Horoscop special: 4 zodii primesc un semn divin pe 5 martie
Jurnalul.ro, 5 martie 2026 00:30
Horoscopul zilei de 5 martie 2026 aduce o energie specială pentru patru zodii care primesc un semn clar de la Univers. Este momentul în care multe răni emoționale încep să se vindece, iar experiențele dificile din trecut capătă un sens.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 30 minute
00:50
Inteligența Artificială este acuzată că a determinat un bărbat să se sinucidă. Acuzația este lansată de rudele bărbatului. Compania Google a fost dată în judecată.
Acum o oră
00:30
Horoscopul zilei de 5 martie 2026 aduce o energie specială pentru patru zodii care primesc un semn clar de la Univers. Este momentul în care multe răni emoționale încep să se vindece, iar experiențele dificile din trecut capătă un sens.
Acum 2 ore
00:20
Șantierul Naval Damen Mangalia ar putea fi preluat de companiile MSC Shipmanagement și colosul industrial german Rheinmetall # Jurnalul.ro
După mult timp de așteptare a unei soluții din partea Ministerului Economiei, Șantierul Naval Damen Mangalia ar putea reîncepe activitatea, printr-o colaborare cu firmele internaționale MSC și Rheinmetall, ale căror delegații au participat, ieri, la discuții cu administratorul de insolvență și cu reprezentanți ai statului român.
00:00
Cristiano Ronaldo pleacă din Arabia Saudită spre Spania după suspendarea meciurilor AFC # Jurnalul.ro
Luni seară, Cristiano Ronaldo a părăsit capitala Arabiei Saudite, cu destinația Madrid. Decizia vine în contextul în care Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a hotărât să suspende activitatea sportivă în zona Golfului, ca urmare a intensificării conflictului cu Iranul, scrie Euronews.
4 martie 2026
23:40
Cardiologii dezvăluie 6 obiceiuri care susțin sănătatea inimii, de la dietă și stres la relații sociale și tensiune arterială.
23:30
Panică pe rețelele sociale: Zvonuri despre uciderea lui Quentin Tarantino în Israel. Care este adevărul? # Jurnalul.ro
Zvonurile despre presupusa ucidere a celebrului regizor american Quentin Tarantino într-un atac cu rachete în Israel au stârnit panică și confuzie pe rețelele sociale în ultimele zile.
Acum 4 ore
23:20
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri că un alt grup de 172 cetățeni români și doi cetățeni moldoveni au revenit în țară din Israel, prin intermediul unei curse aeriene operată de o companie privată.
23:20
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026, cu piesa "Choke Me"
23:10
Mii de luptători kurzi au lansat o ofensivă terestră în Iran împotriva regimului de la Teheran.
23:10
Cei născuți sub energia teatrală a Leului și a Fecioarei orientate spre servicii reflectă energia capricioasă și productivă care curge prin această lună de sfârșit de vară.
23:00
Cine e „noul Nostradamus" care a prezis atacurile asupra Iranului și ce avertizări are acum # Jurnalul.ro
Craig Hamilton-Parker, cunoscut drept „noul Nostradamus", susține că previziunile sale despre Iran s-au adeverit. Mediumul avertizează că urmează o nouă serie de atacuri.
22:40
Bacteriile devin tot mai puternice. Cercetătorii români caută soluții prin vaccinuri de nouă generație # Jurnalul.ro
România se menține în topul țărilor europene cu cel mai ridicat consum de antibiotice, un fenomen care accelerează rezistența bacteriilor la tratamentele clasice.
22:30
CE îl atacă pe Donald Trump, după amenințările asupra Spaniei: Suntem pregătiți să acționăm # Jurnalul.ro
UE ripostează miercuri la amenințările lui Donald Trump de a opri toate schimburile comerciale cu Spania, după decizia premierului Pedro Sanchez de a nu permite SUA să își folosească bazele militare pentru misiuni de bombardament asupra Iranului.
22:20
Costurile pentru a părăsi Dubaiul au explodat pe fondul tensiunilor din regiune.
22:10
Ilie Bolojan spune care sunt factorii de care depinde evoluția prețurilor la pompă: Nu ne dorim să ajungă la 10 lei litrul # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat miercuri seara că prețul carburanților la pompe, ar putea fi influențat de evoluțiile din Orientul Mijlociu, dar și de blocarea tranzitului prin strâmtoarea Ormuz. „Cât timp va rămâne blocat acest tranzit, înseamnă că ne putem aștepta la creșterea prețului”.
22:10
Comisia de verificare a dosarelor de candidatură pentru funcţiile de conducere din cadrul FRF a validat în şedinţa de miercuri participarea la alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal a doi candidați.
22:10
Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu aproape 25% în a doua lună a anului 2026, comparativ cu luna februarie 2025.
22:00
3 zodii își vor reevalua deciziile pe 4 martie 2026. Se vor bucura de progrese importante în următoarele zile # Jurnalul.ro
După 4 martie 2026, trei zodii vor avea atât de multe de așteptat. Miercurea le oferă acestor zodii posibilitatea de a se retrage și de a observa ce a mers prost și ce funcționează.
22:00
Contre dure în interiorul Coaliției de guvernare. După replicile făcute de PSD și PNL, a venit rândul liderilor să se atace în public. Ultima replică a venit de la președintele PSD care l-a contrazis pe premierul Ilie Bolojan.
21:40
Casa Albă a făcut miercuri un anunț de ultim moment privitor la o eventuală operațiune terestră a armatei SUA în Iran.
21:30
Luna martie 2026 aduce în calendarul creștin ortodox momente semnificative pentru credincioși, de la mari praznice împărătești la comemorări ale martirilor.
Acum 6 ore
21:10
Premierul României, Ilie Bolojan, a lansat ideea comasării comunelor din zonele metropolitane sub forma unor primării de sector.
21:00
Replica PNL în urma atacului PSD: Bugetul nu trebuie să fie victima jocurilor politicianiste # Jurnalul.ro
Partidul Naţional Liberal a reacționat în urma atacului PSD la adresa premierului Ilie Bolojan. Bugetul nu trebuie să fie victima jocurilor politicianiste, au transmis liberalii. Anterior, PSD l-a acuzat pe premier că blochează adoptarea bugetului de stat.
20:50
Ilie Bolojan: Sper că mâine vom adopta o ordonanță care să asigure că prețul la gaz nu va crește # Jurnalul.ro
Proiectul de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienților finali casnici din piața de gaze naturale, după expirarea plafonării din 31 martie, ar urma să fie adoptat în ședința de joi a Guvernului, potrivit declarațiilor premierului Ilie Bolojan de miercuri seara, din platoul B1.
20:40
Caz șocant în Italia: un ambulanțier de 27 de ani, anchetat pentru moartea a cinci bătrâni # Jurnalul.ro
Un șofer de ambulanță de 27 de ani din Forli, Italia, este suspectat că ar fi provocat moartea a cinci pacienți vârstnici în timpul transportului medical. Procurorii iau în calcul acuzații de omor voluntar multiplu.
20:40
Aryna Sabalenka, liderul WTA, dezvăluie că s-a logodit cu antreprenorul brazilian Georgios Frangulis # Jurnalul.ro
Aryna Sabalenka, liderul clasamentului mondial WTA, s-a logodit cu partenerul său, antreprenorul brazilian Georgios Frangulis, potrivit unui anunț făcut miercuri de jucătoarea din Belarus.
20:30
De ce nu slăbești, deși mănânci mai puțin? Secretul hormonilor explicat de un celebru om de știință # Jurnalul.ro
De ce nu slăbești deși mănânci mai puțin? Dr. Jason Fung explică rolul hormonilor, al insulinei și cum îți poți reseta „termostatul” grăsimii pentru a pierde în greutate natural.
20:10
Bolojan răspunde PSD: Comunicatul este în contradicție cu ce s-a întâmplat azi, cu realitatea # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a răspuns PSD care l-a acuzat că blochează adoptarea bugetului de stat. Comunicatul PSD este în contradicție cu ce s-a întâmplat azi și cu realitatea, a spus Bolojan. Bugetul este finalizat, la ședința de coaliție ne am închis în regulă, a adăugat premierul.
20:00
Macron: loviturile SUA și Israelului asupra Iranului sunt „în afara dreptului internațional” # Jurnalul.ro
Emmanuel Macron, președintele francez, a calificat acțiunile militare întreprinse de Statele Unite și Israel împotriva Iranului drept „în afara normelor dreptului internațional”.
19:40
Chet Hanks, fiul celebrului actor american Tom Hanks, se confruntă cu o situație neașteptată și dificilă în Columbia.
19:30
Cele mai mari companii din energie de pe BVB au însumat o cifră de afaceri de 69,4 miliarde de lei și un profit net de 13,4 miliarde lei în 2025. Transgaz, lider la creșteri # Jurnalul.ro
Companiile-etalon din sectorul energetic românesc listate la Bursa de Valori București (BVB), cu ponderea majoritară în compoziția indicelui bursier -BET -NG, au avut împreună o cifră de afaceri în creștere cu 1% și o capitalizare bursieră în creștere cu 13% la sfârșitul lunii februarie, față de ultima zi din 2025, arată datele publice anunțate de companii, analizate de Mediafax.
19:30
Putin va discuta cu ministrul de externe al Ungariei despre „șantajul energetic al Ucrainei” # Jurnalul.ro
Vladimir Putin va purta discuții cu ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, miercuri, și va discuta despre „șantajul” Ucrainei asupra Slovaciei și Ungariei în ceea ce privește aprovizionarea cu petrol, a transmis Kremlinul.
Acum 8 ore
19:20
Adrian Chesnoiu, fost ministru PSD al Agriculturii, a fost condamnat în primă instanță la 4 ani de închisoare cu executare. Sentința poate fi atacată.
19:10
O țară din Europa oferă până la 70.000 de euro pentru reabilitarea locuințelor de la sate # Jurnalul.ro
O țară europeană lansează un program guvernamental de sprijin destinat persoanelor care doresc să se stabilească sau să își reabiliteze locuințele în zonele rurale slab populate. Acestea sunt cunoscute sub denumirea de „España Vaciada” („Spania Goală”).
19:00
Sindicatele îndeamnă profesorii să nu semneze pentru participarea la simularea examenelor naționale # Jurnalul.ro
Federațiile sindicale din Educație îi îndeamnă pe profesori să nu cedeze presiunilor și să nu semneze pentru participarea la simularea examenelor naționale.
19:00
Iranul deține cel mai mare arsenal de rachete balistice din Orientul Mijlociu, cu raze de acțiune care pot ajunge până la orașe europene precum Bucureștiul, pe fondul escaladării conflictului cu SUA și Israelul.
18:40
Sony a anunțat lista de jocuri PlayStation Plus disponibile în martie 2026, oferind abonaților acces gratuit la titluri din serii populare și cu milioane de fani la nivel global.
18:30
Drulă, despre referendumul în București: PSD și PNL au blocat-o la Senat. Vine la Camera Deputaților # Jurnalul.ro
Cătălin Drulă, inițiatorul legii de transpunere a referendumului privind bugetul Bucureștiului, cere adoptarea de urgență a proiectului la Camera Deputaților, după ce acesta a trecut tacit prin Senat, fără dezbatere.
18:00
Fifor, către Bolojan: Românii blocați în zona de conflict sunt „o cheltuială de care nu vă pasă” # Jurnalul.ro
„Statul român are o obligație fundamentală: să-și protejeze cetățenii. Nu este o favoare și nici un gest de bunăvoință”, acuză deputatul PSD, Mihai Fifor, care cere premierului Ilie Bolojan intervenția de urgență pentru repatrierea românilor blocați în zonele de conflict.
17:30
Horoscop martie 2026: patru zodii au parte de iubiri neașteptate, reveniri spectaculoase și conexiuni karmice. Află dacă primăvara îți schimbă destinul amoros.
Acum 12 ore
17:10
Start în noul sezon Formula 1! Marele Premiu al Australiei se vede duminică, de la 06:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY # Jurnalul.ro
Motoarele pornesc din nou, iar spectacolul Formulei 1 revine în acest weekend, odată cu startul noului sezon. Prima etapă a Campionatului Mondial, Marele Premiu al Australiei, va putea fi urmărită în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, duminică, de la ora 06:00.
17:10
FACIAS solicită autorităților clarificări pentru cele peste 11 miliarde de euro datorate statului român de societățile comerciale # Jurnalul.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a realizat o analiză care arată că, din totalul contribuabililor cu restanțe, peste 5.400 de firme au datorii mai mari de 1 milion de lei fiecare. Valoarea cumulată a acestor restanțe depășește 59 de miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 11,6 miliarde de euro.
17:10
Război în coaliția de guvernare. PSD îl acuză pe Bolojan că blochează adoptarea bugetului # Jurnalul.ro
PSD îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că blochează adoptarea bugetului de stat. A inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor, susține PSD. Social democrații se vor reuni pentru a stabili dacă votează bugetul.
17:00
Dolarul a înregistrat miercuri cea mai mare scădere din ultima lună, după ce New York Times a publicat un raport despre posibile negocieri între Iran și SUA.
16:40
Insula Iubirii Spania revine în AntenaPLAY cu sezonul 9: surprize, tensiune și cupluri gata să-și testeze limitele # Jurnalul.ro
Reality show-ul care a cucerit milioane de telespectatori din întreaga lume revine în AntenaPLAY cu un nou capitol spectaculos. Sezonul 9 din „Insula Iubirii | Spania” promite răsturnări de situație încă din primele minute, reguli noi și momente care pot schimba definitiv destinele celor cinci cupluri curajoase.
16:40
Criza profundă a României: Cea mai scăzută natalitate din ultimul secol. Ce fac autoritățile? Avertismentul medicilor # Jurnalul.ro
Lipsa unor politici publice de sporire a natalității, incapacitatea guvernanților de a crește economia și nivelul de trai al populației, nepăsarea autorităților față de viitorul țării duce România într-o situație extrem de gravă. Să nu mai existăm ca nație.
16:30
Mocasinii revin puternic în garderobele masculine și devin piesa-cheie a sezonului. Practici, ușor de integrat și potriviți atât pentru ținute smart casual, cât și pentru combinații relaxate de weekend, acești pantofi pot schimba complet dinamica unui outfit. Iar anul acesta, accentul cade mai mult ca oricând pe culoare.
16:30
Venus intră în Berbec pe 6 martie: 4 luni de naștere care trebuie să facă prima mișcare în dragoste # Jurnalul.ro
Venus intră în Berbec pe 6 martie și schimbă regulile în dragoste. Află care sunt cele patru luni de naștere care trebuie să renunțe la așteptare și să facă prima mișcare.
16:30
Prima impresie nu se formează la raft și nici la casa de marcat. Pentru majoritatea clienților, experiența începe din parcare, continuă la intrare și se consolidează în primele secunde petrecute în interior. Construcția spațiului comercial influențează direct modul în care oamenii se deplasează, cât de confortabil se simt și ce percep despre brandul dumneavoastră.
16:10
Un reprezentant al NATO a avut miercuri o primă reacție oficială după lansarea din Iran a unei rachete balistice către Turcia. Este prima dată când Iranul lansează rachete spre un teritoriu al NATO, de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.