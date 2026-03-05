Deces cauzat de gripă în România: o persoană a murit săptămâna trecută, anunță INSP
Newsweek.ro, 5 martie 2026 16:20
Deces cauzat de gripă în România: o persoană a murit săptămâna trecută, anunță INSP. O persoană a murit săptămâna trecută în România din cauza gripei, a informat joi Institutul Naţional de Sănătate Publică.
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
16:40
CSM solicită din nou Guvernului și MJ măsuri urgente pentru deblocarea resurselor umane critice din justiție # Newsweek.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că a cerut, joi, Guvernului și Ministerului Justiției, pentru a treia oară în acest an, să adopte măsuri pentru deblocarea situației critice a resurselor umane de la nivelul sistemului judiciar.
Acum 30 minute
16:20
Deces cauzat de gripă în România: o persoană a murit săptămâna trecută, anunță INSP. O persoană a murit săptămâna trecută în România din cauza gripei, a informat joi Institutul Naţional de Sănătate Publică.
16:20
Acuzații grave: Ponta spune că Oana Țoiu a dat ordin ca fiica lui să nu fie lăsată să se îmbarce din Dubai # Newsweek.ro
Fostul premier Victor Ponta acuză că, din ordinul Oanei Ţoiu, fiica sa minoră nu a fost lăsată să urce în avionul care urma să o aducă în ţară din Dubai. Ministra de Externe spune că sunt niște reguli stricte.
Acum o oră
16:10
Încă 33 de medicamente vor fi compensate. Ce pensie trebuie să ai pentru o reducere de 90%? # Newsweek.ro
Pensionarii pot obține medicamente compensate cu 90% în funcție de pensia pe care o au. Acum, alte 33 de medicamente intră pe lista medicamentelor compensate.
16:00
Ivan: Prețul gazelor pentru consumatori casnici va fi stabil până în aprilie 2027, indiferent de fluctuații # Newsweek.ro
Prețul la gaze naturale pentru consumatorul final va fi stabil timp de un an, până în aprilie 2027, indiferent de fluctuațiile internaționale, a anunțat, joi, la finalul ședinței de Guvern, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Acum 2 ore
15:40
O firmă românească a făcut un sistem de apărare inteligent împotriva dronelor de război. Fabrică la București? # Newsweek.ro
O firmă din românească, înființată de doi ingineri moldoveni de peste Prut, a făcut un sistem de apărare inteligent împotriva dronelor de război, botezat Drone Wall, și afirmă că încearcă să deschidă o fabrică în zona Bucureștiului.
15:40
Putin amenință electoratul magiar: „Nu-l votați pe Orban, tai gazele Ungariei”. UE vrea să interzică de tot # Newsweek.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, avertizează că Moscova ar putea opri imediat livrările de gaze către Europa și se poate orienta către „alte piețe”. Declarația vine înainte ca UE să propună interzicerea totală a importurilor de petrol rusesc.
15:30
Nicușor Dan spune că România e sub „umbrela nucleară” a SUA. 8 țări europene, protejate nuclear de Franța # Newsweek.ro
Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat, luni, că Franța colaborează cu opt țări europene, ca parte a unei strategii de „descurajare avansată” sub o umbrelă nucleară. Nicușor dan a spus că România e protejată nuclear de SUA.
15:10
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat # Newsweek.ro
Încă un pensionar a reușit o victorie în instanță contra Casei de Pensii. De data aceasta, instanța i-a dat câștig de cauză de mai multe paliere - creșterea punctajelor lunare cu 50%, reducerea vârstei de pensionare și stabilirea stagiului de cotizare la 25 ani.
15:10
Un român, acuzat de „spionaj” în favoarea Ucrainei, condamnat la 15 ani de Gulag în Rusia # Newsweek.ro
Un tribunal rus din regiunea Krasnodar a condamnat un cetățean român la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei. Autoritățile ruse susțin că acesta ar fi transmis informații despre sisteme de apărare aeriană din Soci.
15:10
VIDEO. Bolojan, anunț important de la Guvern: Prețurile la gaze rămân plafonate pentru consumatorii casnici # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, joi, la finalul ședinței de Guvern că a fost adoptată o ordonanță de urgență prin care prețurile la gaze pentru consumatorii casnici vor fi menținute și după expirarea actualului mecanism de plafonare.
15:00
Mihai Daraban: Mediul de afaceri rămăne cel mai bun ambasador pentru relațiile economice bilaterale # Newsweek.ro
Misiunea economică a Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), aflată în desfășurare în Republica Peru, a inclus o întâlnire oficială la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Peru.
14:50
Autobuzele din București vor circula din nou pe liniile de tramvai, începând de sâmbătă # Newsweek.ro
Primăria Municipiului București anunță reluarea circulației autobuzelor pe calea de rulare a tramvaielor, începând de sâmbătă, măsură care va permite vehiculelor de transport public să circule pe bandă unică și să evite blocajele din trafic.
Acum 4 ore
14:30
Nicuşor Dan, în Polonia: Prioritatea e ca cetăţenii prinşi de conflict să vină acasă. Nu o să plângem Iranul # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, în Polonia, că nu a convocat CSAT, legat de situaţia din Orientul Mijlociu şi nu îl vor convoca cât lucrurile nu vor prezenta un pericole imediat, direct.
14:20
Licitația lotului 8 al Autostrăzii Unirii, deblocată. Instanța a respins contestația Makyol. Cine va construi? # Newsweek.ro
Licitația pentru lotul Târgu Frumos – Lețcani al Autostrăzii Unirii a fost deblocată. Curtea de Apel București (CAB) a respins plângerea depusă de turcii de la Makyol. Câștigătorul ar putea fi anunțat în scurt timp. Cinci asocieri și un ofertant unic au depus oferte.
14:10
O șoferiță din București s-a enervat pe un polițist local care păzea o instituție. Ce a putut să-i facă? # Newsweek.ro
O șoferiță din București care a mers la sediul unei instituții publice s-a enervat pe un polițist local care i-a atras atenție că nu a intrat pe ușa care trebuia. Femeia a făcut un gest uluitor. Acum e cercetată pentru ultraj.
14:10
Cum să alegi bicicleta în funcție de înălțimea și vârsta copilului? Ghid practic pentru părinți atenți (P) # Newsweek.ro
Vrei să îi cumperi copilului o bicicletă și nu știi ce mărime i se potrivește micuțului tău? Te uiți la 16, 20 sau 24 inch și toate par la fel? Alegerea corectă ține în primul rând de înălțime, apoi de vârstă și experiență.
14:00
Ministrul Energiei, despre creşterile de preţuri la carburanţi: De patru-cinci ori mai mici faţă de alte state # Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă, în legătură cu creşterile de preţuri la carburanţi din România, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, că acestea sunt şi de „patru-cinci ori mai mici” faţă de cele înregistrate în alte ţări europene, precum Italia sau Germania.
13:50
46.000 lei salariu pentru vicepreședintele CSM. Ar avea o pensie specială de 30.000 lei net. „Este puțin” # Newsweek.ro
Magistrații continuă să fie supărați pe tăierea pensiilor speciale. Vicepreședinte CSM Bogdan Staicu spune că nu este corectă tăierea pensiilor speciale. Staicu are 46.000 lei salariu. Ar avea o pensie specială de 30.000 lei net.
13:30
27.000 lei primă de la stat pentru tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani. Cine primește ajutorul? # Newsweek.ro
Ministerul Muncii a finalizat proiectul unei Ordonanțe de Urgență prin care sunt propuse modificări ale sistemului de asigurări pentru șomaj și măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă.
13:00
Agenția de Integritate a găsit 21 incompatibilități și 15 oameni care ocupau funcții ilegal. Într-un an # Newsweek.ro
În anul 2025, inspectorii de integritate cu atribuţii de evaluare au înregistrat o creştere de 58% a numărului de obiecte finalizate per inspector, ceea ce reflectă eficientizarea activităţii de evaluare.
Acum 6 ore
12:40
Preţul motorinei a sărit de 8,5 lei/l în România. Guvernul ia în calcul reducerea accizelor la carburanți # Newsweek.ro
Prețul carburanților explodează din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Dacă ieri cea mai ieftină motorină costa 8,43 lei/l, astăzi preţul motorinei standard a sărit de 8,5 lei/l în România. În acest context, Guvernul ia în calcul reducerea accizelor la carburanți.
12:20
Fostul primar Popescu Piedone primește despăgubiri de 80.000 de euro de la statul român. Piedone a reușit să scape de pușcărie în dosarul Colectiv printr-o cale extraordinară de atac. Și a cerut despăgubiri. Le-a primit.
12:00
BREAKING Iranul a atacat Azerbaidjanul cu rachete și drone. Explozii la aeroportul din Nahicevan # Newsweek.ro
Războiul din Orientul Mijlociu se extinde spre Caucaz, după ce Iranul a lansat un atac cu rachete și drone asupra Azerbaidjanului. Una dintre drone ar fi lovit aeroportul orașului. Martorii aflați la fața locului au surprins momentul atacului urmat de o explozie puternică.
11:50
Politico: Alianța Națiunilor Suverane, reuniune de mică amploare cu vorbitori de mâna a doua ca George Simion # Newsweek.ro
George Simion e iarăși în SUA ca să ceară „turul 2 înapoi” pentru Călin Georgescu, deși acesta din urmă nu i-a cerut-o. Publicația Politico spune că „Alianța Națiunilor Suverane” este o reuniune de mică amploare cu vorbitori de mâna a doua precum George Simion.
11:40
Război energetic mondial? Putin ameninţă cu oprirea „chiar acum” a livrărilor de gaze în Europa # Newsweek.ro
În contextul războiului din Orientul Mijlociu și blocării aproape totale a traficului de petrol și gaze din Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz, președintele rus Vladimir Putin ameninţă cu oprirea „chiar acum” a livrărilor de gaze în Europa.
11:30
FOTO Primele imagini cu noul break „cocoțat” de familie Dacia, cu nume de cod C-Neo, care se va numi Striker # Newsweek.ro
Noul break „cocoțat” de familie Dacia, adică stil „Stepway”, cu nume de cod C-Neo, se va numi oficial Dacia Striker. Modelul dezvoltat pe platforma SUV-ului Bigster e mai mare decât Jogger și va ajunge pe piață în a doua parte a anului. Prețul ar putea porni de circa 20.000 €.
11:20
:Iranul spune că deţine controlul Strâmtorii Ormuz şi va ataca navele care nu respectă protocoalele # Newsweek.ro
Gardienii Revoluţiei au a afirmat joi că Strâmtoarea Ormuz este sub controlul Republicii Islamice, conform legislaţiei internaţionale, şi a avertizat că navele care nu respectă protocoalele "ar putea fi atacate sau scufundate", informează EFE.
11:00
Ce mănâncă un profesor de sport? Alimentele care nu trebuie să-ți lipsească niciodată din farfurie? # Newsweek.ro
Lucrul de acasă, întâlnirile online, mâncarea pre-preparată și serviciile de livrare: mai ales în ultimii trei ani, obiceiurile noastre alimentare s-au schimbat fundamental din cauza multor circumstanțe.
10:50
O nouă escrocherie îi lasă pe oameni faliți. Un site Google fals fură parole și coduri de securitate # Newsweek.ro
Hackerii folosesc un site Google fals pentru a fura acreditări și date sensibile ale dispozitivelor. Pot vedea date de locație și conținut din clipboard, în timp real.
Acum 8 ore
10:40
Horoscop martie. Săptămâna viitoare 5 zodii au parte de bunăstare și iubire. Asteroidul Vesta intră în Pești # Newsweek.ro
Horoscop. În săptămâna 9-15 martie 2026, relațiile se îmbunătățesc considerabil pentru cinci semne zodiacale. Săptămâna începe cu asteroidul Vesta care intră în Pești luni, 9 martie, aducând o energie dedicată relației tale.
10:30
VIDEO Cum a fost prins un hoț care a furat geanta unei femei, în București? Nu se aștepta la asta # Newsweek.ro
Un hoț a fost prins la câteva zile după ce a furat geanta unei femei, pe o stradă din București. Nici nu se aștepta că i se poate întâmpla așa ceva.
10:30
Family Market Tomești, cel mai recent proiect de retail de proximitate dezvoltat de compania IULIUS, va găzdui și o locație KFC, unul dintre cele mai cunoscute lanțuri internaționale de restaurante quick-service.
10:20
Amendă de 50 € plus taxa de parcare. Șoferii dau în judecată firmele de parcări. Unde se întâmplă asta? # Newsweek.ro
Problema parcărilor nu este numai în România. Mulți operatori de parcări din Germania cer penalități mari dacă șoferii plătesc cu întârziere. O instanță a clarificat faptul că astfel de penalități contractuale pot fi ilegale.
10:00
Mai suntem „grânarul Europei?” Producem doar 0,6% din totalul de cereale la nivel mondial. La ce preț vindem? # Newsweek.ro
România apare adesea ca „grânarul Europa”, expresie folosită în diverse contexte. Producția de cereale a României este de sub 1% la nivel mondial. E drept nici România nu este cea mai întinsă națiune.
10:00
Concedieri brutale la un gigant tehnologic. Angajații dintr-o divizie de robotică, trimiși acasă # Newsweek.ro
Amazon a concediat angajați din divizia sa de robotică săptămâna aceasta. În total, compania a eliminat peste 57.000 de posturi corporative din 2022 până în prezent.
09:50
VIDEO Momentul în care un submarin al SUA torpilează și scufundă o fregată iraniană cu 150 de marinari la bord # Newsweek.ro
Un submarin american a scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian, într-un atac cu torpilă Mark 48. Pentagonul spune că este prima scufundare a unei nave inamice de către un submarin american de la al Doilea Război Mondial încoace.
09:30
Războiul din Orient a escaladat. Mii de luptători paramilitari kurzi ar fi trecut granița din Irak în Iran și au lansat o ofensivă terestră împotriva forțelor regimului de la Teheran. Washingtonul și Tel Avivul ar putea lua în calcul sprijinirea acestor grupări.
09:10
SUA accelerează ofensiva în Iran. Pentagonul anunță extinderea atacurilor în interiorul țării: Abia am început # Newsweek.ro
Secretarul apărării Pete Hegseth afirmă că operațiunea militară a SUA împotriva Iranului intră într-o nouă etapă, cu atacuri extinse în interiorul țării. Washingtonul susține că lansările de rachete iraniene au scăzut semnificativ după loviturile americane.
09:10
SUA cumpără 1.000 rachete Tomahawk la 1.300.000$ bucata. Șefii Lockheed Martin și Raytheon, chemați de Trump # Newsweek.ro
Administrația Trump intenționează să se întâlnească vineri la Casa Albă cu directorii celor mai mari contractori din domeniul apărării din SUA pentru a discuta despre accelerarea producției de arme.
08:50
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026 cu „Choke Me”: reacția artistei după victorie # Newsweek.ro
Artista Alexandra Căpitănescu a câștigat selecția națională și va reprezenta România la Eurovision 2026 cu piesa „Choke Me". „Vreau ca muzica mea să ajungă la oameni", a declarat, emoționată, după victorie.
Acum 12 ore
08:40
Nicuşor Dan, vizită importantă la Varşovia: discuţii cu liderii Poloniei despre securitatea Europei # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, se află joi, la Varşovia, la invitaţia preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki, şeful statului urmând să aibă o întrevedere şi cu prim-ministrul Donald Tusk.
08:30
Spectacol în Cupa României: U Cluj întoarce scorul cu Hermannstadt, FC Argeș tremură cu Gloria Bistrița # Newsweek.ro
Marţi şi miercuri s-au jucat primele trei meciuri din sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, astfel că ştim, deja, primele trei semifinaliste ale competiţiei.
08:20
LIVE Război în Orient: Irannul, sub o ploaie de rachete SUA-Israel. Trump: „Suntem într-o poziție de forță” # Newsweek.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu intră în a cincea zi, pe fondul escaladării atacurilor dintre SUA, Israel și Iran. Armata israeliană a anunțat noi lovituri asupra obiectivelor militare iraniene, iar Teheranul răspunde cu drone și rachete.
08:10
VIDEO Războiul din Orientul Mijlociu s-a extins rapid. 15 țări sunt vizate de atacurile Iranului # Newsweek.ro
De la începutul atacurilor americane de sâmbătă, Iranul a ripostat împotriva Israelului și a mai multor state din Golf, dar și împotriva Ciprului și Turciei.15 țări sunt implicate în momentul de față în războiul din Orientul Mijlociu.
08:00
Creșterea pensiilor pentru 1.000.000 pensionari, declanșează război între Grindeanu și Bolojan. Nu accept! # Newsweek.ro
ESte un război deschis și total între Bolojan și Grindeanu pe Pachetul Social propus de PSD. Creșterea pensiilor pentru 1.000.000 pensionari ar putea duce la destrămarea coaliției.
07:50
Iranul ar trimite semnale către SUA pentru negocieri de pace, dar Washingtonul spune că nu există discuții # Newsweek.ro
Serviciile secrete iraniene au transmis Statelor Unite că ar putea fi pregătite să iniţieze discuţii pentru încheierea războiului, potrivit unor persoane familiarizate indirect cu mesajele, dar oficialii americani susţin că nu există negocieri în curs.
07:40
La ce temperatură poți stropi pomii, vița de vie și trandafirii? Este important să-ți notezi data stropirii # Newsweek.ro
Poți aplica tratamentele după ce temperaturile depășesc pragul minim recomandat, evitând zilele geroase sau cu îngheț. Este esențial să ții evidența zilei în care ai stropit, pentru a monitoriza eficiența și a planifica următoarele intervenții.
07:40
VIDEO SUA au lansat o rachetă Minuteman III din triada nucleară. Trump a testat „butonul roșu” # Newsweek.ro
Forțele Aeriene ale SUA au lansat o rachetă balistică intercontinentală Minuteman III, de la Baza Spațială Vandenberg în timpul testului Glory Trip 255. Totodată s-a testat și funcționarea lanțului de comandă.
07:20
Secretarul general din Ministerul Energiei, interese ascunse pe filieră rusă pe piața gazelor lichefiate # Newsweek.ro
O alianță strategică pe țărmul Mării Negre a pus bazele unui grup de interese pe piața gazului lichefiat cu conexiuni la vârful Ministerului Energiei și cu personaje controversate din fostul spațiu sovietic.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.