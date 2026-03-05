Ministrul Energiei, despre creşterile de preţuri la carburanţi din România: „Sunt şi de patru-cinci ori mai mici faţă de alte state europene”
DigiFM.ro, 5 martie 2026 14:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă, în legătură cu creşterile de preţuri la carburanţi din România, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, că acestea sunt şi de „patru-cinci ori mai mici” faţă de cele înregistrate în alte ţări europene, precum Italia sau Germania.
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 5 minute
14:40
Nicuşor Dan, despre riscurile de securitate asupra bazelor militare şi cât de protejaţi trebuie să se simtă cetăţenii: „Absolut protejaţi. Nu există niciun motiv de îngrijorare” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre riscurile de securitate asupra bazelor militare româneşti şi poloneze şi cât de protejaţi trebuie să se simtă cetăţenii, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, că sunt absolut protejaţi şi nu există niciun motiv de îngrijorare în acest moment.
14:40
Mark Rutte nu vede necesitatea invocării Articolului 5 al NATO după incidentul cu racheta iraniană din Turcia # DigiFM.ro
Doborârea unei rachete balistice care se îndrepta spre Turcia de către apărarea aeriană a NATO nu oferă un motiv imediat pentru a declanşa clauza de apărare reciprocă prevăzută de Articolul 5 al Alianţei Nord-Atlantice, a declarat joi secretarul general Mark Rutte pentru Reuters.
Acum 15 minute
14:30
Nicuşor Dan: Nu convocăm CSAT cât timp evenimentele din Orientul Mijlociu nu prezintă un pericol imediat pentru România # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, 5 martie, în timpul vizitei în Polonia, că nu va convoca CSAT în cazul situaţiei din Orientul Mijlociu atâta vreme cât evenimentele nu prezintă "un pericol imediat" pentru România.
14:30
Kylian Mbappe a obţinut în sfârşit permisul de conducere, la 27 de ani. Celebrul fotbalist a optat pentru o maşină de lux # DigiFM.ro
Misiune îndeplinită pentru Kylian Mbappe. În ultimele săptămâni, presa spaniolă a relatat că vedeta fotbalului mondial susţinea examenul pentru permisul de conducere. Potrivit Marca, atacantul de la Real Madrid, în vârstă de 27, a promovat examenul săptămâna aceasta.
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
14:10
Tatăl copiilor ei e condamnat la patru ani de închisoare, dar Cristina Cioran nu a fost deloc să-l viziteze: "Nici nu intenționez să o fac" # DigiFM.ro
În toamna anului trecut. Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran și tatăl celor doi copii ai acesteia, este în închisoare. Acesta a fost condamnat la patru ani de detenție și de află la Penitenciarul Rahova, după ce a fost condamnat la patru ani cu executare pentru trafic de droguri de mare risc.
Acum 4 ore
12:00
„România a fost prima noastră alegere!” Declarația de dragoste a soției Ambasadorului Marii Britanii și motivul pentru care „plânge” orice diplomat care pleacă de aici # DigiFM.ro
Lucie Portman, soția Excelenței Sale Giles Portman (Ambasadorul Marii Britanii la București), a oferit un interviu de excepție în matinalul Digi FM. Prezentă pentru prima dată la un post de radio din România, ea a dezvăluit o legătură istorică uluitoare a familiei sale cu Casa Regală a României, dar și motivele pentru care s-a îndrăgostit iremediabil de țara noastră, de la sarmale până la muzica Mariei Tănase.
11:40
Aeroportul din enclava azeră Nahicevan, lovit cu drone şi rachete iraniene. Explozii la Doha şi Manama. Iranul trage o salvă de rachete către Israel # DigiFM.ro
Rachete şi drone provenind din Iran au căzut joi pe teritoriul aeroportului din enclava azeră Nahicevan, declară o sursă apropiată Guvernului azer Reuters. Aeroportul Internaţional Nahicevan se află la aproximativ zece kilometri de frontiera cu Iranul.
11:30
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării până vineri seară. Cum va fi vremea în Bucureşti # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă intensificări ale vântului în mai multe regiuni până vineri seară. Moldova nordul Dobrogei se vor afla vineri sub atenţionare cod galben de vânt. În Bucureăti, temperaturile vor ajunge joi până la 16 grade, iar vineri vor fi 12 - 13 grade.
11:30
Începe noul sezon de Formula 1. Marele Premiu al Australiei de la Melbourne are loc în weekend. Câte curse vor avea loc în acest an # DigiFM.ro
Sezonul de Formula 1 din 2026 va începe pe 8 martie cu Marele Premiu al Australiei de la Melbourne şi se va încheia pe 6 decembrie cu Marele Premiu al Emiratelor Arabe Unite de la Abu Dhabi. Calendarul complet al celor douăzeci şi patru de curse.
11:20
Putin ameninţă cu oprirea „chiar acum” a livrărilor de gaze naturale în Europa: „Noi pieţe se deschid azi” # DigiFM.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin ameninţă că Rusia poate îşi opri livrările de gaze naturale către pieţele europene ”chiar acum” şi se poate orienta către noi ”pieţe emergente”, pe care le consideră mai promiţătoare, relatează Reuters.
11:20
Ultra-bogaţii din Dubai plătesc sume astronomice pentru a scăpa din calea rachetelor iraniene. „E timpul să plecăm” # DigiFM.ro
Ultra-bogaţii din Dubai caută prin toate mijloacele să părăsească acest paradis fiscal cosmopolit, cheltuind uneori sute de mii de dolari pentru a fugi din calea unui război regional care ar putea să se prelungească, informează AFP.
11:10
Rusia este pregătită, dacă este necesar, să-şi ofere serviciile de mediere în negocierile de pace între Iran şi SUA, a declarat joi cotidianului rus Izvestia reprezentantul permanent al Moscovei pe lângă organizaţiile internaţionale de la Viena, Mihail Ulianov, potrivit Xinhua.
11:10
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va reprezenta România la Viena # DigiFM.ro
Dan Negru a reacționat ferm după ce a aflat că Alexandra Căpitănescu a câștigat selecția pentru Eurovision Song Contest 2026. Deși spune că nu mai urmărește de mult competiția și o consideră „un circ ieftin”, prezentatorul TV a mărturisit că a cunoscut-o pe artistă în urmă cu mai mulți ani, pe când aceasta era doar o copilă.
11:00
Meloni intenţionează să trimită ajutor pentru apărare aeriană ţărilor din Golf, în contextul atacurilor iraniene # DigiFM.ro
Italia intenţionează să trimită ajutor pentru apărare aeriană ţărilor din Golf, în contextul atacurilor aeriene iraniene, a declarat joi prim-ministrul Giorgia Meloni, relatează Reuters şi AFP.
Acum 6 ore
09:20
Statele Unite se află într-o "poziţie de forţă" în războiul împotriva Iranului, a afirmat miercuri preşedintele american Donald Trump, citat de AFP.
09:10
Putin a acuzat Ucraina de atacul petrolierului de gaze care a explodat şi s-a scufundat în largul Libiei # DigiFM.ro
Vladimir Putin a acuzat Ucraina de comiterea unui atac terorist asupra unuia dintre transportatorii de gaze naturale lichefiate ai Rusiei, care a explodat în flăcări şi s-a scufundat în Marea Mediterană, în largul Libiei.
Acum 24 ore
23:10
Alexandra Căpitănescu cu piesa „Choke Me” va reprezenta România la Eurovision 2026 - VIDEO # DigiFM.ro
Alexandra Căpitănescu, cu piesa rock „Choke Me”, va reprezenta România la Eurovision 2026, concurs care va avea loc în mai la Viena. "Vreau ca muzica mea să ajungă la oameni", a declarat artista emoţionată
16:30
Kader Keita, fotbalist la Rapid, va fi dus în instanță cu propunere de arestare preventivă, după ce a provocat un accident rutier și a fugit. O femeie e în comă # DigiFM.ro
Fotbalistul Kader Keita de la clubul Rapid, care a accidentat cu mașina o femeie pe trecerea de pietoni și a fugit de la fața locului, va fi dus în instanță cu propunere de arestare preventivă, anunță Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.
16:20
Iranul este ”aproape” de alegerea unui nou lider suprem, anunţă un membru al Adunării Experţilor, ayatollahul Ahmad Khatami. Doliul lui Khamenei, amânat # DigiFM.ro
Un membru al Adunării Experţilor, însărcinată cu numirea liderului suprem iranian, ayatollahul Ahmad Khatami, anunţă miercuri că acest organism este ”pe cale” să desemneze un succesor al ayatollahului Ali Khamenei, asasinat sâmbătă, la începutul campaniei aeriene americano-israeliene în Iran, relatează The Associated Press.
15:50
Un portret cu Elton John şi familia sa, expus la National Portrait Gallery din Londra. „Este o onoare imensă”, a declarat artistul # DigiFM.ro
O fotografie-portret care îi înfăţişează pe Elton John, pe David Furnish şi pe cei doi fii adolescenţi ai cuplului a fost dezvelită la National Portrait Gallery din Londra, informează bbc.com.
14:50
O rachetă balistică trasă de Iran, care se îndrepta spre Turcia, a fost neutralizată de apărarea aeriană NATO # DigiFM.ro
O rachetă balistică trasă de către Iran, care se îndrepta către spaţiul aerian al Turciei, după ce a traversat Siria şi Irakul, a fost distrusă de apărarea aeriană a NATO în estul Mării Mediterane, anunţă miercuri Ministerul turc al Apărării, relatează AFP.
Ieri
14:20
Doi băieţi implicaţi în uciderea adolescentului Mario Berinde, trimişi în judecată. Al treilea copil are 13 ani și nu răspunde penal # DigiFM.ro
Doi dintre cei trei băieţi implicaţi în uciderea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din Cenei, judeţul Timiş, au fost trimişi în judecată. Cel de-al treilea băiat implicat în aceeaşi crimă, un adolescent de 13 ani nu răspunde penal, el fiind acum în plasament, într-un centru specializat.
14:10
Arina Sabalenka, cerută în căsătorie înainte de Indian Wells: "Tu și cu mine pentru totdeauna" # DigiFM.ro
Arina Sabalenka şi-a anunţat logodna cu Georgios Frangulis înaintea turneului de la Indian Wells, unde numărul 1 mondial va reveni în acţiune după o pauză prelungită, în urma înfrângerii din finala Australian Open din ianuarie.
13:00
Mark Zuckerberg și-a cumpărat o vilă în "Buncărul Miliardarilor". Cât a plătit pe a doua cea mai scumpă reședință din SUA # DigiFM.ro
Mark Zuckerberg își extinde impresionantul portofoliu imobiliar cu o achiziție record în Miami. Fondatorul Meta, în vârstă de 41 de ani, și soția sa, Priscilla Chan, au finalizat cumpărarea unei proprietăți evaluate la 170 de milioane de dolari, potrivit publicației The Wall Street Journal.
12:40
Pe Film Now, primăvara vine cu povești care îți poartă imaginația în locuri neașteptate: intrăm în saloanele sofisticate ale înaltei societăți pariziene din anii '50, străbatem nemiloasele dune de nisip care mistuie totul în cale, rătăcim prin lumi fantastice și ajungem la marginea extincției din viziunea distopică a lui George Miller. Luna aceasta, granița dintre realitate și ficțiune devine tot mai subtilă, iar personajele principale aleg cărări nebătătorite, forțează propriile hotare și descoperă că, indiferent de miza pentru care luptă (împlinirea unei dorințe ascunse, supraviețuire, dreptate sau pace), adevărata transformare începe din interior.
11:10
„Prevenția face diferența" - Ionela Năstase, despre diagnosticul care i-a schimbat viața și mesajul ei pentru toate femeile din România # DigiFM.ro
Jurnalista Ionela Năstase a vorbit deschis, în direct la matinalul Digi FM, despre lupta ei cu cancerul mamar diagnosticat acum doi ani. Un mesaj sincer și plin de curaj pentru toate femeile care amână un control medical.
10:50
Mama Andreei Anița, care a împlinit 57 de ani chiar în ziua în care fiica ei a murit, mesaj dureros: "Rămas bun, floarea mea rară. Suferința ta a luat sfârșit, a noastră continuă" # DigiFM.ro
Se spune că durerea unei mame care își pierde copilul nu are termen de comparație, iar Veronica Anița, mama Andreei Anița, tânăra care a murit după 11 ani de boală, în jurul căreia s-au raliat mii de oameni pentru a-i da o șansă, simte asta pe propria piele. Femeia a pierdut-o pe Andreea chiar în ziua care firesc ar fi fost una de sărbătoare, cea în care a împlinit 57 de ani.
10:40
Cillian Murphy și Rebecca Ferguson, impresionanți la Birmingham, la premiera filmului "Peaky Blinders". „Singurul loc din lume unde putea să se întâmple” # DigiFM.ro
Cillian Murphy şi alţi actori din "Peaky Blinders" s-au reunit pe covorul roşu în Birmingham, cu ocazia avanpremierei unui lungmetraj inspirat din celebrul serial TV omonim, care se bucură de mare succes şi a cărui acţiune se desfăşoară în acest oraş englez.
10:30
Sabalenka spune că ar avea mai multe titluri de Grand Slam cu meciuri de cinci seturi: „Hai să facem asta!” # DigiFM.ro
Arina Sabalenka, liderul mondial în clasamentul mondial al tenisului feminin, consideră că ar avea "mai multe titluri de Grand Slam" cu un format de cinci seturi, precum cel masculin, în loc de trei, după cum a declarat jucătoarea belarusă, marţi, la Indian Wells (California), citată de AFP.
10:30
Unguru' Bulan trece Consiliul de Securitate ONU prin filtrul său inconfundabil: o Melania Trump improvizată ține un discurs despre războaie, tarife și crypto.
10:20
Influencerii francezi din Dubai, vizaţi de ironii şi reacţii negative pe rețelele sociale, după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu # DigiFM.ro
Influencerii francezi din Dubai, care au milioane de abonaţi pe reţelele sociale, au devenit ţinta multor ironii după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu. Mulţi dintre internauţi denunţă ipocrizia acestor vedete ale internetului care au părăsit Franţa, adeseori din motive fiscale, informează AFP.
10:10
Artiştii deplâng moartea lui Jolt Kerestely, compozitorul celebrei piese „Copacul”. Marcel Pavel: Un muzician de excepţie, un om minunat cum rar am întâlnit # DigiFM.ro
Cântăreţii Marcel Pavel, Mirabela Dauer, Paul Surugiu-Fuego, Gheorghe Gheorghiu şi compozitorul Ionel Tudor îşi exprimă regretul la moartea compozitorului Jolt Kerestely.
09:50
Prima scumpire a carburanților în România de la declanșarea războiului din Iran. Benzina a depășit 8 lei/litru # DigiFM.ro
Prima scumpire a carburanților în România de la declanșarea războiului din Iran. Benzina a depășit 8 lei/litru
09:50
Zelenski: „Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur că voi candida” # DigiFM.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că nu este sigur dacă va candida din nou la funcţia de preşedinte, dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, relatează Ukrainska Pravda, care citează un interviu acordat publicaţiei italiene Corriere della Sera.
09:40
Merz spune că i-a cerut lui Trump să intensifice presiunea asupra lui Putin şi să includă Europa în negocieri # DigiFM.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marţi, după întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă, că l-a îndemnat pe preşedintele american să exercite presiuni asupra preşedintelui rus Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina şi a cerut ca Europa să fie inclusă în negocierile pentru o soluţie de pace, relatează Reuters.
09:30
Dosarele Epstein. Bill Clinton a dat explicaţii cu privire la o fotografie în care apare într-un jacuzzi # DigiFM.ro
Fostul preşedinte american Bill Clinton a dat explicaţii în faţa unei comisii a Congresului cu privire la o fotografie în care apare într-un jacuzzi, publicată printre documentele din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein şi care a devenit virală, relatează AFP.
09:30
Câte persoane au fost ucise până acum în războiul dus de SUA şi Israel împotriva Iranului? # DigiFM.ro
Sute de oameni au fost ucişi în Orientul Mijlociu de când SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, statele din Golf care găzduiesc baze militare şi personal american, precum şi Libanul fiind rapid implicate în conflict.
09:20
Război în Orientul Mijlociu. Israelul anunţă redeschiderea treptată a spaţiului său aerian în noaptea de miercuri spre joi # DigiFM.ro
Spaţiul aerian israelian se va redeschide „treptat” începând din noaptea de miercuri spre joi, după ce a fost închis sâmbătă, în prima zi a războiului din Orientul Mijlociu, a anunţat ministrul israelian al Transporturilor, Miri Regev.
3 martie 2026
16:50
Cu atât mai dureros! Andreea Anița a murit chiar de ziua mamei ei: "Astăzi ar fi trebuit să fie doar despre bucurie" # DigiFM.ro
Povestea Andreei Anița a înduioșat o țară întreagă. Tocmai de aceea, o mulțime de oameni s-au raliat în jurul ei pentru a-i da șansa să lupte pentru viața ei măcinată de cancer. Din păcate, în ciuda efortului colosal al tuturor celor care au sărit să o ajute, Andreea Anița a murit la numai 27 de ani. Cu atât mai dureros este că s-a stins de ziua de naștere a mamei sale.
16:20
Atacurile SUA şi Israelului în Iran sunt ”susţinute larg” în Europa, anunţă Rutte, la Skopje. NATO ”nu este implicată” în conflict # DigiFM.ro
Atacurile lansate împotriva Iranului de către Statele Unite şi Israel sunt ”susţinute larg” în Europa, anunţă marţi secretarul general al NATO Mark Rutte, la Skopje, în Macedonia de Nord, relatează AFP.
16:10
Tulburările de sănătate mintală au legătură cu poluarea mediului, avertizează specialiștii # DigiFM.ro
În Europa, problemele de sănătate mintală sunt legate de poluarea mediului, a avertizat Agenţia Europeană de Mediu, care estimează că aplicarea legislaţiei europene în domeniu ar avea drept rezultat europeni mai puţin depresivi şi anxioşi, informează AFP.
16:00
Preţurile de referinţă la gaze în Europa au crescut marţi la prânz cu 40%, atingând cel mai ridicat nivel din 2023 până în prezent, pe fondul incertitudinilor cu privire la durata închiderii celei mai mari instalaţii de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, şi la efectele sale asupra aprovizionării globale cu energie, transmite Bloomberg.
15:00
Ce se va întâmpla cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița, după moartea tinerei: "Vom oferi un termen de o lună pentru cei care își doresc banii înapoi" # DigiFM.ro
La scurt timp după moartea Andreei Anița, tânăra pentru care s-au strâns 2,3 milioane de dolari din donații, au apărut speculații cu privire la ce se va întâmpla cu suma imensă care din păcate nu a putut să o salveze pe ea.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Capul mafiei siciliene Cosa Nostra a murit în închisoare. Benedetto ”Nitto” Santapaola avea 87 de ani # DigiFM.ro
Capul mafiei siciliene Cosa Nostra, Benedetto ”Nitto” Santapaola, încarcerat de peste 30 de ani, a murit la vârsta de 87 de ani, relatează Reuters.
14:20
„Oamenilor nu le e frică de bombe. Le e frică de regim." Iranieni din România, în direct la Digi FM, despre războiul de acasă # DigiFM.ro
„Oamenilor nu le e frică de bombe. Le e frică de regim." Doi iranieni care trăiesc în România de decenii au intrat în direct la Digi FM, în emisiunea lui Lucian Mândruță, pentru a vorbi despre atacurile americano-israeliene asupra Iranului și despre speranțele și temerile lor față de schimbarea regimului de la Teheran.
14:20
Armata americană a anunţat că marina iraniană şi-a ”pierdut” toate navele la Golful Oman: "Timp de zeci de ani, regimul iranian a hărţuit şi atacat navigaţia maritimă internaţională" # DigiFM.ro
Armata americană a anunţat că marina iraniană şi-a ”pierdut” toate navele la Golful Oman, relatează AFP.
14:00
Petra, fiica lui Bernie Ecclestone, nu regretă mutarea la Dubai, în ciuda atacurilor cu rachete asupra emiratelor # DigiFM.ro
Petra Ecclestone a declarat că nu regretă deloc mutarea sa la Dubai, chiar și după escaladarea conflictului militar din Orientul Mijlociu.
12:30
A murit Andreea Anița, tânăra bolnavă de cancer pentru care românii au donat 2,3 milioane de dolari # DigiFM.ro
Andreea Anița, tânăra din Fălticeni bolnavă de cancer, pentru care oamenii au donat peste două milioane de dolari în încercarea de a-i salva viața, a murit. Anunțul a fost făcut de Daniel Ceclan (Dani Cek), polițistul care a reușit să mobilizeze mii de oameni să doneze pentru tratamentul ei din Statele Unite.
12:10
Morgan Freeman compară SUA lui Trump cu Germania nazistă: "Cum poate un infractor condamnat să fie președinte?" # DigiFM.ro
Actorul Morgan Freeman, în vârstă de 88 de ani, a declarat în timpul unei transmisiuni în direct că preşedintele american este „un infractor condamnat” şi că alegerea sa duce ţara „direct în zid”.
