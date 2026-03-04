Grupul german Continental raportează pierderi și scăderea vânzărilor

17:30

Grupul hotelir global Accor anunță astăzi semnarea unui contract de franciză cu investitorul român MKS PROD pentru deschiderea unui nou hotel Mercure în Craiova, al doilea cel mai mare oraș din sudul României. Mercure Craiova va fi un hotel nou, construit de la zero, urmând să fie amplasat în apropierea centrului orașului, cu acces facil către zona de shopping și principalele atracții locale, la doar 10 minute de Aeroportul Internațional Craiova.