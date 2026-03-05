„Cred că va reveni pe teren” Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Golazo.ro, 5 martie 2026 15:50
Novak Djokovic (38 de ani, #3 ATP) e de părere că Serena Williams (44 de ani) își pregătește revenirea pe terenul de tenis.
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
16:10
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso # Golazo.ro
Formula 1 se pregătește de prima etapă a noului sezon, dar Aston Martin are probleme mari din cauza vibrațiilor motorului Honda. Ce spune directorul Adrian Newey, cât pot rezista piloții Fernando Alonso și Lance Stroll
Acum 30 minute
15:50
Acum o oră
15:40
„Dimineața, cafea, după-amiază, rom” VIDEO: Orri Oskarsson a mers în fața fanilor lui Real Sociedad. Ce a urmat a fost un real spectacol # Golazo.ro
Real Sociedad s-a calificat în finala Cupei Spaniei, după ce a eliminat-o pe Athletic Bilbao în semifinalele competiției, scor 2-0 la general.
Acum 2 ore
15:10
FCSB, raport șocant! Un document oficial prezintă criza fără precedent în care a ajuns campioana # Golazo.ro
Monitorizarea primelor 29 de etape dezvăluie o situație umilitoare pentru FCSB, la câțiva parametri importanți.
14:40
„Nu plănuim să facem asta” Președintele lui Inter, reacție fermă despre interesul lui Arsenal pentru Pio Esposito: „O piesă-cheie pentru viitor” # Golazo.ro
Giuseppe Marotta (68 de ani), președintele lui Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a vorbit despre posibila plecare a lui Pio Esposito (20 de ani) la Arsenal.
14:30
„Arcul de Triumf”, gata de Dinamo - Metaul Buzău VIDEO. Cum se prezintă gazonul, cu câteva ore înaintea ultimului sfert de finală din Cupa României # Golazo.ro
Gazonul de pe stadionul „Arcul de Triumf” se prezintă în condiții optime de joc înaintea partidei Dinamo - Metalul Buzău, ultimul sfert de finală din Cupa României.
14:20
De ce e îngrijorare la FRF Motive imediate de teamă la federație din cauza conflictului din Iran # Golazo.ro
Barajul de Mondial al naționalei masculine, pe 26 martie, la Istanbul, provoacă griji, după ce NATO a interceptat o rachetă iraniană care țintea Turcia. Alt meci e însă acum într-o zonă apropiată de război
Acum 4 ore
13:50
Clipe de groază în buncăr Fabian Schar, fundașul lui Newcastle, a povestit ce a trăit în Orientul Mijlociu: „Cele mai înfricoșătoare din viața mea” # Golazo.ro
Fabian Schar (34 de ani), fundașul central al celor de la Newcastle, a povestit clipele de groază prin care a trecut în Orientul Mijlociu, odată cu începerea războiului.
13:50
„Are 8-10 șuruburi în el” Noi detalii despre starea de sănătate a lui Mihai Rotaru, după accidentul grav suferit la schi # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a venit cu noi detalii despre starea de sănătate a lui Mihai Rotaru (52 de ani), finanțatorul oltenilor.
13:40
„SOLD - OUT” Anunțul făcut de Rapid cu trei zile înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova # Golazo.ro
Rapid a anunțat că a vândut toate biletele la tribuna a II-a pentru meciul cu Universitatea Craiova.
13:30
Așii Clujului Secretul unei echipe calificate în play-off și în semifinalele Cupei. 3 jucători au influențat 75% din goluri # Golazo.ro
U Cluj atacă pe două direcții în ultima parte a sezonului: e pe locul 4 în Liga 1 și în semifinalele Cupei. Trei jucători au ieșit deasupra tuturor din februarie, toți străini: Macalou, Drammeh și Lukic
13:10
„Aceștia au fost factorii” Titi Aur, fost campion de raliuri, analizează accidentul în care a fost implicat Kader Keita, de la Rapid: „Autoritățile sunt imune” # Golazo.ro
GOLAZO.ro a luat legătura cu Titi Aur, fost campion național de raliuri și un cunoscut susținător al condusului preventiv, pentru a desluși motivele care au dus la producerea acestui accident.
13:00
12:40
„Asta mi-a zis Mourinho” Ce a spus „The Special One” despre Ștefan Baiaram, când i-a fost propus la Benfica # Golazo.ro
Impresarul Ioan Becali (73 de ani) a dezvăluit că l-a propus pe Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul de la Universitatea Craiova, mai multor cluburi din Europa.
12:20
În turul 2, la Indian Wells Calificare pentru Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian + Ce s-a întâmplat cu Gabriela Ruse # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, #38 WTA) și Jaqueline Cristian (27 de ani, #35 WTA) au obținut calificarea în turul doi al turneului de la Indian Wells.
Acum 6 ore
12:10
Escortat de forțele de ordine FOTO+VIDEO. Fostul arbitru FIFA, dus la vestiare cu ajutorul carabinierilor # Golazo.ro
Gianluca Rocchi (52 de ani), fost arbitru FIFA, a fost escortat de forțele de ordine la un meci dintre Carrarese și Catanzaro, din Serie B.
12:00
Exemplul Austria Rusescu cere curaj și avertizează, înainte de barajul cu Turcia: „Dacă ne e teamă, mai bine nu ne prezentăm” # Golazo.ro
Raul Rusescu (37 de ani) a explicat cum ar trebui să joace România în Turcia și dă exemplul meciului cu Austria, de la București, când tricolorii s-au impus în ultimul minut, 1-0.
11:50
„Ar fi lașitate” Raul Rusescu, total surprins de situația de la FCSB. Explicații și un sfat pentru Pintilii: „De asta aveau nevoie!” # Golazo.ro
Raul Rusescu (37 de ani) crede că situația de la FCSB este studiu de caz pentru toate cluburile din Liga 1.
11:30
Deși astăzi se joacă puține meciuri în competițiile de top din Europa, am găsit 3 evenimente care ne pot aduce un profit bun la pariuri online.
11:20
Mai tare decât Cristiano Ronaldo Jutta Leerdam a doborât recordul stabilit de portughez » Costumul purtat la Milano - Cortina, vândut pe o sumă imensă # Golazo.ro
Costumul purtat de Jutta Leerdam (27 de ani) la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina s-a vândut cu peste 150.000 de euro, în urma unei licitații.
11:20
„Ne gândim la tot felul de lucruri” Daniel Niculae, ironii la adresa arbitrilor și a forului condus de Vassaras, după eliminarea lui Hermannstadt din Cupă # Golazo.ro
Daniel Niculae (43 de ani), președintele celor de la Hermannstadt, a criticat dur arbitrajul, după meciul pierdut cu U Cluj, 1-2, în sferturile de finală ale Cupei României.
11:10
Rapid, în negocieri Victor Angelescu anunță: „Avem discuții și cu români, și cu străini” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, a anunțat că gruparea giuleșteană se află în negocieri pentru numirea unui nou șef al departamentului de scouting, după plecarea lui Daniel Sandu.
11:00
Chipciu iese din calcule pentru baraj Mircea Lucescu nu se va putea baza pe veteranul de la U Cluj la partida cu Turcia » Ce variante are selecționerul # Golazo.ro
Alexandru Chipciu (36 de ani) nu va fi disponibil pentru partida cu Turcia, din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial, după ce s-a accidentat la partida de Cupă cu Hermannstadt.
10:30
Real Madrid apelează la planul B Variantă din Serie A pentru a-l înlocui pe Alvaro Arbeloa, dacă Klopp spune „nu”! # Golazo.ro
Real Madrid caută soluții pentru postul de antrenor, ocupat acum de Alvaro Arbeloa (43 de ani).
10:20
Dorit de o echipă de tradiție Bogdan Andone, în vizorul unei formații din străinătate + Președintele lui FC Argeș confirmă interesul # Golazo.ro
Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul revelației din Liga 1, FC Argeș, ar putea părăsi gruparea piteșteană, la finalul acestui sezon.
Acum 8 ore
10:10
„Voi pleca de la Craiova!” Ștefan Baiaram a stabilit detaliile despărțirii cu șefii din Bănie # Golazo.ro
Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul de la Universitatea Craiova, și-a anunțat plecarea de la echipă după calificarea în semifinalele Cupei României.
10:00
Amenzi după Rapid - Dinamo Sancțiuni drastice aplicate de Comisia de Disciplină, în urma evenimentelor din derby # Golazo.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a stabilit sancțiunile, după acțiunile suporterilor celor două echipe de la derby-ul Rapid - Dinamo 2-1.
09:50
„Chivu e de neînțeles” Un fost jucător la AC Milan și Inter, dezamăgit de antrenorul român: „La ce se aștepta? La aplauze?!” # Golazo.ro
Fulvio Collovati (68 de ani), fost fotbalist la AC Milan și Inter, se declară dezamăgit de ultimele declarații făcute de Cristi Chivu (45 de ani).
08:40
Cine reușește să se bată cu Liga 1 Un club de fotbal din Europa face în 2026 audiențe TV cu care ține piept multor meciuri din campionatul României # Golazo.ro
FC Barcelona e cea mai urmărită echipă de fotbal, dintre cele din străinătate, în meciurile difuzate din campionatele de afară
Acum 24 ore
23:50
„Cupa era obiectivul principal” Daniel Pancu, dezamăgit după eliminare: „Dacă am fi jucat la Cluj...” # Golazo.ro
U Craiova - CFR Cluj 3-1. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul formației din Gruia, a vorbit despre eliminarea din Cupa României.
23:40
Coelho, eliminat FOTO: Tehnicianul Craiovei a intrat pe teren după gol și l-a luat de gât pe Baiaram. Ce partidă va rata # Golazo.ro
U Craiova - CFR Cluj 3-1. Filipe Coelho (45 de ani) nu și-a mai putut stăpâni bucuria și a intrat pe teren pentru a sărbători ultimul gol marcat de formația sa.
23:30
Kopic a făcut ședință la Dinamo Cristi Mihai a dezvăluit ce le-a transmis antrenorul, după cele două eșecuri consecutive # Golazo.ro
Cristi Mihai (21 de ani) a prefațat partida cu Metalul Buzău și a vorbit despre ședința pe care Zeljko Kopic a ținut-o în vestiar, în urma celor două înfrângeri consecutive.
23:30
Schema din „Dosarul Păulești” Procurorii au dezvăluit modul în care a fost trucat meciul din Liga 3 și cum au fost obținute câștigurile din pariuri # Golazo.ro
Procurorii au dezvăluit detalii incendiare despre trucarea meciului Victoria Traian - CS Păulești.
23:10
Hagi nu merge la baraj „Regele” nu va fi prezent la Turcia - România: „Meciuri ca acestea poți să le câștigi și cu inima” # Golazo.ro
Gheorghe Hagi (61 de ani) a vorbit despre meciul decisiv al României cu Turcia, de la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul acesta.
22:40
„E așteptată în zilele următoare” VIDEO+FOTO Demolarea stadionului Dinamo continuă: au fost distruse două zone importante. Ce urmează # Golazo.ro
Demolarea vechiului stadion Dinamo continuă. Cum decurg lucrările din „Ștefan cel Mare”, mai jos în articol.
22:20
„Madonna, ajută-ne!” FOTO. Echipa lui Ionuț Radu, apel la legenda muzicii: „Îl ai? Contactează-ne!” # Golazo.ro
Celta Vigo, formația lui Ionuț Radu, încearcă să dea de Madonna pentru a recupera un tricou după 36 de ani.
22:20
Lucescu, pus la zid în Ucraina Selecționerul României, acuzat că a păcălit-o pe Dinamo Kiev cu transferul lui Blănuță: „Le-a spus că-l pot lua gratis” # Golazo.ro
Presa ucraineană a lansat câteva acuzații la adresa lui Mircea Lucescu (80 de ani), legat de transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev.
22:00
„O surpriză plăcută” Cristi Chivu a impresionat o legendă de la AC Milan: „Și-a construit o echipă solidă” # Golazo.ro
Ricardo Kaka (43 de ani), fostul jucător al celor de la AC Milan, a vorbit despre performanța lui Cristi Chivu pe banca Interului, în acest sezon, chiar înainte de „Derby della Madonnina”.
21:50
„Am avut o frustrare” Ce l-a nemulțumit pe Andrei Nicolescu: „Mă gândeam dacă să o spun sau nu” » Apel către suporteri # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, s-a declarat nemulțumit de asistența redusă de la meciurile echipei de pe teren propriu din ultima perioadă.
21:20
Candidații la șefia FRF Burleanu, către al patrulea mandat » Singura miză a alegerilor + Actualul președinte e contestat: „Este limpede” # Golazo.ro
Dosarele de candidatură pentru funcțiile de conducere din cadrul Federație Române de Fotbal (FRF) au fost analizate. Ce decizii au fost luate, mai jos.
21:00
Mbappe riscă ruptura! Ar putea rata Mondialul dacă revine prea repede după accidentare. Ce are francezul la genunchi # Golazo.ro
Kylian Mbappe a suferit oficial o entorsă la genunchiul stâng, dar afecțiunea lui e mai serioasă și riscă să se transforme într-o accidentare gravă. Francezul poate pierde turneul final din vară
21:00
Cele mai iubite echipe Care e clubul cu cei mai mulți fani la nivel global + topul formațiilor cu cea mai mare medie de spectatori pe meci # Golazo.ro
Transfermarkt a realizat topul echipelor care au cea mai mare medie de spectatori pe meci. Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) e în primele 10. Cum arată clasamentul complet, mai jos.
20:20
L-a exclus pe Dobrin Legenda lui FC Argeș nu intră în topul fotbaliștilor români alcătuit de Sorin Cârțu. Pe cine a inclus în primii 5 # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), fostul jucător al celor de la Universitatea Craiova, a alcătuit un top 5 al fotbaliștilor români din toate timpurile.
19:50
„Au să-mi dea bani de 6 luni!” Probleme la Rapid? Îl acuză pe Șucu: „Un afront adus familiei mele, îmi iei mâncarea de pe masă” # Golazo.ro
Impresarul Florin Manea (45 de ani) susține că Rapid nu i-a achitat toți banii de la transferul lui Constantin Grameni (23 de ani).
19:50
L-a dezamăgit pe Becali Jucătorul de la FCSB care a avut evoluții sub așteptări în acest sezon: „Nu a jucat nimic” + Situația lui Florin Tănase # Golazo.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, s-a declarat nemulțumit de evoluțiile lui Vlad Chiricheș din acest sezon.
19:40
În ce stare se află Cornel Dinu Ionuț Lupescu, despre situația legendei de la Dinamo: „Se aude din vocea lui” # Golazo.ro
Ionuț Lupescu (57 de ani) a venit cu noi detalii despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu (77 de ani), care s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate în ultimele luni.
19:30
Maguire, condamnat la închisoare Fundașul lui Manchester United are probleme cu legea, după un incident din 2020 # Golazo.ro
Harry Maguire, fundașul lui Manchester United, a fost condamnat la 15 luni de închisoare cu suspendare, după un incident petrecut pe insula Mykonos din Grecia, în august 2020.
19:10
Noi detalii în cazul lui Mircea Lucescu Miodrag Belodedici, despre starea de sănătate a selecționerului: „E un lucru serios” # Golazo.ro
Miodrag Belodedici (61 de ani) a venit cu noi dezvăluiri despre situația în care se află Mircea Lucescu (80 de ani).
18:20
„Îl iubesc pe Putin” Peste 30 de legende ale fotbalului au șocat lumea: au acceptat invitații din Rusia în plin război. Cine sunt! # Golazo.ro
Francesco Totti e ultimul star care a fost în Rusia în ultimii patru ani, de când armata Kremlinului a invadat Ucraina, declanșând războiul
18:20
„Toate meciurile le vom juca acolo” Victor Angelescu a anunțat unde va disputa Rapid partidele din play-off: „A fost și dorința suporterilor” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președinte și acționar minoritar la Rapid, a anunțat pe ce stadion va evolua echipa antrenată de Costel Gâlcă (53 de ani) în play-off.
