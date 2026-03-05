Ford adaugă noi valențe modelului Puma, de la deplasare autonomă la autonomie optimizată
Economica.net, 5 martie 2026 11:50
Ford a anunțat astăzi o serie de îmbunătățiri aduse modelelor Puma și Puma Gen-E, oferind tehnologie avansată, o eficiență sporită și noi echipamente multimedia.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
11:50
Ford adaugă noi valențe modelului Puma, de la deplasare autonomă la autonomie optimizată # Economica.net
Ford a anunțat astăzi o serie de îmbunătățiri aduse modelelor Puma și Puma Gen-E, oferind tehnologie avansată, o eficiență sporită și noi echipamente multimedia.
11:50
Prioritate strategică pentru România. Comisia pentru bugete a Parlamentului European a adoptat amendamentul propus de eurodeputatul Victor Negrescu pentru operaționalizarea hubului european de securitate maritimă la Marea Neagră # Economica.net
Eurodeputatul PSD Victor Negrescu a anunţat joi adoptarea în Comisia pentru bugete a Parlamentului European a amendamentului pe care l-a propus privind operaţionalizarea hubului european de securitate maritimă la Marea Neagră.
11:50
Salariul este criteriul principal în alegerea unui job pentru majoritatea angajaților români participanţi la studiul citat, în timp ce echilibrul dintre viața profesională și cea privată a depășit salariul și siguranța locului de muncă ca prim motiv pentru a rămâne în postul actual, relevă datele cercetării Workmonitor 2026, realizată de Randstad România, jucător pe piața serviciilor de resurse umane.
Acum o oră
11:20
Nou parc de retail lângă portul Constanța. Globalworth și Global Vision reiau dezvoltarea unui teren de 10 hectare # Economica.net
Global Vision, în parteneriat cu Globalworth, reiau dezvoltarea pe 10 hectare pe care le dețin în satul Lazu, la sud de Constanța.
11:20
Iranul ameninţă că navele care nu respectă protocoalele de trecere prin Strâmtoarea Ormuz vor fi atacate sau scufundate # Economica.net
Gardienii Revoluţiei au a afirmat joi că Strâmtoarea Ormuz este sub controlul Republicii Islamice, conform legislaţiei internaţionale, şi a avertizat că navele care nu respectă protocoalele "ar putea fi atacate sau scufundate", informează EFE.
Acum 2 ore
11:00
Alertă în Alaska! SUA şi Canada ridică de la sol avioane de război pentru a intercepta avioane de luptă ruseşti în apropierea Alaskăi # Economica.net
SUA şi Canada au ridicat de la sol avioane militare pentru a intercepta avioane de luptă ruseşti în apropierea Alaskăi şi a Canadei, a anunţat miercuri Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospaţială (NORAD), potrivit dpa.
11:00
Românii au cheltuit pe produse de larg consum și electroIT 140 de miliarde de lei, anul trecut, peste 2024. Polonia, Slovacia și Lituania sunt pe scădere # Economica.net
Romanii au cheltuit în 2025 aproximativ 140 de miliarde de lei pe bunuri de larg consum și electro-IT, cu 5% mai mult față de anul precedent. Vânzările valorice în FMCG au crescut cu 6% iar volumele doar cu 2% pe fondul unei ușoare scăderi de consum în trimestrul patru, în urma re-accelerării inflației, potrivit unui studiu NielsenIQ (NIQ).
10:50
Vaticanul atrage atenţia asupra pericolului „controlului social” şi al „manipulării” reprezentat de AI # Economica.net
Vaticanul şi-a exprimat miercuri îngrijorarea cu privire la faptul că inteligenţa artificială (AI) ar putea duce la "control social" şi "manipulare", făcând apel la o concentrare mai mare a atenţiei asupra relaţiilor umane pentru a contracara efectele dezumanizante ale tehnologiei, transmite AFP.
10:50
Criză gaze – Preţul îşi continuă creşterea în Europa, pe măsură ce războiul din Iran perturbă livrările de energie # Economica.net
Preţul gazelor naturale înregistra joi dimineaţa o creştere de două cifre în Europa, deoarece incertitudinea cu privire la războiul din Orientul Mijlociu continuă să zguduie pieţele energetice, transmite Bloomberg.
10:40
Parlamentul Braziliei a ratificat acordul de liber schimb încheiat între Uniunea Europeană şi statele Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay), transmite joi dpa.
10:30
Preţul motorinei la pompă din România este peste nivelul preţului corect de piaţă cu aproximativ 10 bani pe litru, susţine Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), într-o analiză publicată joi.
10:20
Se poate și invers: produse românești care ajung în Germania și Danemarca. Genuin, afacere locală din Brașov, obține finanțare de la BERD # Economica.net
Firma brașoveană Genuin Art of Naturals, care comercializează produse home&deco sub brandul Genuine, se extinde pe piețele din Germania și Danemarca cu finanțare de 30.000 de euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).
10:10
Lucrări de modernizare a rețelei electrice de peste 22 milioane de lei în județul Constanța, anunțate de Rețele Electrice # Economica.net
Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, a finalizat lucrările de modernizare ale rețelelor de distribuție de energie electrică care deservesc peste 4.000 de clienți din localitatea Năvodari, în valoarea totală de peste 22 milioane lei (cu TVA), arată un comunicat de presă.
10:10
INSTANT IMM- garanția fondului care trimite creditul preaprobat către bancă. Selecția firmelor eligibile o face FNGCIMM # Economica.net
INSTANT IMM este un produs de creditare dezvoltat de FNGCIMM SA-IFN și are ca obiectiv acordarea de garanții din surse proprii, în mod transparent și nediscriminatoriu, de până la 80% din valoarea finanțărilor de maximum 300.000 lei (garanție maximă de 240.000 lei), atât pentru capital de lucru, cât și pentru investiții, arată un comunicat de presă al Fondului.
Acum 4 ore
10:00
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a declarat miercuri că armata SUA deţine suficiente muniţii pentru a-şi duce la bun sfârşit campania împotriva Iranului, sugerând că războiul împotriva Republicii islamice ar putea dura până la opt luni, potrivit EFE.
09:40
Protecţia patrimonială a antreprenorului în 2026 – Strategii juridice pentru separarea riscurilor de afaceri de averea personală # Economica.net
Prevenire a insolvenței și de insolvență.
09:40
Penny şi Lidl ar putea deţine peste o treime din comerţul alimentar în 10 ani, estimează Daniel Gross # Economica.net
„Jumătate din potențial sau chiar mai mult de atât există în ceea ce noi numim ruralul mare, respectiv comune care sunt între 5 și 10 mii de locuitori și care au exact aceleași caracteristici ca și un oraș mic. Acolo o să fie focul nostru în următorul deceniu”, a spus Daniel Gross, CEO-ul Penny România, în emisiunea „Codul de bare”, realizată de platforma de business intelligence Termene.ro.
09:30
Economia globală este "din nou pusă la încercare" de războiul din Orientul Mijlociu, a declarat joi directorul general al Fondului Monetar Internaţional (FMI), Kristalina Georgieva, informează AFP.
09:20
Dacia vrea să dea lovitura în segmentul C cu Striker. Acesta este numele ales de oficialii grupului Renault pentru viitorul model al mărcii românești.
09:20
Rusia este pregătită, dacă este necesar, să-şi ofere serviciile de mediere în negocierile de pace între Iran şi SUA, a declarat joi cotidianului rus Izvestia reprezentantul permanent al Moscovei pe lângă organizaţiile internaţionale de la Viena, Mihail Ulianov, potrivit Xinhua.
09:00
Israelul a lansat noi bombardamente în zorii zilei de joi asupra cartierelor din sudul Beirutului, în timp ce un atac separat asupra unei clădiri rezidenţiale din nordul Libanului s-a soldat cu cel puţin doi morţi şi un rănit, potrivit agenţiei de stat şi autorităţilor sanitare libaneze, informează EFE.
08:50
23 de zboruri anulate ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu – date CNAB joi, 5 martie # Economica.net
Un număr de 23 curse către sau dinspre Israel, Siria, Qatar şi Dubai sunt anulate joi, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.
08:50
Google lansează un centru de inteligenţă artificială la Berlin, în timp ce Germania încearcă să rămână în cursă în domeniul tehnologic # Economica.net
Google inaugurează joi, la Berlin, un centru de inteligenţă artificială, prin care Germania îşi propune să recupereze terenul pierdut în acest domeniu tehnologic cheie, chiar dacă, cel puţin deocamdată, nu se poate lipsi de giganţii americani, relatează AFP.
08:30
Hidroelectria este pe cale de a termina lucrările la barajul Vidraru care impun ca lacul să fie gol. Se lucrează acum la montarea grătarului aflat foarte jos, iar pentru asta a fist mobilizat inclusiv un elicopter.
08:30
Care a fost pensia medie la finele lunii februarie 2026 şi câţi pensionari sunt în România # Economica.net
Un număr de 4.688.092 de pensionari era înregistrat în februarie 2026 în România, cu 9.978 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.780 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de AGERPRES.
08:10
FOTO Se deschide magazinul ATAC din Drumul Taberei, acolo unde a funcționat unul dintre cele mai vechi supermarketuri din București. Ce este nou la ATAC # Economica.net
Auchan România deschideazi cel de-al doilea magazin Atac din București, în Drumul Taberei, acolo unde a funcționat unul dintre cele mai vechi supermarketuri din oraș, un simbol pentru cartierul bucureștean.
Acum 6 ore
07:30
Nouă scumpire a carburanților, după cea de ieri. Cât costă benzina și motorina azi, 5 martie # Economica.net
Carburanții auto s-au scumpit și azi, cu 9 bani pe litru, în stațiile liderului pieței, ca urmare a efectelor războiului din Orientul Mijlociu, după scumpirea de ieri.
Acum 24 ore
22:20
Președintele ANRE vrea să crească garanțiile cerute investitorilor care vor să racordeze un proiect la rețea și chiar să condiționeze eventualele prelungiri solicitate ale avizelor tehnice de racordare de prezentarea unei dovezi că investitorul are ani să facă proiectul.
22:20
Olandezii de la Action „care au mereu 1.500 de produse sub 5 lei” ofertează managerii de magazin în Bucureşti cu salarii nete de 5.900 de lei – 6.500 de lei lunar # Economica.net
Retailerul de produse nealimentare Action se extinde, face angajări şi prezintă şi grilele salariale pentru unele dintre posturile vacante.
22:10
One United Properties se extinde în 2026 în afara României, după cinci ani de tatonare # Economica.net
One United Properties speră să demareze anul acesta operațiuni în afara României, după cinci ani de tatonare, spune Victor Căpitanu, cofondator și co-CEO al companiei.
22:10
CEO-ul Thales, cea mai mare companie de tehnologie din Europa: România are ingineri de foarte bună calitate și vorbesc franceză. Vom continua să investim # Economica.net
România rămâne pe harta marilor investiții tehnologice europene, iar inginerii locali sunt un atu strategic pentru unul dintre cei mai mari jucători globali din industrie. Patrice Caine, CEO al Thales, cea mai mare companie de tehnologie din Europa, a declarat că grupul va continua să investească în centrul său de inginerie din București, unde deja lucrează peste 600 de specialiști, și a apreciat calitatea ridicată a inginerilor români, compatibilitatea culturală și competențele lingvistice drept argumente-cheie pentru extinderea operațiunilor locale.
22:10
2026 este un an de ajustări dificile. 2027 ar putea marca reluarea unei creșteri structurale, PIB-ul ar putea crește cu 2,8% – prognozele economistului-șef al Visa pentru România # Economica.net
2026 va fi un an de ajustări dificile, nu de creștere accelerată, iar România intră în acest context cu un consumator mai fragil decât media europeană. Din perspectivă strategică, 2026 este un an de ajustare, iar 2027 ar putea marca reluarea unei creșteri structurale mai vizibile, în condițiile unei dinamici a PIB în jur de 2,8%, arată Adolfo Laurenti, economist şef Visa. Românii își finanțează scăderea veniturilor cu ajutorul cardurilor de credit.
22:00
Grindeanu: Bolojan și-a revocat singur măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaţionale şi a luat astfel miliarde de lei din buget # Economica.net
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că premierul Ilie Bolojan "şi-a revocat singur" măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaţionale şi a luat astfel miliarde de lei din buget şi "i-a lăsat la bogaţi", transmite Agerpres.
22:00
Mesaje total contradictorii de la Washington și Madrid. Casa Albă anunță că Spania e de acord să colaboreze în războiul împotriva Iranului, dar guvernul Sanchez neagă vehement # Economica.net
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a susţinut miercuri că Spania a acceptat în cele din urmă "să coopereze cu armata americană", după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat-o cu un embargo comercial în urma refuzului de a permite Pentagonului să folosească bazele aeriene spaniole în operaţiuni militare împotriva Iranului, declaraţia purtătoarei de cuvânt a lui Trump fiind însă negată imediat de ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, transmite agenţia EFE, relatează Agerpres.
21:30
Putin acuză Ucraina de terorism după ce o navă rusă care transporta GNL a fost lovită în Marea Mediterană # Economica.net
Preşedintele rus Vladimir Putin a acuzat miercuri Ucraina de comiterea unui "atac terorist", după atacul cu drone navale asupra unei nave metanier ruse care transporta gaze naturale lichefiate (GNL) şi care în urma acestui atac s-a scufundat în Marea Mediterană, între Malta şi Libia, transmite AFP, relatează Agerpres.
21:20
Producătorul de componente auto Continental AG a raportat miercuri pierderi nete anuale şi o scădere a vânzărilor, iar în anul fiscal 2026 se aşteaptă ca tendinţa să continue, transmite DPA. relatează Agerpres.
21:20
Bolojan: Sper că mâine vom adopta o ordonanță care să asigure că preţul la gaz nu va creşte în perioada următoare # Economica.net
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că în şedinţa de Guvern de joi ar putea fi adoptată o ordonanţă care să vizeze plafonarea preţului la gaz în perioada următoare.
20:50
OUG prin care prețul gazelor va fi reglementat pentru umătorul an ar putea fi adoptată mâine # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat că în şedinţa de guvern de joi ar putea fi adoptată o ordonanţă care să vizeze plafonarea preţului la gaz în perioada următoare.
20:50
Ilie Bolojan: De anul viitor, veniturile către primăriile de sector vor fi împărţite de către Consiliul General al Capitalei # Economica.net
Proiectul de buget pentru anul 2026 va avea o prevedere potrivit căreia, începând de anul viitor, "veniturile către primării vor fi împărţite de către Consiliul General al Capitalei".
20:30
Preşedintele rus Vladimir Putin a sugerat miercuri că ţara sa ar putea sista chiar acum livrările de gaze către Europa şi s-ar putea reorienta către pieţe mai promiţătoare, transmite Reuters, relatează Agerpres.
20:20
Consiliul Județean Brașov a emis certificatul de urbanism pentru Autostrada A13 Brașov - Bacău, a anunțat miercuri Adrian Veștea, președintele CJ Brașov.
20:00
India schimbă regulile de evaluare a aurului. Care este impactul asupra cererii globale # Economica.net
India, una dintre cele mai mari piețe de aur din lume, a adoptat o nouă reglementare care modifică modul în care fondurile de investiții din această țară pot calcula valoarea aurului și a argintului.
19:50
Bursa de la București a închis în creștere ședința de tranzacționare de miercuri. Rulajul a fost de aproape 172 de milioane de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis miercuri în creştere pe toţi indicii, cu un rulaj total de 171,92 de milioane de lei (33,74 de milioane de euro), relatează Agerpres.
19:50
Ministerul energiei de la Bagdad a anunţat miercuri că pe întreg teritoriul Irakului s-a întrerupt distribuţia de energie electrică, din motive încă necunoscute, transmite Reuters, citată de Agerpres.
19:30
Guvernul fedeal american a concediat 386.826 de angajaţi în primul an din cel de-al doilea mandat al preşedintelui Donald Trump, arată datele oficiale publicate miercuri, transmite Reuters, relatează Agerpres.
19:30
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, astăzi, 04 martie 2026, o echipă mixtă ARF-PESA a efectuat recepția preliminară și recepția pentru punerea în serviciul comercial cu călători a ramei electrice regionale RE-R PESA 655-5 051, activitate derulată în incinta Atelierelor CFR Grivița SA.
19:00
Finalizarea centurii ocolitoare Comarnic, estimată pentru mijlocul verii, rămâne una dintre prioritățile Consiliului Județean Prahova, anunță miercuri preşedintele instituției, Virgiliu Daniel Nanu.
19:00
Family Market Tomești, cel mai recent proiect de retail de proximitate dezvoltat de compania IULIUS, va găzdui și o locație KFC, unul dintre cele mai cunoscute lanțuri internaționale de restaurante quick-service.
18:50
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, anunță că SUA l-au lichiat pe comandantul unei unități iraniene care avea misiunea să-l asasineze pe Trump # Economica.net
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a afirmat miercuri că forţele Statelor Unite l-au ucis pe un oficial iranian care comanda o unitate pentru asasinarea preşedintelui Donald Trump, transmite Reuters, relatează Agerpres.
18:50
Banca Transilvania este cea mai puternică și mai valoroasă marcă bancară din România, urmată de Revolut Bank și ING Bank – Banking 500 # Economica.net
Banca Transilvania ocupă primul loc în ceea ce privește puterea mărcii în rândul clienților români; Revolut și ING ocupă locul al doilea și al treilea, potrivit Banking 500, realizat de Brand Finance. Banca Transilvania este cea mai valoroasă marcă bancară din România, cu o valoare de 1 miliard de dolari. Valoarea totală a mărcilor din topul Banking 500 ajunge la 1,8 trilioane de dolari, marcând cinci ani consecutivi de creștere.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.