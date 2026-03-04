Nicuşor Dan va efectua joi o vizită la Varşovia
Rador, 5 martie 2026 00:40
Președintele Nicuşor Dan va efectua mâine o vizită la Varşovia, la invitația omologului său, Karol Nawrocki. Şeful statului va mai avea întrevederi cu premierul Poloniei, Donald Tusk, precum și cu conducerea Parlamentului și va participa la un eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie Polonă-Română. Reporter: Alina Stănuță – Avansarea parteneriatului strategic dintre România […]
• • •
Președintele Nicuşor Dan va efectua mâine o vizită la Varşovia, la invitația omologului său, Karol Nawrocki. Şeful statului va mai avea întrevederi cu premierul Poloniei, Donald Tusk, precum și cu conducerea Parlamentului și va participa la un eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie Polonă-Română. Reporter: Alina Stănuță – Avansarea parteneriatului strategic dintre România […]
Realizator: Cristina Dumitrescu – Proiectul de buget a fost finalizat. Toate capitolele au fost închise în ședința coaliției de astăzi, mai sunt de făcut mici corecturi, iar, la mijlocul săptămânii viitoare, documentul va fi trimis parlamentului pentru dezbatere și vot, a anunțat în această seară premierul Ilie Bolojan, în cadrul unui interviu la televiziunea B1TV. […]
22:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele francez, Emmanuel Macron, au discutat miercuri despre operațiunile militare ale SUA în conflictul cu Iran, a declarat o sursă apropiată lui Macron. În cadrul convorbirii, Macron a adus în discuţie şi problema Libanului, care a fost atras în urmările crizei iraniene, a spus sursa franceză./mbrotacel/lalexandrescu REUTERS – 4 […]
22:10
Preşedintele Franţei cere Israelului şi Libanului să atenueze tensiunile, pe fondul crizei din Iran # Rador
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat miercuri că a discutat cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, cu președintele libanez, Joseph Aoun, și cu premierul libanez, Nawaf Salam, despre situația din Liban, lansând apeluri la atenuarea tensiunilor. Într-o postare pe platforma de socializare X, Macron a afirmat că strategia Hezbollah de escaladare reprezintă o greșeală majoră care […]
Acum 6 ore
21:10
Liderii Iranului „plătesc cu sânge” pentru „crimele” lor împotriva Statelor Unite (purtătoarea de cuvânt a Casei Albe) # Rador
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a susţinut un briefing de presă, în cadrul căruia a afirmat că liderii Iranului „plătesc cu sânge” pentru „crimele lor” împotriva Statelor Unite şi a vorbit despre despre acțiunile regimului de la Revoluția iraniană din 1979 şi până în prezent. Ea a adăugat că foștii președinți au […]
20:50
Ministerul Energiei din Irak a anunţat că întreaga țară este afectată de o pană totală de curent. „Rețeaua electrică s-a oprit complet în toate provinciile Irakului”, a transmis ministerul, potrivit Agenției de Presă Irakiene (INA). Motivul întreruperii alimentării cu energie electrică este în prezent în curs de investigare, se arată într-un comunicat al ministerului, consultat […]
20:50
Preşedintele Iranului transmite statelor vecine că le respectă suveranitatea, însă trebuie să se apere de atacurile americane şi israeliene # Rador
Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, s-a adresat liderilor statelor vecine, insistând că Teheranul respectă suveranitatea lor, însă este nevoit să se apere în faţa atacurilor americane şi israeliene. El a subliniat că Iranul s-a străduit să evite războiul, prin diplomaţie, adăugând că stabilitatea regională trebuie să fie realizată prin efortul combinat al statelor din zonă. Iranul […]
19:50
Fostul ministru PSD al agriculturii, Adrian Chesnoiu, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare # Rador
Fostul ministru PSD al agriculturii, Adrian Chesnoiu, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare, într-un dosar legat de fraudarea unor concursuri de angajare în minister. Decizia nu este definitivă, poate fi atacată cu apel. Reporterul RRA, Diana Surdu aminteşte că Adrian Chesnoiu a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2022. […]
19:50
Legislatorii UE prelungesc suspendarea lucrărilor privind aprobarea acordului comercial UE-SUA # Rador
Parlamentarii UE au decis să nu reia lucrările la propunerile legislative legate de acordul comercial UE-SUA, argumentând că nu există nicio asigurare de la Washington că SUA își va respecta partea din acord. Bernd Lange, președintele comisiei pentru comerț a Parlamentului European, a declarat că majoritatea parlamentarilor reuniți miercuri au convenit să reevalueze situația săptămâna […]
Acum 8 ore
18:50
Utilizarea bazei aeriene Lajes din Azore de către SUA este în conformitate cu acordurile, a declarat premierul Portugaliei # Rador
Utilizarea bazei aeriene Lajes din insulele Azore de către Statele Unite se face „în conformitate scrupuloasă” cu legea și acordurile, a declarat miercuri premierul portughez Luis Montenegro în fața parlamentului. El a adăugat că autorizația pentru aeronavele americane de a utiliza baza a fost acordată în scopuri defensive, pe baza necesității și împotriva țintelor militare. […]
18:40
Autorităţile din Turcia au pregătit planuri pentru a face faţă unui posibil flux de migranți din Iran # Rador
Autorităţile din Turcia a elaborat planuri pentru a face față unui potențial flux de persoane care fug de războiul din Iran, a declarat miercuri ministrul turc de Interne, Mustafa Ciftci, pregătirile incluzând crearea unor posibile zone tampon de-a lungul frontierei și tabere de corturi. Până în prezent, nu au existat mișcări neobișnuite la cele trei […]
18:40
Guvernul de la Doha respinge declaraţia lui Abbas Araqchi conform căreia atacurile iraniene au vizat SUA, nu Qatarul # Rador
Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, i-a spus omologului său din Qatar, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, că atacurile iraniene cu rachete au fost îndreptate împotriva intereselor SUA și nu împotriva Qatarului. Șeful diplomaţiei qatareze „a respins categoric” această afirmație și a cerut încetarea imediată a atacurilor Iranului, a precizat Ministerul de Externe din Qatar […]
18:00
Guvernul de la Beijing va trimite un mediator în Orientul Mijlociu, a declarat ministrul chinez de externe # Rador
China va trimite un mediator special în Orientul Mijlociu, le-a transmis miercuri ministrul de externe Wang Yi omologilor săi din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, în condiţiile în care conflictul din regiune continuă să escaladeze. China apreciază reținerea și insistența Arabiei Saudite în rezolvarea diferențelor prin mijloace pașnice, a declarat dl Wang în timpul […]
17:50
Compania Air France a anunțat miercuri că, din cauza penuriei de combustibil din Cuba și a impactului acesteia asupra activității economice și turistice, zborurile companiei aeriene între aeroportul Paris-Charles de Gaulle și Havana vor fi suspendate temporar începând cu 29 martie. Ultimul zbor cu plecare de pe aeroportul Paris-Charles de Gaulle este programat pentru 28 […]
17:50
Conflictul din Iran – Wizz Air nu va opera zboruri către Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman până duminica viitoare # Rador
Wizz Air nu va lansa cu siguranță zboruri către Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman până duminica viitoare, a precizat miercuri, Wizz Air pentru Agenţia de Presă MTI. În această perioadă, compania aeriană va crește semnificativ numărul de zboruri între Sharm el-Sheikh și Budapesta, începând de vineri, urmând să existe 10 zboruri pe săptămână între […]
Acum 12 ore
17:20
O grupare de biserici conservatoare care refuză să accepte o femeie ca lider titular al Comuniunii Anglicane la nivel mondial a negat miercuri că ar provoca o schismă, precizând în schimb că încearcă să mențină continuitatea în Biserică. Conferința Globală Anglicană pentru Viitor (GAFCON), care grupează biserici conservatoare în principal din Africa și Asia, se […]
16:30
PSD îl consideră pe premierul Ilie Bolojan direct responsabil de blocarea adoptării bugetului # Rador
PSD reclamă o atitudine inflexibilă şi sfidătoare a premierului Ilie Bolojan, pe care-l consideră direct responsabil de blocarea adoptării bugetului şi de instabilitate în actuala guvernare. După şedinţa coaliţiei de astăzi, în care ar fi trebuit agreată forma finală a proiectului de buget, social-democraţii au transmis într-un mesaj pe internet că prim-ministrul, în mod deliberat, […]
16:20
Incidentul recent din Turcia nu justifică declanșarea Articolului 5 al NATO, a spus Pete Hegseth # Rador
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat miercuri că nu are sens ca distrugerea de către NATO a unei rachete balistice lansate din Iran către spațiul aerian turc să declanșeze clauza de apărare colectivă prevăzută în Articolul 5 al tratatului de constituire a alianţei militare. (REUTERS – 4 martie)/opopescu/dsirbu
16:00
Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a discutat la Moscova cu prim-vicepremierul rus, Denis Manturov și cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, despre livrările de energie rusești ținând cont de situația de pe piețele globale în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. În urma întâlnirii, ministrul ungar de externe a declarat că situația Ungariei […]
15:50
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat miercuri că SUA va învinge în războiul împotriva Iranului și că armata americană poate lupta cât timp va fi nevoie. „Apărarea noastră aeriană și cea a aliaților noștri au suficiente resurse. Putem duce această luptă cu ușurință, atât timp cât va fi nevoie„, a spus dl Hegseth./opopescu/dsirbu […]
15:50
Guvernul de la Berlin nu va reduce taxele pe benzină, pe fondul creșterii prețurilor petrolului din cauza războiului din Iran # Rador
Guvernul german se va abține de la reducerea taxelor pe benzină, au declarat miercuri oficiali de la Berlin, după ce escaladarea crizei din Orientul Mijlociu a provocat o creștere a prețurilor la pompe din cea mai mare economie a Europei și nu numai. „Acest lucru nu este pe ordinea de zi„, a declarat ministrul economiei, […]
15:40
Atenţia trebuie să fie pe cooperarea militară dintre Marea Britanie și SUA, nu pe criticile lui Donald Trump, a spus Keir Starmer # Rador
Premierul britanic Keir Starmer a declarat miercuri că relaţia specială dintre Marea Britanie și SUA în Orientul Mijlociu este demonstrată de cooperarea militară dintre acestea în acțiune, nu de cele mai recente critici venite din partea lui Donald Trump. Întrebat de un parlamentar dacă evenimentele recente au consolidat sau au slăbit relațiile cu Statele Unite, […]
15:30
Au început înscrierile pentru cea de-a treia ediție Bursele BookLand, cele mai mari burse din România: 35.000 de euro pentru 7 ani de studiu # Rador
Asociația BookLand lansează cea de-a treia ediție a programului Bursele BookLand, prin care elevii din mediul rural cu rezultate excepționale la învățătură pot primi sprijin financiar în valoare de 35.000 de euro fiecare, pentru a-și continua studiile la liceu și facultate. În condițiile în care doar 8 din 100 de elevi din mediul rural termină […]
15:20
Introducere Super Bowl nu este doar cel mai important eveniment sportiv anual din Statele Unite, ci și un fenomen cultural global în care reclamele ocupă un loc central. Pentru marketeri, acesta a devenit un moment de maximă expunere, în care pot adresa zeci de milioane de telespectatori simultan. Prețul unui spot de 30 de secunde […]
15:10
QatarEnergy a declarat forță majoră cu privire la transporturile de gaze naturale lichefiate – GNL – a anunțat compania într-un comunicat publicat miercuri. Compania a anunțat pe 2 martie că oprește producția de GNL și produse asociate din cauza atacurilor împotriva instalațiilor din orașul industrial Ras Laffan. (REUTERS – 4 martie)/opopescu/dsirbu RADOR RADIO ROMÂNIA (4 […]
15:00
Uniunea Europeană este pe deplin solidară cu Spania, a declarat miercuri președintele Consiliului European, Antonio Costa, în urma amenințărilor președintelui american Donald Trump de a pune capăt relaţiilor comerciale cu Spania din cauza poziției guvernului acesteia cu privire la atacurile americane împotriva Iranului. „Tocmai am avut o convorbire cu premierul Sanchez pentru a-i transmite solidaritatea […]
15:00
Modelul de creștere economică al Europei se apropie de sfârșit, a declarat președintele Eurogrup # Rador
Modelul economic vechi de decenii al Europei, care s-a bazat în mare măsură pe o forță de muncă în expansiune, se apropie de sfârșit, a declarat miercuri președintele miniștrilor de finanțe din zona euro, subliniind necesitatea de a mobiliza economiile pentru a finanța investițiile și inovarea. Kyriakos Pierrakakis a declarat la o conferință organizată de […]
14:50
Ministerul Afacerilor Externe anunță că două zboruri sunt programate din Dubai spre București # Rador
Ministerul Afacerilor Externe anunță că două zboruri operate de compania Fly Dubai sunt programate în această seară la ora 18:35 și la noapte, la ora 3:30, din Dubai spre București. Linia aeriană a transmis bilete reprogramate pasagerilor, care sunt rugaţi să meargă la aeroportul din Dubai conform instrucțiunilor, dar mai întâi să verifice condițiile de […]
14:50
O navă iraniană de luptă s-a scufundat în largul Sri Lankăi, după ce aparent a fost atacată. Marina şi aviaţia din Sri Lanka au reuşit să salveze mai mult de 30 de marinari iranieni de la bordul fregatei IRIS Dena, alţi peste 100 fiind daţi dispăruţi. Guvernul local nu a confirmat că a fost vorba […]
14:50
Conform celor mai recente rapoarte, aproximativ 200 de petroliere sunt blocate în Golf, iar traficul prin strâmtoarea Hormuz s-a oprit. Proprietarii navelor aşteaptă să vadă dacă acestea pot continua să navigheze în siguranţă printr-una dintre cele mai importante rute de tranzit a petrolului din lume. Aproximativ 60 de petroliere gigantice, reprezentând aproape 80% din flota […]
14:40
Agenți iranieni de informaţii şi-au semnalat disponibilitatea de a discuta cu CIA, relatează NYT # Rador
Agenți din cadrul Ministerului iranian al Informațiilor au semnalat că sunt dispuşi să contacteze Agenția Centrală de Informații (CIA) a SUA pentru discuții privind încetarea războiului, a relatat miercuri „New York Times” – NYT – citând oficiali informați despre această chestiune. Oferta ar fi fost făcută prin intermediul unei agenții de spionaj a unei țări […]
14:30
Preşedintele rus, Vladimir Putin, participă miercuri la reuniunea Colegiului Ministerului rus de Interne. În discursul său, Putin a cerut să se depună eforturi pentru refacerea şi modernizarea economiei Rusiei. Putin a cerut depunerea unor eforturi pentru refacerea economiei, dar, totodată, fără a crea bariere în calea unor întreprinderi, a mediului de afaceri care respectă legea./vdraguta/ctuluc […]
14:10
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Pe 4 martie 1933, la Washington D.C., zeci de mii de americani au privit cu sufletul la gură ceremonia de inaugurare a celui de-al 32-lea președinte al Statelor Unite: Franklin Delano Roosevelt (FDR). Țara se afla într-o criză profundă :Marea Depresiune care făcea ravagii, milioane de oameni erau șomeri, iar sistemul […]
14:00
Autor:Alexandru Eduard Balaci „Pare o bibliotecară blândă, dar are o voință de fier ascunsă sub manșetele gri.” New York Times, 1933 Introducere Într-o perioadă în care politica americană era dominată aproape exclusiv de bărbați, numele Frances Perkins a devenit sinonim cu curajul și viziunea socială. Născută în 1880, Perkins a fost prima femeie numită într-o […]
12:50
Spania spune nu războiului, potrivit unei declarații a Guvernului de la Madrid în privința conflictului în desfășurare din Orientul Mijlociu. Premierul Pedro Sánchez amintește că Statele Unite au atras Spania în războiul din Irak, care a declașat cel mai mare val de nesiguranță din Europa după căderea Zidului Berlinului. „Nu vom fi complici la ceva […]
12:40
Romfilatelia și Poșta Română ne aduc alături lumea minunată a florilor într-o emisiune filatelică ce urmează să fie introdusă în circulație joi, 5 martie a.c. sub denumirea Iriși, compusă din 4 timbre (cu valorile nominale de 5,50 lei, 6,50 lei, 9 lei și 16 lei) și 2 plicuri „prima zi”, în formate miniaturale. Florile de […]
Acum 24 ore
11:30
Stai sigur pe net: Theodora Sorici, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”: „Siguranța pe internet” # Rador
Tinerii caută soluții pentru fi în siguranță în mediul online, pentru a naviga fără probleme pe internet. Theodora Sorici, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, premiată la o competiție internațională de dezbateri, a vorbit, în cadrul campaniei Radio România „Stai Sigur pe net”, despre experiența sa în ceea […]
11:30
Singurul român premiat cu Medalia de aur a Concursului Internațional „Ceaikovski”, violoncelistul Andrei Ioniță revine la Sala Radio # Rador
Miercuri, 11 martie 2026 (de la 19.00), aveți ocazia de a-l aplauda la Sala Radio, alături de Orchestra de Cameră Radio, pe violoncelistul Andrei Ioniță – singurul artist român distins (în 2015) cu Medalia de aur a Concursului Internațional „Ceaikovski” de la Moscova. Evenimentul se va derula sub bagheta dirijorului ceh Jiří Rožeň. Caracterizat de […]
11:00
Forțele de Apărare ale Israelului a început „lovituri pe scară largă vizând ținte ale regimului terorist iranian din Teheran”, a transmis armata israeliană miercuri dimineață. Potrivit IDF, acesta este al zecelea val de atacuri de la izbucnirea noului conflict, sâmbătă. Miercuri, armata a spus că loviturile nocturne au vizat ceea ce a descris drept centre […]
10:20
Un cutremur puternic a lovit Catania în această dimineață, la ora locală 7:05. Evenimentul seismic a fost resimțit în toată provincia Catania și de-a lungul poalelor Etnei, ajungând până în provinciile Siracuza și Messina. Până în prezent nu au fost raportate pagube la infrastructură sau persoane, însă autoritățile locale au închis școlile ca măsură de […]
08:10
Noul ministru al educaţiei, Mihai Dimian, a depus ieri jurământul de învestitură, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Cotroceni în prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan şi a premierului Ilie Bolojan. Rector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava începând cu anul 2024, Mihai Dimian a coordonat anterior, în perioada 2012-2024, în calitate de prorector al […]
08:10
Péter Szijjártó a purtat o convorbire telefonică cu omologii săi din Emirate și Iordania despre repatrierea cetăţenilor ungari # Rador
Ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, a purtat o convorbire telefonică, marţi seara, cu omologii săi din Emiratele Arabe Unite şi Iordania despre situaţia din Orientul Mijlociu și repatrierea cetăţenilor ungari blocați în regiune. După convorbirea avută cu omologul său emirat, Abdullah bin Zayed al-Nahyan, şeful diplomaţiei ungare a declarat că situația din Orientul […]
08:10
Friedrich Merz: Persistă numeroase incertitudini privind evoluțiile de după războiul din Iran # Rador
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că, după întâlnirea de aseară de la Casa Albă cu președintele american Donald Trump, persistă numeroase incertitudini privind evoluțiile de după războiul din Iran. Într-un interviu acordat postului ZDF, liderul creștin democrat a declarat că în discuțiile cu președintele american a fost abordată și întrebarea pe ce bază a […]
08:10
Armata SUA a distrus 17 nave iraniene în cadrul campaniei sale împotriva Iranului, care implică zeci de mii de militari americani, a declarat marți într-un videoclip comandantul forțelor americane din Orientul Mijlociu. „În termeni simpli, ne concentrăm pe a doborî toate lucrurile care pot trage în noi”, a spus amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central […]
