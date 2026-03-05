Ponta acuză că fiica sa a fost lăsată în Dubai. „Țoiu mi-a dat fata jos”. Prima reacție MAE
Cotidianul de Hunedoara, 5 martie 2026 14:20
„Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa. Cam rău am ajuns cu România", a transmis Victor Ponta pentru Cotidianul.
Acum 5 minute
14:40
Președintele Nicușor Dan a refuzat să comenteze direct propunerea lui Macron privind protecția nucleară a Franței.
14:40
"Cei care sunt mai vulnerabili încep să fie aduşi pe cheltuiala statului român, cei care sunt în alte categorii sunt ajutaţi să vină pe cheltuiala lor proprie".
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
14:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că are în vedere un mecanism temporar de reducere a accizei la carburanți, dacă prețurile vor continua să crească.
14:10
Profesorii vor boicota simulările examenelor naționale 2026, anunță un lider sindical # Cotidianul de Hunedoara
Profesorii ar putea boicota simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026, potrivit liderului sindical Marius Nistor, în urma unui referendum intern în rândul cadrelor didactice.
14:00
Reclamele digitale răspândesc acum mai mulţi viruşi decât e-mailul, una dintre cele mai vechi surse de malware.
13:50
Autoritățile europene au retras loturi de carne de vită din Brazilia care conțineau hormoni de creștere cancerigeni. Incidentul a scos la iveală deficiențe de control în Brazilia și a blocat negocierile comerciale UE-Mercosur. Fermierii europeni cer controale mai stricte și standarde egale pentru toate produsele de pe piață.
Acum 2 ore
13:40
Un român, condamnat de ruși la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei # Cotidianul de Hunedoara
„Cherciu nu a reușit să părăsească Rusia după comiterea faptei. El a fost reținut de angajați ai FSB", mai relatează presa din Krasnodar.
13:30
Jaqueline Cristian a reușit să se califice în turul al 2-lea al puternicului turneu californian de la Indian Wells.
13:00
MAE recomandă cetăţenilor români să verifice „în mod sistematic" informaţiile transmise de liniile aeriene, atât pe site-urile oficiale, cât şi prin SMS sau e-mail.
13:00
Simion, iar în SUA. „Trump ne poate salva!” Evenimentul, legat de Charlie Kirk # Cotidianul de Hunedoara
„În acest moment, administrația Trump și doar ideea de lume liberă ne poate salva", e de părere liderul AUR, George Simion.
13:00
Veteranii între ei. Novak Djokovici speră că Serena Williams va reveni în competiţie # Cotidianul de Hunedoara
Sora sa, Venus, în vârstă de 45 de ani, concurează în turneul de simplu de la Indian Wells, unde o va înfrunta pe franceza Diane Parry în prima rundă, joi, după ce a primit un wildcard.
Acum 4 ore
12:40
Acesta este primul vaccin combinat din lume care utilizează ARNm pentru a codifica simultan antigenele ambelor virusuri.
12:30
Meteorologii au emis o atenţionare cod galben de vânt, valabilă vineri, în intervalul 8.00 - 20.00, în Moldova şi nordul Dobrogei.
12:30
BucureștiVerde.ro: platformă unde cetățenii pot semnala tăieri ilegale de arbori # Cotidianul de Hunedoara
Platforma BucureștiVerde.ro, lansată de Grupul Civic Parcul IOR Dispare, permite bucureștenilor să raporteze tăieri ilegale de copaci și să verifice avizele de toaletare din oraș.
12:10
Cultura intimidării: „Sunteți terorist? Ziarist?”. Jurnalistă intimidată de reprezentanții Ministerului Culturii # Cotidianul de Hunedoara
Jurnalista Alexandra Tănăsescu a fost intimidată de avocata Ministerului Culturii, Lidia Chiran, după o anchetă despre degradarea manuscriselor lui Enescu. Avocata a numit-o „terorist" și a amenințat-o cu plângeri penale pentru a-i afla sursele. Redacția a publicat proba audio a abuzului.
11:50
Pariul de 700 de milioane de euro al României în sistemul digital de apărare # Cotidianul de Hunedoara
Securitatea la Marea Neagră nu mai este o alegere, ci o necesitate pentru a ne proteja infrastructură energetică, propriile resurse și rutele comerciale.
11:50
„Partea azeră își rezervă dreptul de a lua măsuri de răspuns adecvate", a declarat ministerul de Externe al Azerbaijanului.
11:40
Proteste la Complexul Energetic Oltenia din Târgu Jiu: aproximativ 1.500 de angajați cu contracte pe perioadă determinată riscă să rămână fără loc de muncă de la 1 aprilie.
11:30
Noul sezon de Formula 1 începe pe 8 martie, la Melbourne, în Australia și se încheie pe 6 decembrie la Abu Dhabi.
11:20
Jucătorul Craiovei, Ștefan Baiaram, a anunțat, după meciul cu CFR Cluj, că va pleca de la echipă la finalul sezonului.
11:20
VIDEO „Nimeni nu vrea să lupte pentru Israel!” Un veteran, scos forțat de la o audiere a Congresului SUA # Cotidianul de Hunedoara
„Israelul este cauza acestui război", a început veteranul. Apoi, a strigat „America nu vrea să-și trimită fiii și fiicele la război pentru Israel".
11:20
Guvernul prelungește plafonarea prețurilor la gaze. Cât vor plăti românii după 1 aprilie # Cotidianul de Hunedoara
Prelungirea plafonării se va aplica doar consumatorilor casnici.
11:10
Israelul anunță progrese istorice în războiul dus alături de SUA împotriva Iranului. Atacul a vizat noi buncăre subterane unde Iranul își reconstruia programul nuclear. Autoritățile susțin că intervenția a blocat un atac iminent asupra Israelului și a forțelor americane.
11:00
Expert în Orientul Mijlociu: De ce regimul iranian încă rezistă, deși i-a fost tăiat „capul” – PRIMA NEWS # Cotidianul de Hunedoara
„Acest regim a fost astfel construit să dureze inclusiv, sau să supraviețuiască cât poate de mult, în cazul unui război", a explicat experta Ioana Constantin Bercean.
10:50
Bărbat de 30 de ani din Craiova, reținut după ce și-a bătut vecinii. O femeie a ajuns la spital în urma agresiunii.
10:50
Filipe Cohelo, discurs atipic la finalul meciului. Ce a spus tehnicianul Universității # Cotidianul de Hunedoara
Tehnicianul Universității Craiova, Filipe Cohelo a avut un discurs mai puțin obișnuit după calificarea echipei sale în semifinalele Cupei României.
10:50
În urma majorării de preţuri de joi, benzina standard costă 8,17-8,22 lei/l în staţiile Petrom din capitală şi 8,26-8,31 lei/l în cele OMV, fiind mai scumpă cu 24 de bani decât în perioada 28 februarie-3 martie.
Acum 6 ore
10:10
Practic, Dan Tănasă spune că dintre 140.000 de muncitori necalificați străini, „foarte mulți sunt fără loc de muncă". Datele oficiale arată că doar aproximativ 300 de cetățeni non-UE au apelat la servicii de șomaj.
10:10
Bani de la Guvern pentru tinerii care se angajează pentru prima dată. Cât le oferă Executivul # Cotidianul de Hunedoara
Banii vor fi acordați sub formă de prime, pe durata a doi ani.
10:00
Zi decisivă în Dosarul Mineriadei. Judecătorii decid dacă începe procesul foștilor lideri ai României # Cotidianul de Hunedoara
Printre cei trimiși în judecată se numără fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu și fostul director al SRI, Virgil Măgureanu.
10:00
Putin arată cu degetul spre Ucraina. „Atac terorist” în largul Libiei asupra unui petrolier scufundat # Cotidianul de Hunedoara
Vladimir Putin acuză Ucraina că a scufundat o navă rusească cu 61.000 de tone de gaze în largul Libiei. Petrolierul Arctic Metagaz s-a scufundat după o explozie provocată de drone maritime. Putin avertizează că ar putea opri livrările de gaze către Europa ca răspuns la atac.
09:20
„I-am spus de patru ori astăzi la Coaliție că nu suntem de acord cu această abordare. O spun încă o dată, ca să fie clar!", a mai transmis Grindeanu pe rețelele de socializare.
09:10
De ce ar ceda Nicușor Dan șantajului PSD pe tema parchetelor și serviciilor? # Cotidianul de Hunedoara
A venit rândul președintelui Nicușor Dan să fie „filat" de tandemul Adrian Țuțuianu – G4Media, cu apropouri despre eventuale dosare penale care pot fi trimise în judecată în funcție de cât de ascultător este șeful statului
09:10
Pas decisiv pentru Autostrada A13. Certificatul de Urbanism pentru cei 37 km din județul Brașov a fost semnat # Cotidianul de Hunedoara
Consiliul Județean Brașov a semnat Certificatul de Urbanism pentru Autostrada A13 Brașov-Bacău (37 km).
08:50
CFR SA a bătut palma pentru lotul Filiași-Igiroasa. Investiție majoră pentru eliminarea blocajelor feroviare # Cotidianul de Hunedoara
CFR SA a desemnat câștigătorul pentru supervizarea modernizării a 44 km din magistrala Craiova-Caransebeș. Proiectul de 12 milioane lei vizează creșterea vitezei trenurilor la 160 km/h și eliminarea blocajelor, fiind finanțat prin Programul Transport 2021-2027.
Acum 8 ore
08:40
Masacru în adăposturi de animale. Percheziții masive în patru județe pentru eutanasierea câinilor # Cotidianul de Hunedoara
Poliția face 20 de percheziții în patru județe pentru eutanasierea ilegală a câinilor în adăposturi private. Firmele sunt acuzate de înșelăciune și uciderea animalelor fără drept. Nouă persoane sunt duse la audieri într-un dosar cu un prejudiciu de peste 100.000 de lei.
08:20
Aeroportul Otopeni raportează joi 23 de curse anulate către destinații precum Tel Aviv, Dubai sau Doha. Măsura afectează opt companii aeriene din cauza situației din Orientul Mijlociu. Autoritățile monitorizează traficul pentru a asigura siguranța pasagerilor în terminale.
08:00
Nicușor Dan, vizită oficială în Polonia. Securitatea și economia, pe agenda discuțiilor de la Varșovia # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan pleacă la Varșovia pentru a se întâlni cu cei mai importanți lideri polonezi. Dincolo de protocolul oficial, vizita este una de prietenie, marcând peste 100 de ani de colaborare între cele două țări.
08:00
„Un mare eșec al democrației.” Ministrul Manole, în Politico, despre lipsa romilor în funcții europene # Cotidianul de Hunedoara
Petre Florin Manole este primul rom asumat care ajunge în funcția de ministru.
07:50
Trump, mână liberă la butoane. Senatul SUA refuză să-i pună frână în războiul cu Iranul # Cotidianul de Hunedoara
Senatul SUA îi oferă lui Trump puteri depline în războiul cu Iranul, respingând controlul Congresului. Conflictul a atins cote alarmante după scufundarea unei nave iraniene în Oceanul Indian.
Acum 12 ore
06:20
Job de la 9 la 16 sau mii de euro cu inteligența artificială? Cum reușesc unii români să trăiască vieți de lux datorită AI?
06:10
Angajații nu mai pot fi "păcăliți"! Pe salariile actuale, oamenii amenință că nu vor mai munci! Ce propun în schimb?
06:00
Zile libere speciale 2026. Pentru ce motive poți lipsi, mai nou, de la muncă # Cotidianul de Hunedoara
Știai că, pe lângă zilele libere obișnuite, cum ar fi 1 mai sau 1 decembrie, ai dreptul la liber de la muncă și atunci când în viața ta personală se întâmplă lucruri importante? În 2026, poți primi concediu pentru o mulțime de situații. Iată-le și profită de ele!
06:00
Afacerea „minerale rare pentru americani”. Rolul României în competiția SUA – China # Cotidianul de Hunedoara
„Pentru comună ar fi un lucru foarte bun dacă s-ar începe o lucrare de exploatare. Pentru că s-ar crea niște locuri de muncă de care avem nevoie."
05:30
Câte zile ai voie să lipsești nemotivat de la muncă până să ți se desfacă contractul de muncă? # Cotidianul de Hunedoara
Câte zile ai voie să lipsești de la muncă? Atenție, riști să fii concediat disciplinar!
Acum 24 ore
23:20
România, reprezentată la Eurovision 2026 de Alexandra Căpitănescu. Povestea piesei „Choke Me” # Cotidianul de Hunedoara
Piesa rock „Choke Me", interpretată de Alexandra Căpitănescu, a fost aleasă să reprezinte România la Eurovision 2026.
23:10
Ministerul de Externe anunță că 172 de români au revenit în țară, din Israel, printr-o cursă aeriană operată la solicitarea instituției pe ruta Taba (Egipt)-București.
22:40
Trump a vorbit cu Macron despre Iran. Parisul, consultări cu Israelul și Libanul # Cotidianul de Hunedoara
Președintele SUA, Donald Trump, și cel al Franței, Emmanuel Macron, au discutat despre operațiunile militare ale Statelor Unite în Iran.
22:00
Oana Țoiu, discuție cu ministrul de Externe din Oman despre situația turiștilor români blocați în Muscat și Salalah # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că a discutat cu ministrul de Externe din Oman, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, despre situaţia turiştilor români din Muscat şi Salalah, blocaţi din cauza perturbărilor de trafic aerian.
