VIDEO | Real Sociedad - Athletic Bilbao 1-0. ”Alb-Albaştrii” vor juca finala Cupei Spaniei cu Atletico Madrid
Primasport.ro, 5 martie 2026 00:30
VIDEO | Real Sociedad - Athletic Bilbao 1-0. ”Alb-Albaştrii” vor juca finala Cupei Spaniei cu Atletico Madrid
• • •
Acum o oră
00:30
Lazio şi Atalanta au remizat, în prima manşă a semifinalelor Cupei Italiei
00:30
FCSB îl poarte pierde pe Florin Tănase! S-a aflat unde e dorit jucătorul căruia Gigi Becali vrea să îi prelungească contractul
00:30
VIDEO | Real Sociedad - Athletic Bilbao 1-0. ”Alb-Albaştrii” vor juca finala Cupei Spaniei cu Atletico Madrid
Acum 2 ore
00:10
Surpriză! Şi-a anunţat plecarea de la Universitatea Craiova după victoria cu CFR Cluj. ”Eu şi conducerea ştim”
00:10
Manchester City se încurcă cu Nottingham! Arsenal speculează şi se distanţează
00:10
”Eu cred că putem câştiga titlul”. Andrei Cordea rămâne optimist după eliminarea din Cupă
00:00
VIDEO | Coelho, gest cum se vede rar! Şi-a făcut autocritica la flash-interviu. ”Trebuie să-mi controlez emoţiile„
00:00
Comportamentul lui Coelho, taxat în direct: "Nu are voie! Îmi permit să-i dau un sfat" | VIDEO EXCLUSIV
4 martie 2026
23:50
VIDEO | ”Ne mai întâlnim cu ei în play-off”. Daniel Pancu consideră că s-a ratat principalul obiectiv
23:40
”Eu cred că putem câştiga titlu”. Andrei Cordea rămâne optimist după eliminarea din Cupă
23:30
Sorana Cîrstea trece în set decisiv de veterana Tatjana Maria şi merge în turul II la Indian Wells
Acum 4 ore
23:10
VIDEO | Rayo Vallecano - Real Oviedo 3-0. Andrei Raţiu nu a avut emoţii cu ultima clasată
23:10
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj 3-1. Oltenii merg magistral şi în Cupă
23:00
Dinamo şi Rapid, sancţionate serios după derby-ul din Superliga
22:50
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-1. Creţu marchează în prelungiri
22:40
PAOK şi Răzvan Lucescu bat clar la Kifisia şi sunt lideri în Grecia
22:30
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1. Cordea egalează în minutul 90
22:10
Doi jucători din Superligă au fost propuşi la FCSB! Reacţia lui Gigi Becali
22:10
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Mora deschide scorul
21:50
Tavi Popescu, OUT de la FCSB! Unde vrea să îl trimită Gigi Becali
21:50
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Şansă mare irosită de olteni
Acum 6 ore
21:20
”Pe partea emoţională nu a fost uşor de gestionat”. Nicolae Grigore a fost la câteva secunde de un rezultat mare
21:20
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Primă repriză săracă în ocazii
21:10
Cum a afectat criza din Orientul Mijlociu evenimentele sportive şi sportivii
21:00
Bogdan Andone se califică cu mari emoţi în penultimul act din Cupă. ”O să încerc să mă rezum la partea pozitivă”
20:40
Răzvan Burleanu va avea un contracandidat la şefia FRF! Un dosar a fost respins
20:40
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
20:20
Harry Maguire, condamnat la închisoare pentru o încăierare din 2020!
20:20
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa 3-2. Piteştenii egalează la ultima fază a timpului regulamentar şi dau lovitura în prelungiri!
20:20
Kader Keita şi-a aflat pedeapsa în urma accidentului produs marţi dimineaţă în Bucureşti!
20:10
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa 3-2. Piteştenii egalează în ultima fază a timpului regulamentar şi dau lovitura în prelungiri!
20:00
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa 3-2. S-a marcat în prelungiri!
19:30
Şi Germania va boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice
19:30
Celta Vigo, mesaj special pentru Madonna. “Îl ai?” Ce vrea clubul lui Ionuţ Radu de la starul american
19:30
Kader Keita, testat pentru alcool şi droguri după accidentul produs marţi! Ce se întâmplă cu fotbalistul Rapidului
19:30
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa 2-2. Egalarea a venit în minutul 90+5!
Acum 8 ore
19:20
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Divizionara secundă întoarce soarta meciului!
19:10
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Mogoş prinde un şut superb de la distanţă şi egalează
18:40
Ultimă oră! Doi antrenori au bătut palma şi au fost numiţi în Superligă
18:30
FC Botoşani a rezolvat problema antrenorului! Şi-a dat acordul şi urmează să semneze
18:10
Dinamo Bucureşti, prima finalistă a Cupei României la volei feminin
18:10
Un rutier profesionist belgian a fost găsit într-un şanţ de un pădurar, după o căzătură gravă în timpul antrenamentului
18:00
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Brobbey deschide scorul
17:50
Primul atac al Iranului asupra Turciei de la începutul conflictului. Ce s-ar putea întâmpla cu meciul pe care România îl joacă la Istanbul
17:50
Kader Keita, testat pentru alcool şi droguri după accidentul produs marţi!
17:40
Sportivi din elita mondială vor veni la Cluj Running Festival
17:40
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
17:30
Coco Gauff, îngrijorată de pierderile de vieţi omeneşti în Orientul Mijlociu. ”Este regretabil”
Acum 12 ore
17:20
Ştefănescu, aşteptat să semneze cu echipa din România: "Mai mult ca sigur!"
17:20
Bogdan Deac, şahistul român cu cel mai mare ELO, invitat să joace în două din cele cinci etape ale Grand Chess Tour
