Cinci sectoare sunt responsabile pentru 77% din insolvenţele din România în 2025. Care sunt acestea? Comerţul, construcţiile şi transportul şi depozitarea sunt lideri după numărul de intrări în incapacitate de plată
Ziarul Financiar, 5 martie 2026 16:30
Cinci sectoare din economie sunt responsabile pentru mai bine de trei sferturi (77%) din insolvenţele din România în 2025. Este vorba de comerţ (de orice fel, cu amănuntul, ridicata şi auto), de construcţii, de transport şi depozitare (analizate împreună), de industria prelucrătoare şi de ospitalitate (hoteluri şi restaurante).
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
16:30
Cinci sectoare sunt responsabile pentru 77% din insolvenţele din România în 2025. Care sunt acestea? Comerţul, construcţiile şi transportul şi depozitarea sunt lideri după numărul de intrări în incapacitate de plată # Ziarul Financiar
Cinci sectoare din economie sunt responsabile pentru mai bine de trei sferturi (77%) din insolvenţele din România în 2025. Este vorba de comerţ (de orice fel, cu amănuntul, ridicata şi auto), de construcţii, de transport şi depozitare (analizate împreună), de industria prelucrătoare şi de ospitalitate (hoteluri şi restaurante).
Acum 30 minute
16:15
16:15
Acum o oră
15:45
15:45
Acum 2 ore
15:30
15:30
15:15
Răzvan Popescu, CEO, Romgaz: Din punct de vedere tehnic, cred că vom fi pregătiţi ca de la 1 aprilie să putem intra în piaţa de furnizare pentru casnici. Evident, acest lucru depinde foarte mult de cantităţile pe care le vom avea alocate # Ziarul Financiar
Romgaz (SNG) a raportat pentru 2025 un profit net istoric de 3,34 miliarde lei, cel mai mare rezultat din sectorul energetic românesc, depăşind câştigurile obţinute de Hidroelectrica, OMV Petrom, Nuclearelectrica, Electrica, Transgaz şi Transelectrica, potrivit rapoartelor financiare publicate de companii analizate de ZF.
15:15
14:45
Acum 4 ore
14:15
Cum sprijină mediul privat, universităţile şi organizaţiile non-profit elevii din mediul rural pentru a ajunge să facă o facultate: burse de studiu, burse sociale şi programe care îi pun în contact cu mediul profesional, toate cu scopul de a-i ţine pe tineri în şcoală cât mai mult # Ziarul Financiar
14:00
13:45
We As Web a raportat afaceri consolidate de peste 66 mil. euro în 2025, pe fondul extinderii echipei la 1.100 de angajaţi # Ziarul Financiar
Compania clujeană de dezvoltare software We As Web a încheiat anul 2025 cu venituri consolidate de peste 66 de milioane de euro şi o valoare a indicatorului EBITDA estimată la aproximativ 10 milioane de euro.
13:45
13:30
12:45
Grupul Grampet face un nou pariu pe calea ferată, în transportul de călători, unde va opera trenul Leon: „Transportul feroviar are potenţial, poate să devină o alternativă la deplasările cu maşina sau chiar cu avionul“ # Ziarul Financiar
Grampet Group, cel mai mare grup feroviar, controlat de antreprenorul Gruia Stoica, are în plan intrarea pe piaţa de transport călători pe calea ferată după ce a produs trenul Leon anul trecut şi a înfiinţat compania Leon Railways.
12:45
Acum 6 ore
12:15
12:15
12:15
12:00
11:45
11:45
Star Residence Invest, companie care l-a recrutat pe fostul CEO al BVB Adrian Tănase, propune dividende cu randament de 17% şi lansează o majorare de capital de până la 60 mil. lei. Principalul proiect vizat este achiziţia unei clădiri de birouri situate pe strada Polonă din Bucureşti # Ziarul Financiar
11:15
Bursă. Administratorii de fonduri raportează active de 67,3 mld. lei la final de ianuarie, plus 7,4%. Flux de capital de 1,6 mld. lei într-o singură lună # Ziarul Financiar
Activele nete aferente celor 291 de fonduri deschise şi închise, atât locale cât şi străine, au raportat o creştere de 7,4% în cursul lunii ianuarie, atingând pragul de 67,3 mld. lei (13,2 mld. euro).
11:15
11:00
11:00
11:00
Fagura, platformă de creditare participativă cu origini în Republica Moldova, strânge 1,5 milioane de euro într-o rundă convertibilă şi vizează o rundă totală de 3 milioane de euro # Ziarul Financiar
Fagura, platformă de creditare participativă (crowdlending) fondată în Republica Moldova şi prezentă în România, a atras investitori din comunitatea de business angels Bravva Angels într-o rundă convertibilă de 1,5 milioane de euro strânsă în ultimul an, potrivit unui comunicat Bravva Angels.
11:00
11:00
Răsturnare de situaţie în războiul din Orientul Mijlociu: Pentagonul şi cel puţin un guvern din Golf poartă discuţii pentru a cumpăra interceptoare produse în Ucraina pentru a putea respinge atacurile cu drone iraniene. O dronă costă 30.000 de dolari, în timp ce o rachetă americană interceptoare costă 13,5 mil. de dolari # Ziarul Financiar
10:45
10:45
Acum 8 ore
10:30
10:15
Cum treci de la notificări, crypto şi teama de ţepe la investiţii pe termen lung într-o lume care şi-a pierdut răbdarea. „Viaţa poate rămâne iraţională mult mai mult timp decât crezi, dar momentele de panică pot fi urmate de cele mai mari oportunităţi“ # Ziarul Financiar
Se apropia apusul unei zile geroase de februarie, iar una dintre vechile clădiri ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti – cea care poartă numele lui Virgil Madgearu, economist şi profesor interbelic, dispărut tragic într-o Românie frământată de legionari – părea că adăposteşte nu doar studenţi, ci o densitate de curiozitate, scenarii personale şi mii de întrebări încă nerostite.
10:15
Când alegi între două oferte de job, ce cântăreşte cel mai mult? Aproape jumătate dintre tineri spun că aleg job-ul mai bine plătit # Ziarul Financiar
Când eşti pus în faţa a două oferte de joburi, alegerea nu e niciodată una uşoară. Uneori poţi fi pus în faţa unor dileme care te determină să te întrebi ce contează cu adevărat. Am întrebat pe toate platformele sociale: „Când alegi între două oferte de job, ce cântăreşte cel mai mult?“. Sondajul ZF a adunat peste 1.000 de răspunsuri şi surprinde modul în care se raportează tinerii gen Z atunci când sunt puşi să aleagă ce e important pentru ei la un loc de muncă.
10:15
10:15
10:15
10:00
09:45
Bursa de la Bucureşti recuperează teren pe 4 martie după scăderea severă de marţi: indicele BET câştigă 1,3%, în ton cu bursele vest-europene # Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti a consemnat miercuri 4 martie o apreciere de 1,3% prin prisma indicelui principal BET, într-o şedinţă marcată de efortul pieţelor de a absorbi şocul geopolitic din ultimele zile.
Acum 12 ore
08:15
ZF IT Generation. George Panainte, fondator, Altamira Software: Vrem să atragem clienţi enterprise pentru primul nostru produs propriu - asistentul AI MessageCraft. Urmează o nouă platformă de mobilitate dedicată pieţei de construcţii # Ziarul Financiar
Compania locală de dezvoltare software Altamira Software, care face treptat tranziţia către un model de business bazat pe proprietate intelectuală proprie, şi-a propus pentru acest an validarea pe piaţă a primului său produs, asistentul AI MessageCraft dedicat eficientizării comunicării scrise.
06:30
Cum realizezi creşterea economică dacă nu ai buget? Nu cumva bugetul este deliberat amânat pentru a satisface ambiţia de reducere a deficitului peste limita suportabilă a restrângerilor bugetare? # Ziarul Financiar
Bugetul pe acest an ar urma să fie baza relansării viitoare, repetă, până la saturaţie, responsabilii politici. Ar urma să fie un buget în care accentul cade pe investiţii, nu pe consum şi ar urma să însemne o schimbare de paradigmă, spune Alexandru Nazare, ministrul finanţelor.
06:30
Galop spre 100 de milioane de euro: piaţa de ready-meals continuă să crească, fiind „alimentată“ de timpul mai scurt al românilor pentru gătit # Ziarul Financiar
Piaţa de ready-meals, adică mâncare gata preparată care poate fi consumată ca atare sau încălzită, a crescut în primul semestru din anul trecut cu 28% în volum şi cu 23% în valoare, marcând o nouă perioadă de creştere după ce în ultimii ani acest segment a fost pe o pantă ascendentă, arată o analiză făcută de ZF pe baza datelor din prospectul de listare a Cris-Tim Family Holding, liderul pieţei.
04:30
UE are în sfârşit o strategie „Made in Europe“ pentru sectoarele strategice. Vizează accelerarea industriei şi protejarea ei de străini # Ziarul Financiar
Comisia Europeană a prezentat ieri noile reglementări „Fabricat în Europa“, care vizează consolidarea industriilor blocului comunitar în contextul concurenţei acerbe din partea Chinei şi a altor economii.
04:30
Dacă va fi pace în Iran, iar ţara s-ar apropia de Occident, Europa şi companiile sale ar avea enorm de mult de câştigat # Ziarul Financiar
Iran este o economie cu 91 de milioane de consumatori, industrializată, diversificată, cu resurse vaste de petrol şi gaze. Războiul o va devasta şi va avea nevoie de reconstrucţie. Înainte de război, funcţiona sub potenţial din cauza sancţiunilor americane şi deficitului persistent de investiţii în sectoarele care i-ar fi putut aduce dezvoltare.
04:30
ZF 15 minute cu un antreprenor. Situaţia economică din România îi determină pe unii antreprenori să se uite către alte pieţe. Fondatorul Japanos: „Avem planuri de dezvoltare în Franţa, vom deschide noi restaurante“ # Ziarul Financiar
Starea de incertitudine care planează asupra economiei locale îi determină pe unii antreprenori să îşi îndrepte atenţia către alte pieţe pentru dezvoltarea businessului. Japanos, un lanţ de restaurante cu specific japonez care a pornit din Bucureşti, are în plan să se extindă pe piaţa din Franţa, punând în acelaşi timp în aşteptare o eventuală expansiune în România
04:30
Gen Z. Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Vrei să faci prima ta investiţie, dar te întrebi cu ce să începi? Florentina Almăjanu, CFA România: Investeşte întâi în tine, în acea educaţie pe care ţi-o poţi procura, plăteşte-te pe tine prima dată, economiseşte şi apoi investeşte # Ziarul Financiar
Pentru mulţi tineri din generaţia ta, ideea de investiţii apare din ce în ce mai devreme: pe reţelele sociale se vorbeşte despre Bursă, ETF-uri sau independenţă financiară. Totuşi, înainte de a alege acţiuni sau aplicaţii de tranzacţionare, există o întrebare mai importantă: în ce ar trebui să investeşti prima dată?
04:30
Adolfo Laurenti, principal european economist, Visa Business and Economic Insights: Cred că va fi o perioadă ciclică. Cel mai mare şoc a venit acum. Pe măsură ce oamenii se adaptează, iar situaţia se normalizează, se vor observa aceste lucruri în timp. Din fericire, majoritatea clienţilor cu care am vorbit, spun că nu s-a deteriorat calitatea creditului, încă # Ziarul Financiar
Oamenii au început să meargă puţin contra trendului normal privind utilizarea cardurilor de debit şi credit. Dacă până acum utilizarea era mai mare în ceea ce priveşte cardurile de debit faţă de cele de credit, acum utilizarea cardurilor de credit a preluat conducerea. Această inversare este datorată încrederii oamenilor că şocul contextului actual este pe termen scurt şi prin utilizarea cardului de credit îşi menţin cheltuielile şi nivelul, a explicat Adolfo Laurenti, principal european economist, Visa Business and Economic Insights, în cadrul unui eveniment organizat de Visa la Bucureşti.
04:30
ZF Agropower. Brutăria Cen din Sibiu va investi 3 mil. euro într-o fabrică de panificaţie „Vrem să facem şi alte produse pe care acum nu le putem realiza din cauza capacităţii reduse de producţie“ # Ziarul Financiar
Cen Pac Company, care activează sub brandul brutăria CEN din judeţul Sibiu şi care este o afacere de familie fondată la începutul anilor ’90, se pregăteşte să treacă la următorul nivel de producţie după ce a ajuns să deservească magazine tradiţionale din judeţele Sibiu şi Alba, dar şi să listeze produsele în retailul modern în reţelele Kaufland şi Profi.
Acum 24 ore
00:30
Equans, companie de servicii energetice cu venituri de 19 mld. euro din grupul francez Bouygues, a deschis un hub IT în România axat pe securitate cibernetică şi AI. “Este o investiţie strategică în capabilităţile noastre IT.România are un talent tehnologic excepţional” # Ziarul Financiar
Equans, companie de servicii energetice cu venituri de circa 19,2 miliarde de euro (cifra de afaceri consolidată 2024) şi parte a grupului francez Bouygues, a anunţat deschiderea unui hub IT în România, axat pe securitate cibernetică, inteligenţă artificială, managementul datelor, cloud şi platforme digitale.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.