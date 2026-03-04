VIDEO | Real Sociedad - Athletic Bilbao 1-0. ”Alb-Albaştrii” vor juca finala Cupei Spaniei cu Atletico Madrid

Primasport.ro, 5 martie 2026 00:30

VIDEO | Real Sociedad - Athletic Bilbao 1-0. ”Alb-Albaştrii” vor juca finala Cupei Spaniei cu Atletico Madrid

Acum o oră
00:30
Lazio şi Atalanta au remizat, în prima manşă a semifinalelor Cupei Italiei Primasport.ro
Lazio şi Atalanta au remizat, în prima manşă a semifinalelor Cupei Italiei
00:30
FCSB îl poarte pierde pe Florin Tănase! S-a aflat unde e dorit jucătorul căruia Gigi Becali vrea să îi prelungească contractul Primasport.ro
FCSB îl poarte pierde pe Florin Tănase! S-a aflat unde e dorit jucătorul căruia Gigi Becali vrea să îi prelungească contractul
00:30
VIDEO | Real Sociedad - Athletic Bilbao 1-0. ”Alb-Albaştrii” vor juca finala Cupei Spaniei cu Atletico Madrid Primasport.ro
VIDEO | Real Sociedad - Athletic Bilbao 1-0. ”Alb-Albaştrii” vor juca finala Cupei Spaniei cu Atletico Madrid
Acum 2 ore
00:10
Surpriză! Şi-a anunţat plecarea de la Universitatea Craiova după victoria cu CFR Cluj. ”Eu şi conducerea ştim” Primasport.ro
Surpriză! Şi-a anunţat plecarea de la Universitatea Craiova după victoria cu CFR Cluj. ”Eu şi conducerea ştim”
00:10
Manchester City se încurcă cu Nottingham! Arsenal speculează şi se distanţează Primasport.ro
Manchester City se încurcă cu Nottingham! Arsenal speculează şi se distanţează
00:10
”Eu cred că putem câştiga titlul”. Andrei Cordea rămâne optimist după eliminarea din Cupă Primasport.ro
”Eu cred că putem câştiga titlul”. Andrei Cordea rămâne optimist după eliminarea din Cupă
00:00
VIDEO | Coelho, gest cum se vede rar! Şi-a făcut autocritica la flash-interviu. ”Trebuie să-mi controlez emoţiile„ Primasport.ro
VIDEO | Coelho, gest cum se vede rar! Şi-a făcut autocritica la flash-interviu. ”Trebuie să-mi controlez emoţiile„
00:00
Comportamentul lui Coelho, taxat în direct: "Nu are voie! Îmi permit să-i dau un sfat" | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Comportamentul lui Coelho, taxat în direct: "Nu are voie! Îmi permit să-i dau un sfat" | VIDEO EXCLUSIV
4 martie 2026
23:50
VIDEO | ”Ne mai întâlnim cu ei în play-off”. Daniel Pancu consideră că s-a ratat principalul obiectiv Primasport.ro
VIDEO | ”Ne mai întâlnim cu ei în play-off”. Daniel Pancu consideră că s-a ratat principalul obiectiv
23:40
”Eu cred că putem câştiga titlu”. Andrei Cordea rămâne optimist după eliminarea din Cupă Primasport.ro
”Eu cred că putem câştiga titlu”. Andrei Cordea rămâne optimist după eliminarea din Cupă
23:30
Sorana Cîrstea trece în set decisiv de veterana Tatjana Maria şi merge în turul II la Indian Wells Primasport.ro
Sorana Cîrstea trece în set decisiv de veterana Tatjana Maria şi merge în turul II la Indian Wells
Acum 4 ore
23:10
VIDEO | Rayo Vallecano - Real Oviedo 3-0. Andrei Raţiu nu a avut emoţii cu ultima clasată Primasport.ro
VIDEO | Rayo Vallecano - Real Oviedo 3-0. Andrei Raţiu nu a avut emoţii cu ultima clasată
23:10
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj 3-1. Oltenii merg magistral şi în Cupă Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj 3-1. Oltenii merg magistral şi în Cupă
23:00
Dinamo şi Rapid, sancţionate serios după derby-ul din Superliga Primasport.ro
Dinamo şi Rapid, sancţionate serios după derby-ul din Superliga
22:50
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-1. Creţu marchează în prelungiri Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-1. Creţu marchează în prelungiri
22:40
PAOK şi Răzvan Lucescu bat clar la Kifisia şi sunt lideri în Grecia Primasport.ro
PAOK şi Răzvan Lucescu bat clar la Kifisia şi sunt lideri în Grecia
22:30
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1. Cordea egalează în minutul 90 Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1. Cordea egalează în minutul 90
22:10
Doi jucători din Superligă au fost propuşi la FCSB! Reacţia lui Gigi Becali Primasport.ro
Doi jucători din Superligă au fost propuşi la FCSB! Reacţia lui Gigi Becali
22:10
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Mora deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Mora deschide scorul
21:50
Tavi Popescu, OUT de la FCSB! Unde vrea să îl trimită Gigi Becali Primasport.ro
Tavi Popescu, OUT de la FCSB! Unde vrea să îl trimită Gigi Becali
21:50
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Şansă mare irosită de olteni Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Şansă mare irosită de olteni
Acum 6 ore
21:20
”Pe partea emoţională nu a fost uşor de gestionat”. Nicolae Grigore a fost la câteva secunde de un rezultat mare Primasport.ro
”Pe partea emoţională nu a fost uşor de gestionat”. Nicolae Grigore a fost la câteva secunde de un rezultat mare
21:20
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Primă repriză săracă în ocazii Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Primă repriză săracă în ocazii
21:10
Cum a afectat criza din Orientul Mijlociu evenimentele sportive şi sportivii Primasport.ro
Cum a afectat criza din Orientul Mijlociu evenimentele sportive şi sportivii
21:00
Bogdan Andone se califică cu mari emoţi în penultimul act din Cupă. ”O să încerc să mă rezum la partea pozitivă” Primasport.ro
Bogdan Andone se califică cu mari emoţi în penultimul act din Cupă. ”O să încerc să mă rezum la partea pozitivă”
20:40
Răzvan Burleanu va avea un contracandidat la şefia FRF! Un dosar a fost respins Primasport.ro
Răzvan Burleanu va avea un contracandidat la şefia FRF! Un dosar a fost respins
20:40
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
20:20
Harry Maguire, condamnat la închisoare pentru o încăierare din 2020! Primasport.ro
Harry Maguire, condamnat la închisoare pentru o încăierare din 2020!
20:20
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa 3-2. Piteştenii egalează la ultima fază a timpului regulamentar şi dau lovitura în prelungiri! Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa 3-2. Piteştenii egalează la ultima fază a timpului regulamentar şi dau lovitura în prelungiri!
20:20
Kader Keita şi-a aflat pedeapsa în urma accidentului produs marţi dimineaţă în Bucureşti! Primasport.ro
Kader Keita şi-a aflat pedeapsa în urma accidentului produs marţi dimineaţă în Bucureşti!
20:10
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa 3-2. Piteştenii egalează în ultima fază a timpului regulamentar şi dau lovitura în prelungiri! Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa 3-2. Piteştenii egalează în ultima fază a timpului regulamentar şi dau lovitura în prelungiri!
20:00
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa 3-2. S-a marcat în prelungiri! Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa 3-2. S-a marcat în prelungiri!
19:30
Şi Germania va boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice Primasport.ro
Şi Germania va boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice
19:30
Celta Vigo, mesaj special pentru Madonna. “Îl ai?” Ce vrea clubul lui Ionuţ Radu de la starul american Primasport.ro
Celta Vigo, mesaj special pentru Madonna. “Îl ai?” Ce vrea clubul lui Ionuţ Radu de la starul american
19:30
Kader Keita, testat pentru alcool şi droguri după accidentul produs marţi! Ce se întâmplă cu fotbalistul Rapidului Primasport.ro
Kader Keita, testat pentru alcool şi droguri după accidentul produs marţi! Ce se întâmplă cu fotbalistul Rapidului
19:30
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa 2-2. Egalarea a venit în minutul 90+5! Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa 2-2. Egalarea a venit în minutul 90+5!
Acum 8 ore
19:20
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Divizionara secundă întoarce soarta meciului! Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Divizionara secundă întoarce soarta meciului!
19:10
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Mogoş prinde un şut superb de la distanţă şi egalează Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Mogoş prinde un şut superb de la distanţă şi egalează
18:40
Ultimă oră! Doi antrenori au bătut palma şi au fost numiţi în Superligă Primasport.ro
Ultimă oră! Doi antrenori au bătut palma şi au fost numiţi în Superligă
18:30
FC Botoşani a rezolvat problema antrenorului! Şi-a dat acordul şi urmează să semneze Primasport.ro
FC Botoşani a rezolvat problema antrenorului! Şi-a dat acordul şi urmează să semneze
18:10
Dinamo Bucureşti, prima finalistă a Cupei României la volei feminin Primasport.ro
Dinamo Bucureşti, prima finalistă a Cupei României la volei feminin
18:10
Un rutier profesionist belgian a fost găsit într-un şanţ de un pădurar, după o căzătură gravă în timpul antrenamentului Primasport.ro
Un rutier profesionist belgian a fost găsit într-un şanţ de un pădurar, după o căzătură gravă în timpul antrenamentului
18:00
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Brobbey deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Brobbey deschide scorul
17:50
Primul atac al Iranului asupra Turciei de la începutul conflictului. Ce s-ar putea întâmpla cu meciul pe care România îl joacă la Istanbul Primasport.ro
Primul atac al Iranului asupra Turciei de la începutul conflictului. Ce s-ar putea întâmpla cu meciul pe care România îl joacă la Istanbul
17:50
Kader Keita, testat pentru alcool şi droguri după accidentul produs marţi! Primasport.ro
Kader Keita, testat pentru alcool şi droguri după accidentul produs marţi!
17:40
Sportivi din elita mondială vor veni la Cluj Running Festival Primasport.ro
Sportivi din elita mondială vor veni la Cluj Running Festival
17:40
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
17:30
Coco Gauff, îngrijorată de pierderile de vieţi omeneşti în Orientul Mijlociu. ”Este regretabil” Primasport.ro
Coco Gauff, îngrijorată de pierderile de vieţi omeneşti în Orientul Mijlociu. ”Este regretabil”
Acum 12 ore
17:20
Ştefănescu, aşteptat să semneze cu echipa din România: "Mai mult ca sigur!" Primasport.ro
Ştefănescu, aşteptat să semneze cu echipa din România: "Mai mult ca sigur!"
17:20
Bogdan Deac, şahistul român cu cel mai mare ELO, invitat să joace în două din cele cinci etape ale Grand Chess Tour Primasport.ro
Bogdan Deac, şahistul român cu cel mai mare ELO, invitat să joace în două din cele cinci etape ale Grand Chess Tour
