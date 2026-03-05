Război în Iran: 1.230 de decese confirmate oficial

08:40

Poliția face 20 de percheziții în patru județe pentru eutanasierea ilegală a câinilor în adăposturi private. Firmele sunt acuzate de înșelăciune și uciderea animalelor fără drept. Nouă persoane sunt duse la audieri într-un dosar cu un prejudiciu de peste 100.000 de lei. The post Masacru în adăposturi de animale. Percheziții masive în patru județe pentru eutanasierea câinilor appeared first on Cotidianul RO.