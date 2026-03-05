Ministrul francez de Externe Jean-Noel Barrot a discutat la telefon cu omologul său iranian Abbas Araghchi

11:20

Unele dintre cele şapte case de pe strada Grădişte, din Slatina, afectate de o alunecare de teren şi ai căror locatari au fost evacuaţi întrucât există risc de prăbuşire a imobilelor, nu au nici măcar fundaţie, fiind construite fără autorizaţii. „Niciun arhitect şef nu ar fi semnat autorizatii pentru acea zonă, având in vedere proximitatea dealului si pericolul iminent”, afirmă primarul Mario de Mezzo. El mai spune că situaţia este monitorizată permanent de autorităţi, iar cele 25 de persoane evacuate, între care nouă copii, vor sta în containere puse la dispoziţie de Primărie şi vor primi ajutoare financiare de urgenţă, prevăzute pentru situaţii de calamitate. Potrivit primarului, alunecarea de teren are cauze naturale, precum pământul cărat din versant decenii la rând, vegetaţia tăiată şi precipitaţiile abundente din ultimele luni.