluj, scor 3-1, la capătul unui meci decis în prelungiri. La final, antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, a vorbit despre calificare, despre eliminarea sa din finalul partidei și despre acuzațiile legate de faptul că echipa ar fi, de fapt, „a lui Rădoi”. ...
00:00
Andrei Cordea, încrezător în lupta la titlu după eliminarea din Cupă: „Chiar dacă mulți nu cred, eu cred că putem lua titlul” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a eliminat-o pe CFR Cluj după prelungiri, scor 3-1, într-un meci dramatic în care oltenii au fost egalați la 1 în minutul 90 al timpului regulamentar. La final, Andrei Cordea, unicul marcator al ardelenilor și cel care a trimis partida în prelungiri, a vorbit despre eliminarea din Cupă, despre greșelile decisive din meci și despre obiectivul rămas pentru ardeleni: titlul. ...
00:00
Anunț-ȘOC! Baiaram și-a anunțat plecarea de la Craiova: „Conducerea mi-a promis” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova - CFR Cluj 3-1 d.p. Surpriză! Ștefan Baiaram (23 de ani) și-a anunțat plecarea! Atacantul Craiovei a marcat golul 3, iar la final a precizat că vrea să ia campionatul și să plece „la mai bine”.Ștefan a dezvăluit că a purtat o discuție serioasă cu conducerea, iar cele două părți au convenit că nu va mai continua în Bănie și din sezonul 2026-2027. ...
Acum 2 ore
23:50
Universitatea Craiova a trecut de CFR Cluj, 3-1 după prelungiri. Daniel Pancu (48 de ani), tehnicianul oaspeților, a reacționat după eliminarea din Cupa României Betano. Dezamăgit, Pancu a recunoscut superioritatea oltenilor, însă avea așteptări mai mari, ținând cont de reușita lui Andrei Cordea (26 de ani) din minutul 90.Acesta a vorbit și despre gestul pe care l-a făcut la adresa lui Filipe Coelho după reușita echipei lui. ...
23:40
Legenda Craiovei avertizează, după victoria oltenilor cu CFR Cluj: „S-ar putea să atârne în plus” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova - CFR Cluj 3-1, după prelungiri. Aurel Țicleanu, legenda fotbalului oltean, a analizat victoria echipei lui Filipe Coelho din sferturile Cupei României Betano.U Cluj - FC Argeș este prima semifinală din Cupa României;Universitatea Craiova va juca în semifinale cu învingătoarea duelului Dinamo - Metalul Buzău, programat joi, 5 martie, de la ora 20:00. ...
23:30
Sorana Cîrstea, victorie în 3 seturi cu Tatjana Maria și calificare în turul secund la Indian Wells: „Un meci foarte greu” # Gazeta Sporturilor
Sorana Cîrstea (35 de ani, 38 WTA) a reușit să se califice în turul secund de la Indian Wells, după o victorie în 3 seturi, scor 6-4, 4-6, 6-3, în fața Tatjanei Maria (38 de ani, 59 WTA). Mai departe, românca o va întâlni pe Diana Shnaider (21 de ani, 20 WTA).Prezentă pentru ultima oară la Indian Wells, Sorana Cîrstea a arătat, per total, un joc foarte bun în fața Tatjanei Maria, care a avut unele sclipiri de moment. ...
23:10
Rapid a învins-o pe Dinamo în etapa 28 din Superliga, scor 2-1. Partida a avut loc pe 21 februarie, pe Arena Națională și nu a fost lipsită de incidente din partea celor două galerii. Întrunită miercuri, Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal (FRF) a anunțat sancțiunile.Cele două rivale trebuie să plătească amenzi în valoare totală de peste 80.000 de lei (aproximativ 16.000 de euro), în urma incidentelor. ...
Acum 4 ore
22:50
Dorin Goian și-a ales favorita la titlu, după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mi-aș dori să câștige ei” # Gazeta Sporturilor
Dorin Goian (45 de ani) a vorbit despre câștigarea campionatului, după ce echipa roș-albastră a ratat calificarea în play-off. Fostul fundaș de la FCSB are și o favorită în ceea ce privește lupta pentru titlu.Lupta la titlu din Superliga României nu o va avea pe FCSB în actuala stagiune, iar Craiova, Dinamo și Rapid ocupă primele trei locuri din campionat. ...
22:50
Seară neagră pentru trei fotbaliști români din campionatul Turciei! Echipele lor au fost eliminate din Cupă. În primul meci al zilei, Besiktas a învins-o pe Rizespor, scor 4-1, în grupa C. La oaspeți, Valentin Mihăilă (26 de ani) a fost rezervă neutilizată.Gaziantep - Fenerbahce, celălalt meci în care au fost implicați fotbaliști români, a început cu o oră întârziere din cauza unei pene de curent. Nocturna a picat, iar partida a început cu o oră mai târziu. ...
22:30
Victorie mare pentru Rațiu în LaLiga! Rayo Vallecano respiră în lupta din subsol # Gazeta Sporturilor
Rayo Vallecano, formația românului Andrei Rațiu (27 de ani), a învins-o pe teren propriu pe Real Oviedo, echipa portarului Horațiu Moldovan (28 de ani), scor 3-0, într-o restanță din etapa 23 din La Liga. Fundașul dreapta a fost integralist și a contribuit la prima reușită.La oaspeți, Moldovan a fost rezervă neutilizată. Rațiu a fost decisiv la primul gol marcat de Vallecano. ...
22:20
Gică Popescu, încrezător înainte de Turcia - România: „Eu cred că șansele sunt de 50-50” # Gazeta Sporturilor
Gică Popescu (58 de ani), președintele Farului, crede că șansele României în semifinala barajului cu Turcia, disputat pe stadionul formației Beșiktaș, sunt egale. Componentul „Generației de Aur” a vorbit despre importanța partidei pentru fotbalul românesc și despre șansele „tricolorilor” în duelul cu turcii.Turcia - România va avea loc pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beșiktaș. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații de la fața locului. ...
22:10
Pio Esposito (20 de ani), atacantul lui Inter, e urmărit de Arsenal. „Tunarii” vor un atacant în vară, însă poziția echipei lui Cristi Chivu e clară: jucătorul nu e de vânzare.Esposito a fost promovat la prima echipă a lui Inter de Cristi Chivu, în vară. Atacantul a înscris 4 goluri și a oferit 4 pase decisive în Serie A, la primul sezon în elita Italiei.A atras atenția și altor cluburi mari din Europa, printre ele numărându-se și Arsenal. ...
22:10
PAOK & Răzvan Lucescu, victorie clară pentru primul loc în Grecia! Clasament NEBUN la titlu # Gazeta Sporturilor
PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu (57 de ani), a învins-o în deplasare pe Kifisia, scor 4-1, într-o restanță din etapa 18 a campionatului Greciei. PAOK a avut nevoie de două lovituri de la 11 metri și două reușite din acțiune pentru a se impune, iar clasamentul este cu adevărat nebun în campionatul grec.PAOK, Olympiacos și AEK Atena au câte 53 de puncte. Echipa din Salonic este lider datorită golaverajului: +33. ...
22:00
Cristi Chivu, înainte de derby-ul care îl poate apropia de titlu în Serie A: „Scoate la iveală latura mea negativă” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a oferit un interviu în Italia a doua zi după meciul din Cupa Italiei cu Como, scor 0-0, și a prefațat derby-ul de duminică împotriva rivalei AC Milan.Inter e pe primul loc în Serie A, cu 67 de puncte după 27 de etape. AC Milan e pe locul secund, cu 10 puncte mai puțin. O victorie l-ar duce pe Cristi Chivu cu un pas mai aproape de titlu în Italia. Un eșec ar reaprinde speranțele „diavolului” din Milano. ...
21:50
Cvadruplul campion al României cu CFR îl laudă pe Pancu: „Era o degringoladă, a restabilit ordinea și rezultatele bune” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Itu (26 de ani), de patru ori campion al României cu CFR Cluj și titular incontestabil în acea perioadă, a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre perioada sa la ardeleni, despre actuala sa experiență în Bulgaria și despre situația fotbalului românesc.Mijlocașul evoluează în prezent la Lokomotiv Plovdiv, club cu care se bate pentru un loc în cupele europene. ...
21:40
Juan Carlos Ferrero a explicat de ce nu îl mai urmărește pe Instagram pe Carlos Alcaraz: „Cred că trebuie să avem o conversație” # Gazeta Sporturilor
Juan Carlos Ferrero, fostul antrenor al lui Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP), a dezvăluit de ce nu îl mai urmărește pe Instagram pe liderul mondial. De asemenea, tehnicianul iberic a promis că va spune motivele pentru care s-a încheiat colaborarea cu Alcaraz.La finalul anului 2025, Carlos Alcaraz a anunțat că nu va mai fi antrenat de Juan Carlos Ferrero, cel care îl pregătise încă de când era adolescent. ...
21:40
Nicolae Grigore, la pământ: „Nu e ușor să vorbesc” » Doi jucători remarcați de la Argeș # Gazeta Sporturilor
FC Argeș - Gloria Bistrița 3-2. Nicolae Grigore (42 de ani), tehnicianul oaspeților, a oferit prima reacție după eliminarea din „sferturile” Cupei României Betano. Locul 16 din Liga 2 a fost aproape să producă șocul, însă a fost egalat la ultima fază (90+6') și a pierdut în prelungiri.La final, Grigore și-a găsit cu greu cuvintele, însă și-a felicitat băieții pentru determinare. ...
21:20
FRF a publicat lista cu toți candidații la funcțiile de conducere ale Federației Române de Fotbal. Pentru președinția forului se luptă două persoane, Răzvan Burleanu și Ilie Drăgan.Alegerile vor avea loc pe 18 martie, la Casa Fotbalului.Comisia de verificare a dosarelor de candidatură pentru funcțiile de conducere ale FRF a respins un singur dosar, pe cel al lui Sorin Răducanu, care voia să candideze pentru funcția de președinte. ...
21:20
FC Argeș - Gloria Bistrița 3-2. Bogdan Andone (51 de ani), tehnicianul gazdelor, a reușit două performanțe într-un interval de patru zile la Pitești. Duminică a calificat formația nou-promovată în play-off după succesul de la București cu Dinamo, scor 1-0. Miercuri a obținut biletele pentru semifinalele Cupei României Betano, acolo unde o va întâlni pe U Cluj.Argeș a avut un meci mai complicat decât se aștepta în fața locului 16 din Liga 2. ...
21:10
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a publicat pe contul său de Instagram un filmuleț în care partenerul său, Georgios Frangulis, îi oferea un inel de logodnă.Cererea în căsătorie a avut loc în cadrul unei petreceri private, Frangulis oferindu-i Arynei un inel cu diamant, înconjurat de flori și lumânări.Jucătoarea care ocupă primul loc în ierarhia mondială a părut surprinsă și emoționată când a acceptat inelul. ...
Acum 6 ore
20:50
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), vede un potențial imens în Farul Constanța, clubul lui Gheorghe Hagi, cel care ar putea prelua naționala României într-un viitor mai mult sa mai puțin îndepărtat.Până în acel moment, Hagi ar trebui să renunțe la club pentru a nu fi implicat într-un conflict de interese. ...
20:20
Dinamo București – Volei Alba Blaj, finala Cupei României la volei feminin! Cele două echipe s-au impus atât în tur, cât și în retur # Gazeta Sporturilor
CS Dinamo București și CSM Volei Alba Blaj s-au calificat în finala Cupei României la volei feminin. Trupa din Capitală a trecut de CSM București, pierzând un singur set în cele două manșe, în timp ce echipa ardeleană a avut mult de muncă în „dubla” cu rivala CSO Voluntari.Semifinalele Cupei României la volei feminin s-au desfășurat în dublă-manșă, în 11 februarie și 4 martie. ...
20:10
Starul din Premier League, prins la mijloc în conflictul din Iran: „Una dintre cele mai înfricoșătoare zile din viața mea” # Gazeta Sporturilor
Fabian Schar (34 de ani) a părăsit Anglia din cauza unei accidentări la gleznă, pentru a urma un program de recuperare. Fundașul lui Newcastle a ajuns însă în mijlocul tensiunilor dintre Iran, Israel și Statele Unite ale Americii.Căpitanul lui Newcastle a descris drept „înfricoșătoare” zilele petrecute în Orientul Mijlociu, unde a fost surprins de escaladarea conflictului în timp ce se recupera după accidentare, potrivit abola.pt. ...
19:50
Probleme medicale pentru Domenico Tedesco, antrenorul lui Fenerbahce, fostă adversară a FCSB în Europa League. Formația din Turcia s-a întâlnit cu campioana României la sfârșitul lunii ianuarie, în ultimul meci al fazei grupelor, duel încheiat cu scorul de 1-1, deși roș-albaștrii au dominat partida.Tehnicianul a fost internat de urgență în spital din cauza unei infecții severe, fiind diagnosticat ulterior cu pneumonie. ...
19:40
Panduru a alcătuit deja primul „11” al României la barajul cu Turcia: „El nu are cum să lipsească” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a fost provocat să alcătuiască deja un prim „11” al naționalei României la barajul cu Turcia pentru calificarea la Campionatul Mondial. Duelul are loc joi, 26 martie, începând cu ora 19:00.Cu Mircea Lucescu (80 de ani) reconfirmat pe banca tehnică după problemele de sănătate pe care le-a avut, Basarab Panduru susține că selecționerul nu va face niciun experiment și va apela la o formulă clasică. ...
19:30
Accident serios în pădurea Koppenberg din Belgia! Un ciclist a fost găsit într-un șanț, după ce a căzut la antrenament # Gazeta Sporturilor
Leander Van Heutegem (22 de ani), un ciclist belgian al echipei Flanders-Baloise, a suferit un accident serios în timpul unui antrenament și a fost găsit într-un șanț de un pădurar. După ce a fost transportat la spital, sportivul a ajuns acasă și a transmis un prim mesaj. ...
19:20
Oponent pentru Răzvan Burleanu » Al doilea candidat la șefia FRF a depus contestație # Gazeta Sporturilor
Astăzi a avut loc ședința de validare a candidaturilor pentru funcția de președinte al FRF. Ilie Drăgan și Sorin Răducanu, cei doi oponenți ai lui Răzvan Burleanu, au acuzat lucruri diferite la capătul întâlnirii. Candidatura lui Drăgan Ilie ar urma să fie acceptată, ea respectând criteriile din statut. Acesta are altă nemulțumire. L-a contestat pe Burleanu, pe motiv că ar fi la al patrulea mandat și precizează că regulamentul de funcționare interzice acest lucru. ...
19:20
19:10
Gică Hagi a prefațat duelul dintre Turcia și România: „E unul dintre profesorii mei” # Gazeta Sporturilor
Gheorghe Hagi (61 de ani) a vorbit miercuri, în cadrul evenimentului organizat de fiica sa, Kira Hagi, despre decizia lui Mircea Lucescu de a rămâne pe banca naționalei, dar și despre duelul decisiv cu Turcia din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial.Turcia - România va avea loc pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beșiktaș. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații de la fața locului. ...
19:10
Harry Maguire a fost condamnat! » Sentință dată de tribunalul grec pentru fundașul lui Manchester United # Gazeta Sporturilor
Harry Maguire nu scapă de problemele cu justiția. Fundașul central al lui Manchester United, în vârstă de 32 de ani, s-a ales cu o condamnare din partea unui tribunal grec pentru incidentul pe care l-a provocat în august 2020 într-o vacanță petrecută în Mykonos.Internaționalul englez cu 64 de selecții și 7 goluri a revenit între titularii lui Manchester United după demiterea lui Ruben Amorim și numirea noului manager, Michael Carrick. ...
19:00
Protest masiv în arbitrajul românesc » 24 de oficiali nu se mai prezintă la meciuri: „Șantaj, au fost invocate relațiile din cadrul FRF” # Gazeta Sporturilor
Protest masiv al arbitrilor din Suceava, nemulțumiți de modul în care sunt tratați de Asociația Județeană de Fotbal # 24 de oficiali amenință că nu se mai prezintă la jocuri până când problemele nu vor fi rezolvate, aceștia susținând inclusiv că au fost șantajați de președintele AJF Suceava.Cauza protestului? Baremurile. Arbitrii au cerut creșterea sumelor primite la fiecare meci. ...
19:00
„Noua eră” anunțată de selecționerul Ungariei va începe în România! Maghiarii au o cerere neașteptată # Gazeta Sporturilor
Vladimir Golovin, selecționerul naționalei de handbal feminin a Ungariei, a susținut o conferință de presă în care a abordat mai multe subiecte. Printre ele, posibilitatea ca echipa națională să joace în sălile din Oradea și Cluj-Napoca la Campionatul European din luna decembrie.România va găzdui meciuri la Campionatul European de handbal din 2026 la Oradea și la Cluj pe BT Arena. ...
Acum 8 ore
18:50
Adversara din Dubai a lui U-BT Cluj-Napoca e nevoită să își mute cartierul general într-o altă țară # Gazeta Sporturilor
Dubai Basketball, adversara lui U-BT Cluj-Napoca din Liga Adriatică, își va continua sezonul în Sarajevo, după ce Iranul a lansat mai multe rachete și drone asupra bazelor militare americane aflate în țările din Golful Persic, printre care se numără și Emiratele Arabe Unite. ...
18:30
Alireza Nejati. Saleh Mohammadi. Niloufar Pas - o femeie. Babak Armin. Ali Nouraei Jonghani, 16 ani. Majid Abdolhosseini. Niște nume înșirate - doar câteva, ele sunt mult mai multe - în vârtejul cetățenilor iranienilor torturați, dispăruți fără urmă, bătuți, uciși de regimul de la Teheran. ...
18:30
Cristi Mihai, mijlocașul lui Dinamo, a declarat că antrenorul Zeljko Kopic i-a băgat în ședință pe jucătorii primei echipe, după cele două eșecuri consecutive din Superliga, 1-2 cu Rapid și 0-1 cu Argeș.Pentru Dinamo urmează acum șansa revanșei după înfrângerile din ultimele săptămâni. Joi seară, „câinii” vor juca împotriva celor de la Metalul Buzău în sferturile Cupei României Betano, joi de la ora 20:00. ...
18:30
Campionatul din Cipru dă cea mai slabă echipă din Europa! Este vorba despre Paralimni, formație aflată pe ultimul loc, cu un singur punct acumulat în 24 de partide. A marcat doar de 5 ori și a primit 59! Achnas, următoarea clasată, are nu mai puțin de 22 de puncte avans!Paralimni n-a cunoscut gustul victoriei în acest sezon și este ca și retrogradată în liga secundă. În campionatul din Cipru evoluează și românul Vlad Dragomir (26 de ani). ...
18:30
Interul lui Cristi Chivu, în Top 5 mondial! » Ce medie de spectatori au nerazzurrii în acest sezon și cine e liderul # Gazeta Sporturilor
Inter și AC Milan nu-și dispută doar întâietatea în Serie A, ci și primul loc la capitolul asistenței la meciurile de pe teren propriu. Echipele care se vor înfrunta duminică seară, în Il Derby della Madonnina, au înregistrat cele mai mari medii ale suporterilor care au mers în acest sezon pe „Giuseppe Meazza - San Siro”, ambele cu peste 71.000 de spectatori.Transfermarkt. ...
18:20
Luka Doncic, discuție aprinsă cu JJ Redick, antrenorul său! Tehnicianul lui Lakers spune că relația dintre cei doi e foarte bună: „Nu știu de ce s-a viralizat” # Gazeta Sporturilor
JJ Redick, antrenorul lui Los Angeles Lakers, a avut o discuție aprinsă cu Luka Doncic, superstarul echipei, în timpul meciului cu Golden State Warriors din 28 februarie. După ce videoclipul interacțiunii a devenit viral, tehnicianul trupei din California a afirmat că nu există niciun conflict între el și baschetbalistul sloven și că are o relație foarte bună cu liderul grupării pe care o antrenează. ...
18:10
Mărturisirea unui fost jucător din Premier League: „Dependența mea de cocaină mi-a provocat multă nefericire” # Gazeta Sporturilor
Fostul fundaș olandez Daryl Janmaat (36 de ani) a vorbit deschis despre perioada dificilă care a provocat retragerea sa din fotbal, dezvăluind că a devenit dependent de cocaină după ce și-a încheiat cariera, în 2022. Cu ani buni petrecuți în Premier League, la Newcastle și Watford, dar și cu o participare la Campionatul Mondial din 2014, olandezul a fost nevoit să se retragă din cauza unei grave accidentări la genunchi. ...
18:00
Moruțan și Paraschiv, analizați de un idol al Giuleștiului: „Unul mai are de demonstrat, celălalt încă nu e cel pe care îl știam” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Herea, unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a Rapidului, a analizat situația în care se află echipa alb-vișinie.Fostul mijlocaș al giuleștenilor a vorbit despre sezonul pe care echipa lui Costel Gâlcă l-a avut până acum și despre ce urmează în play-off. În plus, a analizat și două dintre achizițiile iernii: Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv.VIDEO. ...
18:00
Andrei Nicolescu a numit marea problemă de la Dinamo: „Singura explicație rațională” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat lipsa rezultatelor din ultimele săptămâni. „Câinii” au două eșecuri la rând în Superliga, 1-2 cu Rapid și 0-1 cu FC Argeș.Nicolescu pune eșecurile pe problemele clubului la nivel de infrastructură. Concret, pe perioada ninsorilor din Capitală, jucătorii lui Dinamo s-au pregătit pe suprafață sintetică. ...
18:00
Cum transformi un BMW i4 M50 într-o mașină de curse: începutul proiectului Engage Racing # Gazeta Sporturilor
În 2024, drumurile VELO România s-au intersectat cu Engage Racing, o echipă independentă de motorsport care funcționează după două principii simple: ambiție și pasiune pentru performanță.Primul episod al seriei vizează începutul: cum a apărut ideea unei mașini electrice de curse construită pe baza modelului de serie BMW i4 M50, ce provocări tehnice au apărut pe parcurs și, mai ales, de ce a decis echipa să ducă proiectul până la capăt. ...
17:50
Cele 3 lecții fundamentale ale unei sportive de perspectivă a României: „Controlează-ți mintea, tu poți schimba totul! Și joacă-te!” # Gazeta Sporturilor
Natalia Constantin este scrimeră de performanță la Clubul Sportiv al Armatei Steaua (CSA), practicând acest sport de 10 ani. A cucerit medalia de bronz la Campionatul European de Cadeți 2025. De asemenea, a reușit o clasare impresionantă în primele 16 la un Grand Prix de seniori și a adunat medalii la Circuitele Europene de Cadeți (argint la Copenhaga, bronz la Novi Sad cu echipa), fiind o prezență constantă pe podiumurile naționale (bronz individual și aur cu echipa la ...
17:50
Versiunea 7.0 a Biancăi Andreescu la Indian Wells: „Încerc să o revendic pe acea jucătoare periculoasă, neînfricată” # Gazeta Sporturilor
Bianca Andreescu (25 de ani, 165 WTA), fost număr 4 mondial, a primit un wild card pentru tabloul principal al Indian Wells și o va întâlni pe Kamilla Rakhimova (24 de ani, 88 WTA) în primul tur. Înainte de startul competiției, canadianca a vorbit, într-un interviu, despre perioada în care se află și a dezvăluit că va încerca să arate o nouă versiune a sa. ...
17:50
Etapa #29 din Premier League continuă » Arsenal și Manchester City mențin ritmul în lupta la titlu # Gazeta Sporturilor
Runda cu numărul 29 din Premier League a debutat marți, 3 martie, iar programul continuă cu meciuri importante atât în lupta pentru titlu, cât și în zona retrogradării. Partidele pot fi urmărite liveTEXT pe GSP.ro și la TV, pe platforma Voyo. ...
17:50
