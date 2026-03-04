Horoscop special: 4 zodii primesc un semn divin pe 5 martie

16:30

Prima impresie nu se formează la raft și nici la casa de marcat. Pentru majoritatea clienților, experiența începe din parcare, continuă la intrare și se consolidează în primele secunde petrecute în interior. Construcția spațiului comercial influențează direct modul în care oamenii se deplasează, cât de confortabil se simt și ce percep despre brandul dumneavoastră.