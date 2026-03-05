Ford adaugă noi valențe modelului Puma, de la deplasare autonomă la autonomie optimizată

22:10

România rămâne pe harta marilor investiții tehnologice europene, iar inginerii locali sunt un atu strategic pentru unul dintre cei mai mari jucători globali din industrie. Patrice Caine, CEO al Thales, cea mai mare companie de tehnologie din Europa, a declarat că grupul va continua să investească în centrul său de inginerie din București, unde deja lucrează peste 600 de specialiști, și a apreciat calitatea ridicată a inginerilor români, compatibilitatea culturală și competențele lingvistice drept argumente-cheie pentru extinderea operațiunilor locale.