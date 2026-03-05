Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în avionul care transporta minori din Dubai, via Oman. Ponta a confirmat pentru Gândul că Țoiu a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în avion: vreau să o vedem acasă! Incidentul scandalos a fost făcut public de Dana Budeanu
Gândul, 5 martie 2026 12:50
Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în avionul care transporta minori din Dubai, via Oman. Victor Ponta a confirmat pentru Gândul că Oana Țoiu a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în avion. ”Vreau să o vedem acasă întâi”, a spus fostul premier. Dana Budeanu a lansat, joi, acuzații extrem de grave la adresa ministrului de Externe, Oana Țoiu. Aceasta ar fi dat ordin ca fetiță minoră a lui Victor […]
• • •
Acum 5 minute
13:10
Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Ponta a confirmat pentru Gândul că Țoiu a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în autocar: vreau să o vedem acasă! Incidentul scandalos a fost făcut public de Dana Budeanu # Gândul
Situație scandaloasă. Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în avionul care transporta minori din Dubai, via Oman. Victor Ponta a confirmat pentru Gândul că Oana Țoiu a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în avion. ”Vreau să o vedem acasă întâi”, a spus fostul premier. Incidentul a fost făcut public de Dana Budeanu. Avionul în care ar fi trebui să se îmbarce și fiica lui Victor Ponta ar urma să […]
13:10
După ce l-a săltat în slăvi pe ”Moise” Bolojan, Liiceanu a mai descoperit o eroină, Carmen Uscatu. Prefață elogioasă pentru oengista cu salariu de mii de euro pentru o cauză nobilă # Gândul
Filosoful, publicistul și editorul Gabriel Liiceanu și-a făcut un titlu de glorie din a susține diferite persoane publice pe care le prezintă, pătruns de evlavie, drept eroi. A făcut vâlvă ardoarea cu care l-a asemuit pe premierul Bolojan cu personajul biblic Moise. Însă, așa cum a dezvăluit Gândul, entuziasmul său era întreținut de contractul extrem […]
Acum 15 minute
13:00
Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul din România. Ponta a confirmat pentru Gândul că Țoiu a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în autocar: vreau să o vedem acasă! Incidentul scandalos a fost facut public de Dana Budeanu # Gândul
Situație scandaloasă. Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în avionul care transporta minori din Dubai, via Oman. Victor Ponta a confirmat pentru Gândul că Oana Țoiu a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în avion. ”Vreau să o vedem acasă întâi”, a spus fostul premier. Avionul ar urma să plece mâine dimineață la ora 5.00 din Oman. Dana Budeanu a lansat, joi, acuzații extrem de grave la adresa ministrului de […]
13:00
Cine candidează împotriva lui Răzvan Burleanu la șefia FRF! A protestat constant în fața Casei Fotbalului # Gândul
Comisia de verificare a dosarelor de candidatură pentru funcțiile de conducere din cadrul FRF a validat în ședința de miercuri participarea la alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal a actualului președinte Răzvan Burleanu și a lui Ilie Ștefan Drăgan, informează federația prin intermediul site-ului oficial. A treia candidatură, a lui Sorin Răducanu, fost candidat […]
Acum 30 minute
12:50
Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în avionul care transporta minori din Dubai, via Oman. Ponta a confirmat pentru Gândul că Țoiu a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în avion: vreau să o vedem acasă! Incidentul scandalos a fost făcut public de Dana Budeanu # Gândul
Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în avionul care transporta minori din Dubai, via Oman. Victor Ponta a confirmat pentru Gândul că Oana Țoiu a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în avion. ”Vreau să o vedem acasă întâi”, a spus fostul premier. Dana Budeanu a lansat, joi, acuzații extrem de grave la adresa ministrului de Externe, Oana Țoiu. Aceasta ar fi dat ordin ca fetiță minoră a lui Victor […]
Acum o oră
12:40
Ion Cristoiu: Războiul dintre PSD și Iie Bolojan nu se poate încheia decât prin plecarea premierului # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu a spus, în cea mai recentă pastilă a sa, că războiul început între PSD și Ilie Bolojan se poate încheia doar dacă premierul va pleca.
12:40
Conținut pentru persoane 18+. Blackjack-ul e singurul joc de cazino unde abilitatea influențează rezultatul. Spre deosebire de sloturi sau ruletă, deciziile tale contează. Avantajul casei poate scădea sub 0.5% dacă joci perfect. Fără strategie, avantajul casei e 2-3%. Obiectivul e simplu: ajungi la 21 sau cât mai aproape, fără să depășești. Bați dealerul având o […]
12:30
Gândul a avut dreptate. Motorina din România s-a scumpit mai mult decât ar justifica criza din Iran, în medie cu 10 bani pe litru # Gândul
Așa cum a anticipat Gândul, care a scris încă de luni că prețul combustibilului va exploda, benzinarii au profitat de embargoul petrolier pus de Iran prin închiderea strâmtorii Ormuz și au umflat imediat prețurile la pompă. Însă, arată un studiu realizat de Asociația Energia Inteligentă, prețul motorinei la pompă din România este peste nivelul prețului […]
12:30
Daniel Pancu, tehnicianul celor de la CFR Cluj, și-a dat cu părere despre eliminarea echipei sale din Cupa României. Universitatea Craiova s-a calificat, miercuri seară, în semifinalele Cupei României Betano, trecând în sferturi de CFR Cluj, scor 3-1 după prelungiri. Daniel Pancu, la ora adevărului după ce echipa CFR Cluj a părăsit Cupa României : […]
12:30
Guvernul ia în calcul reducerea accizelor la carburanți. Ministrul Energiei: „Lucrăm la mai multe scenarii, inclusiv acesta” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că se lucrează la mai multe scenarii în ceea ce privește prețurile carburanților, unul dintre acestea fiind reducerea accizelor, conform Mediafax. Bogdan Ivan a spus că în România s-au înregistrat până miercuri creșteri ale prețurilor la motorină de 20 de bani și 25 de bani până joi dimineața, dar […]
12:20
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat vizita programată astăzi a președintelui României, Nicușor Dan, ridicând întrebări despre scopul deplasării și relevanța acesteia în contextul politic și militar european. Întrebări critice despre scopul vizitei lui Nicușor Dan CTP se întreabă dacă vizita are un obiectiv clar sau dacă este […]
12:20
În ultimii ani, multe proiecte rezidențiale noi au început să trateze ușa de intrare ca parte din anvelopa casei. Nu doar ca element estetic. Asta a schimbat și preferințele de material. Tot mai des, apar specificații pentru uși de exterior din aluminiu, mai ales în proiecte cu cerințe ridicate de etanșare, stabilitate și durabilitate percepută. […]
12:20
O turistă merge singură în vacanțe, dar mereu rezervă camera pentru două persoane. Ce explicație are femeia # Gândul
Mulți oameni merg în vacanțe de unii singuri, din motive diferse, iar de-a lungul anilor au ajuns să capete experiență în astfel de călătorii și să-i îndrume și pe alții. Astfel, ei oferă sfaturi utile pentru toți cei care își planifică un asemenea concediu. Poate cel mai interesant truc pe care acești oameni îl folosesc […]
Acum 2 ore
12:10
Turcia se alătură Franței, Spaniei și Poloniei și vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Platformele riscă amenzi colosale # Gândul
Turcia ar putea interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, potrivit unui proiect de lege depus în parlament de partidul AK al președintelui turc Tayyip Erdogan. Inițiativa vine pe fondul preocupărilor privind impactul platformelor digitale asupra sănătății și siguranței minorilor. Partidul AK, condus de președintele turc Tayyip Erdogan, a înaintat miercuri parlamentului un […]
12:10
Obiceiul banal pe care îl faci după-amiaza și își poate crește tensiunea arterială fără să îți dai seama # Gândul
Este vorba despre un obicei pe care foarte mulți oameni îl au, iar de cele mai multe ori nici nu se gândesc prea mult la el. Mulți dintre ei nu îl fac pentru că le este foame, ci pentru că s-au angrenat într-o rutină din care le este greu să se mai abată. Este vorba despre […]
12:00
Holcim România marchează o premieră în industrie: primul mural sustenabil dintr-o fabrică din România # Gândul
Holcim România, parte a grupului global Holcim, marchează o nouă etapă în strategia sa de sustenabilitate prin realizarea celui mai amplu mural sustenabil pe o fabrică din România. Lucrarea, cu o suprafață de aproximativ 2.800 mp, a fost realizată pe trei silozuri de ciment din cadrul fabricii Holcim din Câmpulung și este vizibilă din DN72A. […]
12:00
„Sub scutul de coceni, impenetrabil”. Mircea Dinescu ironizează situația României. „Ce bal, ce artificii în Iran,/Mai Marii lumii joacă păcănele/și un francez pîrlit vinde umbrele” # Gândul
Mircea Dinescu a publicat pe Facebook o poezie plină de ironie socială și politică, în care comentează criza din Orientul Mijlociu, îngrijorările privind securitatea europeană și umbrela nucleară, despre care s-a tot discutat în ultimele zile. Critică acidă a conflictelor și securității europene În versurile sale, Mircea Dinescu face referire la războiul din Iran, prezentându‑l […]
11:40
Victor Negrescu: „Găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră trebuie să fie o prioritate strategică pentru România” # Gândul
Găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră trebuie să fie o prioritate strategică pentru România în actualul context de securitate, spune europarlamentarul social-democrat, Victor Negrescu. Acesta anunţă că „astăzi, am făcut un nou pas concret. Comisia pentru Bugete a Parlamentului European a adoptat amendamentul propus de mine prin care legislativul european solicită operaționalizarea […]
11:40
Costin Tudor, CEO Undelucram.ro, la Conferința Gândul „HR Power Players”: Piața muncii este într-o perioadă de așteptare” # Gândul
Piața muncii din România traversează o perioadă de incertitudine și prudență, în care atât angajatorii, cât și angajații preferă să aștepte evoluțiile economice și politice înainte de a lua decizii majore, consideră Costin Tudor, CEO al Undelucram.ro. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței Gândul “HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”. […]
11:40
Daniel Pancu știe de ce a pierdut CFR Cluj cu Universitatea Craiova în Cupa României: „Aici s-a făcut diferența!” # Gândul
Antrenorul CFR-ului știe de ce echipa sa a pierdut cu Universitatea Craiova în Cupa României, notează PROSPORT. Daniel Pancu a oferit o primă reacție după eșecul „feroviarilor” din Bănie, scor 1-3 (după prelungiri), în sferturile de finală din Cupa României. Fosta glorie rapidistă a expplicat unde s-a făcut diferența în partida de miercuri seară. Totodată, […]
11:40
Iranul ar fi atacat Azerbaidjanul cu drone și rachete. Aeroportul din Nahicevan, lovit de drone. Baku mobilizează armata la graniță # Gândul
Se complică tot mai mult războiul din Orientul Mijlociu. Autoritățile din Azerbaidjanului susțin că drone și rachete lansate din direcția Iranului au lovit aeroportul din Nahicevan. În urma incidentului, Baku a mobilizat armata la frontieră și a instalat sisteme de apărare antidrone. Autoritățile de la Baku susțin că Iranul ar fi lansat drone și rachete […]
11:30
Bărbat din Brașov, arestat după ce și-a ucis fratele cu o rangă și i-a aruncat cadavrul într-un râu # Gândul
Un bărbat de 59 de ani a fost arestat preventiv după ce și-ar fi ucis fratele mai mare, lovindu-l în mod repetat cu o rangă metalică, apoi aruncându-i trupul într-un râu din județul Brașov. Cadavrul victimei a fost descoperit abia după aproximativ șase săptămâni, relatează Mediafax. Cadavrul, descoperit în albia unui râu din Zărnești Potrivit […]
11:30
China a redus obiectivul anual de creștere economică la un interval de 4,5%-5%, cel mai scăzut obiectiv de expansiune din 1991, în contextul în care se confruntă cu provocări atât pe plan intern, cât și extern. Detaliile au fost făcute publice în timpul celei mai mari reuniuni politice din China, cunoscută sub numele de „cele […]
11:20
Strategia tăcerii abordată la Beijing. De ce China nu reacționează după eliminarea lui Khamenei și capturarea lui Maduro de către Trump # Gândul
Eliminarea liderului iranian Ali Khamenei și capturarea lui Nicolás Maduro de către SUA au provocat reacții dure la Beijing, dar fără acțiuni concrete. Analiștii militari internaționali spun că pragmatismul strategic și relația cu Washingtonul condus într-un mod imprevizibil de Trump explică reținerea Chinei. În ultimele luni, Statele Unite au eliminat doi lideri considerați apropiați ai […]
Acum 4 ore
11:10
Putin amenință cu oprirea livrărilor de gaze către Europa: „Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările” # Gândul
Vladimir Putin a declarat că Rusia ar putea lua în calcul oprirea livrărilor de gaze naturale către piețele europene și orientarea către alte piețe pe care le consideră mai promițătoare. Declarația vine în contextul în care Comisia Europeană pregătește o propunere legislativă prin care ar urma să fie interzise definitiv importurile de petrol rusesc. Putin: […]
11:00
Dramă într-o familie de români. „Mama doarme. Are spumițe la gură”. Ce s-a întâmplat, de fapt # Gândul
O tânără în vârstă de 26 de ani din localitatea Bârlești, comuna Erbiceni, județul Iași, s-a stins din viață în somn, în timp ce fetița ei de numai 7 anișor credea că mama doarme, relatează Ziarul de Iași. Pe rețelele de socializare au fost transmise numeroase mesaje de condoleanțe pentru familia îndoliată. Din câte se […]
11:00
Generația Z, adesea etichetată drept „curioasă și sobră”, consumă mai mult alcool decât generația anterioară, susține un nou studiu. Adulții din Generația Z consumă mai mult alcool decât milenialii În ciuda sugestiilor conform cărora adulții din Generația Z beau mai puțin decât generațiile anterioare, studiul a constatat că 68% dintre tinerii adulți au raportat consum excesiv de alcool în ultimul […]
10:50
Fico îl acuză pe Zelenski că „minte” în privința avarierii conductei rusești de petrol Drujba: „Am imagini secrete. Ruta principală nu e avariată” # Gândul
Premierul Slovaciei, Robert Fico, afirmă că deține imagini satelitare clasificate care ar demonstra că conducta de petrol Drujba nu a fost avariată. Liderul de la Bratislava îl acuză pe Volodymyr Zelensky că ar fi mințit privind oprirea tranzitului petrolului. Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a declarat miercuri că dispune de imagini satelitare secrete care ar demonstra […]
10:40
Caz incredibil la Iași: au primit o femeie în gazdă, dar acum nu o pot da afară. Nici Poliția, nici judecătorii n-au rezolvat problema # Gândul
Cazul de la Iași arată în ce situație de necrezut se poate ajunge pe piața imobiliară, acolo unde lipsa reglementărilor a creat un haos de nedescris. Potrivit Ziarul de Iași, o studentă la UMF refuză să părăsească apartamentul pe care l-a închiriat în 2024, deși contractul i-a expirat. Informată de proprietari că va fi reclamată la […]
10:40
Vremea se încălzește, treptat, cu fiecare zi care trece, iar primăvara pare a-și fi intrat în drepturi. Astăzi, la primele ore ale dimineții, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au emis coduri de vreme rea, iar temperaturile sunt în creștere. La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre evoluția […]
10:40
Puiul de macac japonez, Punch, pare să fi crescut pentru plușul său care i-a devenit alinare atunci când prietenii săi îl respingeau. Punch, puiul de macac care a impresionat pe toți iubitorii de animale din întreaga lume, a devenit mult prea mare pentru plușul său în care și-a găsit alinare atunci când mama lui, dar […]
10:40
Doru Bușcu semnează un text devastator, adresat președintelui: Ce te legeni, Nicule? / De ce nu m-aș legăna, dacă asta-i firea mea? Dau din umeri, mă înclin, deschid palmele puțin. Mișc din cap, râd fără rost. Fac ce-ar face orice prost, dacă mâine-ar fi votat să vă fie șef de stat # Gândul
Doru Bușcu semnează, în Cațavencii, un text devastator, adresat președintelui Nicușor Dan. „– Ce te legeni, Nicule, fără ploaie, fără vînt, cu privirea în pămînt? – De ce nu m-aș legăna, dacă asta-i firea mea? Dau din umeri, mă înclin, deschid palmele puțin. Mișc din cap, rîd fără rost. Fac ce-ar face orice prost, dacă […]
10:30
Președintele României, Nicușor Dan, începe joi, 5 martie, vizita oficială în Republica Polonă. Acesta va fi primit de liderul Republicii Polone, Karol Nawrocki, la Palatul Prezidențial, de la ora 12.00. Pe agenda evenimentului sunt inserate o suită de activităţi de protocol precum: ceremonia oficială de primire, convorbiri tête-à-tête, convorbiri oficiale, urmate de declarații de presă […]
10:20
Care sunt cele mai violente zone din județul Vaslui. Bârladul pierde primul loc după mai mulți ani # Gândul
Un raport prezentat de Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui arată cum a evoluat fenomenul infracțional în 2025 și care sunt cele mai violente zone din județ. Dacă în trecut zona Bârlad era considerată cea mai problematică, în prezent zona Vaslui conduce clasamentul după numărul total de fapte de violență. Zona Vaslui, cele mai multe cazuri […]
10:10
În euforia victoriei cu CFR Cluj, din Cupa României, o declarație a trecut aparent neobservată. Ștefan Baiaram a detonat „bomba” imediat după calificarea Universității Craiova în semifinale, scrie PROSPORT: pleacă din Bănie la finalul sezonului! Baiaram este cel mai căutat fotbalist oltean al momentului, având parte de un sezon excelent. Baiaram: „Cu siguranță voi pleca […]
10:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a vorbit despre strategia militară a Iranului în conflictul din Orientul Mijlociu și cum a reușit. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, H. D. Hartmann a afirmat că SUA s-ar fi implicat în războiul Israelului cu Iranul […]
10:10
Pompierii din orașul San Giovanni Lupatoto din regiunea Veneto, nordul Italiei, au salvat un lup care căzuse într-un canal. Animalul aflat în momente dificile se refugiase în apele curgătoare de sub o pasarelă, înainte ca echipa de pompieri să ajungă pentru a îl salva. Lup salvat dintr-un canal din nordul Italiei După ce au stabilizat-o […]
10:00
AUR cere coaliției „să dovedească responsabilitate și respect față de români în aceste momente critice” # Gândul
Liderii AUR au ieşit la atac împotriva coaliţiei de guvernare pe care o acuză de „meschine jocuri politice în timpul unei crize generate tot de actuala coaliție și agravate de războiul din Iran.” AUR mai spune că liderii tuturor partidelor de coaliţie s-au înţeles asupra măsurilor premierului în ceea ce priveşte bugetul, însă există şi […]
09:50
A început sezonul mucenicilor, iar o bucată ajunge și la 50 de lei pe aplicațiile de livrare # Gândul
Odată cu martie vine și sezonul mucenicilor, mici cozonăcei în formă de infinit presărați cu multă nucă, scorțișoară și însiropați în apă cu zahăr. Patiseriile și cofetăriile au dat deja startul pregătirilor pentru mucenici, dar ei se vând și pe platformele de livrare, unii ajung și la 40 de lei bucata, iar cei muntenești puși […]
09:40
Valentin Stan: Trump a anunțat că va apăra poporul american de amenințările iminente ale regimului Khamenei # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 2 martie 2026, analistul Valentin Stan a tras un semnal de alarmă privind amenințarea persistentă a terorismului iranian, subliniind pierderile americane din ultimele decenii și legătura cu recentele declarații ale lui Donald Trump. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Analistul Valentin Stan a avertizat în emisiunea Marius Tucă […]
09:30
O treime din angajații din România lucrează pe salariul minim. Firmele din marile orașe apelează la imigranți # Gândul
Unul din trei angajați din România are un salariu de 2.700 de lei pe lună, iar șase din zece au salariul net sub 4.100 de lei, potrivit unui raport al Confederației Patronale Concordia. Rata de ocupare rămâne una dintre cele mai scăzute la nivel european, fiind deosebit de redusă în rândul tinerilor, în timp ce […]
09:30
Cum arată acum Ambasada Iranului din Washington, abandonată din 1979. Flori și steaguri de dinaintea revoluției islamice au apărut la intrare # Gândul
Ambasada Iranului din Washington, închisă de peste patru decenii după ruptura diplomatică dintre SUA și Teheran, a devenit din nou un punct de interes în contextul războiului din Orientul Mijlociu. În mod misterios, în ultimele zile, în fața clădirii au fost depuse flori și steaguri iraniene din perioada de dinaintea Revoluției Islamice. Ambasada Iranului din […]
09:30
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul de post ieftinit cu 44% astăzi, în toate magazinele din România # Gândul
Lanțul de supermarketuri Lidl a anunțat una dintre cele mai mari reduceri din acest an, aplicată la un produs foarte căutat în timpul postului. În oferta disponibilă în toate magazinele din România, acest produs de post a fost ieftinit cu 44%. Este vorba despre țelină, care devine una dintre cele mai accesibile legume. Preț redus […]
09:30
Româncă de 36 de ani găsită moartă în Italia, în ruinele unei clădiri abandonate, sfâșiată de câini. Se prostitua și era dependentă de droguri # Gândul
O româncă în vârstă de 36 de ani a fost găsită moartă într-o clădire abandonată din Catania, în sudul Italia. Inițial, anchetatorii au suspectat o crimă, însă rezultatele autopsiei indică faptul că moartea ar fi fost provocată de mușcături de animale, cel mai probabil de câini vagabonzi, relatează presa italiană. Autopsia infirmă ipoteza unei crime […]
Acum 6 ore
09:00
Orașul în care încă mai găsim apartamente ieftine cu două camere. Prețul pentru o garsonieră este de 67.000 de euro # Gândul
La nivel național, apartamentele au trecut printr-o scumpire de 16%, însă, diferențele de preț între marile orașe încă sunt semnificative. Specialiștii în imobiliare au dezvăluit care sunt locațiile în care încă mai găsim apartamente cu două camere mai ieftine de 100.000-110.000 de euro. Prețurile apartamentelor din marile orașe ale României au înregistrat o creștere medie […]
08:50
Un client a comandat un BOLT din București în Poiana Brașov. Cât a plătit pentru cursa de 191 km # Gândul
Românii încep să apeleze tot mai mult la ridesharing și pentru curse în afara orașelor, pe distanța lungi. Un astfel de caz este al unui client Bolt care a comandat o mașină să-l ducă de la București până în Poiana Brașov. Iată cât a plătit pentru distanța de 191 de kilometri. Poiana Brașov rămâne cea […]
08:50
Percheziții în patru județe într-un dosar privind eutanasierea câinilor fără stăpân: nouă persoane vizate în anchetă # Gândul
Poliția Română a descins joi dimineață în mai multe locații din țară, într-o anchetă care vizează modul în care au fost gestionate contractele pentru capturarea și eutanasierea câinilor fără stăpân. Acțiunea coordonată de procurori a dus la efectuarea a 20 de percheziții în județele Prahova, Giurgiu, Constanța și Ilfov. 20 de percheziții în mai multe […]
08:40
H.D. Hartmann: „România nu are tehnologia pentru a se apăra de radiațiile nucleare. Nu ne permitem să intrăm sub umbrela franceză” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre cum România nu are tehnologia necesară pentru a se apăra de radiații nucleare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H.D. Hartmann: „Atenție, noi am avut o școală de nucleariști fenomenală. Noi am […]
08:40
Error 404 este un mesaj care poate ascunde un pericol uriaș. Rețelele gratuite de wifi nu sunt mereu sigure. Hackerii pot crea clone la care telefonul ni se conectează automat. După câteva momente de la conectare ne putem trezi fără date bancare sau fără conturi de social media. Fraudele informatice raportate au crescut cu 40% […]
08:40
CNN: Iranul ar fi trimis mesaje secrete pentru reluarea negocierilor cu SUA. Washingtonul neagă discuțiile, războiul din Orient continuă # Gândul
Serviciile secrete iraniene ar fi transmis un mesaj Statelor Unite privind posibile negocieri pentru încheierea războiului, însă oficialii americani neagă existența unor discuții. Washingtonul afirmă că operațiunile militare împotriva Iranului intră într-o nouă fază. Serviciile secrete iraniene ar fi transmis Statelor Unite că ar putea fi pregătite să inițieze discuții pentru încheierea războiului, însă oficialii […]
