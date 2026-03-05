Vaccinul HPV la copii: Între protecție împotriva cancerului și efecte adverse
Jurnalul.ro, 5 martie 2026 18:10
Mulți medici recomandă vaccinarea copiilor înainte de debutul vieții sexuale pentru a-i proteja de infecțiile cu Human papillomavirus (HPV), virus responsabil pentru majoritatea cazurilor de cancer de col uterin și alte tipuri de cancer, cum ar fi genital sau orofaringian. Există însă și critici cu privire la acest vaccin.
Printre verdețurile de primăvară un loc important îl ocupă urzicile. Această plantă sălbatică, apreciată pentru aroma sa intensă și nutrienții pe care îi conține, poate fi inclusă în diverse preparate, de la supe și piureuri, la omlete sau plăcinte.
Ediția de ieri Chefi la cuțite, lider de audiență. Chef Orlando Zaharia, învingător aseară în lupta pentru amuletă # Jurnalul.ro
Cea de-a treia ediție a sezonului 17 Chefi la cuțite a adus multă tensiune și emoții în platoul Chefi la cuțite, dar și multe zâmbete, odată cu momentele surpriză pregătite de Irina Fodor. La capătul unei lupte pentru amuletă jurizate de Maurice Munteanu, Chef Orlando Zaharia a fost declarat învingător, într-o ediție a show-ului culinar care s-a impus ca lider de audiență.
Cinci trucuri simple pe timp de zi care combat oboseala și îți îmbunătățesc somnul fără pastile # Jurnalul.ro
Te simți mereu obosit? Descoperă 5 obiceiuri simple din timpul zilei care îți cresc energia și îți îmbunătățesc somnul, susținute de studii științifice.
Guvernul a aprobat, joi, o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate.
Primăvara va deschide un nou capitol pentru toată lumea, însă patru zodii vor simți o adevărată descoperire și începutul unei noi vieți. Vor avea parte de ascensiuni și îmbunătățiri rapide.
Deputatul USR Cătălin Drulă susţine că propunerea premierului Ilie Bolojan privind schimbarea modului de împărţire a banilor între Primăria Municipiului Bucureşti şi sectoare, începând cu anul 2027, nu poate fi reglementată prin Legea bugetului de stat pe 2026.
Tradiții românești de primăvară: Cum să atragi norocul și prosperitatea în luna martie # Jurnalul.ro
Luna martie marchează începutul primăverii, anotimpul renașterii. Pe lângă evenimentele legale și datele importante din calendarul creștin ortodox, românii respectă obiceiuri transmise din generație în generație.
Proiectul de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienților finali casnici din piața de gaze naturale, după expirarea plafonării prețurilor din 31 martie, a fost introdus oficial pe agenda ședinței de joi a Guvernului.
Jocurile Paralimpice de Iarnă 2026: poveștile și sportivii de urmărit la Milano Cortina # Jurnalul.ro
La 50 de ani de la prima ediție a Jocurilor Paralimpice de Iarnă și la 20 de ani de la ediția organizată de Torino, Italia găzduiește din nou competiția supremă a sportului paralimpic de iarnă.
România a atras investiții totale de peste 4,2 miliarde de euro și a generat peste 36.000 de locuri de muncă prin programele de ajutor de stat gestionate de Ministerul Finanțelor.
Oana Țoiu reacționează după acuzațiile lui Victor Ponta: „Nu putem face ierarhii între copiii românilor blocați în străinătate” # Jurnalul.ro
Oana Țoiu reacționează după acuzațiile lui Victor Ponta și explică modul în care sunt stabilite prioritățile pentru evacuarea românilor blocați în străinătate. Sute de copii încearcă să revină acasă.
Circa un milion de români care locuiesc în Germania riscă amenzi de până la 50.000 de euro dacă culeg ghiocei din natură, conform datelor publicate de Bußgeldkatalog.org.
Guvernul a adoptat joi o Ordonanță de Urgență prin care prețurile la gazele naturale pentru populație sunt menținute la actualul nivel. Măsura este valabilă din aprilie 2025 până în aprilie 2026.
„Metoda Vibe” susține că antreprenorii trebuie să acorde prioritate intuiției și semnalelor fizice în detrimentul datelor pentru luarea deciziilor de afaceri. Lideri precum Schultz și Hastings au realizat descoperiri încrezându-se în instinctul lor, în pofida indicatorilor. Ascultă-ți corpul, aliniază-te cu pasiunea și lasă datele să se valideze mai târziu deoarece instinctul prezice adesea succesul mai bine decât analiza.
Cazul românului acuzat de spionaj în Rusia: condamnare de 15 ani pentru transmiterea de informații militare # Jurnalul.ro
Un român a fost condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei. Instanța susține că acesta a transmis coordonate ale unor sisteme de apărare aeriană din Soci.
Moneda naţională s-a apreciat, joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0937 lei, în scădere cu 0,22 bani (-0,04%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0959 lei.
Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” anunță un boicot masiv al simulărilor pentru examenele naționale. Inspectoratele fac presiuni asupra cadrelor didactice să nu participe la boicot, însă sindicatele îi îndeamnă să reziste presiunilor.
Fiica lui Victor Ponta, dată jos din avionul spre România. Fostul premier acuză o intervenție a ministrului de Externe # Jurnalul.ro
Fiica lui Victor Ponta nu ar fi fost lăsată să urce în avionul cu români evacuați din Dubai. Fostul premier spune că decizia a fost luată după o intervenție la Ministerul Afacerilor Externe.
Pesto-ul tradițional din bucătăria italiană capătă noi valențe prin înlocuirea busuiocului cu urzici tinere, bogate în vitamine și minerale.
Compania de transport Qatar Airways a anunțat, joi, că va oferi zboruri de ajutor din Orientul Mijlociu spre mai multe orașe europene.
Un preot român din Marea Britanie muncește în timpul săptămânii pe șantier și în weekend slujește în altar.
Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit, joi, cu onoruri militare, la Palatul Prezidenţial din Varşovia, fiind întâmpinat de omologul său polonez, Karol Nawrocki.
Serialul Iubire cu parfum de lavandă lansează spin-off-ul Destine cu parfum de lavandă, din 16 aprilie, în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1 # Jurnalul.ro
Serialul original semnat Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production, Iubire cu parfum de lavandă, care a cucerit publicul cu cele trei sezoane, revine pe micile ecrane din 16 aprilie, în fiecare joi, de la 20.30, şi continuă universul emoționant din Podişor odată cu lansarea mult aşteptatului spin-off Destine cu parfum de lavandă.
Te-ai născut pe 10? Această dată îți oferă calități și puncte forte unice, pe care nicio altă dată de naștere nu le posedă. Toate datele de naștere au semnificații simbolice profunde.
O tânără din Corabia, care a acuzat un profesor de hărțuire, și-a trimis singură mesaje de amenințare # Jurnalul.ro
O tânără de 18 ani din Corabia este cercetată penal pentru inducerea în eroare a autorităților, după ce aceasta și-a trimis singură mesaje de amenințare, deși inițial a susținut că este hărțuită de un profesor.
Rețelele Wi-Fi gratuite, folosite zilnic în cafenele, aeroporturi sau centre comerciale, nu sunt întotdeauna sigure. În spatele unor conexiuni aparent legitime se pot afla hackeri care creează clone ale rețelelor oficiale, iar telefoanele se conectează automat la acestea.
Reacția Iranului, după ce SUA a scufundat o navă iraniană: „Statele Unite vor ajunge să regrete amarnic!” # Jurnalul.ro
Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a reacționat joi după ce forțele Statelor Unite ale Americii au scufundat o navă iraniană în aporpiere de coasta Sri Lankăi. Acesta a amenințat că Washingtonul va regreta „amarnic”, aceasta acțiune.
Aproape jumătate (45%) dintre români nu au ajuns la dentist în ultimele 12 luni, conform Barometrului Stomatologiei 2026, publicat ieri.
Războiul dintre SUA și Iran ar putea reduce numărul de rachete Patriot disponibile pentru Ucraina, ceea ce ar slăbi apărarea aeriană a Kievului în fața atacurilor rusești.
Un amplu eveniment științific, dedicat bolilor neurologice rare, a avut loc în perioada 4-5 martie în cadrul Spitalului Clinic „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București reunind profesioniști din domeniul medical, al cercetării și al educației, precum și reprezentanți ai Ministerului Sănătății, ai Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, ai Colegiului Medicilor din București și, nu în ultimul rând ai organizațiilor de pacienți.
Ce elevi se pot înscrie la liceu fără susținerea evaluării naționale. Anunțul Ministerul Educației # Jurnalul.ro
Ministerul Educației a lansat în consultare proiectul de ordin privind metodologia de înscriere la liceu în anul 2026-2027 a elevilor care au obținut premii pe parcursul gimnaziului.
Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA a anunțat depunerea ofertelor pentru lucrările de reabilitare a suprastructurii liniilor CF 300 și 412, în cadrul proiectului Tren Metropolitan Cluj, pe ruta Gilău - Florești - Cluj-Napoca - Baciu - Apahida - Jucu - Bonțida.
Călătorești cu trenul între Iași și Brașov? CFR anulează curse din 11 martie până în aprilie # Jurnalul.ro
CFR Călători anunță modificări în circulația trenurilor InterRegio pe ruta Iași – Brașov, începând cu 11 martie 2026.
Prețurile petrolului au crescut joi, pe fondul temerilor legate de perturbarea fluxului de petrol și gaze ca urmare a prelungiiri închiderii strâmtorii Hormuz, pe fondul conflictului dintre Israel, Statele Unite și Iran.
Războiul din Orientul Mijlociu a dus la o creștere rapidă a prețurilor gazelor și a intensificat competiția globală pentru aprovizionare, ceea ce readuce riscul unei noi crize energetice în Europa.
Horoscop zilnic, 6 martie 2026: Berbecii sunt magnetici, iar Săgetătorii sunt romantici # Jurnalul.ro
Horoscopul zilei de vineri, 6 martie 2026, aduce o schimbare importantă pe cer: Venus intră în zodia Berbecului, unde va rămâne până pe 30 martie. Acest tranzit pune accent pe iubire, atracție, bani și plăcerile vieții.
Senatul american a respins miercuri o rezoluție care ar fi limitat puterile lui Donald Trump de a ataca Iranul, lăsând președintele să continue acțiunile militare în Orientul Mijlociu fără aprobarea Congresului.
ANM a emis joi o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 5 martie, ora 11:00 – 6 martie, ora 20:00.
ANM a emis joi o informare meteorologică și o atenționare Cod galben de vânt puternic, valabile pentru mai multe regiuni ale țării în intervalul 5 martie, ora 11:00 – 6 martie, ora 20:00.
Analiză Dumitru Chisăliță: Motorina din România este mai scumpă decât ar justifica piața # Jurnalul.ro
Prețul motorinei din România este, în prezent, ușor peste nivelul justificat de evoluția pieței internaționale a petrolului și de costurile logistice.
Conflictul declanșat de loviturile SUA și Israelului asupra Iranului a provocat tensiuni majore între Washington și mai mulți lideri europeni. Președintele american, Donald Trump, a cerut sprijinul aliaților europeni, însă lideri precum Macron, Starmer și Sánchez au refuzat să susțină operațiunile.
Un bărbat de 59 de ani a fost arestat preventiv după ce și-a omorât cu o rangă metalică fratele mai mare, pe care l-a aruncat apoi într-un râu din județul Brașov. Cadavrul a fost găsit după șase săptămâni.
Ediția a 34-a a Galei Premiilor UNITER va avea loc luni, 25 mai 2026 la Sala Majestic a Teatrului Odeon București.
Poate crezi că nuanța părului nu are legătură cu personalitatea, însă cercetările arată că percepțiile sociale și chiar anumite avantaje de viață pot fi influențate de acest detaliu fizic.
Ce ar putea ascunde alegerea de a nu posta pe social media, potrivit unor cercetări recente.
Emoțiile sunt printre cele mai puternice forțe din viața noastră. Ele ne ghidează zilnic deciziile, reacțiile și relațiile — uneori în mod benefic, alteori dureros.
Primăria Sectorului 2 din Capitală a anunțat semnarea unui protocol de asociere cu Agenția Națională pentru Sport în baza cărui se vor realiza investiții în infrastructura de sport de pe raza administrative a sectorului.
Horoscopul zilei de 5 martie 2026 aduce vești excelente pentru trei zodii care intră într-o nouă etapă a prosperității și abundenței. După multă muncă, efort și decizii inspirate, rezultatele încep în sfârșit să se vadă.
În ziua atacului lansat de Statele Unite și Israel asupra Iranului, reacția Chinei a fost rapidă, dar calibrată: câteva ore de tăcere, urmate de comunicatul despre celebra „îngrijorare profundă” și apeluri la încetarea ostilităților.
