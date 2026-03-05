Mai multe petroliere au fost vizate de atacuri în apele Golfului Persic, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA şi Iran
G4Media, 5 martie 2026 16:20
Mai multe petroliere au fost joi ţinta atacurilor în apele Golfului Persic, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA şi Iran, criza ameninţând să se extindă asupra tot mai multor ţări mari producătoare de petrol din regiune, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Un petrolier ce naviga sub pavilion al statului Bahamas a fost […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
16:40
Noul crossover produs de Dacia în Turcia se va numi Striker și va fi lansat în 2026 / Compania îl va prezenta săptămâna viitoare # G4Media
Dacia a anunțat că viitorul său crossover, care va fi lansat în 2026, se va numi Dacia Striker, potrivit unui comunicat al companiei. Numele este inspirat din anii ’80 și sugerează forță și precizie, fiind integrat în familia Dacia prin terminația „ER”, similar modelelor Duster, Jogger și Bigster. Designul complet va fi prezentat public pe 10 […] © G4Media.ro.
16:40
Adrian Newey confirmă că Aston Martin nu va putea termina MP din Australia: „Oglinzile cad, stopurile cad” # G4Media
Adrian Newey, șeful Aston Martin F1, a confirmat faptul că echipa de la Silverstone nu va putea termina pe circuit Marele Premiu al Australiei de duminică. Danica Patrick, fosta vedetă IndyCar și susținătoare a lui Donald Trump, dată afară din echipa de transmisiuni F1 Concret, Newey spune că ar fi prea periculos pentru piloții săi […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
16:30
Câți români au revenit în țară din Orientul Mijlociu, de la declanșarea războiului și care sunt criteriile de prioritate pentru cursele spre România # G4Media
Guvernul a transmis, joi, presei o serie de precizări privind numărul românilor care au revenit în țară din Orientul Mijlociu, de la declanșarea războiului și privind criteriile de prioritate pentru cursele spre România: „I. Componenta de protecție consulară – sprijin în vederea revenirii în țară Demersuri care vizează cetățenii români care se află în Statul […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:20
Răspunsul ambasadorului Ucrainei în Africa de Sud la deschiderea de către ambasada Iranului a unui registru de condoleanțe după moartea lui Ali Khamenei și a asociaților săi: Nu pot să nu-mi doresc ca fiecare criminal să primească ceea ce merită pentru ceea ce a comis # G4Media
Ambasadorul Ucrainei în Africa de Sud a răspuns ambasadei Iranului în această țară, după ce i s-a comunicat că a fost deschis un registru de condoleanțe după moartea lui Ali Khamenei și a asociaților săi. „Înălțimea Voastră, Domnule ambasador, Întrucât ați anunțat oficial cartea de doliu în memoria Ayatollahului Khamenei și a conducerii militare a […] © G4Media.ro.
16:20
Mai multe petroliere au fost vizate de atacuri în apele Golfului Persic, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA şi Iran # G4Media
Mai multe petroliere au fost joi ţinta atacurilor în apele Golfului Persic, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA şi Iran, criza ameninţând să se extindă asupra tot mai multor ţări mari producătoare de petrol din regiune, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Un petrolier ce naviga sub pavilion al statului Bahamas a fost […] © G4Media.ro.
Acum o oră
16:10
Dacă J. D. Vance a promis un lucru în timpul campaniei prezidențiale din 2024, acela a fost că America nu va intra într-un război cu Iranul de genul celui care face ravagii în prezent. „America nu trebuie să supravegheze constant fiecare regiune a lumii”, a declarat Vance comediantului Tim Dillon în podcastul său, scrie The […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
15:40
Duminică va avea loc Marele Premiu de Formula 1 din Australia, prima etapă din 2026. Organizatorii F1 au anunțat noua procedură de start care va fi utilizată pe Melbourne Park. Rui Marquez, directorul de cursă F1, a confirmat că în acest weekend, la Marele Premiu al Australiei, va fi aplicată o procedură de start diferită. […] © G4Media.ro.
15:40
Femeie din București cercetată sub control judiciar pentru că ar fi călcat intenţionat cu maşina un poliţist local după un conflict spontan / Și omul legii este anchetat pentru purtare abuzivă # G4Media
O femeie de 58 de ani a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile pentru că ar fi călcat cu maşina un poliţist local, în urma unui conflict la sediul Evidenţei Populaţiei – Sector 5 din Bucureşti, transmite Agerpres. „Miercuri, parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 a dispus cercetarea unei femei, în […] © G4Media.ro.
15:30
Secția de judecători a CSM solicită Guvernului să ia măsuri pentru „deblocarea situaţiei critice a resurselor umane de la nivelul sistemului judiciar” # G4Media
Secția de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a solicitat, joi, Guvernului, printr-un comunicat dat publicității, să ia măsuri pentru „deblocarea situaţiei critice a resurselor umane de la nivelul sistemului judiciar”. Secția de judecători a CSM afirmă că este pentru a treia oară în acest an când transmite Guvernului această solicitare fermă. „Astfel, Consiliul […] © G4Media.ro.
15:30
Victor Ponta o acuză pe ministra de Externe Oana Țoiu că i-ar fi cerut consulului din Dubai să nu o lase pe fata lui în avionul spre România, deși e minoră. Țoiu: Sunt criterii anunțate transparent – grupurile şcolare de copii şi cazurile medicale cu grad ridicat de risc # G4Media
Surse apropiate familiei susțin că fiica lui Ponta, Irina, ar fi fost chemată de la Abu Dhabi, unde își face studiile, de consulatul României din Dubai și inclusă în avionul cu care urmau să se întoarcă 50 de elevi din Vrancea. Ea ar fi fost informată însă după ce a ajuns la consulat că nu […] © G4Media.ro.
15:20
Un sibian își extinde afacerea în Kenya: ”E un risc enorm, mi-am pus și familia și alte afaceri în pericol” / ”Anul trecut am plătit 3 mil. de euro la statul român taxe. Fac asta să-mi pot menține locurile de muncă din România” # G4Media
Compania Paderteg Kabeltechnik SRL din Copșa Mică, specializată în producția de cablaje electrice și electronice pentru diverse industrii, a mărit și externalizat o parte a producției în Africa, anunță Turnul Sfatului. Paderteg Kabeltechnik SRL are unic acționar societatea Paderteg SRL, deținută de sibianul Marius Milonean, potrivit termene.ro. El a explicat pentru Turnul Sfatului că această […] © G4Media.ro.
15:20
Trump oferă sprijinul SUA, inclusiv acoperire aeriană, grupurilor kurde iraniene dacă acestea trec la ofensivă (surse) # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a oferit „acoperire aeriană extinsă din partea SUA” și alte forme de sprijin grupurilor de opoziție kurde iraniene în această săptămână, scrie The Washington Post, citând mai multe persoane familiarizate cu efortul, potrivit Times of Israel. Trump a vorbit în această săptămână cu liderii kurzi din Iran și din regiunea semi-autonomă […] © G4Media.ro.
15:20
Uniunea Europeană analizează acordarea unui ajutor financiar Ucrainei pentru repararea conductei Drujba # G4Media
Uniunea Europeană analizează acordarea de ajutor financiar Ucrainei pentru repararea conductei petroliere Drujba, în condiţiile în care Ungaria şi Slovacia blochează sprijinul pentru Kiev şi sancţiunile împotriva Rusiei până la reluarea livrărilor de petrol prin această conductă, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres. Comisia Europeană ar putea elibera sprijinul prin intermediul asistenţei bugetare […] © G4Media.ro.
15:10
Povestea Oanei Marina, profesoara de desen care aleargă 160 de kilometri prin munți: artistul din arena ultra-maratonului românesc # G4Media
Oana Marina este o prezență atipică, dar inspirațională, pe scena sportului amator din România. Artist plastic și profesoară, Oana a descoperit alergarea montană ca pe o „scăpare” în timpul pandemiei de Covid-19. A transformat mai apoi nevoia de reconectare cu natura într-o pasiune care îi testează limitele la fiecare pas. „Start now!” îi aduce în […] © G4Media.ro.
15:10
Franţa, Italia şi Grecia îşi coordonează forţele militare trimise în Marea Mediterană, în contextul războiului din Orientul Mijlociu # G4Media
Franţa, Italia şi Grecia îşi vor coordona forţele militare trimise în Cipru şi în estul Mării Mediterane, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, a afirmat joi o sursă a agenției de știri AFP apropiată de preşedintele francez Emmanuel Macron, citate de Agerpres. Sursa a precizat că iniţiativa i-a aparţinut lui Macron, care i-a sunat pe […] © G4Media.ro.
14:50
Iranul a amenințat statele membre ale UE cu privire la poziția lor față de conflict. Țările din blocul comunitar vor „plăti prețul, mai devreme sau mai târziu” dacă vor rămâne tăcute în fața atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmaeil Baqaei, postului spaniol TVE, fără a oferi […] © G4Media.ro.
14:50
Colecția Tom Ford pentru sezonul toamnă-iarnă 2026/2027, prezentată în cadrul Paris Fashion Week, propune o reinterpretare disciplinată a codurilor estetice care au definit de-a lungul timpului casa americană. În locul glamourului exuberant și al sexualității declarative asociate epocii Tom Ford din anii ’90 și începutul anilor 2000, noua direcție se concentrează pe structură, precizie și […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
14:40
Protest la Cotroceni organizat de zece organizații civice împotriva numirilor din Justiție: ”Refuzați procurorii toxici!” # G4Media
Zece organizații civice non-guvernamentale au anunțat într-un comunicat că organizează vineri un protest la Cotroceni în care îi vor cere președintelui Nicușor Dan să nu accepte propunerile de procurori-șefi făcute de ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu. Protestul va avea loc vineri 6 martie de la ora 18:30 în fața Palatului Cotroceni. Acțiunea de protest […] © G4Media.ro.
14:20
Crimă la Zărnești (Brașov) / Un bărbat arestat după ce și-ar fi ucis fratele și a aruncat cadavrul în râu / Frații sunt de 59 de ani și 65 de ani # G4Media
Descoperire macabră la Zărnești, unde cadavrul unui bărbat a fost găsit în albia râului Valea Prăpăstiilor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Ancheta procurorilor a scos la iveală o crimă comisă în familie, iar principalul suspect este chiar fratele victimei. Bărbatul a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, […] © G4Media.ro.
14:10
BREAKING Președintele Nicușor Dan, întrebat despre inițiativa Franței de extindere a protecției sale nucleare pentru alte țări: România, ca toate țările NATO, e sub umbrela nucleară oferită de SUA # G4Media
Președintele Nicușor Dan a refuzat să răspundă explicit la întrebarea pusă joi de un reporter despre răspunsul României la inițiativa Franței de extindere a protecției sale nucleare pentru alte țări. El a spus că ”România, ca toate țările NATO, e sub umbrela nucleară oferită de SUA” și că ”parteneriatul strategic cu Franța e într-o extindere”. […] © G4Media.ro.
14:00
Declarații la finalul ședinței de guvern de joi susținute de premierul Ilie Bolojan, ministra Mediului, Diana Buzoianu și ministrul Energiei, Bogdan Ivan # G4Media
Guvernul discută în ședința de joi, 5 martie, ordonanța de urgență prin care reglementează prețul la gaze de la 1 aprilie 2026 până la 31 martie 2027, pentru a proteja populația în continuare, în contextul în care există și mai multă presiune asupra prețului gazelor din cauza războiului din Iran. Premierul Ilie Bolojan, ministra Mediului, […] © G4Media.ro.
13:50
EXCLUSIV Eduard Novak, șeful Comitetului Paralimpic Român, îl contrazice pe ministrul ucrainean de Externe: România va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de la Milano Cortina # G4Media
Eduard Novak, președintele Comitetului Paralimpic Român, a declarat că România va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de la Milano Cortina. Oficialul îl contrazice astfel, pentru G4Media.ro, pe ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, cel care precizase miercuri că România, Austria și Marea Britanie vor boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice din […] © G4Media.ro.
13:40
Sorin Grindeanu a creat un sondaj online: ”Ar trebui demis prim-ministrul Ilie Bolojan imediat după aprobarea bugetului?” # G4Media
Președintele PSD Sorin Grindeanu a postat miercuri pe canalul său de facebook messenger, unde ține legătura cu urmăritorii săi, un sondaj cu întrebarea ”Ar trebui demis prim-ministrul Ilie Bolojan imediat după aprobarea bugetului?”. Sondajul e postat la o zi după ce liderul PSD l-a criticat pe premierul liberal că a blocat discuțiile pentru bugetul 2026, […] © G4Media.ro.
13:40
Președintele Nicușor Dan va susține o conferință comună de presă cu omologul său polonez Karol Nawrocki, în jurul orei 12,30. G4Media va transmite LIVE cele mai importante declarații ale celor doi șefi de stat. Karol Nawrocki: Mă bucur foarte mult de vizita președintelui României, care este partenerul nostru strategic Am discutat temele legate de securitate, […] © G4Media.ro.
13:40
Ucraina şi SUA discută despre posibilitatea amânării negocierilor de pace cu Rusia, în contextul războiului din Orientul Mijlociu # G4Media
Ucraina a discutat cu Statele Unite despre posibilitatea amânării următoarei runde de discuţii trilaterale cu Rusia „pentru o perioadă” şi a schimbării locului de întâlnire din cauza conflictului iranian, care se amplifică, a declarat joi preşedintele Volodimir Zelenski, conform agenției de știri Reuters, citate de Agerpres. Noi negocieri pentru a pune capăt războiului care durează […] © G4Media.ro.
13:30
Decretele anti-cerşetorie emise de mai mulți primari din Franța contravin Cartei Sociale Europene, a decis joi un comitet de experți al Consiliului Europei # G4Media
Decretele anti-cerşetorie emise de primari ai unor oraşe din Franţa contravin Cartei Sociale Europene, a decis joi un comitet de experţi aflat sub egida Consiliului Europei, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Comitetul european al drepturilor sociale, care reuneşte 13 experţi independenţi, a considerat că Franţa încalcă dispoziţiile Cartei, în special articolul 30 […] © G4Media.ro.
13:30
Franţa a autorizat „temporar prezenţa aeronavelor” americane la bazele sale din Orientul Mijlociu # G4Media
Franţa a autorizat ‘temporar’ prezenţa avioanelor şi altor tipuri de aeronave americane la bazele sale din Orientul Mijlociu, a declarat joi pentru agenția de știri AFP Statul Major francez, citată de Agerpres. ‘În cadrul relaţiilor noastre cu Statele Unite, prezenţa aeronavelor lor a fost autorizată în mod temporar la bazele noastre’ din regiune, a declarat […] © G4Media.ro.
13:10
De la costume structurate la rochii fluide: Stella McCartney propune o garderobă modernă la Paris Fashion Week # G4Media
Prezentată în cadrul Paris Fashion Week, colecția Stella McCartney pentru sezonul toamnă–iarnă 2026/2027 continuă direcția estetică bine definită a brandului: o garderobă modernă, funcțională și construită în jurul unei idei de lux discret, în care croiala și materialele sunt prioritare în fața ornamentației excesive. Defilarea a propus o combinație de piese tailoring, rochii fluide și […] © G4Media.ro.
13:10
Liderul partidului extremist AUR, George Simion, joacă rolul idiotului util în războiul administrației Trump cu Uniunea Europeană și face enorm de mult rău țării sale, promovând în mod activ la Washington teza falsă că în România nu mai există democrație. Nu este prima dată când joacă acest rol de idiot util. Simion a ventilat ani […] © G4Media.ro.
13:10
Statele Unite iau în considerare achiziţionarea de drone interceptoare ucrainene pentru a combate aparatele Shahed iraniene (Financial Times) # G4Media
Pentagonul şi cel puţin un guvern din Golf poartă discuţii pentru achiziţionarea de drone interceptoare fabricate în Ucraina, cu scopul de a contracara atacurile aparatelor iraniene Shahed, a informat joi publicaţia britanică Financial Times, citând surse din sectorul ucrainean al apărării, potrivit agenției de știri EFE, citate de Agerpres. Ţările din Golf au utilizat rachete […] © G4Media.ro.
13:00
Pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” din Bucureşti au sosit joi două curse aeriene din direcţia Dubai, având la bord un total de 250 de români care au revenit în ţară din Emiratele Arabe Unite, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe, transmite Agerpres. Prima cursă, operată de compania FlyDubai, a aterizat la ora 00:17, având la bord […] © G4Media.ro.
12:50
Un tribunal rus condamnă un român la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei # G4Media
Un român a fost condamnat pentru spionaj în favoarea Ucrainei și a primit joi o pedeapsă de 15 ani de închisoare, a anunțat tribunalul din regiunea sudică Krasnodar, transmite Reuters. Vom reveni © G4Media.ro.
12:50
Soțul unei deputate britanice, acuzat de spionaj pentru China, eliberat de poliție pe cauțiune. Scandal politic pentru Partidul Laburist în perioadă electorală # G4Media
David Taylor, soțul deputatei Partidului Laburist, Joani Reid, care reprezintă o circumscripție din Scoția, a fost una dintre cele trei persoane arestate la sfârșitul săptămânii, bănuite de spionaj în favoarea Chinei. Numele celorlalți doi arestați nu au fost făcute publice, dar presa relatează că ambii ar fi fost consilieri ai partidului Laburist în deceniul trecut. […] © G4Media.ro.
12:50
„Sunteți terorist? Ziarist?” Jurnalista Alexandra Tănăsescu denunță o tentativă de intimidare și hărțuire din partea reprezentantului legal al Ministerului Culturii și a conducerii Muzeului Enescu după o investigație despre deteriorarea manuscriselor celui mai cunoscut compozitor român # G4Media
Jurnalista Alexandra Tănăsescu de la publicația specializată Cultura la Dubă a denunțat joi într-un articol o tentativă de intimidare și hărțuire din partea reprezentantului legal al Ministerului Culturii și a conducerii Muzeului Enescu. Jurnalista a relatat o convorbire telefonică inițiată de conducerea muzeului după ca a publicat o investigație despre modul în care sunt deteriorate […] © G4Media.ro.
12:50
Persoanele cu handicap grav din Galați vor beneficia de o reducere cu 50% a impozitelor pentru clădirea folosită ca domiciliu, pentru terenul aferent acesteia şi pentru un autoturism cu capacitatea cilindrică mai mică de 2.000 cmc # G4Media
Persoanele cu handicap din municipiul Galaţi ar putea beneficia de reduceri ale impozitelor locale, potrivit unui proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului, Ionuţ Pucheanu, care urmează să fie supus votului în şedinţa Consiliului Local Municipal Galaţi, transmite Agerpres. Conform proiectului, persoanele cu handicap grav ar urma să beneficieze de o reducere de 50% la […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
12:20
Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a declarat pentru Edupedu.ro că vor fi boicotate simulările examenelor naționale, conform datelor centralizate ale referendumului trimis în școli. „Marea majoritate înclină către neparticipare . Oricum, atât greva, cât și neparticiparea, până la urmă, ne conduc către exact același lucru, adică boicotarea simulărilor”, a spus liderul […] © G4Media.ro.
12:20
Italia se alătură Spaniei, Franței și Țărilor de Jos în apărarea Ciprului / Ministrul Apărării din Italia a invocat articolul 5 din Tratatul NATO / ”Răspundem solicitărilor țărilor prietene aflate în dificultate” # G4Media
Într-un discurs în fața Camerei Deputaților, ministrul Apărării Guido Crosetto a anunțat că Italia va urma exemplul Franței, Spaniei și Țărilor de Jos și va veni în ajutorul Ciprului, care a fost lovit de drone iraniene în urma escaladării crizei din Orientul Mijlociu. Crosetto, citând articolul 5 din Tratatul NATO, care prevede intervenția în apărarea […] © G4Media.ro.
12:20
Prima condamnare a unui pacient care lovește un medic, în camera de gardă / Decizia nu este definitivă / Aproximativ 10% dintre medicii din România au suferit o agresiune fizică în timpul exercitării profesiei în perioada 2023-2026 # G4Media
Judecătoria Fetești l-a condamnat miercuri, 4 martie, pe un bărbat din localitate, Spartacus Banu, la 2 ani și 5 luni de închisoare cu executare pentru lovirea unui cadru medical și tulburarea ordinii și liniștii publice. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. În luna august 2022, o doctoriță […] © G4Media.ro.
12:10
Irlandezii care vor să plece din Golful Persic cu un avion închiriat de guvern trebuie să plătească 800 de euro # G4Media
Cetățenii irlandezi considerați vulnerabili, care au primit un loc la bordul avionului charter închiriat de Guvern pentru ruta Oman-Dublin, vor trebui să achite o taxă de 800 de euro, transmite The Irish Mirror. Ministrul de externe a confirmat semnarea contractului pentru acest zbor special, care urmează să decoleze la sfârșitul acestei săptămâni, cel mai probabil […] © G4Media.ro.
12:10
Problema câinilor fără stăpân ar putea fi gestionată la nivel județean: Apel public al ONG-urilor pentru protecția animalelor # G4Media
Mai multe organizații pentru protecția animalelor din România propun o schimbare importantă în modul în care este gestionată problema câinilor fără stăpân. Potrivit unui proiect de modificare a legislației, responsabilitatea ar putea trece de la primării la Consiliile Județene. Inițiativa are ca scop reducerea presiunii asupra administrațiilor locale și crearea unui sistem mai eficient. De ce cer […] © G4Media.ro.
12:00
Războiul se află acum în a șasea zi și rapoartele privind victimele se înmulțesc rapid. Reuters a realizat o centralizare a numărului deceselor raportate în întreaga regiune până la data de 5 martie. IRAN 1.045 de persoane ucise, inclusiv 175 de eleve și membri ai personalului într-un atac asupra unei școli primare din Minab în […] © G4Media.ro.
12:00
Ministrul Energiei spune că s-ar putea reduce accizele la carburanți / „Lucrăm la mai multe scenarii, inclusiv acesta” / ”Sunt stocuri pentru cel puțin 5 luni” # G4Media
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a spus joi că se lucrează la mai multe scenarii în ceea ce privește prețurile carburanților, unul dintre acestea fiind reducerea accizelor, anunță Mediafax. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că în România s-au înregistrat până miercuri creșteri ale prețurilor la motorină de 20 de bani și de 25 de bani până […] © G4Media.ro.
12:00
”Al treilea război mondial” a început pe TikTok: 1,7 milioane de vizualizări la un clip al extremistei pro-ruse Diana Șoșoacă / Cum au transformat “suveraniștii” conflictul din Orientul Mijlociu în conflagrație mondială # G4Media
După atacul Statelor Unite și al Israelului împotriva Iranului, rețelele de socializare din România au fost inundate de postări despre cum “Al Treilea Război Mondial” deja a început, un mesaj propagat inițial pe Tiktok de extremista Diana Șoșoacă, portavocea Rusiei în țara noastră. Narațiunea a fost apoi preluată de către internauți și influenceri din spațiul […] © G4Media.ro.
11:50
Analizele medicale de rutină permit identificarea din timp a unor afecțiuni grave. În această situație s-a aflat și Cristian, în vârstă de 60 de ani, care își făcea anual analizele de sânge. La un moment dat, testul PSA a arătat valori crescute, care apar atunci când există o afecțiune a prostatei. Îngrijorat, bărbatul a continuat […] © G4Media.ro.
11:50
Cătălin Drulă (USR), critici pentru premierul Bolojan: Nu stă în picioare propunerea pe care a făcut-o aseară pentru bugetul Bucureștiului # G4Media
Cătălin Drulă (USR), fostul candidat al USR la alegerile pentru Primăria București, a criticat joi propunerea făcută de premierul Ilie Bolojan pentru bugetul Bucureștiului, potrivit căreia bugetul pentru 2026 ”va avea o prevedere prin care, începând de anul viitor, veniturile către primării vor fi împărţite de către Consiliul General al Capitalei”. ”Îi atrag atenția premierului […] © G4Media.ro.
11:40
Altex deschide la Drobeta-Turnu Severin unul dintre cele mai mari magazine din rețea și testează integrarea unei noi categorii – bucătăriile # G4Media
Altex România își extinde rețeaua la nivel național și deschide la Drobeta Turnu Severin primul magazin din acest an. Deschiderea oficială are loc pe 5 martie, oferind locuitorilor din județul Mehedinți acces rapid la o gamă variată de produse electro-IT. Noul magazin, Altex Severin Greenfield, se numără printre cele mai mari unități din rețea și […] © G4Media.ro.
11:40
Un american inculpat pentru crimă a obţinut nominalizarea republicană pentru funcţia de şerif într-un comitat din Arkansas # G4Media
Un american, inculpat pentru crimă pentru uciderea bărbatului acuzat de agresiune sexuală împotriva fiicei sale, a câştigat nominalizarea republicană pentru funcţia de şerif într-un comitat din Arkansas, conform datelor privind alegerile locale, relatează agenția de știri AFP. Aaron Spencer aşteaptă procesul pentru uciderea în octombrie 2024 a unui bărbat în vârstă de 67 de ani, […] © G4Media.ro.
11:40
O româncă a obținut cea mai mare notă din istoria examenului de rezidențiat din Spania / E acuzată că a copiat folosind ochelari cu AI / ”M-am dedicat studiului și am făcut ceea ce trebuia să fac” # G4Media
Presa spaniolă relatează pe larg despre cazul Elenei Bianca Ciobanu Selaru (41 de ani), medic de origine română care a obținut primul loc la examenul MIR 2026 – testul național care stabilește accesul medicilor la rezidențiat în Spania, anunță TVR. Rezultatul ei, încă provizoriu, a atras atenția nu doar prin scorul excepțional, ci și prin […] © G4Media.ro.
11:30
Nou atac AUR la adresa PSD, acuzații de blocaj economic în plină criză mondială provocată de războiul din Iran # G4Media
Petrișor Peiu, președintele Consililui Național al partidului extremist AUR, a lansat joi un nou atac la PSD, pe care îl acuză că întreține o criză economică într-un moment de tensiuni globale provate de războiul din Iran. Liderii AUR au lansat de la începutul acestei săptămâni mai multe atacuri care țintesc cu precădere PSD, în condițiile […] © G4Media.ro.
11:30
Un nou capitol pentru casa de modă Balmain: debutul lui Antonin Tron și cum schimbă direcția casei # G4Media
Colecția toamnă–iarnă 2026–2027 a casei Balmain, prezentată în cadrul Paris Fashion Week, marchează debutul designerului Antonin Tron în poziția de director creativ al brandului. Prezentarea introduce o direcție estetică diferită față de sezoanele anterioare ale casei, printr-o abordare mai concentrată pe construcția pieselor, pe echilibrul dintre materiale și pe o paletă cromatică restrânsă. Colecția este […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.