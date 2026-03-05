VIDEO Momentul în care un submarin al SUA torpilează și scufundă o fregată iraniană cu 150 de marinari la bord
Newsweek.ro, 5 martie 2026
Un submarin american a scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian, într-un atac cu torpilă Mark 48. Pentagonul spune că este prima scufundare a unei nave inamice de către un submarin american de la al Doilea Război Mondial încoace.
Mai suntem „grânarul Europei?” Producem doar 0,6% din totalul de cereale la nivel mondial. La ce preț vindem? # Newsweek.ro
România apare adesea ca „grânarul Europa”, expresie folosită în diverse contexte. Producția de cereale a României este de sub 1% la nivel mondial. E drept nici România nu este cea mai întinsă națiune.
Concedieri brutale la un gigant tehnologic. Angajații dintr-o divizie de robotică, trimiși acasă # Newsweek.ro
Amazon a concediat angajați din divizia sa de robotică săptămâna aceasta. În total, compania a eliminat peste 57.000 de posturi corporative din 2022 până în prezent.
Războiul din Orient a escaladat. Mii de luptători paramilitari kurzi ar fi trecut granița din Irak în Iran și au lansat o ofensivă terestră împotriva forțelor regimului de la Teheran. Washingtonul și Tel Avivul ar putea lua în calcul sprijinirea acestor grupări.
SUA accelerează ofensiva în Iran. Pentagonul anunță extinderea atacurilor în interiorul țării: Abia am început # Newsweek.ro
Secretarul apărării Pete Hegseth afirmă că operațiunea militară a SUA împotriva Iranului intră într-o nouă etapă, cu atacuri extinse în interiorul țării. Washingtonul susține că lansările de rachete iraniene au scăzut semnificativ după loviturile americane.
SUA cumpără 1.000 rachete Tomahawk la 1.300.000$ bucata. Șefii Lockheed Martin și Raytheon, chemați de Trump # Newsweek.ro
Administrația Trump intenționează să se întâlnească vineri la Casa Albă cu directorii celor mai mari contractori din domeniul apărării din SUA pentru a discuta despre accelerarea producției de arme.
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026 cu „Choke Me”: reacția artistei după victorie # Newsweek.ro
Artista Alexandra Căpitănescu a câștigat selecția națională și va reprezenta România la Eurovision 2026 cu piesa „Choke Me". „Vreau ca muzica mea să ajungă la oameni", a declarat, emoționată, după victorie.
Nicuşor Dan, vizită importantă la Varşovia: discuţii cu liderii Poloniei despre securitatea Europei # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, se află joi, la Varşovia, la invitaţia preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki, şeful statului urmând să aibă o întrevedere şi cu prim-ministrul Donald Tusk.
Spectacol în Cupa României: U Cluj întoarce scorul cu Hermannstadt, FC Argeș tremură cu Gloria Bistrița # Newsweek.ro
Marţi şi miercuri s-au jucat primele trei meciuri din sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, astfel că ştim, deja, primele trei semifinaliste ale competiţiei.
LIVE Război în Orient: Irannul, sub o ploaie de rachete SUA-Israel. Trump: „Suntem într-o poziție de forță” # Newsweek.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu intră în a cincea zi, pe fondul escaladării atacurilor dintre SUA, Israel și Iran. Armata israeliană a anunțat noi lovituri asupra obiectivelor militare iraniene, iar Teheranul răspunde cu drone și rachete.
VIDEO Războiul din Orientul Mijlociu s-a extins rapid. 15 țări sunt vizate de atacurile Iranului # Newsweek.ro
De la începutul atacurilor americane de sâmbătă, Iranul a ripostat împotriva Israelului și a mai multor state din Golf, dar și împotriva Ciprului și Turciei.15 țări sunt implicate în momentul de față în războiul din Orientul Mijlociu.
Creșterea pensiilor pentru 1.000.000 pensionari, declanșează război între Grindeanu și Bolojan. Nu accept! # Newsweek.ro
ESte un război deschis și total între Bolojan și Grindeanu pe Pachetul Social propus de PSD. Creșterea pensiilor pentru 1.000.000 pensionari ar putea duce la destrămarea coaliției.
Iranul ar trimite semnale către SUA pentru negocieri de pace, dar Washingtonul spune că nu există discuții # Newsweek.ro
Serviciile secrete iraniene au transmis Statelor Unite că ar putea fi pregătite să iniţieze discuţii pentru încheierea războiului, potrivit unor persoane familiarizate indirect cu mesajele, dar oficialii americani susţin că nu există negocieri în curs.
La ce temperatură poți stropi pomii, vița de vie și trandafirii? Este important să-ți notezi data stropirii # Newsweek.ro
Poți aplica tratamentele după ce temperaturile depășesc pragul minim recomandat, evitând zilele geroase sau cu îngheț. Este esențial să ții evidența zilei în care ai stropit, pentru a monitoriza eficiența și a planifica următoarele intervenții.
VIDEO SUA au lansat o rachetă Minuteman III din triada nucleară. Trump a testat „butonul roșu” # Newsweek.ro
Forțele Aeriene ale SUA au lansat o rachetă balistică intercontinentală Minuteman III, de la Baza Spațială Vandenberg în timpul testului Glory Trip 255. Totodată s-a testat și funcționarea lanțului de comandă.
Secretarul general din Ministerul Energiei, interese ascunse pe filieră rusă pe piața gazelor lichefiate # Newsweek.ro
O alianță strategică pe țărmul Mării Negre a pus bazele unui grup de interese pe piața gazului lichefiat cu conexiuni la vârful Ministerului Energiei și cu personaje controversate din fostul spațiu sovietic.
O „floare” gigantică își propune să găsească un al doilea Pământ. Un nou proiect astronomic în 2045 # Newsweek.ro
Proiect astronomic gigantic: Cercetătorii intenționează să folosească o „floarea-soarelui” cu lățimea de 100 de metri în spațiu pentru a detecta exoplanete asemănătoare Pământului în viitor.
Horoscop 6 martie. Luna în Balanță aduce o zi cu surprize Fecioarelor și Scorpionilor. Racii, schimbări # Newsweek.ro
Horoscop 6 martie. Luna în Balanță aduce o zi cu surprize Fecioarelor și Scorpionilor. Racii se confruntă cu schimbări de planuri. Vărsătorii se pot bucura de câștiguri sau oportunități financiare apărute pe neașteptate. Gemenii trebuie să fie atenți la reacțiile lor.
800.000 pensionari iau lunar între 438 și 627 lei în plus la pensie. În ce județe se dau cei mai mulți bani? # Newsweek.ro
Aproape 800.000 de pensionari din România depind, în fiecare lună, de banii suplimentați de stat pentru a ajunge la pensia minimă de 1.281 de lei. Sumele primite în plus variază între 438 și 627 de lei, în funcție de județ.
Cum vom trăi în anul 3000? Cum vor arăta orașele viitorului: mașini zburătoare și mega-turnuri din sticlă # Newsweek.ro
De Ziua Mondială a Inginerilor (4 martie), experții creionează o imagine a orașelor noastre în anul 3000 - verzi, conectate în rețea și pregătite pentru schimbările climatice.
Ilie Bolojan: Dacă mâine am comasa comunele sub 1500 de locuitori, nu s-ar întâmpla nimic rău # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că, "dacă mâine am comasa comunele cu sub 1500 de locuitori, nu s-ar întâmpla nimic", în sensul că nu s-ar întâmpla nimic rău.
Ilie Bolojan: De anul viitor, veniturile către primăriile de sector vor fi împărţite de Consiliul General # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan anunţă că de anul viitor veniturile către primăriile de sector vor fi împărţite de Consiliul General.
VIDEO Anca Dragu: Republica Moldova a înregistrat în anul 2025 o creștere cu peste 20% a investițiilor # Newsweek.ro
VIDEO Anca Dragu, guvernatorul Bănci Naţionale a Republicii Moldova, spune că statul vecin a înregistrat în anul 2025 o creștere cu peste 20% a investițiilor.
Picturile lui Bălașa, din Sala Pașilor Pierduți, din Iaşi, sunt în stare tot mai avansată de degradare # Newsweek.ro
Picturile lui Sabin Bălașa, din Sala Pașilor Pierduți, din Universitatea din Iaşi, sunt într-o stare tot mai avansată de degradare.
Fostul ministru PSD al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare # Newsweek.ro
Fostul ministru PSD al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a fost condamnat de Înalta Curte, la 4 ani de închisoare cu executare.
Ilie Bolojan, despre atacurile PSD: La Coaliție n-au spus nimic. Am închis în bună regulă # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan, despre atacurile PSD: La Coaliție n-au spus nimic. Am închis în bună regulă. Vă rog să-i întrebați pe ceilalți parteneri.
Ilie Bolojan spune că România plătește dobânzi cât costul Autostrăzii Moldovei. Bugetul de stat e finalizat # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că România plătește dobânzi cât este costul Autostrăzii Moldovei şi anunţă că bugetul de stat este finalizat.
EXCLUSIV Cine va prelua puterea în Iran? Rezistența Poporului: Putem să asigurăm tranziția spre democrație # Newsweek.ro
Donald Trump este deschis sprijinirii grupurilor dispuse să ia armele pentru a răsturna regimul de la Teheran. I-ar prefera pe kurzi. Dar Mujahedinii Poporului (MEK) din Iran este cea mai puternică organizație de opoziție în interior. Interviu EXCLUSIV cu un oficial MEK.
Premierul Bolojan a anunțat mieruri seara ce sume de bani are guvernul pentru ajutoarele la pensie. Sumele rămân aceleași ca anul trecut, iar ajutoarele la pensie vor fi ma mici decât a anunțat PSD.
Prețurile carburanţilor auto din Marea Britanie au crescut de la începutul conflictului din Orient # Newsweek.ro
Prețurile combustibililor auto din Marea Britanie sunt în creştere, în urma izbucnirii conflictului SUA, Israel - Iran, din Orientul Mijlociu.
Un gigant al băuturilor din Germania se confruntă cu falimentul. Angajații sunt îngrijorați pentru locurile lor de muncă. Acum a venit momentul decisiv - entuziasmul pare să se fi terminat.
Ce greșeală fac cei mai mulți oameni când merg la tuns? De ce nu este suficient să vii cu o poză la stilist # Newsweek.ro
Mulți oameni cred că este suficient să vină la salon cu o poză salvată pe telefon. În realitate, fiecare tip de păr și formă a feței este diferită, iar o tunsoare care arată perfect pe altcineva poate să nu ți se potrivească deloc fără adaptare și sfatul stilistului.
Un nou tsunami imobiliar. Niciodată în SUA nu au fost atât de multe case la vânzare și o cerere așa de mică # Newsweek.ro
Un nou tsunami în domeniul imobiliar. Niciodată în Statele Unite nu au fost atât de multe case la vânzare și totuşi o cerere așa de mică pe piaţă.
Ce temperatură trebuie să fie afară ca să poți tăia pomii? Vezi ce se întâmplă dacă îi tai când înfloresc # Newsweek.ro
La tăierea pomilor, temperatura ideală este peste -5°C, în perioada de repaus vegetativ. Dacă îi tai când sunt înfloriți, riști să reduci producția de fructe și să slăbești pomul, deoarece florile și mugurii afectați nu vor mai rodi, iar rănile se vindecă mai greu.
De ce produsele de marcă proprie din supermarket sunt mai ieftine ca cele de brand? Expert: „Ține de profit” # Newsweek.ro
Produsele care sunt vândute de supermarket sub marcă proprie sunt mai ieftine ca cele de brand. Chiar și așa, companiile nu ies în pierdere, din contră. Un expert în marketing a explicat pentru Newsweek cum se întâmplă acest lucru.
Prețul trădării: câți bani lua spionul moldovean Alexandru Bălan de la KGB Belarus pentru secretele vândute # Newsweek.ro
Rechizitoriul spionului trădător Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Moldova descrie întâlniri cu ofițeri KGB Belarus, documentele secrete vândute și prețul trădării. Cazul a fost dezvăluit în exlusivitate, de Newsweek România.
Ciprian Ciucu pregătește marea transformare a centrului din București. Care sunt cele 10 zone prioritare # Newsweek.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că pregăteşte din timp proiectele de regenerare urbană a Centrului Bucureştiului, el afirmând că a discutat cu un grup de arhitecţi şi urbanişti din PMB.
Horoscop martie. Două zodii se lovesc de probleme spre finalul săptămânii. Până când vor resimți efectele? # Newsweek.ro
Finalul săptămânii aduce tensiuni și situații neașteptate pentru două zodii. Problemele pot apărea în plan profesional sau personal, iar răbdarea le va fi pusă la încercare. Află cât timp se vor resimți aceste influențe și ce pot face pentru a depăși perioada dificilă.
Discuție explozivă la Washington: Merz îi cere lui Trump să nu forțeze Kievul la concesii pentru teritorii # Newsweek.ro
Friedrich Merz a încercat să-l convingă în timpul vizitei sale la Casa Albă pe Donald Trump că Ucraina nu trebuie să facă concesii teritoriale Rusiei. Cancelarul i-ar fi prezentat riscurile de securitate cauzate de o astfel de decizie.
Şeful Pentagonului, Pete Hegseth spune că în Oceanul Indian, SUA au scufundat „o navă de război iraniană care credea că este în siguranță în apele internaționale”, arată bbc.com.
Două zboruri din Dubai spre București sunt programate pentru miercuri seară, de către compania FlyDubai.
„El Niño” revine cu un fenomen meteorologic complex. Se confruntă Pământul cu un nou record de căldură? # Newsweek.ro
Potrivit meteorologilor americani, un alt eveniment „El Niño” ar putea avea loc încă din 2026 - cu consecințe notabile asupra climei globale.
Problemele financiare afectează companii chiar și din țările cu o economie dezvoltată. Multe firme ajung în imposibilitatea să-și mai plătească facturile. Cer insolvența, încercând să mai recupereze ceva. Unele nu reușesc să se redreseze.
Un oraș din România cu 250.000 de locuitori interzice păcănelele și pariurile. Jucătorii merg la periferie # Newsweek.ro
O propunere vizează scoaterea din municipiu a aparatelor slot-machine, iar cealaltă impune un regulament de funcționare a celorlalte tipuri de jocuri: pariuri sportive și loto tradițional.
Slovacia oprește livrările de electricitate către Ucraina; Robert Fico avertizează privind petrolul rusesc # Newsweek.ro
Premierul Robert Fico a avertizat anterior că Slovacia ar putea limita sprijinul energetic pentru Ucraina dacă nu este reluat tranzitul petrolului rusesc către Slovacia prin conducta Druzhba.
Un mare constructor de remorci pentru camioane a deschis o nouă fabrică în România. Unde și ce produce # Newsweek.ro
Schmitz Cargobull, unul din cei mai mari constructori de remorci pentru camioane din Europa, cu o cotă de piață de circa 25%, a deschis o nouă fabrică în România. Are o capacitate de 320 de unități pe lună, într-un singur schimb de lucru.
Autostrada Nordului, pe care șoferii ar ajunge în 3 ore de la Suceava în Ungaria, în fază de desene după 6 ani # Newsweek.ro
De 6 ani, Autostrada Nordului, pe care șoferii ar ajunge în 3 ore de la Suceava în Ungaria, nu reușește să treacă de faza de desene, deși a fost promisă pentru 2025. S-au făcut pași doar pe două cioturi, Oar - Satu Mare și Bistrița - Vatra Dornei, însă n-a început niciun șantier.
APIA dă startul campaniei 2026 pentru Cererile de Plată; sesiuni de informare din 5 martie # Newsweek.ro
Campania națională de informare privind depunerea Cererilor de Plată 2026 începe joi, 5 martie, a anunțat Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).
Război în coaliția de guvernare. Reprezentanții PSD îl acuză pe Bolojan că blochează adoptarea bugetului # Newsweek.ro
PSD îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că blochează adoptarea bugetului de stat. A inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor, susține PSD.
Amendă severă dată de „Protecția Consumatorului” magazinului Subway. Nu au pus și prețul pe litru # Newsweek.ro
Inspectorii Protecției Consumatorului au sancționat o firmă ce administrează localuri fast-food pentru că, vorba bancului, nu avea bască.
