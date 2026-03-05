Şeful Nvidia spune că investiţia de 30 de miliarde de dolari în OpenAI ar putea fi ultima înainte de listarea companiei

09:00

China a cerut celor mai mari rafinării să suspende semnarea de noi contracte pentru exportul de combustibili rafinaţi şi să încerce să anuleze livrările deja angajate, pe fondul faptului că extinderea conflictului din Orientul Mijlociu a redus producţia rafinăriilor, au declarat joi mai multe surse din industrie şi comerţ, familiarizate cu situaţia