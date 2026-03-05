Tânărul care a rămas fără tavan în baie, chiar în timp ce făcea duș. Vecinii au ajuns cu bormașina la el în casă
Gândul, 5 martie 2026 14:20
Un moment de intimitate s-a transformat rapid într-o postare virală pe TikTok. Un tânăr, care se afla în propria baie și făcea duș, a auzit zgomote puternice care veneau de deasupra. La câteva momente, tavanul a început să cedeze, și bucăți din el au căzut în chiuvetă. Lucrările de renovare făcute de vecinii de deasupra […]
• • •
Acum 15 minute
14:30
Avocat Costel Gîlcă, expert în dreptul muncii, la Gândul „HR Power Players”: Judecătorul trebuie să fie specializat în ceea ce face # Gândul
Costel Gîlca, avocat specializat în dreptul muncii, spune că Ministerul Justiției are nevoie de un nou arhitect care să regândească sistemul. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”. Gîlcă este de părere că fundamental pentru justițiabil este ca judecătorul să fie cu adevărat specializat […]
Acum 30 minute
14:20
Tânărul care a rămas fără tavan în baie, chiar în timp ce făcea duș. Vecinii au ajuns cu bormașina la el în casă # Gândul
14:20
Sondaj lansat de Sorin Grindeanu: Ar trebui demis prim-ministrul Ilie Bolojan imediat după aprobarea bugetului? Care sunt rezultatele # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un sondaj pe canalul său de Messenger, care are peste 3.900 de membri, întrebând dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui demis imediat după aprobarea bugetului de stat. Rezultatul votului a arătat un sprijin majoritar pentru această variantă: 756 de persoane au răspuns „da”, în timp ce 88 au votat […]
Acum o oră
14:10
BNR a anunțat noul curs valutar. Moneda națională câștigă teren în fața euro, dar pierde în raport cu francul și dolarul # Gândul
Cursul valutar a rămas stabil joi, în ciuda turbulențelor de pe piețele financiare internaționale pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar oficial, iar cifrele arată că leul a pierdut teren în raport cu francul elvețian. În raport cu francul elvețian, leul a pierdut aproape doi bani, astfel […]
14:10
Momentul în care cea mai nouă navă de război a Iranului este lovită de SUA. Nu au trecut decât 3 săptămâni de când Teheranul a prezentat Sayyad-3G, racheta de apărare aeriană navală cu lansare verticală # Gândul
În data de 4 martie 2026, în timpul Operațiunii Epic Fury, forțele americane au lovit nava IRIS Shahid Sayyad Shirazi a Marinei Iraniene, o corvetă catamaran cu rachete din clasa Shahid Soleimani, care făcea parte din Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că peste douăzeci de nave ale regimului iranian au […]
14:00
Economia la cumpărăturile de alimente poate părea imposibilă, mai ales dacă există tendința de a cumpăra impulsiv sau de a mânca des în oraș. Un utilizator a împărtășit o metodă foarte simplă, dar eficientă, prin care și-a redus semnificativ cheltuielile și a început să folosească alimente pe care deja le avea în casă. Cheltuielile pentru […]
14:00
Adio, WiFi în locuințe! Tehnologia mai rapidă și mai puternică pe care o vom avea în casele noastre # Gândul
Internetul cuantic este tehnologia care ar putea înlocui routerele WiFi clasice. Mai rapid, mai sigur și compatibil cu infrastructura existentă, scrie Mediafax, care prezintă ultimele inovații în domeniul IT&C la care lucrează cercetătorii. Routerul WiFi va fi înlocuit de Internetul cuantic, o viitoare rețea de comunicații bazată pe principiile mecanicii cuantice. Cum funcționează Internetul cuantic […]
Acum 2 ore
13:40
Prima reacție a consulatului din Dubai în cazul fiicei minore a lui Victor Ponta: Nu îmi pasă! # Gândul
Contactat de Gândul în legătură cu cazul fiicei minore a lui Victor Ponta, căreia Oana Țoiu i-a interzis întoarcerea în România cu grupul de elevi cu care era în Dubai, consulul general al României în Dubai, Viorel Riceard Badea, a transmis: „Sincer nu îmi pasă”. Redăm în continuare transcriptul discuției dintre reporterul Gândul și Consulul […]
13:40
Început de an dezastruos pentru turismul românesc. INS confirmă declinul: „Sosirile şi înnoptările turiștilor au scăzut în ianuarie 2026” # Gândul
Austeritatea continuă să lovească în turismul românesc în 2026, iar cifrele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) confirmă trendul. Sosirile și înnoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au scăzut cu 7,3%, respectiv cu 8,5% în luna ianuarie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului […]
13:40
România nu are încă buget pe 2026. Teodorovici: Vă dau scris, banii din granturile UE se vor pierde în august # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici a făcut o analiză necruțătoare a politicilor economice ale Guvernului, culminând cu întârzierea nepermis de mare a adoptării bugetului pe anul 2026, pe fondul unui scandal de proporții în coaliție pe această temă. Fostul ministru social-democrat a lansat un semnal de […]
13:30
Kim Jong Un sfidează America. „Aroganță” sub ochii lui Donald Trump: marina nord-coreeană, echipată cu arme nucleare # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a precizat că Phenianul își va echipa cât de urgent marina militară cu arme nucleare. Declarațiile au fost făcute cu prilejul unei vizite oficiale într-un port unde se testa un distrugător prezentat ca fiind „de ultimă generație”. „Înarmarea marinei cu arme nucleare avansează în mod satisfăcător”, a declarat Kim Jong […]
13:30
Iuliana Morlova, HR Expert si Career Coach:”Dacă roboții sunt mai buni la a fi roboți, oamenii trebuie să fie mai buni la a fi oameni” # Gândul
Piața muncii trece printr-un proces de recalibrare sub influența inteligenței artificiale și a noilor tehnologii, iar adaptarea depinde tot mai mult de dezvoltarea competențelor umane, consideră Iuliana Morlova, HR Expert si Career Coach. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”. În cadrul conferinței dedicate […]
13:10
Situație scandaloasă. Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în avionul care transporta minori din Dubai, via Oman. Victor Ponta a confirmat pentru Gândul că Oana Țoiu a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în avion. ”Vreau să o vedem acasă întâi”, a spus fostul premier. Incidentul a fost făcut public de Dana Budeanu. Avionul în care ar fi trebui să se îmbarce și fiica lui Victor Ponta ar urma să […]
13:10
După ce l-a săltat în slăvi pe ”Moise” Bolojan, Liiceanu a mai descoperit o eroină, Carmen Uscatu. Prefață elogioasă pentru oengista cu salariu de mii de euro pentru o cauză nobilă # Gândul
Filosoful, publicistul și editorul Gabriel Liiceanu și-a făcut un titlu de glorie din a susține diferite persoane publice pe care le prezintă, pătruns de evlavie, drept eroi. A făcut vâlvă ardoarea cu care l-a asemuit pe premierul Bolojan cu personajul biblic Moise. Însă, așa cum a dezvăluit Gândul, entuziasmul său era întreținut de contractul extrem […]
13:00
13:00
Cine candidează împotriva lui Răzvan Burleanu la șefia FRF! A protestat constant în fața Casei Fotbalului # Gândul
Comisia de verificare a dosarelor de candidatură pentru funcțiile de conducere din cadrul FRF a validat în ședința de miercuri participarea la alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal a actualului președinte Răzvan Burleanu și a lui Ilie Ștefan Drăgan, informează federația prin intermediul site-ului oficial. A treia candidatură, a lui Sorin Răducanu, fost candidat […]
12:50
Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în avionul care transporta minori din Dubai, via Oman. Victor Ponta a confirmat pentru Gândul că Oana Țoiu a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în avion. "Vreau să o vedem acasă întâi", a spus fostul premier. Dana Budeanu a lansat, joi, acuzații extrem de grave la adresa ministrului de Externe, Oana Țoiu. Aceasta ar fi dat ordin ca fetiță minoră a lui Victor Ponta să nu se îmbarce în avionul care transporta minori din Dubai, via Oman, spre România.
Acum 4 ore
12:40
Ion Cristoiu: Războiul dintre PSD și Iie Bolojan nu se poate încheia decât prin plecarea premierului # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu a spus, în cea mai recentă pastilă a sa, că războiul început între PSD și Ilie Bolojan se poate încheia doar dacă premierul va pleca.
12:40
12:30
Gândul a avut dreptate. Motorina din România s-a scumpit mai mult decât ar justifica criza din Iran, în medie cu 10 bani pe litru # Gândul
Așa cum a anticipat Gândul, care a scris încă de luni că prețul combustibilului va exploda, benzinarii au profitat de embargoul petrolier pus de Iran prin închiderea strâmtorii Ormuz și au umflat imediat prețurile la pompă. Însă, arată un studiu realizat de Asociația Energia Inteligentă, prețul motorinei la pompă din România este peste nivelul prețului […]
12:30
Daniel Pancu, tehnicianul celor de la CFR Cluj, și-a dat cu părere despre eliminarea echipei sale din Cupa României. Universitatea Craiova s-a calificat, miercuri seară, în semifinalele Cupei României Betano, trecând în sferturi de CFR Cluj, scor 3-1 după prelungiri. Daniel Pancu, la ora adevărului după ce echipa CFR Cluj a părăsit Cupa României : […]
12:30
Guvernul ia în calcul reducerea accizelor la carburanți. Ministrul Energiei: „Lucrăm la mai multe scenarii, inclusiv acesta” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că se lucrează la mai multe scenarii în ceea ce privește prețurile carburanților, unul dintre acestea fiind reducerea accizelor, conform Mediafax. Bogdan Ivan a spus că în România s-au înregistrat până miercuri creșteri ale prețurilor la motorină de 20 de bani și 25 de bani până joi dimineața, dar […]
12:20
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat vizita programată astăzi a președintelui României, Nicușor Dan, ridicând întrebări despre scopul deplasării și relevanța acesteia în contextul politic și militar european. Întrebări critice despre scopul vizitei lui Nicușor Dan CTP se întreabă dacă vizita are un obiectiv clar sau dacă este […]
12:20
În ultimii ani, multe proiecte rezidențiale noi au început să trateze ușa de intrare ca parte din anvelopa casei. Nu doar ca element estetic. Asta a schimbat și preferințele de material. Tot mai des, apar specificații pentru uși de exterior din aluminiu, mai ales în proiecte cu cerințe ridicate de etanșare, stabilitate și durabilitate percepută. […]
12:20
O turistă merge singură în vacanțe, dar mereu rezervă camera pentru două persoane. Ce explicație are femeia # Gândul
Mulți oameni merg în vacanțe de unii singuri, din motive diferse, iar de-a lungul anilor au ajuns să capete experiență în astfel de călătorii și să-i îndrume și pe alții. Astfel, ei oferă sfaturi utile pentru toți cei care își planifică un asemenea concediu. Poate cel mai interesant truc pe care acești oameni îl folosesc […]
12:10
Turcia se alătură Franței, Spaniei și Poloniei și vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Platformele riscă amenzi colosale # Gândul
Turcia ar putea interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, potrivit unui proiect de lege depus în parlament de partidul AK al președintelui turc Tayyip Erdogan. Inițiativa vine pe fondul preocupărilor privind impactul platformelor digitale asupra sănătății și siguranței minorilor. Partidul AK, condus de președintele turc Tayyip Erdogan, a înaintat miercuri parlamentului un […]
12:10
Obiceiul banal pe care îl faci după-amiaza și își poate crește tensiunea arterială fără să îți dai seama # Gândul
Este vorba despre un obicei pe care foarte mulți oameni îl au, iar de cele mai multe ori nici nu se gândesc prea mult la el. Mulți dintre ei nu îl fac pentru că le este foame, ci pentru că s-au angrenat într-o rutină din care le este greu să se mai abată. Este vorba despre […]
12:00
Holcim România marchează o premieră în industrie: primul mural sustenabil dintr-o fabrică din România # Gândul
Holcim România, parte a grupului global Holcim, marchează o nouă etapă în strategia sa de sustenabilitate prin realizarea celui mai amplu mural sustenabil pe o fabrică din România. Lucrarea, cu o suprafață de aproximativ 2.800 mp, a fost realizată pe trei silozuri de ciment din cadrul fabricii Holcim din Câmpulung și este vizibilă din DN72A. […]
12:00
„Sub scutul de coceni, impenetrabil”. Mircea Dinescu ironizează situația României. „Ce bal, ce artificii în Iran,/Mai Marii lumii joacă păcănele/și un francez pîrlit vinde umbrele” # Gândul
Mircea Dinescu a publicat pe Facebook o poezie plină de ironie socială și politică, în care comentează criza din Orientul Mijlociu, îngrijorările privind securitatea europeană și umbrela nucleară, despre care s-a tot discutat în ultimele zile. Critică acidă a conflictelor și securității europene În versurile sale, Mircea Dinescu face referire la războiul din Iran, prezentându‑l […]
11:40
Victor Negrescu: „Găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră trebuie să fie o prioritate strategică pentru România” # Gândul
Găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră trebuie să fie o prioritate strategică pentru România în actualul context de securitate, spune europarlamentarul social-democrat, Victor Negrescu. Acesta anunţă că „astăzi, am făcut un nou pas concret. Comisia pentru Bugete a Parlamentului European a adoptat amendamentul propus de mine prin care legislativul european solicită operaționalizarea […]
11:40
Costin Tudor, CEO Undelucram.ro, la Conferința Gândul „HR Power Players”: Piața muncii este într-o perioadă de așteptare” # Gândul
Piața muncii din România traversează o perioadă de incertitudine și prudență, în care atât angajatorii, cât și angajații preferă să aștepte evoluțiile economice și politice înainte de a lua decizii majore, consideră Costin Tudor, CEO al Undelucram.ro. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței Gândul “HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”. […]
11:40
Daniel Pancu știe de ce a pierdut CFR Cluj cu Universitatea Craiova în Cupa României: „Aici s-a făcut diferența!” # Gândul
Antrenorul CFR-ului știe de ce echipa sa a pierdut cu Universitatea Craiova în Cupa României, notează PROSPORT. Daniel Pancu a oferit o primă reacție după eșecul „feroviarilor” din Bănie, scor 1-3 (după prelungiri), în sferturile de finală din Cupa României. Fosta glorie rapidistă a expplicat unde s-a făcut diferența în partida de miercuri seară. Totodată, […]
11:40
Iranul ar fi atacat Azerbaidjanul cu drone și rachete. Aeroportul din Nahicevan, lovit de drone. Baku mobilizează armata la graniță # Gândul
Se complică tot mai mult războiul din Orientul Mijlociu. Autoritățile din Azerbaidjanului susțin că drone și rachete lansate din direcția Iranului au lovit aeroportul din Nahicevan. În urma incidentului, Baku a mobilizat armata la frontieră și a instalat sisteme de apărare antidrone. Autoritățile de la Baku susțin că Iranul ar fi lansat drone și rachete […]
11:30
Bărbat din Brașov, arestat după ce și-a ucis fratele cu o rangă și i-a aruncat cadavrul într-un râu # Gândul
Un bărbat de 59 de ani a fost arestat preventiv după ce și-ar fi ucis fratele mai mare, lovindu-l în mod repetat cu o rangă metalică, apoi aruncându-i trupul într-un râu din județul Brașov. Cadavrul victimei a fost descoperit abia după aproximativ șase săptămâni, relatează Mediafax. Cadavrul, descoperit în albia unui râu din Zărnești Potrivit […]
11:30
China a redus obiectivul anual de creștere economică la un interval de 4,5%-5%, cel mai scăzut obiectiv de expansiune din 1991, în contextul în care se confruntă cu provocări atât pe plan intern, cât și extern. Detaliile au fost făcute publice în timpul celei mai mari reuniuni politice din China, cunoscută sub numele de „cele […]
11:20
Strategia tăcerii abordată la Beijing. De ce China nu reacționează după eliminarea lui Khamenei și capturarea lui Maduro de către Trump # Gândul
Eliminarea liderului iranian Ali Khamenei și capturarea lui Nicolás Maduro de către SUA au provocat reacții dure la Beijing, dar fără acțiuni concrete. Analiștii militari internaționali spun că pragmatismul strategic și relația cu Washingtonul condus într-un mod imprevizibil de Trump explică reținerea Chinei. În ultimele luni, Statele Unite au eliminat doi lideri considerați apropiați ai […]
11:10
Putin amenință cu oprirea livrărilor de gaze către Europa: „Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările” # Gândul
Vladimir Putin a declarat că Rusia ar putea lua în calcul oprirea livrărilor de gaze naturale către piețele europene și orientarea către alte piețe pe care le consideră mai promițătoare. Declarația vine în contextul în care Comisia Europeană pregătește o propunere legislativă prin care ar urma să fie interzise definitiv importurile de petrol rusesc. Putin: […]
11:00
Dramă într-o familie de români. „Mama doarme. Are spumițe la gură”. Ce s-a întâmplat, de fapt # Gândul
O tânără în vârstă de 26 de ani din localitatea Bârlești, comuna Erbiceni, județul Iași, s-a stins din viață în somn, în timp ce fetița ei de numai 7 anișor credea că mama doarme, relatează Ziarul de Iași. Pe rețelele de socializare au fost transmise numeroase mesaje de condoleanțe pentru familia îndoliată. Din câte se […]
11:00
Generația Z, adesea etichetată drept „curioasă și sobră”, consumă mai mult alcool decât generația anterioară, susține un nou studiu. Adulții din Generația Z consumă mai mult alcool decât milenialii În ciuda sugestiilor conform cărora adulții din Generația Z beau mai puțin decât generațiile anterioare, studiul a constatat că 68% dintre tinerii adulți au raportat consum excesiv de alcool în ultimul […]
10:50
Fico îl acuză pe Zelenski că „minte” în privința avarierii conductei rusești de petrol Drujba: „Am imagini secrete. Ruta principală nu e avariată” # Gândul
Premierul Slovaciei, Robert Fico, afirmă că deține imagini satelitare clasificate care ar demonstra că conducta de petrol Drujba nu a fost avariată. Liderul de la Bratislava îl acuză pe Volodymyr Zelensky că ar fi mințit privind oprirea tranzitului petrolului. Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a declarat miercuri că dispune de imagini satelitare secrete care ar demonstra […]
Acum 6 ore
10:40
Caz incredibil la Iași: au primit o femeie în gazdă, dar acum nu o pot da afară. Nici Poliția, nici judecătorii n-au rezolvat problema # Gândul
Cazul de la Iași arată în ce situație de necrezut se poate ajunge pe piața imobiliară, acolo unde lipsa reglementărilor a creat un haos de nedescris. Potrivit Ziarul de Iași, o studentă la UMF refuză să părăsească apartamentul pe care l-a închiriat în 2024, deși contractul i-a expirat. Informată de proprietari că va fi reclamată la […]
10:40
Vremea se încălzește, treptat, cu fiecare zi care trece, iar primăvara pare a-și fi intrat în drepturi. Astăzi, la primele ore ale dimineții, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au emis coduri de vreme rea, iar temperaturile sunt în creștere. La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre evoluția […]
10:40
Puiul de macac japonez, Punch, pare să fi crescut pentru plușul său care i-a devenit alinare atunci când prietenii săi îl respingeau. Punch, puiul de macac care a impresionat pe toți iubitorii de animale din întreaga lume, a devenit mult prea mare pentru plușul său în care și-a găsit alinare atunci când mama lui, dar […]
10:40
Doru Bușcu semnează un text devastator, adresat președintelui: Ce te legeni, Nicule? / De ce nu m-aș legăna, dacă asta-i firea mea? Dau din umeri, mă înclin, deschid palmele puțin. Mișc din cap, râd fără rost. Fac ce-ar face orice prost, dacă mâine-ar fi votat să vă fie șef de stat # Gândul
Doru Bușcu semnează, în Cațavencii, un text devastator, adresat președintelui Nicușor Dan. „– Ce te legeni, Nicule, fără ploaie, fără vînt, cu privirea în pămînt? – De ce nu m-aș legăna, dacă asta-i firea mea? Dau din umeri, mă înclin, deschid palmele puțin. Mișc din cap, rîd fără rost. Fac ce-ar face orice prost, dacă […]
10:30
Președintele României, Nicușor Dan, începe joi, 5 martie, vizita oficială în Republica Polonă. Acesta va fi primit de liderul Republicii Polone, Karol Nawrocki, la Palatul Prezidențial, de la ora 12.00. Pe agenda evenimentului sunt inserate o suită de activităţi de protocol precum: ceremonia oficială de primire, convorbiri tête-à-tête, convorbiri oficiale, urmate de declarații de presă […]
10:20
Care sunt cele mai violente zone din județul Vaslui. Bârladul pierde primul loc după mai mulți ani # Gândul
Un raport prezentat de Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui arată cum a evoluat fenomenul infracțional în 2025 și care sunt cele mai violente zone din județ. Dacă în trecut zona Bârlad era considerată cea mai problematică, în prezent zona Vaslui conduce clasamentul după numărul total de fapte de violență. Zona Vaslui, cele mai multe cazuri […]
10:10
În euforia victoriei cu CFR Cluj, din Cupa României, o declarație a trecut aparent neobservată. Ștefan Baiaram a detonat „bomba” imediat după calificarea Universității Craiova în semifinale, scrie PROSPORT: pleacă din Bănie la finalul sezonului! Baiaram este cel mai căutat fotbalist oltean al momentului, având parte de un sezon excelent. Baiaram: „Cu siguranță voi pleca […]
10:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a vorbit despre strategia militară a Iranului în conflictul din Orientul Mijlociu și cum a reușit. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, H. D. Hartmann a afirmat că SUA s-ar fi implicat în războiul Israelului cu Iranul […]
10:10
Pompierii din orașul San Giovanni Lupatoto din regiunea Veneto, nordul Italiei, au salvat un lup care căzuse într-un canal. Animalul aflat în momente dificile se refugiase în apele curgătoare de sub o pasarelă, înainte ca echipa de pompieri să ajungă pentru a îl salva. Lup salvat dintr-un canal din nordul Italiei După ce au stabilizat-o […]
10:00
AUR cere coaliției „să dovedească responsabilitate și respect față de români în aceste momente critice” # Gândul
Liderii AUR au ieşit la atac împotriva coaliţiei de guvernare pe care o acuză de „meschine jocuri politice în timpul unei crize generate tot de actuala coaliție și agravate de războiul din Iran.” AUR mai spune că liderii tuturor partidelor de coaliţie s-au înţeles asupra măsurilor premierului în ceea ce priveşte bugetul, însă există şi […]
