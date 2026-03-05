Nicușor Dan: CSAT nu va fi convocat deocamdată din cauza situației din Orientul Mijlociu. Nu există un pericol direct pentru România

13:40

Polițiști din Capitală au demarat cercetări după ce, miercuri, au fost sesizați prin apel 112 și cu privire la faptul că un profesor dintr-o unitate de învățământ din Sectorul 4 ar fi avut un comportament agresiv, verbal și posibil fizic, față de mai mulți elevi. Potrivit surselor digi24.ro, ar fi vorba despre școala profesională „Sf. Nicolae” pentru copii cu nevoi speciale. Un părinte a alertat conducerea școlii, după ce a observat schimbări în comportamentul copilului său și a înregistrat situația cu un dispozitiv.