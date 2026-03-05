Nicuşor Dan, în vizită la Varşovia
Bursa, 5 martie 2026
Preşedintele Nicuşor Dan, se află joi, la Varşovia, la invitaţia preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki, şeful statului urmând să aibă o întrevedere şi cu prim-ministrul Donald Tusk
• • •
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a declarat miercuri că armata SUA deţine suficiente muniţii pentru a-şi duce la bun sfârşit campania împotriva Iranului, sugerând că războiul împotriva Republicii islamice ar putea dura până la opt luni
Sosirile şi înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare inclusiv apartamente şi camere de închiriat au scăzut cu 7,3% şi respectiv cu 8,5%, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna ianuarie 2025, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS)
Un număr de 4.688.092 de pensionari era înregistrat în februarie 2026 în România, cu 9.978 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.780 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice
Şeful Nvidia spune că investiţia de 30 de miliarde de dolari în OpenAI ar putea fi ultima înainte de listarea companiei # Bursa
Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a declarat că investiţia recentă de 30 de miliarde de dolari în OpenAI ar putea fi ultima realizată de compania sa în startupul de inteligenţă artificială, deoarece OpenAI s-ar putea lista bursă spre sfârşitul acestui an
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) anunţă că 23 de zboruri spre şi dinspre Tel Aviv, Damasc, Dubai, Doha au fost anulate joi din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu
China a anunţat joi că bugetul său pentru apărare, al doilea ca mărime din lume, mult în urma celui al Statelor Unite, va creşte cu 7% în 2026, un procent uşor mai mic decât anul trecut (7,2%), dar în linie cu anii precedenţi
Un val de pariuri plasate înaintea atacurilor americano-israeliene asupra Iranului a generat suspiciuni de tranzacţii bazate pe informaţii privilegiate şi a relansat dezbaterea privind reglementarea pieţelor de predicţie, conform unui articol publicat de Al Jazeera, din care relatăm cele ce urmeaza
China a cerut celor mai mari rafinării să suspende semnarea de noi contracte pentru exportul de combustibili rafinaţi şi să încerce să anuleze livrările deja angajate, pe fondul faptului că extinderea conflictului din Orientul Mijlociu a redus producţia rafinăriilor, au declarat joi mai multe surse din industrie şi comerţ, familiarizate cu situaţia
Iranul a susţinut joi că a lansat rachete care vizau sediile forţelor kurde din Kurdistanul irakian
Forţele Armate ale Iranului au negat că ar fi lansat vreo rachetă către teritoriul Turciei, insistând că Iranul respectă suveranitatea Turciei
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat săptămâna aceasta la testele maritime ale unui distrugător de ultimă generaţie şi ale unei rachete de croazieră lansate de pe submarin
Compania chineză Xiaomi testează roboţi umanoizi în fabrica sa de producţie pentru vehicule electrice, în încercarea de a creşte productivitatea liniilor de asamblare, a declarat preşedintele companiei, Lu Weibing, într-un interviu acordat CNBC la târgul Mobile World Congress din Barcelona
Putin a acuzat Ucraina de atac asupra unui petrolier rusesc care a explodat în largul Libiei # Bursa
Vladimir Putin a acuzat Ucraina de comiterea unui atac terorist asupra unuia dintre transportatorii de gaze naturale lichefiate ai Rusiei, care a explodat în flăcări şi s-a scufundat în Marea Mediterană, în largul Libiei
Statele Unite îşi extind cooperarea economică cu Venezuela, după cesecretarul american de interne Doug Burgum s-a întâlnit la Caracas cupreşedintele interimar Delcy Rodriguez
Guvernul Chinei a cerut celor mai mari rafinării de petrol din ţară să suspende exporturile de motorină şi benzină, deoarece escaladarea conflictului din Golful Persic perturbă sosirea ţiţeiului dintr-una dintre cele mai mari regiuni producătoare din lume
Autorităţile din Qatar evacuează locuitorii care trăiesc and #8222;în vecinătatea and #8221; Ambasadei SUA ca and #8222;măsură de precauţie temporară and #8221;, a anunţat joi Ministerul de Interne de la Doha
Iranul va viza instalaţia nucleară israeliană de la Dimona dacă Israelul şi Statele Unite vor încerca să schimbe regimul din Republica Islamică, a relatat miercuri agenţia de ştiri semi-oficială ISNA, citând un oficial militar iranian
Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat joi că nu poate exclude participarea militară a ţării sale la războiul care se intensifică în Orientul Mijlociu
Companiile de asigurări maritime din piaţa londoneză continuă să ofere acoperire pentru navele care operează în Orientul Mijlociu, în pofida creşterii primelor de risc de război provocate de escaladarea conflictului din Golf, a declarat miercuri Angus Blayney, director al diviziei maritime a brokerului de asigurări Gallagher
Preşedintele SUA, Donald Trump, s-a poziţionat de partea companiilor din industria criptomonedelor într-o confruntare majoră cu băncile americane privind posibilitatea de a oferi randamente similare dobânzilor pentru stablecoins
Conflictul dintre axa SUA-Israel şi Iran a intrat în a şasea zi, marcatde o intensificare severă a ostilităţilor şi de ramificaţiiinternaţionale majore
Arabia Saudită a anunţat joi că a doborât trei rachete de croazieră în apropierea oraşului Al-Kharj, din centrul ţării, în a şasea zi a războiului din Orientul Mijlociu
Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri că războiul cu Iranul este un succes major încă din primele zile
Casa Albă: SUA dispun de arme and #8222;mai mult decât suficiente and #8221; pentru a purta un război îndelungat cu Iranul # Bursa
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri că SUA dispun de arme and #8222;mai mult decât suficiente and #8221; pentru a purta un război îndelungat cu Iranul, în ciuda sugestiilor anterioare ale preşedintelui Donald Trump că stocurile nu sunt pe atât de extinse pe cât ar fi dorit
Armata israeliană a anunţat că a plasat sub alertă joi dimineaţă centrul ţării şi a declanşat apărarea aeriană pentru a intercepta and #8222;rachete lansate din Iran către teritoriul israelian and #8221;
TradeVille: Banca Transilvania mizează pe un model de business robust şi disciplină financiară # Bursa
Grupul Banca Transilvania SA a încheiat anul 2025 cu un profit uşor în scădere şi venituri în creştere, susţinute de activitatea comercială dinamică şi eficienţa operaţională. Anul a fost marcat de cel mai puternic trimestru patru din ultimii ani, precum şi de achiziţii şi fuziuni strategice în România şi Republica Moldova.
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a crescut 5,88%, de la 5,62% în ziua anterioară.
Euro a scăzut, ieri, cu 0,0022 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0959 lei/euro.
Bursele europene au crescut ieri, pe fondul noilor evoluţii ale conflictului din Orientul Mijlociu.
Preţurile petrolului şi gazelor naturale au înregistrat creşteri masive după declanşarea noului război din Golf împotriva Iranului.
* Robert Anghel a preluat poziţia de CEO al băncii de la Gabriela Nistor, care rămâne membru al board-ului * Gabriela Nistor: and #8222;Cred că până la finalul anului, Salt se va apropia foarte mult de statutul de bancă matură and #8221;* Robert Anghel: and #8222;Înspre finalul anului trebuie să depăşim un milion de clienţi and #8221;
*Potrivit Studiului Insolvenţelor realizat de Coface pentru anul 2025, 7.553 de companii au intrat în procedura insolvenţei, ceea ce reprezintă o creştere de 3,84% faţă de anul 2024 *Studiul mai arată că numărul procedurilor de concordat preventiv deschise anul trecut a fost cu 130% mai mare comparativ cu cel din anul 2024
Prognoza pentru RomâniaValorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale specifice datei în cea mai mare parte a ţării.
Acum, în chiar acest moment, se nasc marile oportunităţi speculative generate de războiul din Iran - omul de afaceri, în mod normal, este conştient că blocajul din energie, gâtuirea transportului hidrocarburilor şi riscul geopolitic aduc atât pierderi, cât şi câştiguri.
Conflictul dintre Statele Unite, Israel şi Iran escaladează rapid într-o confruntare militară de mare intensitate, cu bombardamente masive asupra teritoriului iranian, represalii regionale şi declaraţii tot mai agresive din partea Washingtonului, care se pregăteşte să revendice în următoarele zile o dominaţie totală a spaţiului aerian iranian.
Escaladarea militară din Golful Persic a produs imediat o primă geopolitică în preţul petrolului. Această primă reflectă riscul perceput de piaţă privind perturbarea aprovizionării energetice.
* Titlurile Electro-Alfa International s-au apreciat cu 3,81%, până la 10,9 lei; capitalizarea bursieră a companiei a ajuns la 2,06 miliarde lei, cu 23% peste evaluarea din ofertă
Preţul petrolului a scăzut ieri, pe pieţele externe, pentru prima dată de când SUA au lansat războiul împotriva Iranului, după ce secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a declarat că administraţia Trump va oferi sprijin petrolierelor care tranzitează Golful Persic şi va anunţa noi măsuri în zilele următoare, potrivit CNBC.
Casa Albă: Spania a acceptat să coopereze cu operaţiunile militare ale SUA împotriva Iranului # Bursa
Spania a acceptat să coopereze cu operaţiunile militare ale Statelor Unite în Orientul Mijlociu, după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va întrerupe relaţiile comerciale cu Madridul, a anunţat Casa Albă.
Loviturile aeriene israeliene asupra Libanului au ucis 72 de persoane de luni, anunţă Ministerul Sănătăţii # Bursa
Atacurile aeriene lansate de Israel asupra Libanului au provocat moartea a 72 de persoane şi au determinat strămutarea a peste 83.000 de oameni de la începutul noii runde de confruntări dintre Israel şi gruparea libaneză Hezbollah, potrivit Ministerului Sănătăţii de la Beirut.
Şeful Pentagonului anunţă o anchetă după informaţiile despre un atac asupra unei şcoli de fete din Iran # Bursa
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunţat miercuri deschiderea unei anchete în urma informaţiilor potrivit cărora o şcoală de fete din sudul Iranului ar fi fost lovită într-un atac soldat cu peste 160 de morţi.
Două drone au fost doborâte în apropierea aeroportului internaţional din Bagdad, la câteva ore după un alt incident similar care a vizat aceeaşi zonă, au anunţat surse din domeniul securităţii.
Ministerul britanic al Apărării a anunţat că drona care a vizat luni baza aeriană britanică RAF Akrotiri din Cipru nu a fost lansată din Iran.
Afganistanul şi Pakistanul continuă confruntările armate la frontieră, în a zecea zi de conflict # Bursa
Luptele dintre forţele talibane afgane şi armata pakistaneză au continuat miercuri de-a lungul frontierei comune, fiind raportate dueluri de artilerie şi confruntări directe în mai multe zone, în cea de-a zecea zi de ostilităţi.
India respinge afirmaţiile potrivit cărora marina americană ar folosi porturi indiene în războiul cu Iranul # Bursa
Ministerul de Externe al Indiei a respins informaţiile potrivit cărora marina militară a Statelor Unite ar utiliza porturi indiene în contextul conflictului cu Iranul.
SUA: Iranul lansează tot mai puţine rachete, în timp ce loviturile americane se extind în interiorul ţării # Bursa
Iranul a redus semnificativ numărul rachetelor lansate faţă de primele zile ale conflictului declanşat sâmbătă de atacurile americano-israeliene, a declarat miercuri generalul Dan Caine, şeful Statului Major Interarme al Statelor Unite.
Ministrul de externe al Qatarului, Şeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, i-a transmis omologului său iranian, Abbas Araghchi, că atacurile lansate de Iran indică o escaladare a conflictului şi nu arată nicio intenţie reală de reducere a tensiunilor sau de găsire a unei soluţii diplomatice.
Slovacia abrogă legea privind desfiinţarea biroului avertizorilor de integritate, criticată de Bruxelles # Bursa
Premierul slovac Robert Fico a anunţat miercuri că guvernul său va abroga legea adoptată în decembrie care prevedea desfiinţarea biroului destinat protecţiei avertizorilor de integritate, o măsură criticată atât de Comisia Europeană, cât şi de organizaţiile neguvernamentale.
EY: Anul 2026 aduce o creştere semnificativă - de la 10% la 16% - a impozitelor pe veniturile din dividende # Bursa
Anul 2026 aduce o creştere semnificativă - de la 10% la 16% - a impozitelor pe veniturile din dividende şi câştiguri de capital, cu impact major pentru antreprenorii români
