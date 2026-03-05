Vaccinul HPV la copii: Între protecție împotriva cancerului și efecte adverse

Mulți medici recomandă vaccinarea copiilor înainte de debutul vieții sexuale pentru a-i proteja de infecțiile cu Human papillomavirus (HPV), virus responsabil pentru majoritatea cazurilor de cancer de col uterin și alte tipuri de cancer, cum ar fi genital sau orofaringian. Există însă și critici cu privire la acest vaccin.

