Curs BNR, 5 martie 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu francul elveţian

08:20

Un copil de opt luni nu știe ce înseamnă un diagnostic și nici ce este o intervenție pe cord. Știe doar ce este normal pentru vârsta lui: să râdă, să descopere lumea și să își caute echilibrul în timp ce o explorează. Vlăduț face toate acestea. Dar în timp ce el zâmbește, inima îi muncește prea mult. Legătura dintre aortă și artera pulmonară s-a încăpățânat să nu se închidă și lasă prea mult sânge să ajungă în plămânii fragili. Pentru că boala a avansat deja, bebelușul urmează să intre în sala de operație pe nouă martie. Îl putem ajuta trimițând un SMS de 2 euro la 8848, număr fără recurență.