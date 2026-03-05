Preţul aurului, 5 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,54 lei
ObservatorNews, 5 martie 2026 13:20
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 5 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.
• • •
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 5 martie 2026, iar cifrele arată că indicele ROBOR la 3 luni este în scădere, în raport cu cifrele date publicităţii în ziua precedentă.
Curs BNR, 5 martie 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu francul elveţian # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 5 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.
O femeie, în vârstă de 58 de ani, a fost plasată sub controlului judiciar pentru 60 de zile, după ce, în urma unui conflict cu un polițist local, a dat cu maşina peste el. Incidentul a avut loc la sediul Evidenței Populației din Sectorul 5, după ce femeia a intrat într-o zonă unde accesul publicului nu era permis.
Un român, condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că ar fi fost spion al Ucrainei # ObservatorNews
Un cetăţean român a primit 15 de ani de închisoare în Rusia după ce a fost acuzat că a spionat în favoarea Ucrainei. Decizia a fost luată de un tribunal din Krasnodar.
Serialul Iubire cu parfum de lavandă lansează spin-off-ul Destine cu parfum de lavandă, din 16 aprilie # ObservatorNews
Serialul original semnat Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production, Iubire cu parfum de lavandă, care a cucerit publicul cu cele trei sezoane, revine pe micile ecrane din 16 aprilie, în fiecare joi, de la 20.30, şi continuă universul emoționant din Podişor odată cu lansarea mult aşteptatului spin-off Destine cu parfum de lavandă.
Un polițist aflat în timpul liber a prins un bărbat care a tâlhărit o femeie pe o stradă din Capitală # ObservatorNews
O femeie din Capitală a trecut prin momente de groază în drumul spre casă, după ce a fost atacată de un bărbat care a trântit-o la pământ şi i-a smuls geanta. Agresorul a fost prins ulterior de un poliţist aflat în timpul liber, iar victima şi-a recuperat toate bunurile.
SUA și Canada ridică de la sol avioane de vânătoare pentru a intercepta aeronave ruseşti lângă Alaska # ObservatorNews
SUA și Canada au ridicat de la sol avioane militare pentru a intercepta avioane de luptă rusești în apropierea de Alaska și Canada, a anunțat miercuri Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială.
O dronă rusească a lovit o navă cu cereale sub pavilion panamez lângă un port ucrainean din Marea Neagră # ObservatorNews
O dronă rusească a avariat o navă cargo sub pavilion panamez care transporta porumb în apropierea portului ucrainean Cernomorsk, din regiunea Odesa de la Marea Neagră, a anunţat miercuri seara Autoritatea portuară maritimă din Ucraina.
Prețul gazelor naturale în Europa, o nouă creştere, de până la 13%, din cauza războiului din Orientul Mijlociu # ObservatorNews
Preţul gazelor naturale înregistra joi dimineaţa o creştere de două cifre în Europa, deoarece incertitudinea cu privire la războiul din Orientul Mijlociu continuă să zguduie pieţele energetice.
Zelenski se oferă să trimită interceptoare de drone în Orientul Mijlociu. Cere rachete Patriot la schimb # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a propus aliaţilor Statelor Unite în Orientul Mijlociu să dea Ucrainei rachetele sistemelor lor americane de apărare aeriană PATRIOT în schimbul interceptorilor ucraineni de drone, pentru a se apăra de atacuri iraniene cu dronă.
Indice BET, 5 martie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis în creştere şedinţa de joi # ObservatorNews
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis pe verde şedinţa de joi, 5 martie 2026, cifrele aratând că indicele BET este în creştere, faţă de cifrele prezentate în ziua precedentă.
Afacerea de nişă cu care 2 prieteni din Reghin au dat lovitura. Totul a început din curiozitate # ObservatorNews
George şi Gelu, doi prieteni din Reghin, au pus pe picioare o afacere de nişă dintr-o simplă pasiune: ardeii iuţi. Acum cresc 700 de soiuri şi şi-au extins activitatea şi în domeniul gastronomic, făcând sosuri şi dulceţuri.
6 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 6 martie de-a lungul timpului.
Meteorologii anunţă intensificări ale vântului în mai multe regiuni până vineri seară. Moldova nordul Dobrogei se vor afla vineri sub atenţionare cod galben de vânt. În Bucureăti, temperaturile vor ajunge joi până la 16 grade, iar vineri vor fi 12 - 13 grade.
6 martie, Sfinţii 42 de Mucenici din Amoreea. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Vineri, 6 martie, sunt prăznuiţi cei 42 de Mucenici din Amoreea, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Bărbat arestat după ce şi-a omorât fratele şi l-a aruncat în râu. L-a cărat cu un căruț pentru butelii # ObservatorNews
Un bărbat de 59 de ani a fost arestat preventiv după ce și-a omorât cu o rangă metalică fratele mai mare, pe care l-a aruncat apoi într-un râu din județul Brașov. Cadavrul a fost găsit după șase săptămâni.
Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 6 martie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.
Protestatar scos cu forţa din Senatul SUA în timpul unei audieri privind războiul din Iran # ObservatorNews
Un veteran al pușcașilor marini americani a fost scos cu forţa dintr-o audiere a Senatului după ce a protestat față de decizia președintelui Donald Trump de a lansa o operațiune militară împotriva Iran. Înainte de a fi evacuat, el a strigat: "Nimeni nu vrea să lupte pentru Israel”, după care agenții de securitate l-au escortat afară din sală.
Imagini virale cu sirieni care analizează o rachetă balistică iraniană rămasă neexplodată # ObservatorNews
De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, Iranul a luat la ţintă mai multe ţări din regiune vizând în special bazele americane din zonă. Una dintre ţările vizate de rachetele Teheranului a fost şi Siria.
Bolojan: Preţul benzinei şi motorinei ar putea creşte pe fond emoţional. Depinde de durata blocajului # ObservatorNews
Războiul din zona Golfului a determinat o creştere a preţurilor la combustibili, pe fondul blocării parţiale a traficului prin Strâmtoarea Ormuz, a declarat premierul Bolojan. Şeful Execuivului a explicat că aproximativ 90% din traficul prin Strâmtoarea Ormuz este afectat, ceea ce a redus semnificativ exporturile de petrol şi gaze lichefiate din statele din Golf către restul lumii.
O tânără de 18 ani din Corabia şi-a acuzat profesorul de hărţuire. S-a dovedit că şi-a trimis singură mesajele # ObservatorNews
O tânără de 18 ani din Corabia este cercetată penal pentru inducerea în eroare a autorităților, după ce aceasta și-a trimis singură mesaje de amenințare, deși inițial a susținut că este hărțuită de un profesor.
România a fost invitată să intre sub umbrela nucleară a Franţei şi analizează propunerea. Includerea în această cooperare nucleară ar putea însemna inclusiv ca pe teritoriul României să fie focoase nucleare.
Analiză. Motorina din România este mai scumpă decât ar justifica piața, în medie cu 10 bani pe litru # ObservatorNews
Preţul carburanţilor din România a crescut pentru a doua zi consecutivă, în contextul războiului din Iran. Totuşi, majorarea de preţ nu ar fi justificată arată o analiză realizată de Asociaţia de Energia Inteligentă.
Momentul în care trei maşini iau foc într-o parcare din cauza unor scurgeri de combustibil # ObservatorNews
Momente de panică, miercuri, într-o parcare din Orăştie, judeţul Hunedoara. Un incendiu pornit de la o maşină din care s-a scurs carburantul a cuprins cu repeziciune alte două autoturisme.
Zăpadă de un metru și pârtii pline la Sinaia, chiar și după vacanța elevilor. Cât costă un skipass # ObservatorNews
Primvară în aer, iarnă în toată regula pe pârtii. La Sinaia se schiază în condiţii excelente, zăpadă este perfectă, iar temperaturile ridicate fac ca tabloul să fie perfect. Şi chiar dacă vacanţa de schi a elevilor s-a încheiat, pârtiile din staţiune sunt pline de iubitori ai sporturilor de iarnă.
Un şofer de 18 ani din Balş a distrus mai multe maşini după ce s-a urcat drogat la volan # ObservatorNews
Un șofer de 18 ani din Balș, judeţul Olt, a distrus mai multe maşini după ce a urcat drogat la volan.
Tânără arestată după ce a intrat înarmată cu un cuțit în casa surorii sale. Avea ordin de protecţie # ObservatorNews
O femeie de 26 de ani din Orăştie, judeţul Hunedoara, a fost arestată preventiv, după ce a intrat în casa surorii ei "înarmată" cu un cuţit de bucătărie. Tânăra avea un ordin de protecţie care îi interzicea să intre în acel imobil.
Zeci de locatari dintr-un bloc din Sibiu, evacuați după un incendiu. Un bărbat de 90 de ani a ajuns la spital # ObservatorNews
Au fost clipe de panică pentru locatarii unui bloc cu patru etaje din Sibiu. Un bărbat de 90 de ani a ajuns de urgenţă la spital după ce garsoniera în care locuia a fost cuprinsă de flăcări. Aproximativ 50 de locatari s-au autoevacuat sau au fost evacuaţi de salvatori. Incendiul ar fi pornit de la un scurtcircuit electric, iar fumul s-a răspândit rapid în întreg imobilul.
A doua zi de scumpiri la pompă după începerea războiului din Iran. Cât au ajuns să coste motorina şi benzina # ObservatorNews
Prețurile la benzină și motorină au crescut din nou în România, după ce liderul pieței de distribuție a carburanților, OMV Petrom, a operat în noaptea de miercuri spre joi o nouă majorare. Potrivit datelor analizate de Profit.ro, este a doua scumpire semnificativă consecutivă de la declanșarea conflictului din Iran.
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 5 martie 2026.
Val de viroze din cauza diferenţelor mari de temperatură. Cum ne putem ajuta sistemul imunitar # ObservatorNews
Primavara pe care am aşteptat-o cu atât de mult drag, ne aduce şi un cadou mai puţin plăcut - virozele respiratorii. Variaţiile de temperatură, dar şi sistemul imunitar slăbit de după iarna lungă şi grea, ne fac mai vulnerabili în faţa răcelilor. Specialiştii ne dau şi trucuri despre cum putem să ne ferim - sportul şi o alimentaţie bazată pe multe verdeţuri.
La doar 8 luni, Vlăduţ se luptă cu o malformaţie cardiacă. Are nevoie de 13.000 de euro pentru operaţii # ObservatorNews
Un copil de opt luni nu știe ce înseamnă un diagnostic și nici ce este o intervenție pe cord. Știe doar ce este normal pentru vârsta lui: să râdă, să descopere lumea și să își caute echilibrul în timp ce o explorează. Vlăduț face toate acestea. Dar în timp ce el zâmbește, inima îi muncește prea mult. Legătura dintre aortă și artera pulmonară s-a încăpățânat să nu se închidă și lasă prea mult sânge să ajungă în plămânii fragili. Pentru că boala a avansat deja, bebelușul urmează să intre în sala de operație pe nouă martie. Îl putem ajuta trimițând un SMS de 2 euro la 8848, număr fără recurență.
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 5 martie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Şi-a ucis colegul de muncă chiar sub ochii şefului, în Timiş. Totul a pornit de la o ceartă banală # ObservatorNews
Un bărbat de 42 de ani a fost reţinut 24 de ore, după ce şi-a ucis colegul de muncă.
"Am stat în Burj Al Arab şi chiar acolo a picat o rămăşiţă de dronă". Primii români, repatriaţi din Dubai # ObservatorNews
Şase state membre ale Uniunii Europene, printre care şi România, au activat mecanismul de protecţie civilă a UE, ceea ce permite finanţarea unei părţi a operaţiunilor de repatriere. Ce înseamnă asta mai exact? Uniunea Europeană finanţează 75% din costuri, cu condiţia ca cel puţin 30% din pasageri să aibă o altă cetăţenie decât cea a ţării solicitante. Între timp, azi-noapte, a aterizat pe aeroportul Otopeni primul avion din Dubai, de la începerea conflictului. Ca să ajungă în siguranţă acasă, piloţii au făcut un ocol de două ore. Şi în această dimineaţă urmează să ajungă în ţară şi a doua aeronavă, tot din Dubai. Zeci de români răsuflă acum uşuraţi. Însă cei rămaşi încă în Orient trăiesc între haos şi disperare. Fiecare noapte în plus înseamnă costuri uriașe, iar cei aflați în escală în Golf caută rute ocolitoare de zeci de ore, la prețuri astronomice.
Nicuşor Dan, vizită în Polonia, la invitaţia lui Karol Nawrocki. Securitatea europeană, principalul subiect # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan, se află joi, la Varşovia, la invitaţia preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki, şeful statului urmând să aibă o întrevedere şi cu prim-ministrul Donald Tusk. Tema securităţii europene va reprezenta un subiect principal al discuţiilor, în contextul riscurilor generate de agresiunea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi de conflictele din Orientul Mijlociu.
Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian, cele mai bune jucătoare de tenis ale României la momentul actual, s-au calificat, miercuri seara, în turul II al turneului feminin de tenis de la Indian Wells (Statele Unite ale Americii), competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste 9,4 milioane de dolari.
Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc vor avea loc joi, 5 martie, după ce la tragerile loto de duminică, 1 martie, Loteria Română a acordat peste 41.100 de câştiguri în valoare totală de peste 3,76 milioane de lei.
Marţi şi miercuri s-au jucat primele trei meciuri din sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, astfel că ştim, deja, primele trei semifinaliste ale competiţiei.
Horoscop 6 martie 2026. Este o zi ideală pentru a te dedica studiului şi pentru a-ţi stabili obiectivele de viitor.
Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru fraude la concursuri # ObservatorNews
Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, care este în prezent director general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, a fost condamnat, miercuri, de instanţa supremă la 4 ani de închisoare cu executare pentru fraudarea unor concursuri privind ocuparea unor posturi în direcţii judeţene ale ministerului. Chesnoiu a fost trimis în judecată în decembrie 2022 de Direcţia Naţională Anticorupţie, fiind acuzat de abuz în serviciu şi de faptul că a permis unor persoane neautorizate accesul la informaţii nedestinate publicităţii, în scopul obţinerii unor foloase necuvenite. Decizia poate fi atacată în apel, nefiind definitivă, scrie News.ro.
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa "Choke Me" # ObservatorNews
Alexandra Căpitănescu a câştigat finala Eurovision România 2026, ea fiind aleasă în urma Selecţiei Naţionale. Aceasta va reprezenta ţara noastră la Viena cu piesa "Choke Me", în luna mai.
China intervine în războiul Iran-Israel: trimite un emisar pentru medierea conflictului din Orientul Mijlociu # ObservatorNews
China a anunțat trimiterea unui emisar în Orientul Mijlociu pentru a încerca o mediere, a declarat miercuri ministrul de externe chinez, Wang Yi, în a cincea zi a conflictului declanșat de atacurile aeriene americano-israeliene asupra Iranului, potrivit AFP, citat de Agerpres.
Chefi la cuţite, 4 martie 2026. Isabela și-a deschis o cofetărie la 19 ani: "Vreau măcar o mică validare" # ObservatorNews
Al treilea episod al sezonului 17 Chefi la cuțite, difuzat pe 3 martie 2026, a adus în fața juraților o concurentă tânără, de 22 de ani, venită din Arad, de profesie cofetar. Aceasta le-a pregătit juraților o ruladă cu ciocolată și caramel sărat.
Bolojan, replică la "înţepăturile" PSD după ședința pe buget: Comunicatul partidului contrazice realitatea # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan susține că discuțiile din ședința de coaliție privind bugetul s-au desfășurat în bună regulă, iar documentul urmează să fie finalizat și trimis partidelor până la sfârșitul săptămânii. Șeful Guvernului a criticat însă comunicatul transmis ulterior de PSD, despre care spune că este "în totală contradicție cu ceea ce s-a întâmplat astăzi și cu realitatea", avertizând că astfel de dispute nu ajută coaliția într-un moment în care România trebuie să adopte rapid bugetul.
Exodul ultra-bogaților din Dubai: taxiuri de 5.000$ și zboruri private de 250.000$ pentru evacuare. Analiză FT # ObservatorNews
Costurile pentru evacuarea din Dubai au explodat pe fondul conflictului din regiune. Companiile plătesc zeci sau chiar sute de mii de dolari pentru a-și scoate angajații din emirat, iar pentru o familie cu doi copii prețul poate ajunge până la 250.000 de dolari, în special dacă se folosesc avioane private, potrivit unor companii de asigurări citate de Financial Times.
Vladimir Putin ia în calcul oprirea livrării de gaz pentru Europa: "Poate ar fi mai profitabil" # ObservatorNews
Președintele rus Vladimir Putin a afirmat miercuri că Rusia ar putea lua în calcul oprirea livrărilor de gaze către Europa și redirecționarea exporturilor către alte piețe considerate mai avantajoase, potrivit Reuters.
Cât trebuie să citească un copil pe zi ca să-și dezvolte imaginația. Soluţia care combate analfabetismul # ObservatorNews
Specialiștii spun că e nevoie de 15 minute pe zi de citit ca imaginația copiilor să prindă aripi și lectura să nu mai fie bau-bau. Într-o țară în care bibliotecile trag obloanele, iar aproape jumătate dintre elevi citesc, dar nu prea înțeleg ce, soluția sună simplu: citiţi cu voce tare! Și surpriză, cei mici nu mai spun n-am chef, ci devorează autori contemporani şi povești fresh. Colega mea, Mădălina Iacob, a intrat în poveste, într-o școală din București.
