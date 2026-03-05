Fregata rusă Essen nu mai poate lansa rachete Kalibr după ce a fost lovită de ucraineni: ”Lovitura a nimerit suprastructura centrală a navei”
Aktual24, 5 martie 2026 16:20
Forțele ucrainene ar fi lovit fregata rusă „Admiral Essen” în timpul unui atac asupra portului Novorossiysk din noaptea de 1 spre 2 martie, iar nava nu mai poate lansa în prezent rachete de croazieră Kalibr, au declarat pentru Ukrainska Pravda surse din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Potrivit surselor citate, atacul a fost realizat […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
16:40
Tarifele ”ilegale” ale lui Trump. Un judecător ordonă Vamei SUA să înceapă să plătească rambursări în valoare de miliarde de dolari importatorilor # Aktual24
Judecătorul Richard Eaton de la Curtea de Comerț Internațional a SUA din Manhattan a ordonat miercuri guvernului să înceapă să plătească rambursări în valoare de miliarde de dolari importatorilor care au plătit tarife vamale, despre care Curtea Supremă a declarat luna trecută că au fost colectate ilegal. El a ordonat ca rambursările să fie efectuate […]
Acum 15 minute
16:30
Un scandal uriaș a izbucnit miercuri, 4 martie, la o școală specială din Capitală, deoarece părinții au depus mai multe plângeri la Poliția Capitalei împotriva unui cadru didactic. Este vizată Școala cu nevoi Speciale „Sf. Nicolae” din Sectorul 4, unde scenele ar fi implicat un comportament agresiv față de mai mulți copii vulnerabili. Înregistrare șocantă. […]
Acum 30 minute
16:20
Acum o oră
16:10
Fotbal sub umbra războiului. Statele Unite anulează amicalul cu Albania din motive de securitate # Aktual24
Statele Unite au luat astăzi, 5 martie 2026, o decizie radicală privind naționala de fotbal U21. Meciul amical împotriva Albaniei a fost anulat oficial din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Partida ar fi trebuit să se dispute pe data de 30 martie, în Antalya, dar contextul militar tensionat a forțat autoritățile americane să prioritizeze siguranța […]
Acum 2 ore
15:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a solicitat joi Guvernului României și Ministerului Justiției să adopte măsuri urgente pentru deblocarea situației resurselor umane din sistemul judiciar, avertizând asupra deficitului semnificativ de personal și a volumului ridicat de activitate al instanțelor. Potrivit unui comunicat transmis de CSM, instituția s-a adresat pentru a treia oară în acest an […]
15:20
De la 1 aprilie, modul în care plătim consumul de gaze se schimbă radical, deoarece vechiul plafon de preț dispare oficial din lege pentru toți consumatorii casnici. Noua formulă de calcul va fi aplicată până în primăvara anului 2027. Autoritățile promit totuși că prețul final nu va depăși pragul de 0,31 lei/kWh, măsură grăbită de […]
Acum 4 ore
14:40
„Oportunități nelimitate de colaborare”. Giganții minieri americani sunt „dornici” să investească în Venezuela după căderea lui Maduro # Aktual24
La două luni după capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele americane, Washingtonul accelerează apropierea economică de Caracas, în timp ce guvernul interimar promite să reformeze codul minier pentru a atrage investiții străine. Ministrul american de Interne, Doug Burgum, care este și președintele Consiliului Național pentru Dominare Energetică al SUA, a declarat miercuri la Caracas […]
14:40
O veste uriașă vine astăzi pentru mii de români care se luptă cu boli extrem de grave, deoarece 33 de medicamente noi vor intra oficial pe lista celor gratuite și compensate. Alexandru Rogobete a anunțat că alte 19 tratamente vor fi folosite acum pentru noi afecțiuni, fiind una dintre cele mai mari actualizări ale listei […]
14:20
Un scandal monstru a izbucnit miercuri, 4 martie, la sediul Evidenței Populației din Sectorul 5, unde o femeie de 58 de ani a lovit cu mașina un agent de poliție locală. Conflictul a pornit după ce femeia a intrat pe o ușă interzisă publicului, iar agentul a avertizat-o că a greșit intrarea. Cearta s-a mutat […]
14:10
Amenințarea rusă: Putin crește numărul efectivelor armatei regulate a Rusiei la aproape 2,4 milioane # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a semnat pe 4 martie un decret prin care se extinde numărul armatei regulate ruse la aproape 2,4 milioane de militari, potrivit unui site web dedicat actelor juridice rusești. Nu este prima dată când Rusia își extinde armata de la începutul invaziei în Ucraina, Putin semnând un decret similar în septembrie […]
13:40
NATO își schimbă prioritățile înaintea summitului din 2026 – drone și inteligență artificială în loc de tancuri # Aktual24
NATO își va muta atenția de la tancuri la drone și inteligență artificială la summitul din Turcia din iulie 2026. Acest lucru va accelera tranziția Europei către principalul garant al securității sale. Principalul obiectiv al summitului va fi accelerarea tranziției către Europa ca principal garant al securității sale, un program promovat activ de administrația președintelui […]
13:30
Un tribunal rusesc a dat o sentință extrem de aspră astăzi, 5 martie 2026, împotriva unui român. Adrian-David Kercio a fost condamnat la 15 ani de închisoare sub acuzația de spionaj pentru Ucraina, deoarece FSB susține că l-a demascat pe tânăr în timp ce acesta ajuta serviciile secrete de la Kiev. Decizia a fost pronunțată […]
13:30
China și-a redus obiectivul anual de creștere economică la un interval de 4,5%-5%, cel mai scăzut obiectiv de expansiune din 1991, în contextul în care se confruntă cu provocări atât pe plan intern, cât și extern. Este prima dată când ținta a fost redusă de când a fost programată să fie „aproximativ 5%” în 2023. […]
13:10
Veste excelentă pentru elevii de excepție chiar astăzi, pe data de 5 martie, deoarece Ministerul Educației a lansat un nou proiect pentru admiterea la liceu. Elevii cu rezultate remarcabile ar putea scăpa definitiv de stresul Evaluării Naționale. Premiul I la națională sau medalii internaționale garantează locul la liceu Proiectul se adresează elevilor care au strălucit […]
Acum 6 ore
12:40
Comandamentul SUA a solicitat personal suplimentar de la Pentagon pentru a continua războiul cu Iranul timp de cel puțin 100 de zile – Politico # Aktual24
Comandamentul Central al SUA solicită Pentagonului să trimită ofițeri de informații militare suplimentari la sediul său din Florida pentru a sprijini operațiunile împotriva Iranului timp de cel puțin 100 de zile, cel mai probabil până în septembrie, relatează Politico, citând documente interne. Acesta este un semn că departamentul militar distribuie deja fonduri pentru operațiuni care […]
12:40
Aston Martin începe sezonul 2026 cu probleme uriașe în Formula 1, iar Adrian Newey și Koji Watanabe au oferit explicații dure fanilor. Primele curse par compromise pentru piloții Fernando Alonso și Lance Stroll, iar totul pleacă de la noua unitate de putere furnizată de partenerii japonezi. Alonso și Stroll nu pot termina cursele în siguranță […]
12:10
Economiștii avertizează că scumpirea combustibililor ar putea duce la o creștere de până la 20% a prețurilor la alimente # Aktual24
Creșterea prețurilor la carburanți, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, ar putea avea efecte directe asupra costului alimentelor în România. Specialiști din domeniul comerțului citați de Antena 3 CNN avertizează că, dacă prețul motorinei va ajunge la 10 lei pe litru, scumpirile ar putea fi resimțite rapid la rafturile magazinelor, în special la produsele de […]
11:40
Premierul Ungariei, Viktor Orban, ar vrea să amâne alegerile parlamentare din aprilie, invocând „situația externă” # Aktual24
Speculațiile privind o posibilă amânare a alegerilor parlamentare din Ungaria, programate pentru luna aprilie, au reapărut în spațiul public după mai multe decizii și declarații ale guvernului de la Budapesta. Deși oficialii guvernamentali susțin că votul va avea loc conform calendarului stabilit, unele evoluții recente au alimentat dezbaterile despre scenarii juridice și politice care ar […]
11:20
Iranul a atacat cu drone și rachete un aeroport din exclava Nakhchivan, aparținând Azerbaidjanului –– VIDEO # Aktual24
Situație tensionată în regiunea Caucazului după ce mai multe rachete și drone venite din direcția Iranului ar fi căzut pe teritoriul aeroportului din Nakhchivan, exclava aparținând Azerbaidjanului. Informația a fost furnizată pentru Reuters de o sursă apropiată guvernului azer și a stârnit îngrijorări privind securitatea într-o zonă deja sensibilă din punct de vedere geopolitic. Incidentul […]
11:10
Veste proastă pentru români: cei mai mari furnizori de gaze anunță scumpiri semnificative de la 1 aprilie # Aktual24
Românii se confruntă cu o nouă creștere a facturilor la gaze naturale, în contextul eliminării plafonului de preț stabilit de Guvern. Prețurile se vor majora cu aproape 10% E.ON Energie România, cel mai mare furnizor de gaze din țară, cu aproape 48% din piața casnică, a anunțat că de la 1 aprilie va aplica un […]
10:50
Impactul războiului din Iran asupra războiului dintre Rusia și Ucraina: ”Negocierile cu Rusia sunt suspendate” # Aktual24
O nouă rundă de negocieri de pace dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia este amânată din cauza războiului din Iran. Între timp, Kievul așteaptă vești bune cu privire la un schimb de prizonieri cu Rusia, potrivit unei declarații a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Președintele Ucrainei a menționat că a avut o conversație cu secretarul Consiliului […]
Acum 8 ore
10:40
Autoritățile buzoiene vor să scoată jocurile de noroc din oraș. În Buzău există peste 700 de săli de „păcănele”, cu un profit mai mare decât bugetul primăriei # Aktual24
Municipiul Buzău se pregătește să adopte măsuri fără precedent împotriva sălilor de jocuri de noroc. Viceprimarul Ionuț Apostu a anunțat că va fi propus un proiect de hotărâre pentru eliminarea treptată a acestor spații de pe raza orașului, subliniind impactul social negativ al fenomenului: „Generează dependență, ruinează familii, creează drame tăcute și adâncește vulnerabilități sociale.” […]
10:30
Volodimir Zelenski anunță că oficialii americani i-au solicitat sprijinul pentru interceptarea dronelor iraniene: ”Ne vom folosi experiența acumulată pentru a salva vieți și a stabiliza regiunea” – VIDEO # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri că a instruit oficialii guvernamentali și militari să elaboreze planuri pentru a sprijini țările din Orientul Mijlociu în contracararea dronelor iraniene, în special cele de tip Shahed. Kievul oferă expertiză fără a compromite apărarea națională Într-un mesaj postat pe Telegram și citat de The Daily Beast, Zelenski a […]
10:10
Carburanții s-au scumpit din nou, pe fondul intensificării războiului din Orientul Mijlociu: Motorina a sărit de 8,5 lei pe litru # Aktual24
Liderul pieței de distribuție a carburanților, OMV Petrom, a efectuat în noaptea de 4 spre 5 martie 2026 a doua majorare consecutivă de prețuri, după ce miercuri crescuse deja cu 15 bani/l atât benzina, cât și motorina. Creșterea de joi a fost de 9 bani/l, iar Lukoil a aplicat, în aceeași zi, o scumpire similară: […]
09:40
09:10
Casa Albă nu exclude posibilitatea desfășurării de trupe terestre americane în Iran „dacă situația o va impune” # Aktual24
Oficialii administrației americane au clarificat joi că, în prezent, nu există planuri pentru trimiterea de trupe terestre în Iran, dar nu exclud complet această posibilitate, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. „Președintele trebuie să aibă toate instrumentele la dispoziție” Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat într-o conferință de presă că […]
08:50
Tragedie cumplită la Iași: O tânără mamă de 25 de ani a murit sub privirile fiicei sale de 7 ani, care a rămas lângă ea, crezând că doarme # Aktual24
O tânără de 25 de ani din Iași s-a stins sub privirile fiicei sale, de șapte ani, într-un eveniment tragic care a zguduit comunitatea locală. Fetița a stat ore în șir lângă mama sa fără să înțeleagă gravitatea situației. Soțul victimei, aflat la muncă în Germania, a fost cel care a realizat că ceva nu […]
Acum 12 ore
08:40
Premierul canadian Mark Carney nu exclude implicarea militară a Canadei în războiul din Orientul Mijlociu # Aktual24
Premierul canadian Mark Carney a declarat joi, în timpul unei conferințe de presă la Canberra, că nu poate exclude participarea militară a Canadei în războiul care se intensifică în Orientul Mijlociu. Aflat alături de omologul său australian, Anthony Albanese, Carney a subliniat că țara sa va susține aliații atunci când va fi necesar, dar că […]
08:20
„Suntem protejați de NATO, iar discuția dacă în România se plasează ogive nucleare nu a existat”, afirmă fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu # Aktual24
Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a precizat miercuri seară că România beneficiază de garanții solide în cadrul NATO și că discuțiile privind „umbrela nucleară” franceză nu presupun amplasarea de arme nucleare pe teritoriul nostru. „Discuția dacă în România se plasează ogive nucleare, din câte știu eu, în mod evident nu a existat și nu […]
08:10
România continuă repatrierile din Israel: încă 172 de români au revenit în țară din zona de conflict # Aktual24
Un nou grup de cetățeni români a fost repatriat din Israel, în contextul deteriorării situației de securitate din Orientul Mijlociu. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat miercuri că 172 de români și doi cetățeni ai Republicii Moldova au revenit în țară prin intermediul unei curse aeriene operate de o companie privată, după o operațiune de […]
07:50
Armata israeliană susține că numărul rachetelor lansate de Iran spre Israel scade de la o zi la alta # Aktual24
Numărul rachetelor lansate de Iran asupra Israelului a scăzut progresiv în ultimele zile, a declarat miercuri seara un purtător de cuvânt al armatei israeliene. De la câteva sute la câteva zeci de rachete Potrivit locotenent-colonelului Nadav Shoshani, reprezentant al armatei israeliene, reducerea numărului de proiectile este legată în mare măsură de operațiunile militare israeliene care […]
07:30
China a anunțat joi că bugetul său pentru apărare va crește cu 7% în 2026, menținând ritmul relativ stabil de creștere din ultimii ani, în timp ce Beijingul continuă modernizarea forțelor sale armate. Bugetul militar al Chinei, al doilea ca mărime din lume după cel al Statelor Unite, va ajunge la 1.909,6 miliarde de yuani […]
07:20
Senatul SUA respinge o rezoluție care ar fi limitat puterile lui Donald Trump în conflictul cu Iranul # Aktual24
Senatul Statelor Unite a respins miercuri o rezoluție menită să limiteze capacitatea președintelui american de a implica armata în ostilități împotriva Iranului fără aprobarea Congresului, un vot care reflectă sprijinul puternic al majorității republicane pentru operațiunile militare desfășurate de Washington împreună cu Israelul. Potrivit ABC News, rezoluția a fost respinsă cu 53 de voturi împotrivă […]
07:10
Mii de luptători kurzi, înarmați de SUA, au trecut granița cu Iranul, lansând o ofensivă în vestul țării # Aktual24
Relatări apărute în presă indică faptul că luptători kurzi ar fi lansat o ofensivă terestră limitată în vestul Iranului, după ce ar fi trecut frontiera dinspre Irak și ar fi ocupat poziții în zonele montane din apropierea graniței. Potrivit unui oficial al Coaliției Forțelor Politice din Kurdistanul Iranian (CPFIK), citat de Sky News, grupuri kurde […]
Acum 24 ore
23:10
Președintele american Donald Trump și-a deschis discursul la un eveniment despre inteșigența artificială de la Casa Albă spunând că participanții „probabil vor să vorbească despre război” mai degrabă decât despre costurile energiei legate de dezvoltarea rapidă a centrelor de date din întreaga țară, potrivit AP și The Guardian. „Ne descurcăm foarte bine pe frontul războiului,” […]
23:00
China va trimite un emisar în Orientul Mijlociu pentru a încerca o mediere, a anunțat miercuri ministrul chinez de Externe Wang Yi, în a cincea zi a războiului declanșat de atacurile aeriene americano-israeliene asupra Iranului, relatează AFP, preluată de Agerpres. Mesajul a fost transmis inițial în timpul unei convorbiri telefonice pe care ministrul chinez a […]
22:50
O instanță din Grecia menține verdictul de organizație criminală împotriva partiidului neo nazist Zorii Aurii # Aktual24
O curte de apel din Atena a menținut condamnările din 2020 împotriva a 42 de inculpați cu legături cu partidul neonazist Golden Dawn (Zorii Aurii). Fondatorul Nikos Mihaloliakos (foto) și alți șase oficiali de rang înalt ai Zorilor Aurii au fost găsiți vinovați de „apartenență și conducerea unei organizații criminale” sub masca unui partid politic, […]
22:10
Fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump îl atacă dur pe șeful Pentagonului: „Are nevoie de o schimbare de atitudine” # Aktual24
Tensiunile dintre Statele Unite ale Americii și Iran au generat dezbateri intense în interiorul administrației americane, iar criticile venite din partea lui John Bolton la adresa conducerii Pentagonului au readus în discuție coerența strategiei militare. Bolton a susținut că mesajele transmise publicului nu sunt suficient de clare, afirmând că Pete Hegseth ar trebui să verifice […]
22:10
SUA investighează rapoartele conform cărora o școală de fete din Iran a fost lovită de atacuri americano-israeliene # Aktual24
Întrebată dacă atacurile americane au lovit o școală de fete din Iran – așa cum au sugerat oficialii din regiune – Karoline Leavitt, secretarul de presă al ACasei Albe a răspuns: „Nu din câte știm noi”. Ea a spus că oficialii americani ai apărării „investighează această chestiune” și a adăugat că vrea să spună „foarte […]
22:00
Dezacord între Casa Albă și Guvernul Spaniei în legătură cu implicarea în operațiunile militare din Orientul Mijlociu # Aktual24
În timpul unui briefing de presă de la Casa Albă, de miercuri, secretarul de presă Karoline Leavitt a spus că Spania a fost de acord să coopereze la operațiunile militare ale SUA din Orientul Mijlociu, potrivit The Guardian și AP. „În ceea ce privește Spania, cred că au auzit ieri mesajul președintelui foarte clar. Și, […]
21:50
Dieta mediteraneană este considerată una dintre cele mai sănătoase alegeri alimentare pentru organism, iar cercetările moderne arată că beneficiile sale se extind și asupra funcționării creierului. Consumul regulat de legume, fructe, ulei de măsline extravirgin, pește și nuci poate influența pozitiv memoria, starea emoțională și protecția neuronală pe termen lung. Într-o lume în care bolile […]
21:50
Pentru președintele Donald Trump, unele dintre cele mai dure critici cu care s-a confruntat în primele zile ale războiului din Iran au venit din partea unor personalități media cândva loiale, mult mai obișnuite să-l laude. Tucker Carlson, Megyn Kelly și Matt Walsh se numără printre cei care și-au exprimat nemulțumirea. Acest lucru a fost observat […]
21:40
Comisia Europeană va dezvălui miercuri planuri pentru a stimula competitivitatea sectorului de producție al UE în cadrul eforturilor sale de decarbonizare și de evitare a dependenței de bunurile chinezești ieftine prin stabilirea de cerințe privind conținutul local. Legea privind accelerarea industrială (IAA), intens dezbătută, ale cărei versiuni au fost consultate de Reuters, va stabili cerințe […]
21:10
Germania: Din ce în ce mai mulți oameni sunt atrași de ideologia de extremă dreapta – Studiu # Aktual24
Dorința de un lider autoritar, ura față de evrei: Proporția persoanelor din Germania cu o înclinație spre ideologii extremiste de dreapta este în creștere. Mai ales în rândul tinerilor. Conform unui nou studiu, un număr tot mai mare de persoane din Germania sunt deschise ideologiilor extremiste de dreapta. Ponderea acestora a crescut de la 21,8% […]
20:50
Depresia este una dintre cele mai frecvente tulburări ale secolului actual, afectând milioane de oameni din întreaga lume. Deși tratamentul medicamentos și psihoterapia rămân pilonii principali în gestionarea acestei afecțiuni, alimentația joacă un rol surprinzător de important în echilibrul emoțional și funcționarea creierului. Mâncarea nu vindecă depresia, însă poate susține recuperarea, poate reduce inflamația sistemică […]
20:50
Autoritățile din Sri Lanka au recuperat 87 de cadavre și au salvat 32 de persoane după scufundarea navei de război iraniene # Aktual24
Autoritățile din Sri Lanka au declarat că au recuperat 87 de cadavre și au salvat 32 de persoane după ce o torpilă americană a scufundat o navă de război iraniană în largul coastei Sri Lankăi. Associated Press a relatat că purtătorul de cuvânt al Marinei din Sri Lanka, comandantul Buddhika Sampath, a declarat că „am […]
20:40
Lui Elon Musk i s-a intentat un proces sub acuzația că a redus prin înșelăciune valoarea acțiunilor Twitter înainte de achiziție # Aktual24
Elon Musk urmează să depună mărturie miercuri într-un proces unde este acuzat că a făcut declarații false și înșelătoare care au dus la scăderea prețului acțiunilor Twitter înainte de a cumpăra platforma de socializare pentru 44 de miliarde de dolari în 2022. Procesul a fost intentat în octombrie 2022 la Tribunalul Districtual al SUA pentru […]
20:30
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a sugerat miercuri că Rusia ar putea opri livrările de gaze către piețele europene și să se orienteze către alte piețe pe care le consideră mai promițătoare. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat televiziunii de stat ruse, în care liderul de la Kremlin a vorbit despre posibilitatea redirecționării exporturilor de […]
20:30
Judecătoria Sectorului 2 a respins, miercuri, cererea procurorilor de arestare preventivă a fotbalistului Kader Keita de la clubul Rapid, care a accidentat cu mașina o femeie pe trecerea de pietoni și a fugit de la fața locului. Instanța a dispus plasarea fotbalistului sub control judiciar, însă decizia nu este definitivă. Mijlocașul ivorian Kader Keita a […]
20:30
Bolojan, despre scumpirea carburanților: ”Depinde de durata acestui blocaj, până se găsește o soluție de încetare a focului” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că blocarea parțială a traficului prin Strâmtoarea Ormuz, în contextul conflictului din zona Golfului, a determinat creșterea prețurilor la combustibili pe piețele internaționale. Într-o intervenție la B1 TV, prim-ministrul a explicat că aproximativ 90% din traficul prin această rută strategică este afectat, ceea ce a redus exporturile de petrol […]
