Mai tare decât Cristiano Ronaldo Jutta Leerdam a doborât recordul stabilit de portughez » Costumul purtat la Milano - Cortina, vândut pe o sumă imensă
Golazo.ro, 5 martie 2026 11:20
Costumul purtat de Jutta Leerdam (27 de ani) la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina s-a vândut cu peste 150.000 de euro, în urma unei licitații.
Acum 10 minute
11:30
Deși astăzi se joacă puține meciuri în competițiile de top din Europa, am găsit 3 evenimente care ne pot aduce un profit bun la pariuri online.
Acum 30 minute
11:20
11:20
„Ne gândim la tot felul de lucruri” Daniel Niculae, ironii la adresa arbitrilor și a forului condus de Vassaras, după eliminarea lui Hermannstadt din Cupă # Golazo.ro
Daniel Niculae (43 de ani), președintele celor de la Hermannstadt, a criticat dur arbitrajul, după meciul pierdut cu U Cluj, 1-2, în sferturile de finală ale Cupei României.
11:10
Rapid, în negocieri Victor Angelescu anunță: „Avem discuții și cu români, și cu străini” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, a anunțat că gruparea giuleșteană se află în negocieri pentru numirea unui nou șef al departamentului de scouting, după plecarea lui Daniel Sandu.
Acum o oră
11:00
Chipciu iese din calcule pentru baraj Mircea Lucescu nu se va putea baza pe veteranul de la U Cluj la partida cu Turcia » Ce variante are selecționerul # Golazo.ro
Alexandru Chipciu (36 de ani) nu va fi disponibil pentru partida cu Turcia, din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial, după ce s-a accidentat la partida de Cupă cu Hermannstadt.
Acum 2 ore
10:30
Real Madrid apelează la planul B Variantă din Serie A pentru a-l înlocui pe Alvaro Arbeloa, dacă Klopp spune „nu”! # Golazo.ro
Real Madrid caută soluții pentru postul de antrenor, ocupat acum de Alvaro Arbeloa (43 de ani).
10:20
Dorit de o echipă de tradiție Bogdan Andone, în vizorul unei formații din străinătate + Președintele lui FC Argeș confirmă interesul # Golazo.ro
Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul revelației din Liga 1, FC Argeș, ar putea părăsi gruparea piteșteană, la finalul acestui sezon.
10:10
„Voi pleca de la Craiova!” Ștefan Baiaram a stabilit detaliile despărțirii cu șefii din Bănie # Golazo.ro
Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul de la Universitatea Craiova, și-a anunțat plecarea de la echipă după calificarea în semifinalele Cupei României.
10:00
Amenzi după Rapid - Dinamo Sancțiuni drastice aplicate de Comisia de Disciplină, în urma evenimentelor din derby # Golazo.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a stabilit sancțiunile, după acțiunile suporterilor celor două echipe de la derby-ul Rapid - Dinamo 2-1.
09:50
„Chivu e de neînțeles” Un fost jucător la AC Milan și Inter, dezamăgit de antrenorul român: „La ce se aștepta? La aplauze?!” # Golazo.ro
Fulvio Collovati (68 de ani), fost fotbalist la AC Milan și Inter, se declară dezamăgit de ultimele declarații făcute de Cristi Chivu (45 de ani).
Acum 4 ore
08:40
Cine reușește să se bată cu Liga 1 Un club de fotbal din Europa face în 2026 audiențe TV cu care ține piept multor meciuri din campionatul României # Golazo.ro
FC Barcelona e cea mai urmărită echipă de fotbal, dintre cele din străinătate, în meciurile difuzate din campionatele de afară
Acum 12 ore
23:50
„Cupa era obiectivul principal” Daniel Pancu, dezamăgit după eliminare: „Dacă am fi jucat la Cluj...” # Golazo.ro
U Craiova - CFR Cluj 3-1. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul formației din Gruia, a vorbit despre eliminarea din Cupa României.
23:40
Coelho, eliminat FOTO: Tehnicianul Craiovei a intrat pe teren după gol și l-a luat de gât pe Baiaram. Ce partidă va rata # Golazo.ro
U Craiova - CFR Cluj 3-1. Filipe Coelho (45 de ani) nu și-a mai putut stăpâni bucuria și a intrat pe teren pentru a sărbători ultimul gol marcat de formația sa.
23:30
Kopic a făcut ședință la Dinamo Cristi Mihai a dezvăluit ce le-a transmis antrenorul, după cele două eșecuri consecutive # Golazo.ro
Cristi Mihai (21 de ani) a prefațat partida cu Metalul Buzău și a vorbit despre ședința pe care Zeljko Kopic a ținut-o în vestiar, în urma celor două înfrângeri consecutive.
23:30
Schema din „Dosarul Păulești” Procurorii au dezvăluit modul în care a fost trucat meciul din Liga 3 și cum au fost obținute câștigurile din pariuri # Golazo.ro
Procurorii au dezvăluit detalii incendiare despre trucarea meciului Victoria Traian - CS Păulești.
23:10
Hagi nu merge la baraj „Regele” nu va fi prezent la Turcia - România: „Meciuri ca acestea poți să le câștigi și cu inima” # Golazo.ro
Gheorghe Hagi (61 de ani) a vorbit despre meciul decisiv al României cu Turcia, de la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul acesta.
Acum 24 ore
22:40
„E așteptată în zilele următoare” VIDEO+FOTO Demolarea stadionului Dinamo continuă: au fost distruse două zone importante. Ce urmează # Golazo.ro
Demolarea vechiului stadion Dinamo continuă. Cum decurg lucrările din „Ștefan cel Mare”, mai jos în articol.
22:20
„Madonna, ajută-ne!” FOTO. Echipa lui Ionuț Radu, apel la legenda muzicii: „Îl ai? Contactează-ne!” # Golazo.ro
Celta Vigo, formația lui Ionuț Radu, încearcă să dea de Madonna pentru a recupera un tricou după 36 de ani.
22:20
Lucescu, pus la zid în Ucraina Selecționerul României, acuzat că a păcălit-o pe Dinamo Kiev cu transferul lui Blănuță: „Le-a spus că-l pot lua gratis” # Golazo.ro
Presa ucraineană a lansat câteva acuzații la adresa lui Mircea Lucescu (80 de ani), legat de transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev.
22:00
„O surpriză plăcută” Cristi Chivu a impresionat o legendă de la AC Milan: „Și-a construit o echipă solidă” # Golazo.ro
Ricardo Kaka (43 de ani), fostul jucător al celor de la AC Milan, a vorbit despre performanța lui Cristi Chivu pe banca Interului, în acest sezon, chiar înainte de „Derby della Madonnina”.
21:50
„Am avut o frustrare” Ce l-a nemulțumit pe Andrei Nicolescu: „Mă gândeam dacă să o spun sau nu” » Apel către suporteri # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, s-a declarat nemulțumit de asistența redusă de la meciurile echipei de pe teren propriu din ultima perioadă.
21:20
Candidații la șefia FRF Burleanu, către al patrulea mandat » Singura miză a alegerilor + Actualul președinte e contestat: „Este limpede” # Golazo.ro
Dosarele de candidatură pentru funcțiile de conducere din cadrul Federație Române de Fotbal (FRF) au fost analizate. Ce decizii au fost luate, mai jos.
21:00
Mbappe riscă ruptura! Ar putea rata Mondialul dacă revine prea repede după accidentare. Ce are francezul la genunchi # Golazo.ro
Kylian Mbappe a suferit oficial o entorsă la genunchiul stâng, dar afecțiunea lui e mai serioasă și riscă să se transforme într-o accidentare gravă. Francezul poate pierde turneul final din vară
21:00
Cele mai iubite echipe Care e clubul cu cei mai mulți fani la nivel global + topul formațiilor cu cea mai mare medie de spectatori pe meci # Golazo.ro
Transfermarkt a realizat topul echipelor care au cea mai mare medie de spectatori pe meci. Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) e în primele 10. Cum arată clasamentul complet, mai jos.
20:20
L-a exclus pe Dobrin Legenda lui FC Argeș nu intră în topul fotbaliștilor români alcătuit de Sorin Cârțu. Pe cine a inclus în primii 5 # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), fostul jucător al celor de la Universitatea Craiova, a alcătuit un top 5 al fotbaliștilor români din toate timpurile.
19:50
„Au să-mi dea bani de 6 luni!” Probleme la Rapid? Îl acuză pe Șucu: „Un afront adus familiei mele, îmi iei mâncarea de pe masă” # Golazo.ro
Impresarul Florin Manea (45 de ani) susține că Rapid nu i-a achitat toți banii de la transferul lui Constantin Grameni (23 de ani).
19:50
L-a dezamăgit pe Becali Jucătorul de la FCSB care a avut evoluții sub așteptări în acest sezon: „Nu a jucat nimic” + Situația lui Florin Tănase # Golazo.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, s-a declarat nemulțumit de evoluțiile lui Vlad Chiricheș din acest sezon.
19:40
În ce stare se află Cornel Dinu Ionuț Lupescu, despre situația legendei de la Dinamo: „Se aude din vocea lui” # Golazo.ro
Ionuț Lupescu (57 de ani) a venit cu noi detalii despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu (77 de ani), care s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate în ultimele luni.
19:30
Maguire, condamnat la închisoare Fundașul lui Manchester United are probleme cu legea, după un incident din 2020 # Golazo.ro
Harry Maguire, fundașul lui Manchester United, a fost condamnat la 15 luni de închisoare cu suspendare, după un incident petrecut pe insula Mykonos din Grecia, în august 2020.
19:10
Noi detalii în cazul lui Mircea Lucescu Miodrag Belodedici, despre starea de sănătate a selecționerului: „E un lucru serios” # Golazo.ro
Miodrag Belodedici (61 de ani) a venit cu noi dezvăluiri despre situația în care se află Mircea Lucescu (80 de ani).
18:20
„Îl iubesc pe Putin” Peste 30 de legende ale fotbalului au șocat lumea: au acceptat invitații din Rusia în plin război. Cine sunt! # Golazo.ro
Francesco Totti e ultimul star care a fost în Rusia în ultimii patru ani, de când armata Kremlinului a invadat Ucraina, declanșând războiul
18:20
„Toate meciurile le vom juca acolo” Victor Angelescu a anunțat unde va disputa Rapid partidele din play-off: „A fost și dorința suporterilor” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președinte și acționar minoritar la Rapid, a anunțat pe ce stadion va evolua echipa antrenată de Costel Gâlcă (53 de ani) în play-off.
18:20
Barajul pentru CM 2026, în pericol Pot rata Mondialul din cauza războiului: selecționerul e blocat în EAU, jucătorii nu pot obține vize! # Golazo.ro
Barajul intercontinental pentru calificarea la CM 2026 e în pericol din cauza războiului din Iran.
17:50
Bratu, oficial la Metaloglobus Antrenorul va avea o misiune dificilă la formația bucureșteană: „Să ne atingem obiectivul vital” # Golazo.ro
Florin Bratu a fost numit antrenorul celor de la Metaloglobus, echipa aflată pe ultimul loc în Liga 1.
17:50
Când revine Karamoko Zeljko Kopic a anunțat care este starea atacantului accidentat în meciul cu FC Argeș # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a anunțat când va putea reveni pe teren Mamoudou Karamoko (26 de ani), atacantul „câinilor”.
17:50
„Suntem fermi” Mai multe meciuri din Liga Campionilor Asiei, amânate din cauza războiului: „Prioritatea rămâne siguranța părților implicate” # Golazo.ro
Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a anunțat că a fost nevoită să amâne mai multe meciuri până la o dată ulterioară, în urma atacului militar coordonat de SUA și Israel asupra Iranului.
17:50
Probleme la Suceava 24 de arbitri au refuzat să se mai prezinte la meciuri, din cauza conducerii AJF. Ce nereguli au semnalat # Golazo.ro
Asociația Arbitrilor de Fotbal din Județul Suceava a emis un comunicat în legătură cu protestul a 24 de arbitri care au refuzat să se mai prezinte la meciurile organizate de AJF Suceava.
17:10
Ștefănescu, dorit în România Echipa care și-a exprimat interesul pentru fostul jucător de la FCSB # Golazo.ro
Laszlo Dioszegi (54 de ani), finanțatorul echipei Sepsi Sfântu Gheorghe, a dezvăluit că este interesat de situația lui Marius Ștefanescu (27 de ani), fostul jucător al celor de la FCSB.
17:00
Alarmă: rachetă spre Turcia! România joacă barajul CM la Istanbul. NATO a interceptat o rachetă balistică iraniană care avea ca țintă Turcia # Golazo.ro
Naționala are pe 26 martie semifinala barajului CM 2026, la Istanbul, împotriva Turciei. Guvernul turc a protestat astăzi, după ce NATO a neutralizat o rachetă iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian turc
16:50
Gata, a fost înghițită gălușca? Digerată? FCSB în „B”. În al Superligii, se-nțelege. Șocul șocurilor, negândirea negândirilor, noaptea războinicilor luminii.
16:30
Mario Iorgulescu, rejudecat! Lovitură de teatru: ce a decis ÎCCJ în dosarul fiului lui Gino Iorgulescu # Golazo.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis trimiterea spre rejudecare a dosarului lui Mario Iorgulescu (30 de ani), fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu (69 de ani), pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului și a altor substanțe.
16:20
FCSB azi, o rușine mai mare decât Steaua 2002? Steaua a ratat accesul în cupele europene în ultimul sezon plin înainte ca Becali să devină patron la FCSB # Golazo.ro
Dacă FCSB va rata un loc de Europa la finalul campionatului, atunci ar fi pentru prima dată când nu ar fi prezent la startul cupelor europene
15:40
Pleacă de la FCSB? Becali a lămurit situația lui Ngezana și Dawa: „Îl dau pe două milioane” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a vorbit despre situațiile lui Siyabonga Ngezana (28 de ani) și Joyskim Dawa (29 de ani), fundași centrali de bază în angrenajul campioanei.
15:10
„Mintea se antrenează la fel ca mușchii” David Popovici atrage atenția asupra unei mari probleme din România. Capitolul la care suntem pe ultimul loc în Europa # Golazo.ro
David Popovici (21 de ani), campion olimpic, european și mondial, se implică în campania lansată de Televiziunea Română pentru a atrage atenția asupra subfinanțării bibliotecilor din România.
15:00
„Au spus «Da» în 10 minute” Dani Coman, detalii despre cea mai neașteptată mutare din mercato: „Nu vreți să facem asta?” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a vorbit despre transferul lui Cătălin Căbuz (29 de ani).
14:50
„E cea mai în formă echipă” Bogdan Stelea laudă CFR Cluj, după cele 10 victorii consecutive + Ce spune despre play-off # Golazo.ro
Bogdan Stelea (58 de ani), fostul portar al echipei naționale, a vorbit despre ce se va întâmpla în play-off și a numit cea mai în formă echipă din Liga 1, în acest moment.
14:40
Condiția pusă de Ionuț Chirilă Antrenorul a anunțat când ar putea să preia CS Dinamo: „Aici s-a pus problema” # Golazo.ro
Ionuț Chirilă (60 de ani) a anunțat că ar putea să o preia pe CS Dinamo abia din vară, cu o singură condiție. Detalii, mai jos.
14:30
Olăroiu sare în ajutorul românilor Gestul făcut de antrenor pentru elevii și profesorii blocați în Dubai, din cauza războiului cu Iran: „O lecție de omenie” # Golazo.ro
Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul naționalei din Emiratele Arabe Unite, s-a oferit să sprijine financiar grupul de elevi și profesori care au rămas blocați la Dubai, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu.
14:20
Cine ar înlocui Iran la CM?! Scenariu dacă naționala iraniană se retrage de la Mondial. Speră și Cosmin Olăroiu # Golazo.ro
Iran ar putea să nu mai participe la Campionatul Mondial, pe fondul războiului contra alianței SUA-Israel. Ce națională ar fi prima varantă de înlocuire, dacă Iran se retrage. Ce speră Cosmin Olăroiu și Emiratele
14:00
Două sentimente se ciocnesc în mine când am în fața ochilor jucătoarele iraniene de fotbal tăcând intens în timp ce imnul țării lor curge din difuzoare.
