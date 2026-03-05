Facultatea de Medicină Veterinară a USV Iași a pus în funcțiune echipamente moderne de imagistică medicală, inclusiv un computer tomograf de ultimă generație
TeleM Iași , 5 martie 2026 09:50
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași (USV Iași) anunță operaționalizarea unui Centru de imagistică veterinară modern în cadrul Facultății de Medicină Veterinară (FMV), dotat cu echipamente performante care susțin atât activitatea clinică, cât și cercetarea și procesul educațional. Printre acestea se numără șiun computer tomograf de ultimă generație, recent autorizat
Acum 10 minute
10:00
România are suficiente rezerve de carburanţi pentru a face faţă oricărei crize majore de aprovizionare, spune la Radio România Actualităţi ministrul Energiei, Bogdan Ivan. În opinia sa, ţara noastră poate rezista aproape o jumătate de an fără importuri sau producţie internă. El a mai afirmat că, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, au fost luate
10:00
România a pierdut aproape 10.000 de pensionari în februarie 2026. Cât a fost pensia medie # TeleM Iași
Un număr de 4.688.092 de pensionari era înregistrat în februarie 2026 în România, cu 9.978 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.780 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice.Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,034 miliarde lei. Din totalul pensionarilor, 526.868
Acum 30 minute
09:50
Facultatea de Medicină Veterinară a USV Iași a pus în funcțiune echipamente moderne de imagistică medicală, inclusiv un computer tomograf de ultimă generație # TeleM Iași
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași (USV Iași) anunță operaționalizarea unui Centru de imagistică veterinară modern în cadrul Facultății de Medicină Veterinară (FMV), dotat cu echipamente performante care susțin atât activitatea clinică, cât și cercetarea și procesul educațional. Printre acestea se numără șiun computer tomograf de ultimă generație, recent autorizat
09:50
Autostrada Braşov-Bacău are Certificat de Urbanism; după realizarea studiului de fezabilitate şi exproprieri urmează Autorizaţia de Construire # TeleM Iași
Autostrada Braşov-Bacău are Certificat de Urbanism, Consiliul Judeţean Braşov anunţând, joi, că documentul care stabileşte traseul A 3 în judeţ a fost semnat de preşedintele instituţiei, Adrian Veştea. Beneficiara Certificatului de Urbanism este Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) SA, prin firma de proiectare SC Consitrans SRL, care urmează să întocmească Studiul de Fezabilitate, în
09:50
Autoritățile din Onești au lansat programul „Oraș european al sportului și Anul Nadia Comăneci” # TeleM Iași
Primăria și cluburile sportive din Onești au pregătit un calendar amplu de evenimente și au demarat lucrări de modernizare a principalelor baze sportive. Stadionul Carom, unde celebra gimnastă a fost sărbătorită după olimpiada de la Montreal este în reparație, iar Sala Polivalentă Nadia Comăneci a fost rehabilitată la standarde europeane.„Pe 18 iulie 2026 se împlinesc
09:40
Avansarea parteneriatului strategic dintre România şi Republica Polonă, precum şi o mai bună cooperare la nivel european şi aliat sunt coordonatele principale ale vizitei preşedintelui Nicuşor Dan la Varşovia. Preşedintele Nicuşor Dan face joi o vizită la Varşovia, la invitaţia preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki. La finalul întrevederii sunt programate declaraţii comune de presă. Nicuşor
09:40
Tinerii care reuşesc să se angajeze pe perioadă nedeterminată ar urma să primească de la stat o primă de stabilitate consistentă de 27.000 de lei. Aşa prevede un proiect de act normativ ce ar urma să fie aprobat joi de guvern. Şi tot în şedinţa de la Palatul Victoria ar trebui să fie adoptată o
09:40
Oamenii au fost contactaţi pe o reţea de socializare, li s-a câştigat încrederea prin prezentarea unor lucrări anterioare, au semnat contracte şi au achitat bani în avans pentru construirea unor locuinţe. Case "la cheie", cu preţuri avantajoase, este promisiunea pe care au crezut-o mai multe persoane şi care s-a dovedit a fi încă o înşelăciune,
Acum o oră
09:30
În acelaşi timp au avut loc noi bombardamente israeliene în Liban, iar trupele au avansat în câteva localităţi de frontieră din sudul ţării într-o operaţiune terestră împotriva grupării pro-iraniene Hezbollah. Iranul a lansat joi încă o salvă de rachete asupra Israelului, după ce armata israeliană a atacat noaptea ţinte militare din Iran. După o perioadă
09:30
Percheziții în 4 județe, inclusiv la primării, în dosare penale de eutanasiere ilegală a câinilor fără stăpân # TeleM Iași
Polițiștii descind în județele Prahova, Giurgiu, Constanța și Ilfov, la sediile unor persoane juridice, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor instituții publice. 20 de percheziții în patru județe au loc joi dimineață, inclusiv la primării, în două dosare penale de eutanasiere ilegală a câinilor fără stăpân. Polițiștii descind în județele Prahova, Giurgiu,
Acum 24 ore
18:20
4 martie 1977 va ramane o zi neagra pentru Romania. Cutremurul a curmat mai multe vieti si a produs pagube importante. Cu ocazia Saptamanii Civile, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Iasi a organizat la Institutia Prefectului Judetului Iasi si la o scoala un exercitiu de alarmare la seism. Andreea Motrici, subofiter in cadrul ISU Iasi
18:10
În anul dedicat celebrării lui Brâncuși, Iașul își reafirmă statutul de pol cultural printr-un eveniment de excepție. Mircea Cantor, unul dintre cei mai apreciați artiști români ai artei contemporane pe plan internațional, a fost prezent la Palatul Culturii din Iași pentru a lansa lucrarea „Take the world into the world", găzduită de Muzeul Etnografic al
15:50
Primăria municipiului Iași a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care se propune interzicerea jocurilor de tip păcănele în oraș. Documentul a fost publicat pe site-ul instituției, urmând ca în scurt timp să fie convocată o ședință extraordinară a Consiliului Local pentru supunerea acestuia la vot. Proiectul va fi analizat de către
15:10
Schema de plafonare a adaosului comercial la produsele alimentare de bază va expira la 31 martie. Măsura a fost introdusă în iulie 2023 pentru o perioadă de 90 de zile și a fost ulterior prelungită de mai multe ori, pentru a proteja consumatorii și a limita creșterea prețurilor. Ministerul Agriculturii pregătește un nou mecanism care
15:10
Autoritățile din județul Neamț au semnalat marți seara apariția unei mortalități piscicole pe râul Bistrița, în aval de Barajul Reconstrucția din Piatra-Neamț. Prefectul Adrian Bourceanu a precizat că probele de apă prelevate marți seara nu arată depășiri ale parametrilor fizico-chimici, iar în cursul nopții nu a mai fost semnalată mortalitate a peștilor. Eșantioanele de apă
15:10
Un moment extrem de periculos a fost surprins în municipiul Bacău, unde mai mulți copii au fost filmați realizând clipuri pentru TikTok chiar lângă calea ferată. În imagini se vede cum trenul trece la doar aproximativ un metru de ei, în timp ce aceștia stau pe marginea șinelor, complet concentrați pe telefon. Filmarea a fost
15:00
Municipiul Iași a început campania pentru curățenia de primăvară „Păstrăm Iașul curat, zi de zi". Acțiunea este organizată de Salubris în parteneriat cu Primăria Iași și alte companii municipale și se va desfășura până pe 15 aprilie 2026. Programul vizează o suprafață de aproximativ 940.000 de metri pătrați și include atât bulevardele principale, cât și
Ieri
10:00
Medicamente critice și biosimilare – prioritatea proiectelor noi de investiții la Antibiotice SA # TeleM Iași
În acest an, compania Antibiotice marchează un nou capitol în dezvoltarea sa strategică prin demararea proiectului "Centru de cercetare-dezvoltare INOVA a+ și producție medicamente critice", menit să consolideze poziția companiei în domeniul cercetării și inovării farmaceutice europene. Investiția reprezintă un pas important în direcția extinderii capacităților de dezvoltare și validare a produselor, susținând obiectivul Antibiotice
10:00
Prima scumpire la pompă în România, după războiul din Iran. Stațiile unde benzina depășește 8 lei/litru # TeleM Iași
Preţul benzinei a depăşit 8 lei/litru în toate staţiile Petrom, după prima scumpire a carburanţilor de la declanşarea războiului din Iran.Preţul carburanţilor a crescut în România, benzina depăşind pragul de 8 lei pe litru în toate staţiile Petrom, după ce OMV Petrom a majorat preţurile atât la benzină, cât şi la motorină cu aproximativ 15
10:00
49 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977. 1.578 de oameni au murit și alți 11.321 au fost răniți # TeleM Iași
Miercuri se împlinesc 49 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977, când un seism de magnitudinea 7,4 în zona Vrancea a ucis 1.578 de oameni și a afectat peste 200.000, provocând cele mai mari pagube naturale din istoria României. În seara zilei de 4 martie 1977, la ora 21:21, în zona Vrancea,
09:50
Botoşani: O fetiţă în vârstă de 10 ani se află în comă, după ce ar fi acuzat dureri puternice de cap # TeleM Iași
O fetiţă în vârstă de 10 ani se află în comă la secţia de pediatrie a Spitalului judeţean de urgenţă "Mavromati" din Botoşani, după ce ar fi acuzat dureri puternice de cap la scurt timp după ce a ajuns acasă de la şcoală. Deocamdată medicii nu pot explica ce a provocat intrarea în comă a
09:50
Primăria Iași propune interzicerea păcănelelor și taxe mai mari pentru jocurile de noroc # TeleM Iași
Proiectul de hotărâre privind interzicerea păcănelelor în municipiul Iaşi a fost publicat pe site-ul Primăriei, urmând să fie convocată o şedinţă extraordinară a Consiliului Local pentru a fi supus la vot. Edilul Mihai Chirica a precizat că se află în dezbatere publică şi un regulament privind celelalte activităţi de jocuri de noroc. Conform primarului Iaşiului,
09:50
Poliţiştii din Botoşani au început o anchetă pentru infracțiunea de ucidere din culpă, după ce un elev în vârstă de 14 ani a decedat, marți, în timp ce se afla la ora de sport. Băiatul era elev în clasa a VIII-a la Şcoala gimnazială din satul Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu. Reprezentanții Serviciului de Ambulanţă Judeţean
09:50
Drumul dintre Drăgușeni și Scheia distrus de inundațiile din 2024 va fi complet reabilitat # TeleM Iași
Plenul Consiliul Județean Iași a aprobat Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare tronson drum județean DJ 248F, limita comuna Drăgușeni — limita comuna Șcheia, afectat de pagubele produse în urma calamităților din luna iunie 2024, județul Iași". Investiția vizează un sector de 4,244
09:40
Garda Forestieră Suceava: controale mii, amenzi de milioane și presiune tot mai mare pe o instituție cu personal redus # TeleM Iași
Garda Forestieră Suceava a derulat, în anul 2025, una dintre cele mai intense activități din ultimii ani, pe fondul presiunii crescânde asupra fondului forestier și al unui cadru legislativ tot mai complex. Instituția, aflată în subordinea Gărzii Forestiere Naționale, are competență pe teritoriul județelor Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău și Iași, o zonă care concentrează unele
09:40
Opera Națională Română din Iași oferă publicului posibilitatea de a revedea una dintre cele mai apreciate creații din repertoriu, „Indiile galante", de Jean-Philippe Rameau. Evenimentul, care poartă semnătura inconfundabilă a regizorului Andrei Șerban, este programat vineri și sâmbătă, în Sala Mare, cu începere de la ora 18:30. Interpretează soliștii, Corul, Baletul și Orchestra Operei Iași.
09:40
VIDEO | Incendiu la un contor de gaz în Răucești: 20 de metri de gard arși și un autoturism avariat # TeleM Iași
În jurul orei 09:30, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că arde un contor de gaz amplasat pe gardul unei gospodării din comuna Răucești.La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț, SVSU Răucești și IPJ.La sosirea pompierilor inc
09:40
Rezultatele probelor prelevate marţi seara din râul Bistriţa, din zona unde s-a înregistrat mortalitate piscicolă, nu indică depăşiri ale parametrilor fizico-chimici ale apei, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, prefectul Adrian Bourceanu. ‘Buletinul de analiză a apei nu evidenţiază depăşiri ale parametrilor fizico-chimici normali. Eşantionul de apă supus analizei de laborator al Sistemului de Gospodărire a […] Articolul Alertă de mediu în Neamț: autoritățile verifică apariția peștilor morți apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Noul ministru al educaţiei, Mihai Dimian, a depus marți jurământul de învestitură, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Cotroceni în prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan şi a premierului Ilie Bolojan. Noul ministru al educaţiei, Mihai Dimian, a depus marți jurământul de învestitură Rector al Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava începând cu anul 2024, Mihai […] Articolul Noul ministru al educaţiei, Mihai Dimian, a depus marți jurământul de învestitură apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Acțiune amplă a Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi la Hârlău: 450 de elevi implicați în activități pentru siguranța școlară # TeleM Iași
Ieri, 3 martie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi – Biroul Siguranţa Şcolară au acționat împreună cu poliţiştii din cadrul Poliției Orașului Hârlău și ai Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității pentru creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi al personalului didactic. Alături de ei au fost și jandarmii din cadrul […] Articolul Acțiune amplă a Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi la Hârlău: 450 de elevi implicați în activități pentru siguranța școlară apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Ayatollahii care fac parte din Adunarea Experţilor discută online, mai ales că sediul în care ar fi trebuit să aibă loc deliberările a fost bombardat. Iranul ar putea să îl anunţe miercuri pe succesorul ayatollahului Ali Khamenei, în condiţiile în care organismul însărcinat cu alegerea acestuia, Adunarea Experţilor, a început deja deliberările. Iranul se pregătește […] Articolul Iranul se pregătește să anunţe miercuri succesorul ayatollahului Ali Khamenei apare prima dată în TeleM Regional.
3 martie 2026
14:00
În România începe Campania Națională de Promovare a Vaccinării. Acțiunea se desfășoară în martie și aprilie 2026, sub sloganul „Copil vaccinat = Copil protejat”. Potrivit Institutul Național de Sănătate Publică, campania promovează vaccinurile din Calendarul Național de Vaccinare și urmărește creșterea acoperirii vaccinale în rândul copiilor. Datele oficiale arată că în 2024 acoperirea cu vaccinul […] Articolul Începe campania pentru vaccinarea copiilor în România apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Studenții Facultății de Medicină Veterinară au organizat anul acesta un Târg al Mărțișorului cu totul special, dedicat unei cauze caritabile. Mărțișoarele care sunt puse la vanzare au fost realizate chiar de voluntarii facultății, care au pus suflet în fiecare obiect confecționat. Banii strânși în urma vânzărilor vor fi folosiți pentru achiziționarea de hrană destinată animalelor […] Articolul Studenții USV Iași transformă Mărțișorul în ajutor pentru animale apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Polițiștii de frontieră au descoperit, în municipiul Iași, 130.000 de țigarete de contrabandă. Valoarea lor este estimată la aproape 100.000 de lei. Două autovehicule folosite pentru transport au fost indisponibilizate, valoarea lor fiind de 55.000 de lei. În urma unei acțiuni pe baza unor informații, au fost prinși doi bărbați în flagrant. Aceștia transportau cutii […] Articolul Țigări de contrabandă și două mașini confiscate la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
În contextul actual de securitate și al nevoii unei informări mai clare a populației, autoritățile au decis amânarea exercițiului național de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”. Anunțul a fost făcut oficial de instituțiile responsabile cu gestionarea sistemului național de avertizare, în urma unei evaluări interne. Reprezentanții autorităților subliniază că măsura este una de adaptare, nu de […] Articolul Exercițiul național de alarmare publică „Miercurea Sirenelor” a fost amânat apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Începând de astăzi, tronul ultimilor domnitori ai Moldovei, una dintre cele mai valoroase piese din patrimoniul Muzeul de Istorie a Moldovei, poate fi admirat de public la Palatul Culturii. Realizat la începutul secolului al XIX-lea, tronul a fost comandat probabil de domnitorul Alexandru Moruzi pentru Palatul domnesc construit între 1802 și 1806 la Iași, pe […] Articolul Tronul ultimilor domnitori ai Moldovei, expus la Palatul Culturii din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Un focar de pestă porcina a fost identificat in Vrancea. Virusul a fost depistat la doi mistreți vânați în fondul de vânătoare numărul 27 Mărăști, aflat pe raza localităților Străoane și Mărăști. Informația a fost făcută publică de Instituția Prefectului, iar la sediul Prefecturii a fost convocată de urgență ședința Centrului Local de Combatere a […] Articolul Focar de pestă porcină africană în Vrancea apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
Primăria Municipiului Bacău pregătește reducerea subvenției pentru energia termică, începând cu sezonul rece 2026–2027. Proiectul, inițiat de primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, urmează să fie votat în Consiliul Local. Prețul gigacaloriei pentru populație ar urma să crească la 629,78 lei fără TVA, de la 529 lei în prezent. În paralel, subvențiile acordate consumatorilor racordați la sistemul centralizat […] Articolul Se scumpește gigacaloria în Bacău apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Accident grav în Galați: șofer cu permisul suspendat a fugit după ce a lovit trei mașini # TeleM Iași
Accident grav în Galați. Un șofer cu permisul suspendat a provocat un carambol, apoi a fugit de la locul faptei. Mașina condusă de acesta a lovit în plin două autoturisme care plecaseră regulamentar de la semafor, la culoarea verde. Impactul a fost extrem de puternic. Unul dintre vehicule a fost proiectat pe marginea drumului, unde […] Articolul Accident grav în Galați: șofer cu permisul suspendat a fugit după ce a lovit trei mașini apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Un bărbat din județul Vaslui a murit ars în propria locuință, după ce un incendiu a izbucnit în casa sa din localitatea Găvanu, comuna Bogdana. Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui, flăcările au cuprins aproximativ 100 de metri pătrați, cu pericol de extindere la acoperiș. La fața locului au intervenit pompierii cu o autospecială […] Articolul Bărbat din Vaslui, mort într-un incendiu. Echipajele au rămas împotmolite în noroi apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Locurile de parcare publice rămân o problemă majoră în marile orașe. În Iași, abonamentul pentru un loc de parcare rezidențial ajunge la 552 de lei pe an, unul dintre cele mai ridicate tarife din țară. Pe lângă costuri, o altă problemă este numărul redus de locuri raportat la populație. În Galați, situația este și mai […] Articolul Iașul și Galațiul, printre orașele cu cele mai scumpe și puține parcări apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Comunitatea academică din Iași este în doliu după trecerea la cele veșnice a prof. univ. dr. Dana Dorohoi, un nume de referință al Fizicii ieșene și un model de dăruire pentru generații întregi de studenți și cercetători. Pentru cei care au cunoscut-o, a fost mult mai mult decât un profesor remarcabil: o prezență caldă, luminoasă, […] Articolul S-a stins prof. univ. dr. Dana Dorohoi, un reper al Fizicii ieșene apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Șefa DNA Iași – Cristina Chiriac, nominalizată pentru şefia Parchetului General, Viorel Cerbu la conducerea DNA, iar Codrin Miron la DIICOT # TeleM Iași
Ministerul Justiției a anunțat, luni, propunerile de numire pentru ocuparea funcțiilor de conducere în parchetele din sistemul de justiție. Astfel, șefa DNA Iași Cristina Chiriac este propusă pentru funcția de Procuror General al României. Procuroarea Cristina Chiriac are o vechime de 17 ani și a fost, mai întâi procuroare la Bîrlad și Vaslui. De la […] Articolul Șefa DNA Iași – Cristina Chiriac, nominalizată pentru şefia Parchetului General, Viorel Cerbu la conducerea DNA, iar Codrin Miron la DIICOT apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Prima ramă electrică Alstom Coradia Stream predată de ARF operatorului privat InterRegional Călători # TeleM Iași
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a anunțat luni 02 martie că în incinta Depoului Alstom (Atelierele CFR Grivița), a avut loc recepția și predarea oficială a ramei electrice interregionale RE-IR Coradia Stream – TS14, destinată intrării imediate în serviciul comercial cu călători. Este pentru prima dată când un tren nou, achiziționat de statul român prin ARF, este […] Articolul Prima ramă electrică Alstom Coradia Stream predată de ARF operatorului privat InterRegional Călători apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
UE va convoca o reuniune privind aprovizionarea cu gaze naturale în contextul impactului conflictului din Iran # TeleM Iași
Grupul de coordonare a aprovizionării cu gaze naturale al Uniunii Europene se va reuni miercuri pentru a evalua impactul extinderii conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat luni pentru Reuters un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, scrie Reuters. Grupul de coordonare a gazelor naturale al UE include reprezentanți ai guvernelor statelor membre. Acesta monitorizează stocarea […] Articolul UE va convoca o reuniune privind aprovizionarea cu gaze naturale în contextul impactului conflictului din Iran apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Bugetul României pe 2026, prezentat în coaliție. Ministrul Finanțelor: „Nu ne permitem derapaje, cheltuieli fără sursă sau măsuri fără acoperire” # TeleM Iași
Guvernul își propune reducerea deficitului spre 6% din PIB, „într-un context în care presiunile rămân ridicate”, transmite ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Precizările vin în contextul în care proiectul de buget pentru 2026 a fost prezentat luni în ședința coaliției. Coaliția s-a întrunit, luni, într-o ședință în care a decis ca miercuri să aibă loc ședința de […] Articolul Bugetul României pe 2026, prezentat în coaliție. Ministrul Finanțelor: „Nu ne permitem derapaje, cheltuieli fără sursă sau măsuri fără acoperire” apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Preţul aurului, o valoare tradiţională de refugiu în perioade de incertitudine, este la cel mai ridicat nivel din ultima lună, apropiindu-se de recordul înregistrat anul acesta, escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu provocând turbulenţe pe pieţe, transmite Bloomberg, conform Agerpres. Luni, cotaţia aurului a urcat cu 2,7%, depăşind 5.400 dolari pe uncie, înainte de a scădea […] Articolul Prețul aurului a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultima lună apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Ce companii românești au afaceri în Dubai: de la investiții imobiliare, la tehnologie și festivaluri # TeleM Iași
Dubaiul a devenit în ultimii ani atât o destinație turistică preferată de români, cât și una aparent „sigură” pentru investiții pe piața imobiliară. Iar odată cu acest flux de români către această piață, inclusiv mai multe companii românești au lansat investiții și filiale locale în Emiratele Arabe Unite sau chiar evenimente în Dubai. Însă războiul […] Articolul Ce companii românești au afaceri în Dubai: de la investiții imobiliare, la tehnologie și festivaluri apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
În data de 02.03.2026, la ora 14:00, prin apel la 112 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Bălțătești pentru stingerea unui incendiu produs într-o gospodărie din satul Valea Seacă.La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț, SVSU Bălțătești și IPJ.La sosirea pompierilor, incendiul se […] Articolul Incendiu în comuna Bălțătești din județul Neamț apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Virgil Saghin, primarul comunei Vatra Moldoviței, condamnat la trei de ani de închisoare cu executare, în dosarul „Chelnerița” # TeleM Iași
Surpriză în dosarul „Chelnerița” de care se leagă numele fostului director al Administrației Bazinale a Apelor Prut, Avram Petru , și al primarului comunei Vatra Moldoviței, Virgil Saghin. În primă instanță, magistrații Tribunalului Iași îi achitaseră pe toți cei șase inculpați, apreciind că faptele de care erau acuzați nu sunt prevăzute de legea penală. După […] Articolul Virgil Saghin, primarul comunei Vatra Moldoviței, condamnat la trei de ani de închisoare cu executare, în dosarul „Chelnerița” apare prima dată în TeleM Regional.
