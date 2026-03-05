Ucraina şi Rusia au făcut un nou schimb de prizonieri de război. Mâine urmează încă unul
Digi24.ro, 5 martie 2026 16:20
Rusia şi Ucraina au anunţat joi un schimb a câte 200 de prizonieri de război din fiecare tabără, ca parte a acordurilor încheiate în recentele negocieri de pace desfăşurate la Geneva, relatează agenţia EFE.
• • •
Acum 5 minute
16:40
Mai multe petroliere atacate în Golful Persic, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA și Iran # Digi24.ro
Mai multe petroliere au fost joi ţinta atacurilor în apele Golfului Persic, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA şi Iran, criza ameninţând să se extindă asupra tot mai multor ţări mari producătoare de petrol din regiune, relatează Reuters.
16:40
Camera Reprezentanților va supune la vot o rezoluție privind puterile de război. „Donald Trump nu este un rege” # Digi24.ro
Camera Reprezentanților se pregătește să voteze joi o rezoluție privind puterile de război care i-ar impune lui Donald Trump să solicite permisiunea Congresului înainte de a continua războiul cu Iranul – un semn al neliniștii din Congres cu privire la conflictul care se extinde rapid.
Acum 30 minute
16:20
Acum o oră
16:10
Guvernul modifică regulile fiscale și introduce măsuri de digitalizare la ANAF. Nazare: „Aducem mai multă claritate în sistem” # Digi24.ro
Guvernul a adoptat joi o Ordonanță de urgență propusă de Ministerul Finanțelor care modifică unele reguli fiscale pentru firme și contribuabili. Printre principalele măsuri se numără reguli mai stricte pentru transferul părților sociale ale firmelor cu datorii la stat, eliminarea unor proceduri birocratice din relația cu ANAF și măsuri de digitalizare a administrației fiscale.
15:50
Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, generalul Ben Hodges, avertizează că Europa nu este pregătită pentru atacuri masive cu drone # Digi24.ro
„Nu suntem pregătiți pentru genul de atacuri masive cu drone și rachete cu care se confruntă Ucraina în fiecare noapte”, a avertizat generalul-locotenent în retragere Ben Hodges, susținând că Europa s-a pregătit prea puțin pentru amenințări aeriene la scară largă, în contextul în care războiul cu Iranul are repercusiuni în întreaga lume. Hodges, fost comandant al Armatei SUA în Europa, a vorbit cu TVP World pe fondul întrebărilor tot mai numeroase cu privire la modul în care extinderea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea afecta războiul din Ucraina și dacă guvernele europene sunt pregătite să răspundă în cazul în care Teheranul sau aliații săi extind câmpul de luptă.
Acum 2 ore
15:20
Spania trimite cea mai avansată fregată a sa pentru a ajuta la asigurarea apărării aeriene a Ciprului, un stat membru al UE care a fost atacat cu drone pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu, a anunțat joi Ministerul Apărării spaniol.
15:20
Ce arată controlul Ministerului Culturii la Muzeul „George Enescu”. Primele concluzii ale verificărilor # Digi24.ro
Ministerul Culturii a anunțat joi că, în urma primelor verificări realizate de Corpul de control al ministrului la Muzeul Național „George Enescu” din București, nu au fost identificate până în prezent situații de distrugere a bunurilor culturale mobile clasate în categoriile Fond sau Tezaur.
15:00
Guvernul menține prețurile la gaz pentru populație până în aprilie 2027. Bolojan: „România va deveni aproape independentă energetic” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, joi, după ședința de Guvern, adoptarea proiectului de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienților finali casnici din piața gazelor naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, document care menține mecanismul de plafonare a prețurilor la gaz pentru populație. Măsura urmărește să evite creșteri de preț într-o perioadă cu incertitudini pe piața energetică globală.
Acum 4 ore
14:40
Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Emmanuel Macron privind „umbrela nucleară”: România este acoperită # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, într-o conferință de presă comună cu președintele Poloniei, în timpul vizitei sale oficiale la Varșovia, că România este deja protejată de „umbrela nucleară” a NATO, întrebat despre oferta președintelui francez Emmanuel Macron privind extinderea protecției nucleare pentru aliații europeni.
14:40
„În prezent, există un alt război în Orientul Mijlociu”. Zelenski: Ucraina şi SUA discută despre amânarea negocierilor de pace cu Rusia # Digi24.ro
Ucraina a discutat cu Statele Unite despre posibilitatea amânării următoarei runde de discuţii trilaterale cu Rusia „pentru o perioadă” şi a schimbării locului de întâlnire din cauza conflictului iranian, a declarat joi preşedintele Volodimir Zelenski.
14:40
Dominic Fritz anunţă desfiinţarea a 150 de posturi la Primăria Timișoarei şi a 80 de la Poliţia Locală # Digi24.ro
Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a anunțat, joi, că în instituţia sa va urma o nouă rundă de reducere de posturi, fiind vorba de circa 150, dintre care majoritatea sunt ocupate, la care se vor mai adăuga încă 80 de posturi de la Poliţia Locală, şi în acest caz în jur de jumătate fiind ocupate.
14:40
O țară membră UE și NATO cere cetățenilor săi să scoată bani cash, pentru a fi pregătiți de un eventual război # Digi24.ro
Banca centrală a Suediei (Sveriges Riksbank) a îndemnat cetățenii țării să păstreze acasă o rezervă de numerar pentru o săptămână — 1000 de coroane suedeze (aproximativ 110 dolari) de persoană, pentru ca, în caz de război, atac cibernetic sau criză, să poată cumpăra alimente, medicamente și articole de primă necesitate, relatează Bloomberg.
14:30
Nicușor Dan, despre racheta iraniană doborâtă de apărarea NATO din Turcia: „Suntem absolut protejați” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, întrebat care sunt riscurile de securitate asupra bazelor militare din România, în contextul în care apărarea NATO din Turcia a doborât ieri o rachetă iraniană, că „nu există motive de îngrijorare în acest moment”.
14:20
Nicușor Dan: CSAT nu va fi convocat deocamdată din cauza situației din Orientul Mijlociu. Nu există un pericol direct pentru România # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi la Varșovia, că nu va convoca deocamdată Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, deoarece situația nu reprezintă în acest moment un pericol direct și imediat pentru România.
14:20
Articolul 5 al Tratatului NATO „nu este în discuție” în legătură cu incidentul cu racheta turcă: Rutte # Digi24.ro
Secretarul general NATO, Mark Rutte, a comentat situația actuală din Orientul Mijlociu, acesta afirmând că incidentul de miercuri, în care o rachetă care se apropia de spațiul aerian al Turciei a fost doborâtă de apărarea aeriană a NATO, a fost „grav”, dar că „nimeni nu vorbește despre Articolul 5”, relatează Reuters.
14:00
Guvernul extinde lista medicamentelor compensate: 33 de tratamente noi și indicații terapeutice extinse pentru alte 19 # Digi24.ro
Guvernul a aprobat joi, la propunerea Ministerului Sănătății, o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate. Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat că 33 de medicamente noi vor fi introduse pe listă, iar pentru alte 19 vor fi extinse indicațiile terapeutice.
13:50
MApN: Autovehicule blindate COBRA II se vor deplasa pe drumurile publice în următoarele două săptămâni # Digi24.ro
Ministerul Apărării Naţionale a anunţat, joi, că în următoarele două săptămâni se vor realiza deplasări de autovehicule blindate din Bucureşti către unităţi ale Forţelor Terestre Române, parte din activităţi logistice planificate.
13:50
Polițist local, lovit intenționat cu mașina de o șoferiță în București. Femeia a fost pusă sub control judiciar # Digi24.ro
O femeie de 58 de ani a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile pentru că ar fi călcat cu maşina un poliţist local, în urma unui conflict la sediul Evidenţei Populaţiei - Sector 5 din Bucureşti.
13:50
Autobuzele STB vor circula din nou pe liniile de tramvai, începând de sâmbătă. Anunțul Primăriei Capitalei # Digi24.ro
Primăria Capitalei anunţă că va fi reluată circulaţia autobuzelor pe calea de rulare a tramvaielor, începând de sâmbătă.
13:40
Un profesor de la o școală din București, anchetat pentru comportament agresiv față de elevi cu nevoi speciale # Digi24.ro
Polițiști din Capitală au demarat cercetări după ce, miercuri, au fost sesizați prin apel 112 și cu privire la faptul că un profesor dintr-o unitate de învățământ din Sectorul 4 ar fi avut un comportament agresiv, verbal și posibil fizic, față de mai mulți elevi. Potrivit surselor digi24.ro, ar fi vorba despre școala profesională „Sf. Nicolae” pentru copii cu nevoi speciale. Un părinte a alertat conducerea școlii, după ce a observat schimbări în comportamentul copilului său și a înregistrat situația cu un dispozitiv.
13:30
Zeci de iranieni din România s-au adunat la Ambasada Iranului din București, unde scandează și cer răsturnarea regimului totalitar din Iran. Oamenii au în mâini steaguri ale Statelor Unite și Israelului, țările care au lansat sâmbătă lovituri aeriene asupra Iranului.
13:30
Kremlinul a anunţat joi că Iranul, un aliat apropiat al Moscovei, lovit în bombardamente masive de Statele Unite şi Israel, nu a cerut niciun ajutor militar Rusiei.
13:30
Cseke Attila anunță alocarea a peste 207 milioane de lei pentru consolidarea seismică a opt clădiri din România # Digi24.ro
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) alocă 207.298.496,41 de lei pentru consolidarea seismică şi modernizarea a opt obiective de investiţii, prin Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, a anunţat joi ministrul Cseke Attila.
13:00
Bărbatul care a lovit în anul 2022 un medic care era de gardă la Spitalul din Fetești a fost condamnat la închisoare # Digi24.ro
Un bărbat care a lovit în anul 2022 o doctoriță care era de gardă la Spitalul din Fetești a primit o condamnare de doi ani și cinci luni de închsioare, potrivit unei decizii în primă instanță a Judecătoriei din localitate. Agresorul este obligat să plătească 120.000 de lei drept daune materiale și morale medicului.
13:00
Armata israeliană a publicat imagini cu momentul în care un avion F-35 de fabricație americană a doborât miercuri, deasupra Teheranului, un avion de luptă al Iranului, Yak-130, de fabricație rusească.
12:50
Adjunctul șefului Pentagonului își exprimă scepticismul cu privire la descurajarea nucleară europeană # Digi24.ro
Țările europene ar avea dificultăți în a oferi descurajare nucleară țărilor precum Polonia, a sugerat Elbridge Colby, subsecretarul american al Războiului, citat de TVPWorld.
12:50
„Sunt îngrijorate de un posibil război civil”. Anunțul șefei diplomației europene privind evoluțiile din Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Ţările din Golf le-au spus oficialilor europeni că sunt îngrijorate în legătură cu riscul unui război civil în Iran, ca urmare a intensificării conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat joi şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, relatează Reuters.
12:50
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că ar fi spionat pentru Ucraina # Digi24.ro
Un cetățean român a fost condamnat pentru spionaj în favoarea Ucrainei și a primit joi o pedeapsă de 15 ani de închisoare de către un tribunal rus, a anunțat instanța din regiunea Krasnodar, din sudul țării.
Acum 6 ore
12:40
MAE: 250 de români au revenit în țară din Emiratele Arabe Unite. O a treia cursă a decolat din Dubai cu destinația București # Digi24.ro
Un număr de 250 de români, care au părăsit Emiratele Arabe Unite din cauza deteriorării situaţiei de securitate în Orientul Mijlociu, au ajuns pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” din Bucureşti, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe. Prima cursă FlyDubai a aterizat la 00:17 cu 138 de pasageri, iar a doua, tot FlyDubai, a sosit la 08:30 cu 112 români la bord.
12:40
Guvernul discută azi proiectul privind măsurile pentru consumatorii casnici de gaze după 1 aprilie 2026, avizat favorabil de CES # Digi24.ro
Guvernul discută în ședința de joi proiectul de Ordonanță de Urgență privind măsurile aplicabile consumatorilor casnici din piața gazelor naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, în contextul liberalizării pieței. Actul normativ, avizat favorabil de Consiliul Economic și Social, prevede un mecanism prin care, potrivit ministrului Energiei Bogdan Ivan, consumatorii casnici nu ar urma să plătească mai mult de 0,31 lei/kWh timp de un an.
12:30
O tânără de 18 ani este urmărită penal, după ce a reclamat că e hărţuită de un profesor şi a prezentat probe false # Digi24.ro
O tânără din Corabia, județul Olt, care a sesizat poliţia că ar fi hărţuită online de către un profesor, însă ar fi prezentat probe false, respectiv mesaje ameninţătoare pe care şi le-ar fi transmis singură, este cercetată pentru inducerea în eroare a organelor judiciare, au informat, joi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt.
12:20
Bogdan Ivan: Avem creșteri de prețuri la combustibili mult mai mici decât în alte țări. Ce spune despre scăderea accizei # Digi24.ro
Prețul benzinei și motorinei a crescut cu aproximativ 25 de bani pe litru în doar două zile, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus la Digi24 că aceste creșteri sunt mult mai mici decât în alte state din vestul Europei. El dă asigurări că România nu va avea probleme de aprovizionare cu combstibili și că în Guvern și în coaliție există discuții despre reducerea accizelor.
12:10
Primarul Slatinei, despre casele afectate de alunecări: „Niciun arhitect șef nu ar fi semnat autorizații pentru acea zonă” # Digi24.ro
Primarul din Slatina Mario de Mezzo a declarat că cele şapte familii evacuate de pe strada Grădişte, aflate în pericol „iminent”, vor fi relocate în containere puse la dispoziţie de Primărie și vor beneficia de ajutorul de urgenţă prevăzut prin Hotărârea Consiliului Local în astfel de situaţii de calamitate. Edilul a mai spus că alunecarea de teren a fost provocată de factori naturali, printre care pământul acumulat pe versant de-a lungul decadelor, defrișările și cantitățile mari de precipitații din ultimele luni.
12:00
Consiliul Europei critică interzicerea cerșetoriei în unele orașe din Franța: încalcă dreptul la protecţie împotriva sărăciei # Digi24.ro
Decretele anti-cerșetorie adoptate de primarii unor orașe din Franța contravin Cartei Sociale Europene, deoarece încalcă dreptul la protecție împotriva sărăciei și excluziunii sociale, a decis joi Comitetul european al drepturilor sociale, organism de experți aflat sub egida Consiliului Europei.
12:00
Desfăşurarea de trupe terestre americane în Iran nu este planificată în prezent, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
11:50
Stalin și alți lideri ai URSS au semnat un ordin pentru execuția a peste 25.000 de prizonieri polonezi - militari, intelectuali și oficiali - adică florea Poloniei interbelice.
11:40
Ce este „Moartea tăcută”, torpila care a scufundat un vas iranian în largul Sri Lankăi. Cum lovește Mk-48 # Digi24.ro
Cel puţin 80 de persoane au fost ucise după ce nava de război iraniană IRIS Dena a fost lovită miercuri de o torpilă lansată de pe un submarin american şi s-a scufundat în Oceanul Indian. A fost primul caz în care Statele Unite au folosit o torpilă împotriva unui vas inamic după Al Doilea Război Mondial. Potrivit unui înalt comandant american, vasul iranian a fost scufundat cu o torpilă Mk-48, descrisă de secretarul de razboi american Pete Hegseth drept „Moartea tăcută”.
11:30
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte # Digi24.ro
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat că deține imagini „secrete” din satelit care ar arăta că oleoductul Drujba, prin care era transportat petrol rusesc către Europa Centrală, nu a fost avariat, acuzându-l pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că minte în legătură cu acest subiect.
11:20
Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion” # Digi24.ro
S-au reluat parțial zborurile dinspre Orientul Mijlociu. Primul avion de la Dubai, după o pauză de 4 zile, a aterizat azi-noapte pe Aeroportul Henri Coandă din Capitală. De la izbucnirea conflictului, autoritățile din Emiratele Arabe Unite asigură cazarea temporară pentru toți pasagerii străini care nu pot pleca din Dubai și Abu Dhabi.
11:20
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost trimisă de urgență la graniță # Digi24.ro
Autoritățile de la Baku au informat că mai multe drone și rachete au fost trimise de către regimul de la Teheran către exclava azeră Nahicevan. Unul dintre aparatele de zbor a lovit aeroportul din orașul cu același nume.
11:20
Durerea provocată de calculii renali poate fi una dintre cele mai intense urgențe urologice, dar puține sunt cazurile ce necesită intervenție chirurgicală clasică. În cele mai multe situații, tratamentele minim invazive permit rezolvarea problemei cu recuperare rapidă, atunci când sunt îndeplinite criteriile potrivite.
11:10
În adâncul nopții de 28 februarie 2026, în timp ce rachetele de precizie americane și israeliene redesenau arhitectura de putere a Orientului Mijlociu luminând cerul Teheranului, la mii de kilometri distanță, în sudul României, monitoarele bazei de la Deveselu intrau în alertă maximă.
11:10
Decizia luată de Giorgia Meloni privind războiul din Orientul Mijlociu: „Trebuie să protejăm italienii din regiune” # Digi24.ro
Italia intenţionează să trimită ajutor pentru apărare aeriană ţărilor din Golf, în contextul atacurilor aeriene iraniene, a declarat joi prim-ministrul Giorgia Meloni, relatează Reuters şi AFP.
11:10
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat joi în consultare publică proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2026 - 2027, a elevilor care au obţinut pe parcursul gimnaziului premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de MEC ori premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de minister.
11:00
SUA și Canada ridică de la sol avioane de vânătoare pentru a monitoriza patrulele aeriene rusești în apropiere de Alaska # Digi24.ro
SUA şi Canada au ridicat de la sol avioane militare pentru a intercepta avioane de luptă ruseşti în apropierea Alaskăi şi a Canadei, a anunţat miercuri Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospaţială (NORAD).
11:00
Peste 300 de săli de jocuri de noroc într-un singur oraș. Primăria Buzău vrea să le elimine: „Banii buzoienilor se scurg în aparate” # Digi24.ro
În municipiul Buzău funcționează peste 300 de săli de jocuri de noroc, cu aproximativ 742 de aparate tip slot machine, care ar genera anual venituri de circa 72 de milioane de euro, potrivit datelor invocate de administrația locală. Suma depășește bugetul local consolidat al orașului, iar autoritățile au anunțat că pregătesc un proiect de hotărâre pentru eliminarea sălilor de jocuri de noroc de pe teritoriul municipiului.
10:50
Polonia trimite avioane militare pentru evacuarea celor blocați în Orientul Mijlociu. Persoanele bolanve vor avea prioritate # Digi24.ro
Polonia a trimis două avioane militare pentru a evacua turiștii polonezi blocați în Orientul Mijlociu, întrucât călătoriile în regiune rămân puternic perturbate de intensificarea conflictului.
Acum 8 ore
10:40
4,68 milioane de pensionari în februarie și o pensie medie de 2.780 lei. Economist: „Pensia de stat riscă să devină o glumă proastă” # Digi24.ro
Numărul pensionarilor din România a ajuns la 4.688.092 în februarie 2026, cu aproape 10.000 mai puțini decât în luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.780 de lei, potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Cristian Păun, profesor de economie, avertizează însă că sistemul public de pensii devine tot mai greu de susținut, iar după 2030 presiunea va crește puternic, când generația numeroasă a „decrețeilor” va începe să iasă la pensie.
10:30
Benzina și motorina continuă să se scumpească: două majorări semnificative în doar două zile # Digi24.ro
OMV Petrom a efectuat, joi noaptea, cea de-a doua scumpire consecutivă de la declanşarea conflictului din Iran, din nou una considerabilă, de 9 bani/l, după ce miercuri majorase preţurile cu 15 bani/l, atât la benzină, cât şi la motorină.
10:20
Un nou caz de corupție în armata Ucrainei: Schemă de delapidare cu sute de tone de motorină și benzină # Digi24.ro
Procurorii ucraineni investighează o schemă de delapidare în cadrul armatei, după ce sute de tone de combustibil militar ar fi fost sustrase și revândute, provocând pierderi de aproape 680.000 de dolari, potrivit Parchetului General al Ucrainei.
