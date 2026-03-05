Numerele extrase la Loto, joi, 5 martie 2026. Report de aproape 11 milioane de euro, la Joker
Gândul, 5 martie 2026 18:00
Joi, 5 martie 2026, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 1 martie 2026, Loteria Română a acordat peste 41.100 de câștiguri în valoare totală de peste 3,76 milioane de lei. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 15 minute
18:00
Numerele extrase la Loto, joi, 5 martie 2026. Report de aproape 11 milioane de euro, la Joker # Gândul
Joi, 5 martie 2026, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 1 martie 2026, Loteria Română a acordat peste 41.100 de câștiguri în valoare totală de peste 3,76 milioane de lei. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, […]
Acum 30 minute
17:50
Adio, WiFi clasic. Noul tip de router pe care îl vom avea în casele noastre: e mult mai rapid și mai puternic # Gândul
Dacă există un dispozitiv pe care îl putem găsi util în fiecare casă pe care o vizităm în zilele noastre, cel mai probabil este routerul Wi-Fi. Accesul la internet a devenit indispensabil în viața noastră, iar routerul este elementul extrem de practic care ne oferă conexiunea, așa că este esențial. De asemenea, este adevărat că […]
17:50
Rusia se distanțează de Iran: „Războiul poate fi oprit doar de cel care l-a început”. Șeful diplomației ruse vrea discuții despre noua ordine mondială # Gândul
De la începutul operațiunii militare a Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, Rusia a ales să rămână pasivă la războiul pornit împotriva unuia dintre aliații Moscovei. În schimb, Rusia a ales să opteze pentru diplomație și a recurs la îndemnuri pentru a opri conflictul din Orientul Mijlociu. „Ar trebui să influențăm situația din Orientul Mijlociu? […]
Acum o oră
17:40
Ungaria ridică nivelul de alertă antiteroristă. Viktor Orban anunță controale excepționale la frontiere # Gândul
Premierul Viktor Orban anunță măsuri excepționale la frontierele naționale. Ungaria ridică nivelul de alertă antiteroristă, iar în consecință au fost sporite controalele care privesc imigranții considerați posibili teroriști reactivați. Șeful Cabinetului maghiar acuză migrația excesivă care a permis infiltrarea celulelor islamice în Europa „Astăzi am început ziua cu o întâlnire a Comitetului de Coordonare Antiteroristă, […]
17:40
Apple a lansat MacBook Neo, un nou laptop de 13 inci care se remarcă ca o opțiune mai accesibilă în gama sa de Mac, cu prețuri începând de la 699 EUR. „MacBook Neo oferă toată magia unui Mac la un preț revoluționar”, a declarat John Ternus, vicepreședinte senior al Apple pentru inginerie hardware, într-un comunicat […]
17:30
Semnalele de alarmă care îți atrag atenșia că mâncarea dintr-un restaurant nu e bună. Clienții au făcut o listă: „Este deja lipicios sau murdar” # Gândul
Multă lume alege un restaurant bazându-se pe recomandări sau pe impresia de moment, dar de multe ori există indicii clare că experiența culinară nu va fi una prea reușită. Pe Reddit, mai mulți utilizatori au făcut o listă cu semnele care îi fac să creadă că mâncarea dintr-un local nu va fi bună. De la […]
17:20
Iranienii care locuiesc în România s-au mobilizat pentru un protest, joi, la Ambasada Republicii Islamice Iran din București. Peste 100 de persoane s-au adunat în fața ambasadei Iranului din Capitală. Cu baloane în culorile naționale, steaguri iraniene cu emblema de pe vremea Șahului Pahlavi, alături de steaguri ale SUA și Israelului, protestaterii au manifestat împotriva […]
Acum 2 ore
17:10
De ce a decis Marea Britanie să nu ajute SUA și Israel în prima zi de atac asupra Iranului. Explicațiile lui Keir Starmer # Gândul
Premierul britanic, Keir Starmer, a justificat decizia Regatului Unit de a nu se alătura în conflictul dintre Statele Unite și Israel. Într-o conferință de presă, Starmer a subliniat că prioritatea sa absolută rămâne protejarea cetățenilor britanici. Prim-ministrul a explicat că hotărârea de a nu participa la atacurile inițiale a fost una strategică, bazată pe principiul […]
17:10
Situația rămâne critică la Slatina, unde a avut loc o alunecare de teren pe un versant al dealului Grădiște. Oamenii nu vor să stea în containere # Gândul
Situația rămâne alarmantă în Slatina, unde a avut loc o alunecare de teren pe un versant al dealului Grădiște, iar pământul continuă să o ia la vale și pericolul nu a trecut. De altfel, pompierii fac măsurători, din oră în oră, pentru a vedea daca alunecarea de teren stagnează sau situatia se agravează. Specialiștii au […]
17:00
Baza militară din Cipru care adăpostește avioanele de spionaj americane U-2, vizată din nou de drone. Mai multe state NATO trimit sprijin # Gândul
Italia, Spania, Franța, Marea Britanie, Olanda și Grecia au anunțat că vor trimite nave militare pentru a proteja Ciprul de atacurile cu drone ale Iranului și aliaților săi. Sprijinul militar vine după ce baza Forțelor Aeriene Regale Britanice Akrotiri a fost atacată luni și miercuri de drone iraniene, ca parte a războiului dintre Statele Unite […]
16:50
Loredana Popa, CEO Startech Team, la Gândul „HR Power Players”: Piața muncii este dezechilibrată # Gândul
Loredana Popa, CEO Startech Team, a precizat în cadrul conferinței Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților” că este mai important să începi un plan decât să ai un plan complex despre cum să ajungi la final. Aceasta spune că în zona de educație ar fi nevoie de îmbunătățiri. „Discuțiile sunt […]
16:40
Cum a răspuns Oana Țoiu când a fost întrebată de reporterul Gândul dacă fata lui Victor Ponta a încercat să sară peste rând? # Gândul
Ministrul Oana Țoiu a răspuns la întrebarea reporterului Gândul, în cadrul conferinței de presă de la Ministerul Afacerilor Externe, și a precizat, că nu poate confirma dacă fiica fostului premier Victor Ponta a încercat să „sară peste rând” pentru a ajunge la zborul din Oman care va aduce înapoi în România o parte din elevii […]
16:40
Ultima metodă de atac a hackerilor de a fura datele personale și banii oamenilor. Site Google fals # Gândul
Mai nou, hackerii utilizează un site Google fals pentru a fura acreditări și alte date personale ale dispozitivelor. Pot chiar să vadă conținutul din clipboard și locația dispozitivului în timp real. O nouă campanie de phishing poate fura datele personale și banii oamenilor. Practic, este folosită o aplicație web progresivă (PWA) pentru a putea fura […]
16:40
Dominic Fritz schimbă strategia USR împotriva jocurilor de noroc. Păcănelele rămân în Timișoara, dar se mută în zone speciale # Gândul
Primarul Timișoarei și președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat o nouă abordare pentru sălile de jocuri de noroc din oraș. Deși discursul politic al partidului viza eliminarea acestui fenomen, edilul a precizat că activitatea va continua în perimetre special stabilite. Decizia vine la scurt timp după ce liderii USR au semnat un angajament pentru protejarea […]
16:30
Țoiu, compromisă de criza din Dubai. Bușcu: ”Se comportă ca un om vinovat/Gravitatea poate să meargă până la demiterea ministrului de Externe” # Gândul
Invitat al ediției de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a comentat atitudinea ministrului de Externe, Oana Țoiu, în contextul crizei copiilor români blocați în Dubai. Oana Țoiu a refuzat să comenteze dacă a dat ordin ca fiica minoră a fostului premier Victor Ponta să nu se urce în autocar […]
16:20
Ce a răspuns Oana Țoiu la întrebarea „dacă se confirmă ca ați dat-o jos pe fiica lui Victor Ponta vă dați demisia?” # Gândul
Scandalul fiicei lui Victor Ponta, blocată la îmbarcarea în autocarul care mergea spre Oman de către Consulatul din Dubai, continuă. Ministra de Externe, Oana Țoiu, a fost întrebată de jurnaliștii prezenți la conferința de presă susținută la Ministerul Afacerilor Externe dacă își va da demisia în cazul în care se confirmă că l-a sunat pe […]
16:20
Guvernul a aprobat Hotărârea privind reorganizarea Romsilva. Numărul direcțiilor silvice se reduce. „Fără operatori de xerox” # Gândul
Hotărârea privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva inițiată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a fost aprobată în ședința de Guvern de joi, a transmis ministerul de resort, într-un comunicat. Cea mai vizibilă schimbare este reducerea aparatului administrativ teritorial. Cele 41 de direcții județene sunt comasate în 19 direcții regionale, ceea ce duce […]
Acum 4 ore
16:10
Zodia care va primi binecuvântare divină în martie 2026, potrivit celebrului numerolog Mihai Voropchievici # Gândul
Săptămâna 2-8 martie este marcată profund de renaștere. Zodiile vor avea ocazia să își refacă planurile și să analizeze mai bine problemele cu care se confruntă. Vine o perioadă plină de provocări și șanse unice de restart total. Mihai Voropchievici a etalat runele pentru perioada 2-8 martie 2026. Scorpion Renasc din propria cenușă, runa Thurisaz […]
16:00
Abonații care au optat pentru oferta de la Digi RCS-RDS au acum o nouă ofertă pentru fiecare pachet tv. Noi canale care vor costa numai 1 leu pe lună. Digi RCS-RDS vine cu o super-ofertă pentru abonații săi. Toți cei care au cablu de la RCS-RDS beneficiază de programe în plus cu doar 1 leu […]
15:50
Președintele Azerbaidjanului îndeamnă Teheranul să-și ceară scuze pentru atacurile cu drone. „Iranul a comis un act terorist împotriva statului azer” # Gândul
Un atac cu drone al Iranului a vizat exclava autonomă Nahicivan din Azerbaidjan și a deschis un nou front în războiul în curs dintre Statele Unite și Iran, spun autoritățile azere. Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a declarat că „Iranul a comis un act terorist împotriva statului azer. Forțele noastre armate au primit instrucțiuni cu privire […]
15:50
Consiliul Superior al Magistraturii s-a adresat Guvernului României și Ministerului Justiției, pe data de 5 martie 2026, pentru a solicita intervenția rapidă în cazul crizei de personal din sistemul judiciar. Aceasta este a treia solicitare trimisă în cursul acestui an. CSM avertizează că sistemul funcționează cu un deficit critic de resurse umane, ceea ce pune […]
15:40
Țoiu, mesaj pentru Ponta: „Vom asigura prioritate copiilor”. Refuză să răspundă dacă a cerut ca fiica lui Ponta să nu fie evacuată din Orient # Gândul
Ministra de Externe, Oana Țoiu, i-a transmis un mesaj lui Victor Ponta în cadrul unei conferințe de presă susținute la Ministerul Afacerilor Externe. Ministra a refuzat să răspundă direct dacă a cerut ca fiica fostului premier să nu fie evacuată din Orient. Întrebată de reporterii prezenți la fața locului dacă are un mesaj pentru Victor […]
15:40
Bușcu intervine în scandalul Țoiu-Ponta: Această aritmetică a copiilor sună bizar. E o întârziere obișnuită a autorităților române # Gândul
Jurnalistul Doru Bușcu, invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, a criticat reacția MAE, prin ministrul Oana Țoiu, și a consulului general al României de la Dubai în scandalul blocării fiicei minore a lui Victor Ponta în Emirate. Cunoscutul jurnalist atrage atenția că poziția ministrului este inadecvată, ca și cea a consulului țării noastre […]
15:30
Lupte în Orient, ziua 6. Iranul a atacat Azerbaidjanul cu drone și rachete. Teheranul amenință să atace situl nuclear israelian de la Dimona # Gândul
Războiul dintre SUA-Israel și Iran a intrat joi, 5 martie 2026, în a 6-a zi, iar confruntările dintre cele două tabere par departe de o încheiere. Tel Avivul anunță, totuși, că pe zi ce trece forța de atac a Teheranului scade, iar numărul de rachete lansate e tot mai mic.
15:30
Anunțul oficial al ministrului Energiei privind măsurile de plafonare a prețurilor la gaze, combustibil și energie # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, după ședința de Guvern, despre plafonarea prețului la gaze naturale pentru încă un an, în contextul conflictului din orientul Mijlociu. Principalele declarații ale ministrului Energiei: Vorbim despre o măsură luată în premieră de o țară din UE. În contextul conflictului din Orientul Mijlociu, în contextul liberalizării pieței, suntem în […]
15:30
Alimentul de post la care „trebuie obligatoriu să renunțăm”, potrivit dr. Mihaela Bilic. Este preferatul românilor # Gândul
Postul Paștelui a început deja, iar pentru creștini este o perioadă de reflecție spirituală și de înfrânare a poftelor. În materie de alimentație, mulți renunță până de Paște la mâncărurile de dulce, pe bază de carne, lapte sau ouă. Soluții sunt, pentru că piața este inundată de cașcaval vegetal, icre ori burgeri din caju, mazăre […]
15:30
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să revină în România odată cu cei 28 de copii din Vrancea și cele două profesoare care îi însoțesc, potrivit surselor Gândul. Grupul din Vrancea pornește spre România, după ce a fost blocat mai multe zile în Emiratele Arabe Unite din cauza confilctului din Iran. În jurul prânzului, […]
15:20
Un român a fost condamnat în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei și trimis într-una dintre cele mai severe colonii de detenție # Gândul
Un cetățean român, identificat de presa rusă drept Adrian David Cherciu, a fost condamnat joi la 15 ani de închisoare de un tribunal al Rusiei sub acuzația de spionaj în favoarea Ucrainei, scrie presa rusă. Potrivit autorităților din Rusia, tânărul, născut în 2002, ar fi fost recrutat de serviciile de informații ucrainene în anul 2024. […]
15:20
La ce etaj este bine să cumperi un apartament. Parterul și ultimul etaj mereu ridică probleme # Gândul
Când vine vorba să-şi cumpere un apartament, românii se uită la multe aspecte, dar în special la partea financiară şi la detalii care ţin de poziţionarea apartamentului. Zeci de mii de proprietăți imobiliare sunt tranzacționate lunar în România, majoritatea fiind apartamente. Cu toate acestea, pandemia de coronavirus i-a determinat pe mulți români să își dorească […]
15:20
RCI Holding este partenerul exclusiv al The Economist pentru Romania Government Roundtable, București, 30 martie – 1 aprilie 2026 # Gândul
Bucureștiul va deveni un punct central al dezbaterii strategice din Europa de Sud-Est, întrucât factori de decizie de rang înalt, bănci centrale, instituții financiare și lideri globali din mediul de afaceri se reunesc în cadrul Romania Government Roundtable, organizat de Economist Impact Events in Southeast Europe, reprezentat oficial de Hazlis & Rivas Group. La finalul […]
15:10
Băluță, atac dur la adresa lui Ciprian Ciucu: „Baronul Ciucu și armata lui de drone kamikaze luptă cu toate puterile pentru a-i jefui pe bucureșteni” # Gândul
Președintele PSD București, Daniel Băluță, a lansat un atac extrem de dur la adresa primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, acuzându-l că nu dorește reducerea anvelopei salariale din Primăria București și că tergiversează adoptarea unor măsuri administrative. Într-un comunicat transmis de PSD București, Băluță susține că administrația Capitalei este blocată, iar investițiile promise nu ar mai fi […]
15:00
Rețete de mucenici pe care merită să le încerci de 9 martie. Cum se fac în Moldova și Muntenia, respectând tradiția populară # Gândul
An de an, creștinii ortodocși prăznuiesc sărbătoarea dedicată celor 40 de sfinți mucenici din Sevastia, prilej cu care gospodinele fac mucenici, unul dintre cele mai cunoscute deserturi tradiționale. Preparatul este legat de această, iar rețetele diferă de la o regiune la alta. Toate, însă, păstrează forma caracteristică de 8 și semnificația simbolică a acestui preparat. […]
15:00
Oana Țoiu, mesaj confuz în prima reacție de după scandalul fiicei lui Victor Ponta, blocată la îmbarcare de Consulatul din Dubai # Gândul
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a reacționat în scandalul fiicei lui Victor Ponta, blocată la îmbarcare de Consulatul din Dubai. „Sunt mamă şi înțeleg cu totul prioritatea pe care fiecare părinte o are pentru siguranța propriilor copii”, a postat Oana Țoiu pe Facebook. Ministra de Externe mai spune că nu ea trebuie să decidă „cine […]
14:50
Nicușor Dan răspunde la oferta lui Macron de a intra sub umbrela nucleară a Franței: „Mă opresc aici” # Gândul
România se află în acest moment sub umbrela nucleară oferită de SUA prin prezența țării noastre în NATO, a spus președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută în Polonia, întrebat de inițiativa Franței. Șeful statului a declarat că România are un parteneriat strategic cu Franța care va fi dezvoltat, dar nu a oferit un […]
14:50
Purtătorul de cuvânt al MAE a reacționat în cazul fetei minore a lui Victor Ponta. „Orice persoană, nu mă intereseză numele ei, nu a fost lăsată să urce fiindcă nu îndeplinește criteriile” # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu o primă reacție în cazul fiicei minore a lui Victor Ponta, căreia i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul cu care urma să fie repatriată din Dubai. Fiica fostului premier face parte dintr-un grup de minori blocați în Dubai, copii care au prioritate la îmbarcarea pentru repatriere, în condițiile […]
14:50
Planul premierului Bolojan pentru a opri explozia prețului la pompă: să aștepte să se redeschidă strâmtoarea Ormuz. „Speranța este că într-un termen cât mai scurt să se clarifice lucrurile în această zonă și să se deschidă” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că a discutat cu ministrul Energiei legat de creșterea prețurilor carburanților din România, ca urmare a escaladării războiului din Iran. Conform declarațiilor premierului, planul este, în acest moment, să se redeschidă strâmtoarea Ormuz. „Ceea ce trebuia să facem, pe de o parte, și am discutat cu ministrul Ivan. Pentru a […]
14:30
Avocat Costel Gîlcă, expert în dreptul muncii, la Gândul „HR Power Players”: Judecătorul trebuie să fie specializat în ceea ce face # Gândul
Costel Gîlca, avocat specializat în dreptul muncii, spune că Ministerul Justiției are nevoie de un nou arhitect care să regândească sistemul. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”. Gîlcă este de părere că fundamental pentru justițiabil este ca judecătorul să fie cu adevărat specializat […]
14:20
Tânărul care a rămas fără tavan în baie, chiar în timp ce făcea duș. Vecinii au ajuns cu bormașina la el în casă # Gândul
Un moment de intimitate s-a transformat rapid într-o postare virală pe TikTok. Un tânăr, care se afla în propria baie și făcea duș, a auzit zgomote puternice care veneau de deasupra. La câteva momente, tavanul a început să cedeze, și bucăți din el au căzut în chiuvetă. Lucrările de renovare făcute de vecinii de deasupra […]
14:20
Sondaj lansat de Sorin Grindeanu: Ar trebui demis prim-ministrul Ilie Bolojan imediat după aprobarea bugetului? Care sunt rezultatele # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un sondaj pe canalul său de Messenger, care are peste 3.900 de membri, întrebând dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui demis imediat după aprobarea bugetului de stat. Rezultatul votului a arătat un sprijin majoritar pentru această variantă: 756 de persoane au răspuns „da”, în timp ce 88 au votat […]
Acum 6 ore
14:10
BNR a anunțat noul curs valutar. Moneda națională câștigă teren în fața euro, dar pierde în raport cu francul și dolarul # Gândul
Cursul valutar a rămas stabil joi, în ciuda turbulențelor de pe piețele financiare internaționale pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar oficial, iar cifrele arată că leul a pierdut teren în raport cu francul elvețian. În raport cu francul elvețian, leul a pierdut aproape doi bani, astfel […]
14:10
Momentul în care cea mai nouă navă de război a Iranului este lovită de SUA. Nu au trecut decât 3 săptămâni de când Teheranul a prezentat Sayyad-3G, racheta de apărare aeriană navală cu lansare verticală # Gândul
În data de 4 martie 2026, în timpul Operațiunii Epic Fury, forțele americane au lovit nava IRIS Shahid Sayyad Shirazi a Marinei Iraniene, o corvetă catamaran cu rachete din clasa Shahid Soleimani, care făcea parte din Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că peste douăzeci de nave ale regimului iranian au […]
14:00
Economia la cumpărăturile de alimente poate părea imposibilă, mai ales dacă există tendința de a cumpăra impulsiv sau de a mânca des în oraș. Un utilizator a împărtășit o metodă foarte simplă, dar eficientă, prin care și-a redus semnificativ cheltuielile și a început să folosească alimente pe care deja le avea în casă. Cheltuielile pentru […]
14:00
Adio, WiFi în locuințe! Tehnologia mai rapidă și mai puternică pe care o vom avea în casele noastre # Gândul
Internetul cuantic este tehnologia care ar putea înlocui routerele WiFi clasice. Mai rapid, mai sigur și compatibil cu infrastructura existentă, scrie Mediafax, care prezintă ultimele inovații în domeniul IT&C la care lucrează cercetătorii. Routerul WiFi va fi înlocuit de Internetul cuantic, o viitoare rețea de comunicații bazată pe principiile mecanicii cuantice. Cum funcționează Internetul cuantic […]
13:40
Prima reacție a consulatului din Dubai în cazul fiicei minore a lui Victor Ponta: Nu îmi pasă! # Gândul
Contactat de Gândul în legătură cu cazul fiicei minore a lui Victor Ponta, căreia Oana Țoiu i-a interzis întoarcerea în România cu grupul de elevi cu care era în Dubai, consulul general al României în Dubai, Viorel Riceard Badea, a transmis: „Sincer nu îmi pasă”. Redăm în continuare transcriptul discuției dintre reporterul Gândul și Consulul […]
13:40
Început de an dezastruos pentru turismul românesc. INS confirmă declinul: „Sosirile şi înnoptările turiștilor au scăzut în ianuarie 2026” # Gândul
Austeritatea continuă să lovească în turismul românesc în 2026, iar cifrele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) confirmă trendul. Sosirile și înnoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au scăzut cu 7,3%, respectiv cu 8,5% în luna ianuarie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului […]
13:40
România nu are încă buget pe 2026. Teodorovici: Vă dau scris, banii din granturile UE se vor pierde în august # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici a făcut o analiză necruțătoare a politicilor economice ale Guvernului, culminând cu întârzierea nepermis de mare a adoptării bugetului pe anul 2026, pe fondul unui scandal de proporții în coaliție pe această temă. Fostul ministru social-democrat a lansat un semnal de […]
13:30
Kim Jong Un sfidează America. „Aroganță” sub ochii lui Donald Trump: marina nord-coreeană, echipată cu arme nucleare # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a precizat că Phenianul își va echipa cât de urgent marina militară cu arme nucleare. Declarațiile au fost făcute cu prilejul unei vizite oficiale într-un port unde se testa un distrugător prezentat ca fiind „de ultimă generație”. „Înarmarea marinei cu arme nucleare avansează în mod satisfăcător”, a declarat Kim Jong […]
13:30
Iuliana Morlova, HR Expert si Career Coach:”Dacă roboții sunt mai buni la a fi roboți, oamenii trebuie să fie mai buni la a fi oameni” # Gândul
Piața muncii trece printr-un proces de recalibrare sub influența inteligenței artificiale și a noilor tehnologii, iar adaptarea depinde tot mai mult de dezvoltarea competențelor umane, consideră Iuliana Morlova, HR Expert si Career Coach. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”. În cadrul conferinței dedicate […]
13:10
Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Ponta a confirmat pentru Gândul că Țoiu a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în autocar: vreau să o vedem acasă! Incidentul scandalos a fost făcut public de Dana Budeanu # Gândul
Situație scandaloasă. Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în avionul care transporta minori din Dubai, via Oman. Victor Ponta a confirmat pentru Gândul că Oana Țoiu a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în avion. ”Vreau să o vedem acasă întâi”, a spus fostul premier. Incidentul a fost făcut public de Dana Budeanu. Avionul în care ar fi trebui să se îmbarce și fiica lui Victor Ponta ar urma să […]
13:10
După ce l-a săltat în slăvi pe ”Moise” Bolojan, Liiceanu a mai descoperit o eroină, Carmen Uscatu. Prefață elogioasă pentru oengista cu salariu de mii de euro pentru o cauză nobilă # Gândul
Filosoful, publicistul și editorul Gabriel Liiceanu și-a făcut un titlu de glorie din a susține diferite persoane publice pe care le prezintă, pătruns de evlavie, drept eroi. A făcut vâlvă ardoarea cu care l-a asemuit pe premierul Bolojan cu personajul biblic Moise. Însă, așa cum a dezvăluit Gândul, entuziasmul său era întreținut de contractul extrem […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.