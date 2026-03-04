Influencerii francezi din Dubai, vizaţi de ironii şi reacţii negative pe rețelele sociale, după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu
Influencerii francezi din Dubai, care au milioane de abonaţi pe reţelele sociale, au devenit ţinta multor ironii după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu. Mulţi dintre internauţi denunţă ipocrizia acestor vedete ale internetului care au părăsit Franţa, adeseori din motive fiscale, informează AFP.
Mama Andreei Anița, care a împlinit 57 de ani chiar în ziua în care fiica ei a murit, mesaj dureros: "Rămas bun, floarea mea rară. Suferința ta a luat sfârșit, a noastră continuă" # DigiFM.ro
Se spune că durerea unei mame care își pierde copilul nu are termen de comparație, iar Veronica Anița, mama Andreei Anița, tânăra care a murit după 11 ani de boală, în jurul căreia s-au raliat mii de oameni pentru a-i da o șansă, simte asta pe propria piele. Femeia a pierdut-o pe Andreea chiar în ziua care firesc ar fi fost una de sărbătoare, cea în care a împlinit 57 de ani.
Cillian Murphy și Rebecca Ferguson, impresionanți la Birmingham, la premiera filmului "Peaky Blinders". „Singurul loc din lume unde putea să se întâmple” # DigiFM.ro
Cillian Murphy şi alţi actori din "Peaky Blinders" s-au reunit pe covorul roşu în Birmingham, cu ocazia avanpremierei unui lungmetraj inspirat din celebrul serial TV omonim, care se bucură de mare succes şi a cărui acţiune se desfăşoară în acest oraş englez.
Sabalenka spune că ar avea mai multe titluri de Grand Slam cu meciuri de cinci seturi: „Hai să facem asta!” # DigiFM.ro
Arina Sabalenka, liderul mondial în clasamentul mondial al tenisului feminin, consideră că ar avea "mai multe titluri de Grand Slam" cu un format de cinci seturi, precum cel masculin, în loc de trei, după cum a declarat jucătoarea belarusă, marţi, la Indian Wells (California), citată de AFP.
Unguru' Bulan trece Consiliul de Securitate ONU prin filtrul său inconfundabil: o Melania Trump improvizată ține un discurs despre războaie, tarife și crypto.
Artiştii deplâng moartea lui Jolt Kerestely, compozitorul celebrei piese „Copacul”. Marcel Pavel: Un muzician de excepţie, un om minunat cum rar am întâlnit # DigiFM.ro
Cântăreţii Marcel Pavel, Mirabela Dauer, Paul Surugiu-Fuego, Gheorghe Gheorghiu şi compozitorul Ionel Tudor îşi exprimă regretul la moartea compozitorului Jolt Kerestely.
Prima scumpire a carburanților în România de la declanșarea războiului din Iran. Benzina a depășit 8 lei/litru # DigiFM.ro
Zelenski: „Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur că voi candida” # DigiFM.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că nu este sigur dacă va candida din nou la funcţia de preşedinte, dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, relatează Ukrainska Pravda, care citează un interviu acordat publicaţiei italiene Corriere della Sera.
Merz spune că i-a cerut lui Trump să intensifice presiunea asupra lui Putin şi să includă Europa în negocieri # DigiFM.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marţi, după întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă, că l-a îndemnat pe preşedintele american să exercite presiuni asupra preşedintelui rus Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina şi a cerut ca Europa să fie inclusă în negocierile pentru o soluţie de pace, relatează Reuters.
Dosarele Epstein. Bill Clinton a dat explicaţii cu privire la o fotografie în care apare într-un jacuzzi # DigiFM.ro
Fostul preşedinte american Bill Clinton a dat explicaţii în faţa unei comisii a Congresului cu privire la o fotografie în care apare într-un jacuzzi, publicată printre documentele din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein şi care a devenit virală, relatează AFP.
Câte persoane au fost ucise până acum în războiul dus de SUA şi Israel împotriva Iranului? # DigiFM.ro
Sute de oameni au fost ucişi în Orientul Mijlociu de când SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, statele din Golf care găzduiesc baze militare şi personal american, precum şi Libanul fiind rapid implicate în conflict.
Război în Orientul Mijlociu. Israelul anunţă redeschiderea treptată a spaţiului său aerian în noaptea de miercuri spre joi # DigiFM.ro
Spaţiul aerian israelian se va redeschide „treptat” începând din noaptea de miercuri spre joi, după ce a fost închis sâmbătă, în prima zi a războiului din Orientul Mijlociu, a anunţat ministrul israelian al Transporturilor, Miri Regev.
Cu atât mai dureros! Andreea Anița a murit chiar de ziua mamei ei: "Astăzi ar fi trebuit să fie doar despre bucurie" # DigiFM.ro
Povestea Andreei Anița a înduioșat o țară întreagă. Tocmai de aceea, o mulțime de oameni s-au raliat în jurul ei pentru a-i da șansa să lupte pentru viața ei măcinată de cancer. Din păcate, în ciuda efortului colosal al tuturor celor care au sărit să o ajute, Andreea Anița a murit la numai 27 de ani. Cu atât mai dureros este că s-a stins de ziua de naștere a mamei sale.
Atacurile SUA şi Israelului în Iran sunt ”susţinute larg” în Europa, anunţă Rutte, la Skopje. NATO ”nu este implicată” în conflict # DigiFM.ro
Atacurile lansate împotriva Iranului de către Statele Unite şi Israel sunt ”susţinute larg” în Europa, anunţă marţi secretarul general al NATO Mark Rutte, la Skopje, în Macedonia de Nord, relatează AFP.
Tulburările de sănătate mintală au legătură cu poluarea mediului, avertizează specialiștii # DigiFM.ro
În Europa, problemele de sănătate mintală sunt legate de poluarea mediului, a avertizat Agenţia Europeană de Mediu, care estimează că aplicarea legislaţiei europene în domeniu ar avea drept rezultat europeni mai puţin depresivi şi anxioşi, informează AFP.
Preţurile de referinţă la gaze în Europa au crescut marţi la prânz cu 40%, atingând cel mai ridicat nivel din 2023 până în prezent, pe fondul incertitudinilor cu privire la durata închiderii celei mai mari instalaţii de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, şi la efectele sale asupra aprovizionării globale cu energie, transmite Bloomberg.
Ce se va întâmpla cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița, după moartea tinerei: "Vom oferi un termen de o lună pentru cei care își doresc banii înapoi" # DigiFM.ro
La scurt timp după moartea Andreei Anița, tânăra pentru care s-au strâns 2,3 milioane de dolari din donații, au apărut speculații cu privire la ce se va întâmpla cu suma imensă care din păcate nu a putut să o salveze pe ea.
Capul mafiei siciliene Cosa Nostra a murit în închisoare. Benedetto ”Nitto” Santapaola avea 87 de ani # DigiFM.ro
Capul mafiei siciliene Cosa Nostra, Benedetto ”Nitto” Santapaola, încarcerat de peste 30 de ani, a murit la vârsta de 87 de ani, relatează Reuters.
„Oamenilor nu le e frică de bombe. Le e frică de regim." Iranieni din România, în direct la Digi FM, despre războiul de acasă # DigiFM.ro
„Oamenilor nu le e frică de bombe. Le e frică de regim." Doi iranieni care trăiesc în România de decenii au intrat în direct la Digi FM, în emisiunea lui Lucian Mândruță, pentru a vorbi despre atacurile americano-israeliene asupra Iranului și despre speranțele și temerile lor față de schimbarea regimului de la Teheran.
Armata americană a anunţat că marina iraniană şi-a ”pierdut” toate navele la Golful Oman: "Timp de zeci de ani, regimul iranian a hărţuit şi atacat navigaţia maritimă internaţională" # DigiFM.ro
Armata americană a anunţat că marina iraniană şi-a ”pierdut” toate navele la Golful Oman, relatează AFP.
Petra, fiica lui Bernie Ecclestone, nu regretă mutarea la Dubai, în ciuda atacurilor cu rachete asupra emiratelor # DigiFM.ro
Petra Ecclestone a declarat că nu regretă deloc mutarea sa la Dubai, chiar și după escaladarea conflictului militar din Orientul Mijlociu.
A murit Andreea Anița, tânăra bolnavă de cancer pentru care românii au donat 2,3 milioane de dolari # DigiFM.ro
Andreea Anița, tânăra din Fălticeni bolnavă de cancer, pentru care oamenii au donat peste două milioane de dolari în încercarea de a-i salva viața, a murit. Anunțul a fost făcut de Daniel Ceclan (Dani Cek), polițistul care a reușit să mobilizeze mii de oameni să doneze pentru tratamentul ei din Statele Unite.
Morgan Freeman compară SUA lui Trump cu Germania nazistă: "Cum poate un infractor condamnat să fie președinte?" # DigiFM.ro
Actorul Morgan Freeman, în vârstă de 88 de ani, a declarat în timpul unei transmisiuni în direct că preşedintele american este „un infractor condamnat” şi că alegerea sa duce ţara „direct în zid”.
Actriță, regizoare, producătoare și distribuitoare de film, Alina Șerban a povestit la matinalul Digi FM despre drumul de la un apartament din Dristor și o casă de chirpici până pe scenele lumii filmului. A vorbit despre filmul „Gypsy Queen", despre cele patru premii câștigate în Germania — inclusiv cel pentru cea mai bună actriță — și despre mesajul ei pentru toate femeile: „Căutați fericirea în felul vostru."
Cum ar putea profita Rusia de războiul dintre SUA și Iran. Avertismentul Ucrainei și de ce se teme Zelenski # DigiFM.ro
Rusia ar putea deveni un beneficiar neaşteptat al conflictului dintre Iran şi SUA, a declarat Malte Humpert, fondator şi membru senior al Institutului Arctic, opinia sa adăugându-se la previziunile larg răspândite că un conflict prelungit ar putea stimula Moscova prin preţuri mai mari la energie şi pieţe mai restrânse de gaz natural lichefiat, relatează POLITICO.
Melania Trump, prima soţie a unui lider mondial în funcţie care a prezidat Consiliul de Securitate al ONU # DigiFM.ro
Melania Trump, soţia preşedintelui american Donald Trump, a prezidat, luni, fapt fără precedent, o şedinţă aglomerată a Consiliului de Securitate al ONU, unde a pledat pentru cauza copiilor victime ale războiului din întreaga lume, la două zile după începerea ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului, relatează AFP.
Rutte laudă acţiunea militară a SUA şi a Israelului împotriva Iranului, dar anunţă că NATO nu se va implica # DigiFM.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat luni acţiunea militară a SUA şi a Israelului împotriva Iranului, afirmând că aceasta degradează capacitatea Teheranului de a obţine capacităţi nucleare şi balistice, dar a spus că NATO nu se va implica, relatează Reuters.
Cine este Mihai Dimian, noul ministru propus la Educaţie: Rector la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, doctor în Inginerie Electrică # DigiFM.ro
Mihai Dimian, noul ministru propus la Educaţie este rector la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, din 2024, doctor în Inginerie Electrică / Electronică ICSED la Universitatea Maryland din SUA. Acesta este dublu licenţiat în Fizică şi Matematică. Pentru activitatea în perioada dificilă de pandemie a primit titlul de cetăţean de onoare al municipiului Suceava, în anul 2021. Dimian nu este membru de partid.
Strâmtoarea Ormuz este închisă, anunţă comandantul Gărzii Revoluţionare Iraniene. Orice navă care va încerca să treacă va fi bombardată # DigiFM.ro
Comandantul Gărzii Revoluţionare Iraniene a anunţat luni că strâmtoarea Ormuz este închisă şi că Iranul „va ataca orice navă care va încerca să o traverseze”, relatează mass-media iraniană, preluată de Reuters şi AFP.
Jon Stewart l-a criticat pe Trump pentru că nu a vorbit presei despre războiul din Iran: „Bombele noastre sunt acum mai inteligente decât preşedintele nostru” # DigiFM.ro
Jon Stewart l-a criticat pe preşedintele Donald Trump, în episodul din această săptămână al emisiunii „The Daily Show”, pentru că nu a vorbit pentru presă despre obiectivul său în războiul recent început de America cu Iranul, potrivit Variety.
Două zboruri Tarom de la Cairo au aterizat cu bine în România cu 318 cetăţeni români, pelerini şi turişti # DigiFM.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă marţi dimineaţă că două curse Tarom de la Cairo, având la bord 318 pelerini şi turişti români au aterizat cu bine pe Aeroportul Henri Coandă. Ea precizează că va continua comunicarea constantă cu omologul egiptean pentru asistenţa grupurilor de turişti precum şi pentru facilitarea tranzitului pentru cazurile speciale.
Zelenski oferă experienţa Ucrainei în a intercepta dronele iraniene, dar liderii arabi trebuie să îl convingă pe „prietenul” Putin să accepte un armistiţiu # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a oferit să trimită în Orientul Mijlociu cei mai buni experţi ai săi în doborârea dronelor iraniene, dacă liderii arabi îl vor convinge pe Vladimir Putin să accepte un armistiţiu de o lună în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, relatează Bloomberg.
Donald Trump spune că SUA au o cantitate nelimitată de muniție: "Războaiele pot fi purtate la nesfârșit și cu mare succes" # DigiFM.ro
Donald Trump afirmă că SUA au o cantitate nelimitată de muniţie, iar războaiele pot fi purtate „la nesfârşit” şi cu mare succes folosind doar aceste stocuri. El l-a criticat din nou pe predecesorul său, Joe Biden.
UE urmează să discute în viitorul apropiat despre asistenţa reciprocă după atacurile din Cipru # DigiFM.ro
Uniunea Europeană urmează să discute în viitorul apropiat despre declanşarea sau nu a clauzei privind apărarea reciprocă în caz de agresiune, după ce un atac cu dronă a lovit o bază britanică din Cipru, ţară membră a UE, a indicat luni Paula Pinho, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, transmite AFP.
Secretarul american al Apărării Pete Hegseth anunţă luni că Operaţiunea Epic Fury lansată împotriva Iranului nu constituie ”un exerciţiu de construcţie a democraţiei”, relatează AFP.
În loc să meargă într-o vacanță și-au cumpărat o rulotă veche. Au schimbat totul cu bani puțini și au transformat-o într-un lux pe roți # DigiFM.ro
Când soții Martin (38) și Xana (34) Worthington din orașul britanic Swindon și-au dat seama că vacanțele în străinătate sunt mai scumpe decât își pot permite, au luat o decizie îndrăzneață. Pe Facebook Marketplace au descoperit o rulotă veche de 22 de ani, la prețul de 1.800 de lire, și și-au spus un singur lucru: de ce nu?
Spaţiul aerian israelian se redeschide de luni seară, într-un "format extrem de limitat" # DigiFM.ro
Spaţiul aerian israelian urmează să se redeschidă de luni seara, 2 martie, pentru zborurile civile, într-un "format extrem de limitat", a anunţat Aeroportul Internaţional Ben Gurion de lângă Tel Aviv, principala poartă aeriană a Israelului, transmite Reuters.
Moment savuros la matinalul Digi FM: Unguru’ Bulan, în rolul lui Nicușor Dan, caută idei de mărțișor și primește telefoane neașteptate de la politicieni și Gigi Becali.
Elevii români blocaţi în Dubai se aleg cu absențe de azi. "Părinţii vor face demersurile pentru a le motiva. Sunt într-o călătorie privată" # DigiFM.ro
Cei 28 de elevi blocaţi în Dubai din cauza conflictului militar din regiune, care a determinat închiderea spaţiului aerian pentru zborurile comerciale, se aflau în Emiratele Arabe Unite într-o călătorie privată organizată de un centru Cambridge din Vrancea, pentru care nu era nevoie de acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean, a declarat pentru News.ro Livia Marcu, inspector general şcolar.
Trump, „foarte dezamăgit” că premierul britanic a refuzat iniţial folosirea bazei Diego Garcia pentru atacarea Iranului # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat 'foarte dezamăgit' de prim-ministrul britanic Keir Starmer pentru faptul că nu a permis iniţial forţelor americane să utilizeze baza aeriană de pe insula Diego Garcia, din Oceanul Indian, pentru a executa lovituri asupra Iranului, scrie luni cotidianul The Telegraph, citând un interviu al liderului american, potrivit Reuters.
Oana Ţoiu, date noi despre războiul din Orientul Mijlociu: "Nu avem nicio informaţie privind cetăţeni români care să fie răniţi" # DigiFM.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat că până în prezent nu există nicio informaţie privind cetăţeni români răniţi în urma conflictului din Orientul Mijlociu. Ea a precizat că va continua coordonarea la nivelul autorităţilor din ţară pentru a putea asigura cetăţenilor români asistenţa care le este necesară.
Moby, amintiri din trecutul îmbibat în alcool și droguri: "Credeam că sunt fermecător, amuzant, profund. În realitate, eram doar un idiot beat" # DigiFM.ro
La finalul anilor ’90, Moby părea să trăiască visul suprem al unui muzician: faimă internațională, milioane de albume vândute și o prietenie cu idolul său, David Bowie. Albumul său din 1999, "Play", avea să devină cel mai bine vândut material electronica din toate timpurile, cu peste 12 milioane de copii comercializate la nivel global.
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la Chris Brown" # DigiFM.ro
Zara Larsson nu își filtrează doar playlisturile în funcție de vibe, ci și de valori. Într-un nou interviu acordat pentru seria Cheap Shots a revistei Cosmopolitan, solista suedeză a vorbit deschis despre obiceiurile ei de ascultare și despre decizia de a bloca pe platformele de streaming muzicale anumiți artiști pe care îi consideră problematici.
Ministrul Energiei, declarații ferme după ce au apărut speculații că prețul carburanților va ajunge la 10 lei pe litru: „Sunt minciuni sfruntate” # DigiFM.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că speculațiile potrivit cărora motorina sau benzina vor ajunge să coste 10 lei litrul sunt niște 'minciuni sfruntate', deoarece, în prezent, nu există niciun argument rațional, comercial sau economic care să justifice un astfel de nivel al prețului la pompă.
Cântăreţul americano-italian Sal Da Vinci a câştigat marele premiu al Festivalului de Muzică de la Sanremo şi va reprezenta cel mai probabil Italia la concursul Eurovision din acest an, care se va desfăşura la Viena în mai.
Germania nu se va alătura operaţiunii SUA-Israel împotriva Iranului, afirmă ministrul de externe german # DigiFM.ro
Germania nu se va alătura operaţiunii SUA şi a Israelului împotriva Iranului, a declarat luni ministrul de externe german Johann Wadephul, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă, relatează dpa.
Laura Cosoi, la Matinalul Digi FM: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii. Sunt foarte multe reguli" # DigiFM.ro
Actriță, mamă a patru fetițe și însărcinată cu al cincilea copil, Laura Cosoi a fost invitata Matinalului Digi FM, unde a vorbit despre viața de familie, disciplină, parenting și proiectele sale din teatru și televiziune.
(P) Say Hello to Hilo™! S-au lansat primele produse glo™ premium cu tehnologia de încălzire TurboStart™ # DigiFM.ro
„Doar o viață e mult prea puțin”. Smiley, Alex Velea și Connect-R, gest emoționant după 20 de ani de prietenie # DigiFM.ro
O prietenie de 20 de ani transformată într-un show memorabil! Smiley, Alex Velea și Connect-R au scris istorie la Sala Palatului, unde au lansat „ultimul act” al proiectului lor comun: albumul „Anii în care nu dormim”. Într-o atmosferă electrizantă, cu casa închisă, cei trei artiști au demonstrat că muzica adevărată se naște din conexiuni autentice.
