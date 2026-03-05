Cinci sectoare sunt responsabile pentru 77% din insolvenţele din România în 2025. Care sunt acestea? Comerţul, construcţiile şi transportul şi depozitarea sunt lideri după numărul de intrări în incapacitate de plată

10:15

Când eşti pus în faţa a două oferte de joburi, alegerea nu e niciodată una uşoară. Uneori poţi fi pus în faţa unor dileme care te determină să te întrebi ce contează cu adevărat. Am întrebat pe toate platformele sociale: „Când alegi între două oferte de job, ce cântăreşte cel mai mult?“. Sondajul ZF a adunat peste 1.000 de răspunsuri şi surprinde modul în care se raportează tinerii gen Z atunci când sunt puşi să aleagă ce e important pentru ei la un loc de muncă.