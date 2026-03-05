La 27 de ani, Kylian Mbappe a obţinut în sfârşit permisul de conducere şi a optat pentru o maşină de lux
5 martie 2026
Misiune îndeplinită pentru Kylian Mbappe. În ultimele săptămâni, presa spaniolă a relatat că vedeta fotbalului mondial susţinea examenul pentru permisul de conducere. Potrivit Marca, atacantul de la Real Madrid (27 de ani şi 2 luni) a promovat examenul săptămâna aceasta.
Ministrul francez de Externe Jean-Noel Barrot a discutat la telefon cu omologul său iranian Abbas Araghchi # News.ro
Ministrul francez de Externe Jean-Noel Barrot a condamnat, într-o convorbire la telefon cu omologul său iranian Abbas Araghchi, atacurile Iranului pe teritoriul vecinilor săi în represalii după o ofensivă masivă a Statelor Unite şi Israelului în Iran, anunţă joi Ministerul francez de Externe, relatează The Associated Press.
Romancierul portughez Antonio Lobo Antunes, unul dintre cei mai citiţi şi mai traduşi autori de limbă portugheză din lume şi de mai multe ori vehiculat ca posibil laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, a murit, a anunţat editura sa, grupul Leya.
Armata iraniană anunţă că a lovit, în atacuri cu dronă, ”ţinte la Tel Aviv şi baza radar de la Meron”, în nordul Israelului # News.ro
Armata iraniană anunţă că a desfăşurat atacuri cu dronă împotriva unor ţinte israeliene, inclusiv împotriva unei instalaţii radar, relatează AFP.
Ministerul Dezvoltării alocă peste 200 de milioane de lei pentru consolidarea seismică şi modernizarea a 8 obiective, prin Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat: Palatul Dacia din Lipscani, şcoli, spitale, pe listă # News.ro
Ministerul Dezvoltării alocă 207.298.496,41 de lei pentru consolidarea seismică şi modernizarea a 8 obiective de investiţii, prin Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, Palatul Dacia din Lipscani, şcoli, blocuri de locuinţe, unităţi sanitare şi clădiri publice aflându-se pe listă, a anunţat ministrul Cseke Attila.
MAE: 250 de români blocaţi în Dubai din cauza conflictului militar din Orientul Mijlociu au revenit în ţară joi dimineaţă, cu două curse care au aterizat pe Aeroportul Otopeni/ O a treia cursă a decolat din Dubai, cu destinaţia Bucureşti # News.ro
Ministerul român al Afacerilor Externe anunţă, joi, că 250 de cetăţeni români care erau blocaţi în Dubai din cauza conflictului militar din Orientul Mijlociu au revenit în ţară, cu două curse operate de compania FlyDubai, care au aterizat pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă. O altă aeronavă a decolat în cursul zilei de joi din Dubai, cu destinaţia Bucureşti. Potrivit MAE, în cursul zilei de astăzi, o altă cursă a decolat din Dubai, cu destinaţia Bucureşti.
Meloni: Italia, la fel ca Regatul Unit, Franţa şi Germania, intenţionează să trimită ajutor ţărilor din Golf; vorbim clar despre apărare, despre apărare aeriană # News.ro
Premierul italian Giorgia Meloni afirmă că Italia, la fel ca Regatul Unit, Franţa şi Germania, intenţionează să trimită ajutor ţărilor din Golff, subliniind că este vorba despre apărare aeriană.
S-a deschis ATAC Super Discount Drumul Taberei, primul supermarket din reţea, al zecelea magazin discount la nivel naţional # News.ro
Auchan Retail România extinde reţeaua ATAC, formatul cu o politică agresivă de preţuri mici, prin deschiderea primului magazin de tip super discount. Cel de-al doilea magazin ATAC din Bucureşti, situat în cartierul Drumul Taberei, propune un format compact, de proximitate urbană, păstrând avantajele care definesc conceptul ATAC: preţuri mici la scară generalizată şi reduceri în cascadă pentru achiziţiile de volume mai mari.
Peskov, întrebat dacă Rusia intenţionează să ajute Teheranul, răspunde că ”n-a existat nicio cerere din partea Iranului” # News.ro
Kremlinul anunţă joi că Iranul, un aliat apropiat al Moscovei, lovit în bombardamente masive de Statele Unite şi Israel, nu a cerut Rusiei vreun ajutor militar, relatează AFP.
Participarea Irakului la barajul intercontinental pentru Cupa Mondială, pusă în pericol de războiul din Orientul Mijlociu # News.ro
Închiderea spaţiului aerian irakian cauzată de războiul din Orientul Mijlociu ameninţă participarea Irakului la barajul intercontinental pentru Cupa Mondială din 2026, programat pe 31 martie la Monterrey, Mexic.
SUA şi aliaţii săi din O.Mijlociu cer Ucrainei ajutor pentru a se apăra de dronele iraniene de tip Shahed, anunţă Zelenski. El promite o asistenţă cu două condiţii, să nu slăbească apărarea Ucrainei şi să-i ofere un avantaj diplomatic împotriva Rusiei # News.ro
Statele Unite şi aliaţii lor din Orientul Mijlociu au cerut ajutorul Ucrainei pentru a se apăra de drone iraniene de tip Shahed, anunţă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează The Associated Press.
Consiliul Economic şi Social, aviz favorabil la Proiectul privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, aflat pe ordinea de zi la şedinţa de joi a Guvernului # News.ro
Consiliul Economic şi Social a dat aviz faborabil Proiectului privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, iniţiat de Ministerul Energiei şi aflat pe ordinea de zi la şedinţa de joi a Guvernului. Ministrul Bogdan Ivan a explicat că acest proiect pune la punct ”un mecanism complex” în baza căruia să nu crească preţul plătit de români pentru gazul natural, după 31 martie, când piaţa gazelor naturale va fi liberalizată.
CES a avizat favorabil proiectul Hotărârii de Guvern privind reorganizarea Romsilva, care este pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern de joi # News.ro
Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea măsurilor de organizare şi funcţionare, precum şi de reorganizare ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, iniţiat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Potrivit ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în urma acestei reorganizări, din 41 de direcţii regionale vor rămâne doar 19.
O navă sub pavilion panamez încărcată cu porumb, avariată într-un atac rus cu dronă în timp ce pleca din portul Ciornomorsk, în regiunea Odesa, acuză Kievul. Mai mulţi membri ai echipajului, răniţi # News.ro
O navă sub pavilionul Panama a fost avariată miercuri seara într-un atac rus cu dronă în timp ce părăsea portul Ciornomorsk, în regiunea Odesa, iar membri ai echipajului au fost răniţi, anunţă joi autorităţile ucrainene, relatează AFP.
Ambasadorul Ucrainei în Africa de Sud a refuzat invitaţia de a semna în cartea de condoleanţe pentru ayatollahul Khamenei: În calitate de aliaţi militari ai Federaţiei Ruse, liderii iranieni decedaţi aveau pe mâini sângele a mii de cetăţeni ucraineni # News.ro
Ambasadorul Ucrainei în Africa de Sud Oleksander Scherba a refuzat invitaţia Ambasadei Iranului de a semna în cartea de condoleanţe pentru ayatollahul Khamenei şi alţi lideri de la Teheran ucişi în urma atacurilor lansate de SUA şi Israel, afirmând că, în calitate de aliaţi militari ai Federaţiei Ruse, liderii iranieni decedaţi aveau pe mâini sângele a mii de cetăţeni ucraineni ucişi cu ajutorul infamelor drone „Shahed” fabricate în Iran.
Dr. Raluca Dinu, pneumolog MedLife: „Apneea în somn este o boală gravă, poate duce la moarte în somn” # News.ro
Sforăitul este, de cele mai multe ori, tratat cu umor sau resemnare. Un zgomot deranjant pentru partener, o glumă de familie, nimic mai mult. În realitate, avertizează medicii, sforăitul poate fi semnul unei afecţiuni grave: apneea obstructivă în somn, o boală care opreşte respiraţia de zeci sau chiar sute de ori pe noapte. „Pacientul nu doar sforăie.
Olt: O tânără de 18 ani este cercetată după ce şi-a făcut conturi pe reţele de socializare, de unde şi-a trimis mesaje de ameninţare şi apoi i-a anunţat pe poliţişti că ar fi hărţuită de un profesor # News.ro
O tânără de 18 ani, din judeţul Olt, este anchetată după ce şi-a făcut conturi pe reţele de socializare, de unde şi-a trimis mai multe mesaje de ameninţare. Ea i-a sesizat apoi pe poliţişti şi a făcut o plângere că ar fi hărţuită în acest mod de un profesor.
Rachetă căzută în câmp, în apropiere de oraşul Qamishli, în Siria, în apropierea frontierei cu Turcia # News.ro
O rachetă a căzut în apropiere de oraşul Qamishli, în nord-estul Siriei, o zonă cu populaţie majoritar kurdă situată în apropierea frontierei cu Turcia, fără să facă victime, însă originea rachetei este necunoscută, scrie Le Figaro.
Primarul Slatinei, despre alunecările de teren care au afectat şapte case: Niciun arhitect şef nu ar fi semnat autorizatii pentru acea zonă, având in vedere proximitatea dealului si pericolul iminent/ Ce se întâmplă cu familiile evacuate - FOTO # News.ro
Unele dintre cele şapte case de pe strada Grădişte, din Slatina, afectate de o alunecare de teren şi ai căror locatari au fost evacuaţi întrucât există risc de prăbuşire a imobilelor, nu au nici măcar fundaţie, fiind construite fără autorizaţii. „Niciun arhitect şef nu ar fi semnat autorizatii pentru acea zonă, având in vedere proximitatea dealului si pericolul iminent”, afirmă primarul Mario de Mezzo. El mai spune că situaţia este monitorizată permanent de autorităţi, iar cele 25 de persoane evacuate, între care nouă copii, vor sta în containere puse la dispoziţie de Primărie şi vor primi ajutoare financiare de urgenţă, prevăzute pentru situaţii de calamitate. Potrivit primarului, alunecarea de teren are cauze naturale, precum pământul cărat din versant decenii la rând, vegetaţia tăiată şi precipitaţiile abundente din ultimele luni.
Tehnicianul portughez Leonardo Jardim (51), care a câştigat campionatul Franţei cu AS Monaco în 2017, a fost numit antrenor al clubului brazilian Flamengo, în urma demiterii lui Filipe Luis.
Petrişor Peiu (AUR): E inacceptabil ca membrii coaliţiei şi în primul rând PSD să recurgă la meschine jocuri politice în timpul unei crize generate tot de actuala coaliţie şi agravate de războiul din Iran/ PSD a încercat să inducă în eroare opinia publică # News.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Periu, consideră că este inacceptabil ca membrii coaliţiei şi în primul rând PSD să recurgă la meschine jocuri politice în timpul unei crize generate tot de actuala coaliţie şi agravate de războiul din Iran. El acuză PSD că a încercat astfel să inducă în eroare opinia publică în ceea ce priveşte discuţiile despre buget. ” Într-un mod şi mai ridicol, de-a dreptul caragialesc, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, într-un mesaj public îl atacă pe premierul Bolojan cu argumente preluate de la AUR”, mai spune senatorul AUR.
Aeroportul din enclava azeră Nahicevan, lovit cu drone şi rachete iraniene. Explozii la Doha şi Manama. Iranul trage o salvă de rachete către Israel # News.ro
Rachete şi drone provenind din Iran au căzut joi pe teritoriul aeroportului din enclava azeră Nahicevan, declară o sursă apropiată Guvernului azer Reuters.
Gardienii Revoluţiei anunţă că au atins cu o rachetă un petrolier american în nordul Golfului Persic. Traficul petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut cu 90% în decurs de o săptămână # News.ro
Gardienii Revoluţiei anunţă joi că o rachetă iraniană a atins un petrolier american la Golful Persic, în a şasea zi de Război în Iran, care ripostează prin lovituri în regiune, relatează AFP.
ANM - Intensificări ale vântului în mai multe regiuni până vineri seară / Moldova nordul Dobrogei se vor afla vineri sub atenţionare cod galben de vânt - HARTA / Cum va fi vremea în Bucureşti # News.ro
Meteorologii anunţă intensificări ale vântului în mai multe regiuni până vineri seară. Moldova nordul Dobrogei se vor afla vineri sub atenţionare cod galben de vânt. În Bucureăti, temperaturile vor ajunge joi până la 16 grade, iar vineri vor fi 12 - 13 grade.
Macron a discutat cu Trump şi Netanyahu şi a îndemnat la respectarea integrităţii teritoriale a Libanului # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a discutat cu omologii săi american Donald Trump, libanez Joseph Aoun şi cu premierii libanez Nawaf Salam şi israelian Benjamin Netanyahu, pe care l-a îndemnat ”să respecte integritatea teritorială a Libanului şi să se abţină de la o ofensivă terestră”, relatează AFP.
Începe noul sezon de Formula 1. Marele Premiu al Australiei de la Melbourne are loc în weekend / Câte curse vor avea loc în acest an # News.ro
Sezonul de Formula 1 din 2026 va începe pe 8 martie cu Marele Premiu al Australiei de la Melbourne şi se va încheia pe 6 decembrie cu Marele Premiu al Emiratelor Arabe Unite de la Abu Dhabi. Calendarul complet al celor douăzeci şi patru de curse.
Guvernul israelian anunţă că a realizat ”progrese istorice” în protecţia sa şi a ”lumii civilizate” împreună cu SUA prin războiul de pe care-l poartă împotriva Iranului # News.ro
Israelul se laudă joii că a realizat ”progrese istorice” în protecţia sa prin războiul pe care-l poartă împreună cu Statele Unite împotriva Iranului, relatează AFP.
Preşedintele rus Vladimir Putin ameninţă că Rusia poate îşi opri livrările de gaze naturale către pieţele europene ”chiar acum” şi se poate orienta către noi ”pieţe emergente”, pe care le consideră mai promiţătoare, relatează Reuters.
Preşedintele rus Vladimir Putin ameninţă că Rusia poate îşi opri livrările de gaze naturale către pieţele europene ”încă din prezent” şi se poate orienta către noi ”pieţe emergente”, pe care le consideră mai promiţătoare, relatează Reuters.
A doua majorare semnificativă consecutivă a preţului la carburanţi. Preţul motorinei a sărit de 8,5 lei/l # News.ro
Liderul pieţei distribuitoare de carburanţi, OMV Petrom, a efectuat joi noaptea cea de-a doua scumpire consecutivă de la declanşarea conflictului din Iran, din nou una considerabilă, de 9 bani/l, după ce miercuri majorase preţurile cu 15 bani/l, atât la benzină, cât şi la motorină, relevă datele analizate de Profit.ro.
Dolj: Un bărbat de 30 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore după ce şi-a bătut vecinii / O femeie a ajuns la spital în urma agresiunii # News.ro
Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Dolj, pentru 24 de ore, după ce şi-a bătut vecinii, iar în urma agresiunii o femeie de 34 de ani a ajuns la spital.
Armata iraniană susţine că nu a lansat nicio rachetă către Turcia, relatează presa de stat # News.ro
Liderii militari ai Iranului susţin că nu au lansat nicio rachetă către Turcia, a relatat presa de stat, după ce sistemele de apărare aeriană ale NATO au interceptat miercuri ceea ce Turcia a spus că a fost o rachetă lansată din Iran, conform CNN.
Un studiu publicat în Nature Medicine arată cum ChatGPT Health, versiunea specializată în sănătate a chatbot-ului dezvoltat de OpenAI, subestimează în mod frecvent severitatea problemelor de sănătate.
Jucătorii ruşi Daniil Medvedev, Andrei Rublev şi Kharen Haceanov au ajuns în California, după ce au fost blocaţi câteva zile în Dubai # News.ro
Blocaţi în Dubai timp de mai multe zile din cauza războiului din Orientul Mijlociu, Daniil Medvedev, Andrei Rublev şi Karen Haceanov au ajuns în siguranţă la Indian Wells şi chiar s-au antrenat miercuri seara.
A fost semnat Certificatul de Urbanism pentru cei 37 de km dai Autostrăzii A13 Braşov-Bacău aflaţi pe teritoriul judeţului Braşov. Urmează elaborarea studiului de fezabilitate, exproprierea terenurilor şi obţinerea autorizaţiei de construire # News.ro
Certificatul de Urbanism pentru cei 37 de km dai Autostrăzii A13 Braşov-Bacău aflaţi pe teritoriul judeţului Braşov a fost semnat de către preşedintele Consiliului Judeţean Adrian Veştea, beneficiar fiind Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) SA, prin firma de proiectare SC Consitrans SRL, care urmează să întocmească Studiul de Fezabilitate. Următoarele etape sunt exproprierea terenurilor şi obţinerea autorizaţiei de construire.
Fotograful vietnamezo-american Nick Ut dă în judecată Netflix pentru defăimare, după difuzarea unui documentar care îl pune sub semnul întrebării pe autorul celei mai faimoase fotografii a secolului XX.
Americanca Serena Williams „va reveni” pe circuit, speră Novak Djokovici, care a salutat miercuri, la Indian Wells, „una dintre cele mai mari sportive” din istorie, informează AFP.
Cel puţin 80 de marinari iranieni au fost ucişi după ce SUA au lovit o navă de război, afirmă autorităţile din Sri Lanka # News.ro
Cel puţin 80 de persoane au fost ucise după ce nava de război iraniană IRIS Dena a fost lovită de o torpilă lansată de pe un submarin american şi s-a scufundat în Oceanul Indian, conform anunţului făcut de oficiali din Sri Lanka, citaţi de CNN.
Percheziţii în patru judeţe, inclusiv la sediile unor instituţii publice, în cadrul unei anchete privind eutanasierea ilegală a câinilor fără stăpân # News.ro
Mai multe percheziţii au loc joi, în judeţele Prahova, Giurgiu, Constanţa şi Ilfov, la sediile unor persoane juridice, la domiciliile unor persoane fizice, precum şi la sediile unor instituţii publice, în cadrul unei anchete privind eutanasierea ilegală a câinilor fără stăpân, în două adăposturi private fiind vizată săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, abuz în serviciu, uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Nouă persoane vor fi duse la audieri.
SUA: Un raport al Rezervei Federale indică o perspectivă economică pozitivă şi o piaţă a muncii stabilă # News.ro
Activitatea economică din Statele Unite a crescut uşor în ultimele săptămâni, preţurile au continuat să urce, iar nivelul ocupării forţei de muncă a rămas stabil, potrivit unui raport publicat miercuri de Rezerva Federală, citat de Reuters.
China a anunţat joi că bugetul său pentru apărare, al doilea ca mărime din lume, mult în urma celui al Statelor Unite, va creşte cu 7% în 2026, un procent uşor mai mic decât anul trecut (7,2%), dar în linie cu anii precedenţi, relatează AFP.
CFR SA - A fost stabilit câştigătorul contractului pentru consultanţa şi supervizarea proiectării şi execuţiei lucrărilor pentru reabilitarea unui lot al magistralei Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeş # News.ro
Contractul pentru consultanţa şi supervizarea proiectării şi execuţiei lucrărilor pentru reabilitarea unui lot de peste 44 de kilometri al magistralei Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeş a fost câştigat de Asocierea MGGP (lider) – KONSENT – MGGP ENGINEERING S.R.L, cu o propunere financiară de 12.115.059,80 lei, fără TVA, informează CFR SA, care precizează că reabilitarea tronsonului are ca obiectiv modernizarea infrastructurii şi a sistemelor feroviare pentru atingerea unor viteze de 100–120 km/h pentru trenurile de marfă şi 120–160 km/h pentru trenurile de călători.
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti - 23 de curse spre şi dinspre Tel Aviv, Damasc, Dubai, Doha, anulate din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu - LISTA # News.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) anunţă că 23 de zboruri spre şi dinspre Tel Aviv, Damasc, Dubai, Doha au fost anulate joi din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu.
Agenţia de ştiri libaneză relatează că un lider Hamas a fost ucis într-un atac aerian israelian # News.ro
Agenţia oficială de ştiri libaneză ANI a relatat joi că un atac aerian israelian a ucis un lider Hamas într-o tabără de refugiaţi palestinieni din nordul Libanului.
O premieră de la al Doilea Război Mondial încoace - Imaginile cu o navă iraniană torpilată de un submarin american - VIDEO # News.ro
Un submarin american a scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian, marţi, a anunţat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.
Şeful Nvidia spune că investiţia de 30 de miliarde de dolari în OpenAI ar putea fi ultima înainte de listarea companiei de AI # News.ro
Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a declarat că investiţia recentă de 30 de miliarde de dolari în OpenAI ar putea fi ultima realizată de compania sa în startupul de inteligenţă artificială, deoarece OpenAI s-ar putea lista bursă spre sfârşitul acestui an, relatează CNBC.
Preşedintele Nicuşor Dan, vizită la Varşovia, joi, la invitaţia preşedintelui Poloniei, Karol Nawrocki / Întrevedere cu prim-ministrul Donald Tusk / Tema securităţii europene, subiect principal al discuţiilor # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, se află joi, la Varşovia, la invitaţia preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki, şeful statului urmând să aibă o întrevedere şi cu prim-ministrul Donald Tusk. Tema securităţii europene va reprezenta un subiect principal al discuţiilor, în contextul riscurilor generate de agresiunea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi de conflictele din Orientul Mijlociu.
Jaqueline Cristian s-a calificat în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells # News.ro
Jaqueline Cristian (35 WTA) s-a calificat, joi, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells.
