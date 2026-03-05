La doar 8 luni, Vlăduţ se luptă cu o malformaţie cardiacă. Are nevoie de 13.000 de euro pentru operaţii
5 martie 2026
Un copil de opt luni nu știe ce înseamnă un diagnostic și nici ce este o intervenție pe cord. Știe doar ce este normal pentru vârsta lui: să râdă, să descopere lumea și să își caute echilibrul în timp ce o explorează. Vlăduț face toate acestea. Dar în timp ce el zâmbește, inima îi muncește prea mult. Legătura dintre aortă și artera pulmonară s-a încăpățânat să nu se închidă și lasă prea mult sânge să ajungă în plămânii fragili. Pentru că boala a avansat deja, bebelușul urmează să intre în sala de operație pe nouă martie. Îl putem ajuta trimițând un SMS de 2 euro la 8848, număr fără recurență.
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 5 martie 2026.
Val de viroze din cauza diferenţelor mari de temperatură. Cum ne putem ajuta sistemul imunitar # ObservatorNews
Primavara pe care am aşteptat-o cu atât de mult drag, ne aduce şi un cadou mai puţin plăcut - virozele respiratorii. Variaţiile de temperatură, dar şi sistemul imunitar slăbit de după iarna lungă şi grea, ne fac mai vulnerabili în faţa răcelilor. Specialiştii ne dau şi trucuri despre cum putem să ne ferim - sportul şi o alimentaţie bazată pe multe verdeţuri.
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 5 martie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Şi-a ucis colegul de muncă chiar sub ochii şefului, în Timiş. Totul a pornit de la o ceartă banală # ObservatorNews
Un bărbat de 42 de ani a fost reţinut 24 de ore, după ce şi-a ucis colegul de muncă.
"Am stat în Burj Al Arab şi chiar acolo a picat o rămăşiţă de dronă". Primii români, repatriaţi din Dubai # ObservatorNews
Şase state membre ale Uniunii Europene, printre care şi România, au activat mecanismul de protecţie civilă a UE, ceea ce permite finanţarea unei părţi a operaţiunilor de repatriere. Ce înseamnă asta mai exact? Uniunea Europeană finanţează 75% din costuri, cu condiţia ca cel puţin 30% din pasageri să aibă o altă cetăţenie decât cea a ţării solicitante. Între timp, azi-noapte, a aterizat pe aeroportul Otopeni primul avion din Dubai, de la începerea conflictului. Ca să ajungă în siguranţă acasă, piloţii au făcut un ocol de două ore. Şi în această dimineaţă urmează să ajungă în ţară şi a doua aeronavă, tot din Dubai. Zeci de români răsuflă acum uşuraţi. Însă cei rămaşi încă în Orient trăiesc între haos şi disperare. Fiecare noapte în plus înseamnă costuri uriașe, iar cei aflați în escală în Golf caută rute ocolitoare de zeci de ore, la prețuri astronomice.
Nicuşor Dan, vizită în Polonia, la invitaţia lui Karol Nawrocki. Securitatea europeană, principalul subiect # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan, se află joi, la Varşovia, la invitaţia preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki, şeful statului urmând să aibă o întrevedere şi cu prim-ministrul Donald Tusk. Tema securităţii europene va reprezenta un subiect principal al discuţiilor, în contextul riscurilor generate de agresiunea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi de conflictele din Orientul Mijlociu.
Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian, cele mai bune jucătoare de tenis ale României la momentul actual, s-au calificat, miercuri seara, în turul II al turneului feminin de tenis de la Indian Wells (Statele Unite ale Americii), competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste 9,4 milioane de dolari.
Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc vor avea loc joi, 5 martie, după ce la tragerile loto de duminică, 1 martie, Loteria Română a acordat peste 41.100 de câştiguri în valoare totală de peste 3,76 milioane de lei.
Marţi şi miercuri s-au jucat primele trei meciuri din sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, astfel că ştim, deja, primele trei semifinaliste ale competiţiei.
Horoscop 6 martie 2026. Este o zi ideală pentru a te dedica studiului şi pentru a-ţi stabili obiectivele de viitor.
Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru fraude la concursuri # ObservatorNews
Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, care este în prezent director general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, a fost condamnat, miercuri, de instanţa supremă la 4 ani de închisoare cu executare pentru fraudarea unor concursuri privind ocuparea unor posturi în direcţii judeţene ale ministerului. Chesnoiu a fost trimis în judecată în decembrie 2022 de Direcţia Naţională Anticorupţie, fiind acuzat de abuz în serviciu şi de faptul că a permis unor persoane neautorizate accesul la informaţii nedestinate publicităţii, în scopul obţinerii unor foloase necuvenite. Decizia poate fi atacată în apel, nefiind definitivă, scrie News.ro.
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa "Choke Me" # ObservatorNews
Alexandra Căpitănescu a câştigat finala Eurovision România 2026, ea fiind aleasă în urma Selecţiei Naţionale. Aceasta va reprezenta ţara noastră la Viena cu piesa "Choke Me", în luna mai.
China intervine în războiul Iran-Israel: trimite un emisar pentru medierea conflictului din Orientul Mijlociu # ObservatorNews
China a anunțat trimiterea unui emisar în Orientul Mijlociu pentru a încerca o mediere, a declarat miercuri ministrul de externe chinez, Wang Yi, în a cincea zi a conflictului declanșat de atacurile aeriene americano-israeliene asupra Iranului, potrivit AFP, citat de Agerpres.
Chefi la cuţite, 4 martie 2026. Isabela și-a deschis o cofetărie la 19 ani: "Vreau măcar o mică validare" # ObservatorNews
Al treilea episod al sezonului 17 Chefi la cuțite, difuzat pe 3 martie 2026, a adus în fața juraților o concurentă tânără, de 22 de ani, venită din Arad, de profesie cofetar. Aceasta le-a pregătit juraților o ruladă cu ciocolată și caramel sărat.
Bolojan, replică la "înţepăturile" PSD după ședința pe buget: Comunicatul partidului contrazice realitatea # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan susține că discuțiile din ședința de coaliție privind bugetul s-au desfășurat în bună regulă, iar documentul urmează să fie finalizat și trimis partidelor până la sfârșitul săptămânii. Șeful Guvernului a criticat însă comunicatul transmis ulterior de PSD, despre care spune că este "în totală contradicție cu ceea ce s-a întâmplat astăzi și cu realitatea", avertizând că astfel de dispute nu ajută coaliția într-un moment în care România trebuie să adopte rapid bugetul.
Exodul ultra-bogaților din Dubai: taxiuri de 5.000$ și zboruri private de 250.000$ pentru evacuare. Analiză FT # ObservatorNews
Costurile pentru evacuarea din Dubai au explodat pe fondul conflictului din regiune. Companiile plătesc zeci sau chiar sute de mii de dolari pentru a-și scoate angajații din emirat, iar pentru o familie cu doi copii prețul poate ajunge până la 250.000 de dolari, în special dacă se folosesc avioane private, potrivit unor companii de asigurări citate de Financial Times.
Vladimir Putin ia în calcul oprirea livrării de gaz pentru Europa: "Poate ar fi mai profitabil" # ObservatorNews
Președintele rus Vladimir Putin a afirmat miercuri că Rusia ar putea lua în calcul oprirea livrărilor de gaze către Europa și redirecționarea exporturilor către alte piețe considerate mai avantajoase, potrivit Reuters.
Cât trebuie să citească un copil pe zi ca să-și dezvolte imaginația. Soluţia care combate analfabetismul # ObservatorNews
Specialiștii spun că e nevoie de 15 minute pe zi de citit ca imaginația copiilor să prindă aripi și lectura să nu mai fie bau-bau. Într-o țară în care bibliotecile trag obloanele, iar aproape jumătate dintre elevi citesc, dar nu prea înțeleg ce, soluția sună simplu: citiţi cu voce tare! Și surpriză, cei mici nu mai spun n-am chef, ci devorează autori contemporani şi povești fresh. Colega mea, Mădălina Iacob, a intrat în poveste, într-o școală din București.
UE presează Kievul să permită inspecția conductei Drujba, care transportă petrol rusesc în Ungaria şi Slovacia # ObservatorNews
Kievul spune că există dovezi care arată că conducta Drujba este prea avariată pentru a relua livrările, în urma unui atac al Moscovei din luna ianuarie. Pe de altă parte, Ungaria şi Slovacia susţin că Ucraina a închis conducta intenţionat. Acum, Uniunea Europeană cere Kievului să facă o inspecţie independentă a conductei.
Greșeala care te poate lăsa fără bani când folosești Wi-Fi gratuit: "Nu mă gândesc prea mult la asta" # ObservatorNews
Error 404. Un mesaj care poate ascunde un pericol uriaş. Reţelele gratuite de wifi nu sunt întotdeauna sigure. Hackerii crează propriile clone la care telefonul ni se conectează automat. Două trei swipe-uri mai târziu, ne trezim fără date bancare sau fără conturi de social media. Fraudele informatice raportate au crescut cu 40% în România într-un singur an.
O mamă din Iași a murit sub ochii fiicei de 7 ani. Fetița nu a știut ce se întâmpla # ObservatorNews
O tânără de 25 de ani s-a stins sub privirile fetiţei sale. Copila de şapte ani a stat ore în şir la căpătăiul femeii fără să ştie ce se petrece cu mama sa. Când soţul victimei, aflat la muncă în Germania, a dat alarma, pentru femeie era prea târziu.
Bolnavii terminali, ținuți cu lunile la ATI, în timp ce alți oameni cu șanse așteaptă să se elibereze un pat # ObservatorNews
Demnitatea şi îngrijirea fără durere în ultimele momente ale vieţii sunt aproape inexistente în sistemul sanitar din România. Paliaţia înseamnă sprijin medical, psihologic şi social acordat pacienţilor în stadii terminale. În vestul Europei, statul asigură acest sprijin pentru mai bine de 70% dintre cei care au nevoie. La noi, sunt câteva centre în toată ţara. Aşa că bolnavii pentru care nu mai există vindecare sunt internaţi în secţiile ATI, acolo unde fiecare secundă poate fi capitală pentru salvarea unei vieţi. Ce face statul? Ce ştie mai bine. Strategii peste strategii. Sănătatea rămâne, până în ultima clipă, cu garda jos.
Câte autostrăzi noi ar putea avea România în 2026. Lucrări întârziate, dar promisiuni pentru sute de kilometri # ObservatorNews
An record pentru lucrările de infrastructură. România ar putea încheia 2026 cu încă 250 de kilometri de drumuri expres şi autostrăzi noi, promit cei de la Compania de Drumuri. Multe porţiuni sunt, însă, restante de un an sau chiar mai bine.
Imagini în premieră cu polițiștii care au ajuns la casa lui Kreiner. Milionarul a mai trăit doar câteva minute # ObservatorNews
Adrian Kreiner, milionarul sibian ucis în noiembrie 2023, trăia atunci când poliţiştii au ajuns în vila lui. Cel puţin aşa reiese din înregistrările făcute de bodycamul unuia dintre agenţii care au răspuns apelului la 112. Avocatul a doi dintre criminali crede că iubita omului de afaceri are legătură cu crima.
SURSE: PSD a blocat bugetul și forțează schimbarea lui Bolojan. A cerut mai mulți bani pentru ajutoare sociale # ObservatorNews
Au stat la aceeaşi masă, dar s-au înţeles separat. PNL spune că bugetul e echilibrat şi că săptămâna viitoare îl va trimite în Parlament. PSD ameninţă că va rupe Coaliţia de guvernare pentru că a primit doar jumătate din suma cerută pentru ajutoarele sociale. Liderii PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că ar vrea să taie din banii care li se cuvin Primăriilor, dar si din fondurile necesare pentru investiţiile locale. Surse Observator spun că PSD ar putea forţa debarcarea lui Ilie Bolojan şi înlocuirea lui cu un alt premier propus de PNL.
Orașul "pedepsit" pentru că a supraviețuit cutremurului din 1977, chiar înainte de vizita lui Ceaușescu # ObservatorNews
La 49 de ani de la cel mai devastator cutremur care a lovit România, Observator vă arată povestea pe care nimeni nu a avut voie s-o spună. Nu toate orașele au fost distruse de seism. Unele au fost distruse de frică. În Zimnicea, autoritățile au trimis la centru cifre apocaliptice. Blocuri prăbușite. Cartier după cartier distrus. O catastrofă convenabilă. În realitate, erau doar câteva fisuri. Apoi s-a anunțat vizita lui Nicolae Ceaușescu. Și, brusc, minciuna trebuia să devină realitate. Aşa au intrat buldozerele într-un oraş care supravieţuise. Pentru că uneori istoria nu se scrie cu litere, ci cu moloz.
Simulare a specialiștilor: care ar fi urmările dacă Bucureștiul ar fi lovit de un cutremur ca în 1977 # ObservatorNews
Bucureștiul stă pe o bombă cu ceas. Iar când pământul va începe să se miște, nu vom avea unde să fugim. Specialiștii avertizează că un cutremur major poate lovi oricând, iar urmările ar fi devastatoare. Zeci de clădiri prăbușite şi mii de oameni prinși sub dărâmături. Nu e un scenariu exagerat, ci unul posibil, într-un București cu tot mai multe imobile cu risc seismic și tot mai puține consolidări. Oraşul în care locuiesc peste 2 milioane de oameni este acum capitala cu cel mai ridicat risc seismic din Europa.
Filmul accidentului provocat de Kader Keita, care a fugit de la fața locului. Riscă închisoarea # ObservatorNews
Fotbalistul Kader Keita de la Rapid a fost prins cu o intrare criminală în afara terenului. Sportivul de 25 de ani a lovit o femeie pe trecerea de pietoni și a fugit de la locul accidentului. Acum, de pe gazon, mijlocașul a intrat direct în prelungirile unui scandal care l-ar putea costa 7 ani de închisoare. Se întorcea de la slujba de Ramadan, după o noapte în care nu ar fi dormit deloc. Victima este în comă la spital, cu fracturi și traumatisme grave. Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere.
SUA anunță o premieră de la al Doilea Război Mondial, după scufundarea navei iraniene. "Moarte tăcută" # ObservatorNews
Războiul din Orientul Mijlociu escaladează, iar NATO intervine în conflict. Alianţa, din care şi România face parte, a doborât o rachetă iraniană care se îndrepta spre Turcia. Franța și Marea Britanie intră şi ele în luptă, iar Parisul trimite un portavion nuclear în Mediterană. Iranul nu dă niciun pas înapoi. Succesiunea la putere se joacă pe muchie de cuțit.
"Vrem acasă, nu mai suportăm". Românii blocați de război, fără cazare și cu costuri de mii de euro # ObservatorNews
Haos și disperare pentru românii blocați în Orientul Mijlociu! A cincea zi fără zboruri spre casă şi peste 3.000 de oameni prinși între aeroporturi și hoteluri scumpe. Fiecare noapte în plus înseamnă costuri uriașe, iar cei aflați în escală în Golf caută rute ocolitoare de zeci de ore, la prețuri astronomice. Primul avion Dubai - Otopeni va ajunge în această noapte la Bucureşti. Ca să ajungă în siguranţă acasă, cei 200 de pasageri fac un ocol de două ore.
Reacția Rusiei după ce România ia în calcul posibilitatea de a găzdui arme nucleare de la Franța # ObservatorNews
România este pusă în fața unei decizii istorice: acceptă sau nu să găzduiască arme nucleare? O propunere în acest sens ar putea veni din partea Franței, care a anunțat deja că vrea să-și răspândească arsenalul nuclear în mai multe state europene pentru a descuraja astfel un atac asupra aliaților de pe continent. Ministrul de Externe spune că discuțiile sunt încă în fază incipientă. Ministrul Apărării avertizează că, dincolo de avantajele evidente pe care le-ar propune adăpostirea sub o umbrelă nucleară, o astfel de decizie ar putea transforma România într-o țintă.
Întoarcerea pe autostradă este una dintre cele mai periculoase și grav sancționate manevre din trafic. Șoferii prinși făcând acest lucru riscă amendă mare și suspendarea permisului.
Circulația pe banda de urgență este una dintre cele mai grave abateri în trafic. Șoferii care folosesc această bandă pentru a evita coloanele riscă amenzi mari și suspendarea permisului.
Mario Iorgulescu va fi rejudecat pentru consum de alcool și droguri la volan. Decizia Înaltei Curți # ObservatorNews
Mario Iorgulescu va fi rejudecat pentru conducere sub influența alcoolului și a drogurilor, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în casație formulat de procurori și a anulat decizia prin care Curtea de Apel București stabilise că fapta s-a prescris. Instanța supremă a trimis cauza spre rejudecare pentru stabilirea pedepsei în acest capăt de acuzare, în dosarul accidentului din 2019 în care un bărbat și-a pierdut viața.
Oraşul din România de care s-au îndrăgostit britanicii. "Comorile ascunse" ale ţării, în topul Daily Mail # ObservatorNews
Britanicii îşi planifică vacanţa de vară, iar mulţi dintre ei sunt din ce în ce mai atraşi de locuri mai puţin cunoscute din Europa. Potrivit unui top al celor mai accesibile "comori ascunse" ale continentului, realizat de Daily Mail, Braşovul este una dintre destinaţiile de care englezii s-au îndrăgostit.
"Nu există clădire fără risc seismic". Matei Sumbasacu, avertisment despre pericolul unui mare cutremur # ObservatorNews
Cât de pregătită este România pentru un nou mare cutremur și ce s-a schimbat, de fapt, după 1977? Inginerul specializat în structura clădirilor cu risc seismic, Matei Sumbasacu, a vorbit la Observator, într-o ediție prezentată de Teodora Tompea, despre vulnerabilitatea clădirilor și riscurile la care sunt expuși locuitorii Capitalei.
Profesor de Matematică din Capitală, arestat după ce a agresat sexual o elevă la meditaţii # ObservatorNews
Un bărbat din Capitală care făcea meditaţii la matematică cu copiii, la el acasă, într-o locuinţă din Sectorul 3 al Capitalei, a fost plasat sub arest preventiv pentru agresiune sexuală asupra unei minore. Victima este o adolescentă de 14 ani pe care individul ar fi atins-o şi ar fi sărutat-o cu forţa, chiar în timpul orei de pregătire. Alţi doi elevi se aflau la el în casă, dar profesorul i-ar fi trimis pe balcon înainte, tocmai ca să rămână singur cu fata.
Justiţie după 12 ani. Daune morale de 400.000 euro pentru familia fetiţei moarte la Spitalul Municipal Huşi # ObservatorNews
Magistraţii de la Tribunalul Vaslui au decis, miercuri, că părinţii şi alte patru rude ale fetiţei care a decedat în urmă cu 12 ani, la vârsta de 4 ani, după ce ar fi fost tratată necorespunzător la Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Huşi, trebuie să primească daune morale în valoare de 400.000 de euro pentru pierderea suferită, scrie Agerpres.
Femei de Poveste. Mariana Robea, îngerul păzitor al victimelor violenţei domestice: "Mă culc cu gândul la ele" # ObservatorNews
Vă prezentăm azi o nouă poveste inspiraţională din seria dedicată femeilor care fac diferenţa în comunitatea în care trăiesc. O cunoaştem aşadar pe Mariana Robea, femeia care luptă pentru femei şi pentru viitorul copiilor, într-o rubrică marca Observator 16. În 19 ani, a salvat mii de suflete prin intermediul fundaţiei pe care o conduce, una dedicată victimelor violenţei domestice. A fost refugiul şi protecţia pe care statul nu a putut să le ofere. Femei care credeau că nu mai există speranţă sunt astăzi în viaţă datorită ei, iar copii fără nicio perspectivă de viitor au ajuns oameni de bază în comunităţile lor.
Preot în Anglia în weekend şi muncitor pe şantier de luni până vineri. Povestea românului "bun la toate" # ObservatorNews
Viața lui Nicolae Bulat, un preot român stabilit în Marea Britanie este împărțită între altar și șantier, relatează pagina de Facebook Anunțul UK.
Conferința „Harta Longevității Feminine”: ce descoperă știința despre viața mai lungă a femeilor # ObservatorNews
Femeile trăiesc, în medie, mai mult decât bărbații, iar această diferență de speranță de viață este confirmată constant de statisticile demografice din România și din întreaga lume. În țara noastră, diferența este de aproximativ patru până la șase ani, însă această realitate ridică o serie de întrebări importante pentru medicina modernă: ce mecanisme biologice stau la baza longevității feminine și cum pot fi înțelese aceste avantaje pentru a îmbunătăți sănătatea populației în ansamblu.
Ce pedeapsă riscă mijlocașul de la Rapid care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni și a plecat # ObservatorNews
Un fotbalist de la Rapid a fost ridicat de Poliţie de acasă, la scurt timp după un antrenament, după ce s-a descoperit că a lovit o femeie de 67 de ani pe trecerea de pietoni, apoi a fugit de la locul accidentului. S-a întâmplat la ora 6 dimineaţa, când mijlocaşul Kader Keita, de religie musulmană, se întorcea de la rugăciunea de dimineaţa, de Ramadan. Femeia a ajuns în stare critică la spital, cu mai multe fracturi şi lovituri la cap - nici nu ştia ce i se întâmplase. Momentul impactului a fost însă surprins de o cameră de supraveghere.
Cum ar funcționa de fapt umbrela nucleară a Franței, sub care ar putea fi și România # ObservatorNews
Planul lui Emmanuel Macron privind umbrela nucleară a Franței, care să protejeze Europa, nu este unul nou. Propunerea a mai fost făcută și în 2020, când nu a existat interes. Acum însă liderul francez propune pentru prima dată pași concreți pentru o umbrelă nucleară europeană, fără să vrea să o înlocuiască pe cea a SUA din NATO. Concret ar însemna extinderea protecției nucleare franceze asupra Europei, prin exerciții, desfășurări temporare de avioane nucleare și coordonare militară, explică Financial Times. Nu e clar dacă presupune şi staționarea de focoase nucleare în alte țări. România a fost invitată oficial să intre sub umbrela nucleară a Franţei, iar CSAT-ul ar urma să decidă, a confirmat şefa diplomaţiei române.
49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977. Mărturii sfâşietoare: "Bunica m-a ţinut în braţe sub dărâmături" # ObservatorNews
Au trecut aproape 50 de ani de la cutremurul din 4 martie. Amintirea acelui minut care a schimbat faţa României şi a luat peste 1.500 de vieţi e încă dureroasă. Iar frica de un posibil nou cutremur e foarte mare, având în vedere că zeci de clădiri riscă să se prăbuşească. Am auzit atât de multe poveşti încât pot să îmi imaginez dimensiunea acelei tragedii - au fost familii întregi care au pierit sub dărâmături. Am vorbit azi cu 2 dintre supravieţuitori. A fost extrem de emoţionant pentru mine. Iar pentru ei, la fel de greu să rememoreze. Ca şi cum cutremurul a fost ieri. Astăzi întrebarea e: ce ne facem dacă s-ar întâmpla mâine? Un material marca Observator 16
Apple a anunţat MacBook Neo, care, la 600 de dolari, va deveni cel mai ieftin laptop din portofoliul companiei şi o alternativă redutabilă la laptopurile cu Windows din acest segment de preţ, informează News.ro.
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că mai multe zone din centrul Capitalei sunt analizate pentru proiecte de regenerare urbană. Printre acestea se numără Bulevardul Magheru, Calea Victoriei sau Piața Amzei.
Solitaire este un joc preferat constant de cei care apreciază activitățile ce îmbunătățesc concentrarea, răbdarea și capacitatea de atenție. În același timp, stimulează gândirea strategică, contribuind la dezvoltarea abilităților cognitive. Originile jocului datează de câteva secole, iar de-a lungul timpului acesta a evoluat continuu.
România, pe cântar. 3 din 10 copii în vârstă de 8 ani se luptă cu kilogramele în plus # ObservatorNews
Riscul de obezitate este confirmat oficial şi de cifrele publicate de Institutul Naţional de Sănătate Publică miercuri, de Ziua Mondială de Luptă împotriva Obezităţii.
PSD îl ameninţă pe Ilie Bolojan, după scandalul pe Buget: Ne vom reuni pentru a decide acţiunile care se impun # ObservatorNews
Liderii s-au întâlnit de dimineață la Guvern pentru a ajunge la un acord cu privire la Bugetul pe 2026, care ameninţă să arunce în aer Coaliția de guvernare. PSD a emis, miercuri, un comunicat în care menţionează că premierul Ilie Bolojan a provocat un nou blocaj în Coaliţie după ce, deliberat, a inclus în proiectul său de buget prevederi care contravin total solicitărilor partidelor care îi asigură sprijinul în Parlament. PSD vine cu precizarea că, după primirea formei finale a proiectului de buget, conducerea sa se va reuni pentru a decide acţiunile ce se impun.
