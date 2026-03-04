Beneficiile dietei mediteraneene pentru sănătatea creierului și longevitate
Dieta mediteraneană este considerată una dintre cele mai sănătoase alegeri alimentare pentru organism, iar cercetările moderne arată că beneficiile sale se extind și asupra funcționării creierului. Consumul regulat de legume, fructe, ulei de măsline extravirgin, pește și nuci poate influența pozitiv memoria, starea emoțională și protecția neuronală pe termen lung. Într-o lume în care bolile […]
Acum 10 minute
22:10
Fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump îl atacă dur pe șeful Pentagonului: „Are nevoie de o schimbare de atitudine” # Aktual24
Tensiunile dintre Statele Unite ale Americii și Iran au generat dezbateri intense în interiorul administrației americane, iar criticile venite din partea lui John Bolton la adresa conducerii Pentagonului au readus în discuție coerența strategiei militare. Bolton a susținut că mesajele transmise publicului nu sunt suficient de clare, afirmând că Pete Hegseth ar trebui să verifice […]
22:10
SUA investighează rapoartele conform cărora o școală de fete din Iran a fost lovită de atacuri americano-israeliene # Aktual24
Întrebată dacă atacurile americane au lovit o școală de fete din Iran – așa cum au sugerat oficialii din regiune – Karoline Leavitt, secretarul de presă al ACasei Albe a răspuns: „Nu din câte știm noi”. Ea a spus că oficialii americani ai apărării „investighează această chestiune” și a adăugat că vrea să spună „foarte […]
Acum 30 minute
22:00
Dezacord între Casa Albă și Guvernul Spaniei în legătură cu implicarea în operațiunile militare din Orientul Mijlociu # Aktual24
În timpul unui briefing de presă de la Casa Albă, de miercuri, secretarul de presă Karoline Leavitt a spus că Spania a fost de acord să coopereze la operațiunile militare ale SUA din Orientul Mijlociu, potrivit The Guardian și AP. „În ceea ce privește Spania, cred că au auzit ieri mesajul președintelui foarte clar. Și, […]
21:50
21:50
Pentru președintele Donald Trump, unele dintre cele mai dure critici cu care s-a confruntat în primele zile ale războiului din Iran au venit din partea unor personalități media cândva loiale, mult mai obișnuite să-l laude. Tucker Carlson, Megyn Kelly și Matt Walsh se numără printre cei care și-au exprimat nemulțumirea. Acest lucru a fost observat […]
Acum o oră
21:40
Comisia Europeană va dezvălui miercuri planuri pentru a stimula competitivitatea sectorului de producție al UE în cadrul eforturilor sale de decarbonizare și de evitare a dependenței de bunurile chinezești ieftine prin stabilirea de cerințe privind conținutul local. Legea privind accelerarea industrială (IAA), intens dezbătută, ale cărei versiuni au fost consultate de Reuters, va stabili cerințe […]
Acum 2 ore
21:10
Germania: Din ce în ce mai mulți oameni sunt atrași de ideologia de extremă dreapta – Studiu # Aktual24
Dorința de un lider autoritar, ura față de evrei: Proporția persoanelor din Germania cu o înclinație spre ideologii extremiste de dreapta este în creștere. Mai ales în rândul tinerilor. Conform unui nou studiu, un număr tot mai mare de persoane din Germania sunt deschise ideologiilor extremiste de dreapta. Ponderea acestora a crescut de la 21,8% […]
20:50
Depresia este una dintre cele mai frecvente tulburări ale secolului actual, afectând milioane de oameni din întreaga lume. Deși tratamentul medicamentos și psihoterapia rămân pilonii principali în gestionarea acestei afecțiuni, alimentația joacă un rol surprinzător de important în echilibrul emoțional și funcționarea creierului. Mâncarea nu vindecă depresia, însă poate susține recuperarea, poate reduce inflamația sistemică […]
20:50
Autoritățile din Sri Lanka au recuperat 87 de cadavre și au salvat 32 de persoane după scufundarea navei de război iraniene # Aktual24
Autoritățile din Sri Lanka au declarat că au recuperat 87 de cadavre și au salvat 32 de persoane după ce o torpilă americană a scufundat o navă de război iraniană în largul coastei Sri Lankăi. Associated Press a relatat că purtătorul de cuvânt al Marinei din Sri Lanka, comandantul Buddhika Sampath, a declarat că „am […]
20:40
Lui Elon Musk i s-a intentat un proces sub acuzația că a redus prin înșelăciune valoarea acțiunilor Twitter înainte de achiziție # Aktual24
Elon Musk urmează să depună mărturie miercuri într-un proces unde este acuzat că a făcut declarații false și înșelătoare care au dus la scăderea prețului acțiunilor Twitter înainte de a cumpăra platforma de socializare pentru 44 de miliarde de dolari în 2022. Procesul a fost intentat în octombrie 2022 la Tribunalul Districtual al SUA pentru […]
20:30
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a sugerat miercuri că Rusia ar putea opri livrările de gaze către piețele europene și să se orienteze către alte piețe pe care le consideră mai promițătoare. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat televiziunii de stat ruse, în care liderul de la Kremlin a vorbit despre posibilitatea redirecționării exporturilor de […]
20:30
Judecătoria Sectorului 2 a respins, miercuri, cererea procurorilor de arestare preventivă a fotbalistului Kader Keita de la clubul Rapid, care a accidentat cu mașina o femeie pe trecerea de pietoni și a fugit de la fața locului. Instanța a dispus plasarea fotbalistului sub control judiciar, însă decizia nu este definitivă. Mijlocașul ivorian Kader Keita a […]
20:30
Bolojan, despre scumpirea carburanților: ”Depinde de durata acestui blocaj, până se găsește o soluție de încetare a focului” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că blocarea parțială a traficului prin Strâmtoarea Ormuz, în contextul conflictului din zona Golfului, a determinat creșterea prețurilor la combustibili pe piețele internaționale. Într-o intervenție la B1 TV, prim-ministrul a explicat că aproximativ 90% din traficul prin această rută strategică este afectat, ceea ce a redus exporturile de petrol […]
20:20
Bolojan, șocat de comportamentul PSD: ”În ședinta de coaliție lucrurile au fost în bună regulă, apoi am văzut comunicatul PSD. Este în contradicție cu realitatea” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că discuțiile din ședința de coaliție privind proiectul de buget s-au desfășurat „în bună regulă”, însă apoi a urmat un comunicat șocant din partea PSD. ”El este în contradicție în totalitate cu ceea ce s-a întâmplat astăzi și cu realitatea”, a subliniat Bolojan. „Astăzi, la ședința de coaliție, ne-am […]
20:20
Adolescent fără permis, cu doi copii în mașină, a provocat un accident rutier. Șoferul a murit # Aktual24
Un adolescent în vârstă de 18 ani, fără permis, a provocat, marți, un accident rutier la Victoria, județul Brașov. În afară de el, în mașină se mai aflau doi copii de 13 ani. Șoferul nu a supraviețuit. „Din păcate, un tânăr în vârstă de 18 ani a suferit leziuni incompatibile cu viața și a fost […]
Acum 4 ore
20:10
Un nou anticorp ar putea bloca virusul întâlnit la majoritatea oamenilor, care este asociat cu scleroza multiplă și anumite tipuri de cancer # Aktual24
Virusul Epstein-Barr este unul dintre cei mai răspândiți agenți infecțioși de pe planetă, iar faptul că majoritatea oamenilor îl poartă fără să știe nu îl face mai puțin important. Din contră, cercetările recente arată că acest virus poate avea implicații mult mai profunde decât se credea, legături cu boli grave, inclusiv anumite forme de cancer […]
20:10
Atac de un miliard de dolari: momentul în care forțele din Ucraina au anihilat un sistem rusesc S-400 în Belgorod # Aktual24
Trupele ucrainene au reușit o lovitură spectaculoasă împotriva unuia dintre cele mai avansate sisteme de apărare aeriană ale Rusiei, distrugând un sistem S-400 „Triumf” în regiunea Belgorod din Rusia. Potrivit informațiilor publicate, complexul avea o valoare estimată la aproximativ 1 miliard de dolari, iar operațiunea ar fi redus semnificativ capacitatea de apărare aeriană rusă în […]
20:10
Final de anchetă în cazul crimei de la Cenei. Doi dintre criminali, trimiși în judecată. Copilul de 13 ani care nu răspunde penal, se află acum în plasament, într-un centru specializat # Aktual24
Procurorii au terminat cercetările și au întocmit rechizitoriul în cazul crimei de la Cenei. Doi dintre cei trei copii implicați în uciderea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani omorat, incendiat si îngropat, au fost trimiși în judecată. Cel de-al treilea băiat implicat în crimă, adolescentul de 13 ani, care nu răspunde penal, se află […]
19:40
Operațiunea militară din Iran a scos la iveală vulnerabilități semnificative ale armatei SUA. În acest context, China ar putea profita de instabilitatea generată de politicile lui Trump pentru a-și avansa propriile interese strategice # Aktual24
După ce Statele Unite ale Americii și Israel au deschis un nou capitol al haosului în Orientul Mijlociu, ecourile deciziilor luate la Washington și Ierusalim se resimt mult dincolo de regiune. În timp ce atenția administrației americane este absorbită de un conflict care riscă să se extindă, China privește atent din umbră, pregătită să transforme […]
19:10
Conflictul cu Iran complică perspectivele de pace în Ucraina. Ce anume îi îngrijorează cel mai mult pe europeni în legătură cu Donald Trump # Aktual24
Europa privește cu neliniște spre Washington, temându-se că o Americă absorbită de un nou conflict în Orientul Mijlociu își va pierde determinarea de a-l împinge pe Vladimir Putin către pace. În timp ce administrația Trump își concentrează energia și resursele asupra confruntării cu Iranul, la Kiev crește îngrijorarea că sprijinul militar vital s-ar putea subția […]
19:10
Presshub: CSM apără reputația a opt magistrați din Craiova, în plin scandal privind un concurs de promovare # Aktual24
Judecătorii din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) au decis să apere reputația profesională a cinci judecători de la Curtea de Apel Craiova și trei de la Judecătoria Craiova după ce, un alt magistrat, Sorina Marinaș, a criticat pe un grup de discuții privat că se știu deja câștigătorii unui concurs de promovare, deși competiția nu […]
18:50
Eveniment politic major în China: Xi Jinping anunță bugetul armatei și planul cincinal pentru economie # Aktual24
China deschide miercuri forumul politic ”Două sesiuni”, unde vor fi anunţate ţintele de creştere pentru a doua cea mai mare economie mondială şi liniile bugetului militar. Evenimentul se desfăşoară sub coordonarea liderului Xi Jinping, potrivit The Guardian. Mii de parlamentari şi delegaţi participă, pe parcursul unei săptămâni, la reuniunile desfăşurate în cadrul sistemului politic dominat […]
18:40
CNN: Cu războiul său din Iran, Trump tocmai a îngreunat și mai mult sarcina următorului președinte al Fed # Aktual24
Donald Trump pare pregătit să instaleze un președinte al Rezervei Federale aliniat cu dorința sa de a reduce ratele dobânzii, dar războiul împotriva Iranului face mai dificilă implementarea acestor reduceri de rate. Se aștepta deja ca Rezerva Federală să mențină rata dobânzii de referință neschimbată cel puțin până în vară, dar acum economiștii spun că […]
18:20
Război fără mănuși între PNL și PSD: ”Propunerile PSD riscă să arunce în aer stabilitatea țării/ PSD a blocat reformele esențiale pentru funcționarea statului” # Aktual24
Partidul Național Liberal afirmă că propunerile formulate de PSD în discuțiile privind bugetul de stat pe anul 2026 riscă să afecteze stabilitatea economică și să genereze o criză bugetară, potrivit unor declarații ale deputatului PNL Gabriela Horga și unui comunicat transmis de formațiunea liberală. Gabriela Horga susține că propunerile social-democraților nu ar ține cont de […]
Acum 6 ore
18:10
Japonia a desființat numeroasa „sectă Moon” (Biserica Unificării). Aceasta este acuzată că i-a ruinat financiar pe adepții săi # Aktual24
Curtea Supremă a confirmat miercuri ordinul de dizolvare a Bisericii Unificării, o organizaţie controversată acuzată că a produs prejudicii financiare şi psihologice adepţilor prin donaţii exercitate sub presiune şi alte practici considerate abuzive. Decizia este una dintre cele mai severe măsuri adoptate vreodată împotriva unei entităţi religioase din Japonia. Decizia istorică a Japoniei împotriva organizaţiilor […]
18:10
Fost ministru PSD, condamnat la 4 ani cu executare. El este acum șeful Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) # Aktual24
Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu a fost condamnat miercuri de Înalta Curte de Casație și Justiție la 4 ani de închisoare cu executare, într-un dosar legat de fraudarea unor concursuri de angajare organizate în cadrul Ministerului Agriculturii. Fost deputat PSD de Olt și ministru al Agriculturii în Guvernul Nicolae Ciucă, Chesnoiu a fost trimis […]
18:00
Ucrainenii au lovit trei nave rusești în Marea Neagră: ”Rusia nu va avea pace nicăieri, nici pe mare, nici pe uscat, nici în spatele frontului” # Aktual24
Forțele ucrainene au lovit portul rus Novorossiysk, vizând mai multe nave militare și infrastructură militară, a declarat o sursă din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru publicația Kyiv Independent. Potrivit sursei citate, atacul a avut loc la 2 martie și a vizat draga de mine rusă „Valentin Pikul”, precum și două nave antisubmarin, „Yeysk” […]
17:50
Israelul anunță că orice viitor lider suprem al Iranului va fi vizat pentru eliminare: „Nu contează cum se numește sau unde se ascunde” # Aktual24
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că armata israeliană va considera ca țintă orice persoană aleasă ca viitor lider suprem al Iranului, care să îi urmeze lui Ali Khamenei, relatează Al Jazeera. Katz a mai declarat: „Nu contează cum se numește sau unde se ascunde” orice lider iranian considerat ostil. El a adăugat: […]
17:40
TikTok începe o bătălie în justiție după ce a fost acuzată că a transferat ilegal date ale clienților din UE în China # Aktual24
Contestația TikTok la constatarea Comisiei pentru Protecția Datelor (DPC) conform căreia gigantul rețelelor de socializare a încălcat legile privind confidențialitatea prin transferul datelor cu caracter personal ale utilizatorilor europeni către China a fost deschisă la Înalta Curte din Irlanda. În aprilie 2025, în urma unei anchete îndelungate, DPC a concluzionat că TikTok a încălcat regulile […]
17:00
Ofensiva de iarnă a Rusiei s-a oprit, Ucraina recucerind în februarie mai mult teritoriu decât a pierdut – Sîrskii # Aktual24
Comandantul suprem al Ucrainei, Oleksandr Sîrskii, a declarat că forțele ucrainene au trecut peste „bătălia pentru iarnă”, precizând că Ucraina a eliminat mai mulți soldați ruși în decurs de trei luni decât a recrutat Rusia și că Ucraina a recucerit în februarie mai mult teritoriu decât a cucerit Rusia. Această inversare marchează primul câștig teritorial […]
16:50
Piața muncii din Uniunea Europeană dă semne clare de stabilizare în acest început de an, deoarece șomajul a început să scadă treptat în majoritatea statelor membre ale Uniunii. Eurostat a publicat miercuri, 4 martie, noile cifre oficiale pentru luna ianuarie. Deși trendul general este optimist, România se confruntă cu o problemă socială extrem de gravă, […]
16:40
Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante rute pentru comerțul maritim internațional. Iranul amenință că va da foc navelor care încearcă să traverseze strâmtoarea. Președintele SUA vrea să evite o criză energetică și promite protecție. Președintele american Donald Trump dorește să asigure transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, care este amenințată de Iran – inclusiv […]
16:30
Mandat de arestare pentru Kader Keita: Procurorii cer 30 de zile în spatele gratiilor pentru rapidist # Aktual24
Mijlocașul ivorian a fost reținut marți seară pentru părăsirea locului accidentului. Procurorii de la Parchetul Sectorului 2 au decis astăzi să ceară arestarea sa preventivă, astfel, inculpatul va fi dus în fața instanței cu propunerea de reținere pentru 30 de zile. Accidentul s-a produs pe data de 3 martie 2026, în jurul orei 05:46. Viața […]
Acum 8 ore
16:00
Reacții surprinzătoare la evenimentele din Iran, comentatorii ruși se revoltă: ”Rusia nu și-a ajutat suficient aliații” # Aktual24
Pentru rușii pro-război, bombardarea Iranului a venit ca o surpriză, provocând furie și teamă. Reacțiile propagandiștilor de la Moscova la atac au fost colectate de Kyiv Post și arată o combinație de panică și acuzații. Atacurile lansate de Statele Unite ale Americii și Israel asupra unui aliat al Rusiei au expus fragilitatea alianțelor regionale și […]
15:50
Reprezentanții industriei hoteliere cer statului bugete adecvate pentru promovarea turismului românesc chiar astăzi, 4 martie. Creșterea fiscalității și scăderea valorii voucherelor de vacanță au redus drastic numărul turiștilor români, iar FIHR avertizează că sectorul are nevoie urgentă de turiști străini pentru a umple golul lăsat de localnici. Bugetul României este de 20 de ori mai […]
15:40
Conflict violent în Coaliție, PSD își convoacă liderii în ședință: ”Bolojan are o atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor” # Aktual24
Prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat, susține PSD într-un comunicat transmis miercuri. Social-democrații afirmă că premierul ar fi inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care asigură sprijinul parlamentar al […]
15:30
Inspectorii sociali au ieșit în forță pe teren în prima lună a anului 2026. ANPIS a publicat miercuri, 4 martie, rezultatele unor controale riguroase desfășurate la nivel național, unde peste 450 de misiuni de inspecție au vizat respectarea legii în instituțiile publice. Nereguli grave. Persoanele cu dizabilități rămân blocate la intrarea în instituții Inspectorii au […]
15:30
Un avion de vânătoare israelian F-35 a doborât pentru prima dată, într-o luptă aeriană reală, un avion inamic # Aktual24
Un avion de vânătoare stealth israelian F-35I a doborât un avion iranian, marcând ceea ce observatorii din domeniul apărării consideră a fi prima doborâre aer-aer confirmată realizată de un avion de vânătoare de a cincea generație din istorie. Forțele de Apărare ale Israelului au declarat că angajamentul a avut loc în timpul operațiunilor de luptă […]
14:50
Sute de mineri s-au adunat astăzi, 4 martie, în fața sediului Complexului Energetic Oltenia, pentru a protesta împotriva deciziei de a concedia 1.500 de colegi. Atmosfera este extrem de tensionată chiar în centrul orașului Târgu Jiu, deoarece protestatarii cer anularea planului de restructurare anunțat de conducerea companiei. Acțiunea a fost pregătită pe rețelele de socializare […]
14:50
Surse: S-au înțeles, Coaliția a decis transmiterea proiectului de buget în Parlament săptămâna viitoare # Aktual24
Coaliția de guvernare a decis ca proiectul de buget pentru anul următor să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare, după finalizarea discuțiilor tehnice, au declarat pentru aktual24.ro surse din PNL. Potrivit acestora, documentul urmează să fie aprobat în ședința de Guvern și să primească avizul Consiliului Economic și Social înainte de a fi înaintat Legislativului. „Coaliția […]
14:40
Cel puțin 101 persoane au fost date dispărute după ce un submarin a atacat o fregată iraniană, lângă Sri Lanka # Aktual24
Cel puțin 101 persoane sunt date dispărute, iar alte 78 au fost rănite în urma unui atac cu submarin asupra unei nave iraniene în largul coastelor Sri Lanka, au declarat surse din Marina și Ministerul Apărării din Sri Lanka. Potrivit Reuters, cel puțin 101 persoane sunt dispărute, iar alte 78 au fost rănite în incidentul […]
14:40
Avertisment din partea serviciilor secrete. Kremlinul dă semne că se va amesteca în alegerile locale din Germania pentru susținerea AfD # Aktual24
Rusia acționează în prezent „agresiv, ofensiv și într-o manieră tot mai accentuată”, a avertizat șeful Oficiului Federal pentru Apărarea Constituției din Berlin, Sinan Selen. Germania trebuie să se pregătească pentru sabotaj, dezinformare, atacuri cibernetice și „operațiuni de influențare”, a mai spus el. „Având în vedere creșterea numărului de atacuri hibride ale Rusiei împotriva democrațiilor europene, […]
14:30
Lecție de omenie la mii de kilometri. Cosmin Olăroiu salvează elevii suceveni blocați în Dubai # Aktual24
Tensiunile din Orientul Mijlociu au blocat zeci de români departe de casă astăzi, 4 martie 2026, iar printre aceștia se află un grup de elevi și profesori de la Colegiul „Petru Rareș” din Suceava. Antrenorul român Cosmin Olăroiu a ales să rămână în Dubai alături de familia sa în acest context, fiind orașul care i-a […]
Acum 12 ore
14:10
O rachetă balistică lansată din Iran și îndreptată spre spațiul aerian al Turcia, după ce a traversat Siria și Irak, a fost distrusă de sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO în estul Mării Mediterane, a anunțat miercuri Ministerul Apărării din Turcia. Ministerul turc al Apărării a precizat, într-un comunicat, că incidentul nu s-a […]
13:50
Timișoara: Fabrica de „fum” ilegal. Captură record de țigări și tutun la marginea orașului # Aktual24
Procurorii DIICOT și polițiștii au descins miercuri, 4 martie, la o fabrică ilegală de țigări, care funcționa chiar la periferia municipiului Timișoara, în plină activitate. Sute de baxuri și tone de tutun au fost găsite în timpul perchezițiilor la fabrica grupului specializat în contrabandă și contrafacere. Descinderi în forță. Trei mandate de percheziție puse în […]
13:30
Simulări sub semnul întrebării. Sindicatele cer profesorilor să boicoteze examenele naționale # Aktual24
Federațiile sindicale din Educație fac un apel disperat către toate cadrele didactice din țară, profesorii fiind îndemnați să nu semneze pentru participarea la simularea examenelor naționale din acest an. Totul vine pe fondul unui referendum început încă din luna februarie în școli, deoarece liderii FSLI și „Spiru Haret” acuză Ministerul că forțează organizarea acestor teste […]
13:00
Studenția la limita supraviețuirii. Tinerii cer socoteală pentru tăierile masive de burse # Aktual24
Studenții români solicită o întâlnire urgentă cu Mihai Dimian, noul ministru al Educației. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești a transmis astăzi, 4 martie, o adresă oficială către minister. Tinerii sunt profund nemulțumiți de măsurile de austeritate luate în ultima perioadă, și vor să discute despre fondurile de burse și protecția socială a studenților. Transportul feroviar, […]
13:00
Tot mai mulți români părăsesc Germania. Alarmă la Berlin: ”Nu ne putem permite să pierdem forța de muncă” # Aktual24
Un nou studiu al Ministerului Muncii din Germania arată că un număr tot mai mare de lucrători din UE care s-au mutat în țară pentru locuri de muncă și salarii mai bune nu mai doresc să rămână pe termen lung, ceea ce ridică noi semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca Germania să își […]
12:40
Țările care au condamnat cel mai dur războiul lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Temeri că SUA vor extinde operațiunile și în alte state # Aktual24
Războiul lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului a fost condamnat de numeroase state din sudul global, care au calificat operațiunile drept ilegale și au criticat atacurile asupra liderilor iranieni, potrivit unor declarații oficiale și analize internaționale. China a afirmat că este inacceptabil „să fie ucis în mod flagrant liderul unui stat suveran”, în […]
12:40
Victorie a lui Voiculescu în justiție. Instanța a decis admiterea în principiu a cererii de revizuire a dosarului ICA # Aktual24
Tribunalul București a decis miercuri admiterea în principiu a cererii de revizuire a dosarului privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), cauză în care Dan Voiculescu a fost condamnat în trecut la 10 ani de închisoare. Hotărârea instanței deschide calea pentru rejudecarea întregului dosar, fără a stabili însă vinovății sau nevinovății în această etapă. Dan […]
